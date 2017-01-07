Новогодние сказки. НХЛ отпустит звёзд, а СКА не выиграет Кубок

Андрей Назаров начнёт говорить с судьями литературным языком

Сергей Мозякин придумает самый крутой трюк на Матче звёзд

Кубок Гагарина выиграет кто угодно, но не СКА

Все клубы НХЛ согласятся на возвращение Ковальчука в НХЛ

Сказкой, учитывая звёздный состав питерских «армейцев» и статус базового клуба сборной, станет победа в Кубке Гагарина любой другой команды. Даже ЦСКА.

Овечкин наконец-то выиграет Кубок Стэнли

НХЛ отпустит игроков в Южную Корею

Буланов, какое бы к нему ни было отношение у болельщиков, заслуживает того, чтобы вернуться в КХЛ. Желательно, получив перед этим извинения за то недопонимание, которое возникло между ним и лигой.

Шалунов, Ткачёв и Шипачёв выберут мечту

В Пекине на хоккее соберут аншлаг

В декабре 2017 года новый созыв «молодёжки» под руководством всё того же «золотого» тренера вернётся в Баффало. Повторно покорить этот американский город – значит окончательно признать его священным местом для российского хоккея.

КХЛ извинится и вернёт Вячеслава Буланова

Знарок выиграет чемпионат мира и не пожалуется на КХЛ

Вячеслав Быков снова станет тренировать

Первый канал покажет юбилейный кубок лучше ESPN

«Молодёжка» вернётся в Баффало, чтобы снова стать золотой

Все тренеры будут живы, а хоккеисты – здоровы

В 2007 году в нашей стране и за рубежом проходил год русского языка. 10 лет с того события – отличный повод для того, чтобы начать правильно говорить на великом и могучем. Мы верим, что даже, отправлявший судьей по разным маршрутам и обнаруживавший у них во рту различные органы, может встать на путь исправления. Все мы любим хоккей за эмоции, но лучше, когда от их проявлений не вянут уши. Если в новом году Андрей Викторович будет начинать каждое общение с арбитрами с «пожалуйста», а вместо «эй ты» в его лексиконе появится «уважаемый товарищ судья», мир станет чуточку добрее. В конце концов, у него есть пример в лицеВсе мы любим. За его самонаводящиеся броски, которые делают его лучшим снайпером в истории отечественного хоккея. За тонкое понимание игры. За то, что даже в 35 лет он не думает сдавать обороты и совершенно не напоминает ветерана с тросточкой. Но для того чтобы капитана «Магнитки» обожала вся страна, нужна самая малость. Болельщики любят весельчаков и придумщиков, а Мозякин до сей поры не особенно радовал их нестандартными выходками. Но никогда не поздно начать. Почему бы Сергею не приготовить нечто особенное на Матч звёзд в Уфе? Клюшку подобно Умарку поджигать не обязательно, как и надевать голову рыбы аля Миловзоров, но что-нибудь эдакое приготовить можно. Мы верим в вас, Сергей.Когда клуб из Санкт-Петербурга впервые выиграл Кубок Гагарина, все газеты и интернет-издания пестрили заголовками типа «СКАзка». Действительно, тогда в триумф «армейцев», которые из года в год пролетали мимо главного трофея, верилось трудом. Быков и Захаркин словно сняли проклятие со СКА. Однако теперь, когда команда с берегов Невы – основной и безоговорочный фаворит сезона, её победа станет рутиной. Санкт-Петербург, конечно, отпразднует этот успех с размахом, но никого этот результат не удивит. Сказкой, учитывая звёздный состав питерских «армейцев» и статус базового клуба сборной, станет победа в Кубке Гагарина любой другой команды. Даже ЦСКА.Конечно, нет никакой гарантии, что самхочет вернуться в НХЛ. Открыто он об этом не говорит, а залезть в голову звёздному форварду СКА мы, увы, не в состоянии. Но если у Ковальчука вдруг возникнет такое желание, нам остаётся только скрестить пальцы, чтобы всё получилось. Напомним, что в 2013 году Илья не просто покинул «Нью-Джерси», а официально завершил карьеру в НХЛ, подписав все необходимые бумаги. Чтобы вернуться в сильнейшую лигу мира ему нужно согласие не только «Девилз», но и всех остальных клубов. Со следующего сезона их будет уже не 30, а на один больше. Если кому-то из генменеджеров не понравится эта идея – дверь в НХЛ для Ковальчука окажется закрыта. Однако такой Илья, каким он предстал после перезагрузки, заслуживает играть против лучших игроков планеты, а НХЛ глупо отказываться от игрока, у которого есть своя фан-база по обе стороны океана.Шесть «Морис Ришаров». Три «Харт Трофи» и столько же экземпляров «Тэд Линдсей Эворд». По одному «Колдеру» и «Арт Россу». Полки в домашнем музееломятся от индивидуальных наград. Однако уже не первый год лучший снайпер современности ищет обменный пункт, где можно махнуть весь этот металлолом на действительно стоящую чашку. За те 10 лет, что динамовец выступает за «Вашингтон», он никогда не проходил больше двух раундов и трижды пролетал мимо плей-офф. Седина вот-вот полностью покроет голову Овечкина, а он так и не познал, что такое победа в Кубке Стэнли. Нельзя сказать, что этот сезон Овечкин и весь «Вашингтон» проводят по-чемпионски, но разве статус фаворита когда-то мешал «столичным» проваливаться с треском? Самое время обмануть Фортуну.Мы уже и забыли, что такое Олимпиада без энхаэловцев. Последний раз такое встречалось 23 года назад в Лиллехаммере. Это такой чемпионат мира с бонусом в виде особого духа, которым пропитана Олимпийская деревня. Вот только хоккейным болельщикам от этого духа ни холодно, ни жарко. Ждать следующего Кубка мира, чтобы увидеть всех лучших игроков мира в форме своих сборных, слишком мучительно. 2017-й станет годом, когда мы наконец-то узнаем решение НХЛ об участии или неучастии её игроков в предстоящей Олимпиаде. Заинтересованные стороны торгуются, перекладывают ответственность друг на друга, но мало кто думает о зрителе, для которого Олимпийские игры – вершина хоккея. В конце концов, сентиментальность должна перебороть цинизм даже в умах таких прожжённых коммерсантов как. Южная Корея ждёт.На Новый год принято мечтать. По-детски и беззаботно. Что такое мечта для любого хоккеиста? Безусловно, выиграть Олимпиаду. Но до следующих Игр остаётся чуть больше года, а вот возможность прикоснуться к НХЛ – вот она, на расстоянии вытянутой руки. Летом 2017 года истекают контракты у целого ряда российских хоккеистов, которых не прочь видеть в сильнейшей лиге мира. Это и питерская парочка Шипачёв – Дадонов, и новосибирский дуэт Шалунов – Шумаков. Присматриваются за океаном и казанскому интеллигенту Ткачёву. У всех них будет возможность остаться в России, сорвав куш. Нет сомнений, что для каждого заготовлен жирный контракт. Однако когда перед глазами стоит пример Артемия Панарина, глупо не рисковать. Не получится – будет шанс в любой момент вернуться, но отказавшись от мечты, можно потом жалеть об этом всю оставшуюся жизнь.Хоккей объединяет. Людей, города и страны. Пришествие Китая в КХЛ сблизил наши страны, но сам хоккей Поднебесную пока не покорил. Хотя, как показывают примеры, эта игра способна влюблять в себя совсем не хоккейные регионы вроде Сочи и Владивостока. На заре своего существования «Куньлунь» искренне огорчал посещаемостью домашних матчей. Нам только и оставалось подсчитывать жалкие сотни зрителей, посещавших матчи китайского новичка в Шанхае. Смех сквозь слёзы. Но стоило команде Владимира Юрзинова-младшего вернуться в Пекине, как дела пошли на поправку. Китай ещё не охватила хоккейная лихорадка, но по 7-8 тысяч человек «Ле Спортс-центр» принимал неоднократно. Почему не замахнуться на большее и не собрать в 2017 году аншлаг? Правда, Новый год по китайскому стилю наступает только 28 января. В день домашней игры с «Медвешчаком». Мы подождём.Любой праздник, а тем более Новый год, идеальный момент для примирения. Когда перелистывается календарь, самое время забыть старые обиды, начав всё с чистого листа. Одним из самых неприятных эпизодов 2016 года стал «развод»с нашим хоккеем. Шестикратный обладатель «Золотого свистка» неожиданно оказался не обочине профессии. Заслуженному арбитру никто толком не объяснил, почему ему не был предложен новый контракт. Праздники он встречает в Чехии, где временно судит матчи местного чемпионата. Буланов, какое бы к нему ни было отношение у болельщиков, заслуживает того, чтобы вернуться в КХЛ. Желательно, получив перед этим извинения за то недопонимание, которое возникло между ним и лигой. Вячеслав, мы соскучились по вашему артистизму, шикарным усам и профессиональной работе.Для любого болельщика, от Хабаровска до Сочи, от Калининграда до Камчатки, главное хоккейное желание – победа сборной России на чемпионате мира. Клубные пристрастия клубными пристрастиями, но национальная команда – это то, что непоколебимо. Мы тоже желаем сборной под руководствомпобеды в Париже и Кёльне, где в мае пройдёт очередное мировое первенство. Желательно, чтобы золото сборная России вырвала в противостоянии с действительно сильными соперниками. Чем больше звёзд приедет на турнир – тем ценнее будет этот успех. А ещё искреннее хотелось, чтобы при любом результате наставник национальной команды не жаловался на КХЛ с её засильем легионеров, неудобным календарём и жёсткой игрой, которая не оставляет на «сборниках» ни одного живого места. Фантастика, скажете вы? А мы считаем, что Олегу Валерьевичу по силам обойтись без оправданий.Тренер, который спустя 15 лет выиграл для России золото чемпионата мира, успешно вживается в роль дедушки.возится с внуками в Швейцарии, занимается семейными делами и параллельно консультирует «Фрибург», где прошли последние годы его славной игроцкой карьеры. Сложно заставить человека вырваться из идиллии, но нам, безусловно, хотелось, чтобы этот человек вернулся в российский хоккей. Он уже однажды вернулся с досрочной пенсии и сходу выиграл для Санкт-Петербурга долгожданный трофей. Почему бы Вячеславу Аркадьевичу не повторить этот трюк, но уже с другим клубом? Родной «Трактор» или не менее близкий ему ЦСКА, клуб-олигарх или записной середняк, не так уж и важно. Лига и все мы выиграем, если Быков снова вернётся к тренерской деятельности. А уж матчи его команды с «Салаватом Юлаевым» Игоря Захаркина впору будет обводить в календаре красным маркером. Зрелищный хоккей и интересные пресс-конференции будут обеспечены.Уходящий год напоследок запомнился скандалом вокруг отмены трансляции Кубка Первого канала на одноимённом канале. Скандал? Неприятность? Сюрреализм? Каждый трактует это событие по-своему. Неприятно даже не то, что главный канал страны, который есть в каждой деревне, оставляет людей без национальной игры. Первый канал сделал приговор хоккею, даже ни разу не попробовав его показать так, как следует. С профессиональными комментаторами, классной графикой, полноценными студиями и приглашёнными экспертами. Первый канал начинал трансляции с гимнов и уходил с финальной сиреной. Мы надеемся, что следующий Кубок Первого канала, который для московского этапа Евротура станет юбилейным, пройдёт совсем по-другому. Ему исполняется 50 лет, и он заслуживает быть показанным круче, чем на ESPN. Вы можете смеяться, но Первый канал способен на это. Стоит только захотеть.На роль новогодней сказки вполне сгодится победа молодёжной сборной России на том чемпионате мира, который здесь и сейчас проходит в Канаде. Уложить на лопатки родоначальников хоккея у них же дома – это особенное удовольствие. С Квебека прошло больше восьми лет, а мы его по-прежнему вспоминаем с придыханием. Однако не меньшую ностальгию вызывает чудо, которое наши ребята сотворили в Баффало тремя годами позже. Тот финал с Канадой помнит каждый, кто не лёг спать после 0:3. И вот в декабре 2017 года новый созыв «молодёжки» под руководством всё того же «золотого» тренера вернётся в Баффало. Повторно покорить этот американский город – значит окончательно признать его священным местом для российского хоккея.На самом деле, все эти контракты и кубки, чемпионаты мира и Матчи звёзд — это суета. Что действительно имеет значение, так это здоровье наше и наших близких. Для тех, кто каждый день включает хоккейные трансляции и посещает стадионы, хоккеисты уже давно стали родными. Все мы, затаив дыхание, смотрели на то, как уносят со льда на носилках Войтека Вольски, молясь за то, чтобы со сломавшим позвонки канадцем не повторились самые страшные сценарии. Все мы вспоминали, каким при жизни был Геннадий Цыгуров, однажды пробивший железный занавес для клуба из провинции. За последние пару лет ушло слишком много великих тренеров, которые делали наш хоккей таким, каким мы его знаем. Цыгуров и Киселёв, Белоусов и Михалёв – утрата каждого переживалась с грузом на сердце. 2017 год станет сказкой со счастливым концом только в том случае, если ни один хоккеист не положит на алтарь победы своё здоровье, и ни один тренер не уйдёт от нас, не отдав всего себя хоккею до остатка.