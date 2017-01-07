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Хоккей. Итоги дня. 7 января 2017 года. Обзоры матчей, видео
Текст: Дарья Тубольцева

«Ак Барс» упустил шанс, а «Салавату» не хватает Капризова

Дубль Окулова помог «Сибири» победить, «Авангард» одержал верх над «Локомотивом», Телегин наконец-то забил, а СКА разгромил «Динамо».
7 января 2017, суббота. 22:00. Хоккей

Поражение «Кузни», 50-й «сухарь» Ерёменко


На протяжении двух периодов гости не могли поразить ворота команды из Новокузнецка. Хоккеисты московского «Динамо» много бросали по воротам (25 раз за первые сорок минут) Рафаэля Хакимова, однако шайба упорно не хотела залетать в сетку. Наконец, на 44-й минуте встречи удача улыбнулась Юусо Хиетанену.


После гола игроки «Кузни» окончательно потеряли веру в себя и пропустили ещё дважды. Хозяева потерпели восьмое поражение кряду, а Ерёменко заработал 50-й «сухарь» за бело-голубых.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 13:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
0 : 3 0:0, 0:0, 0:3
Динамо М
Москва
0:1 – Хиетанен (Кашпар) – 43:26 (5x4), 0:2 – Галимов (Фёдоров) – 49:22 (5x5), 0:3 – Карсумс (Кашпар) – 50:15 (5x5)


«Сибирь» победила «Витязь», Окулов сделал дубль


Обе команды на данный момент находятся в затруднительном положении, балансируя на грани непопадания в зону плей-офф. В очном противостоянии в сентябре верх одержал «Витязь», а в этот раз сибиряки взяли реванш. Счёт голам открыл Константин Окулов, на гости в первом периоде ответили двумя забитыми шайбами.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3 : 2 1:2, 1:0, 1:0
Витязь
Московская область
1:0 – Окулов – 12:29 (5x5), 1:1 – Горак (Афиногенов) – 16:23 (5x5), 1:2 – Панков (Головков, Макеев) – 18:28 (5x4), 2:2 – Бойчак (Мишарин, Алексеев) – 29:54 (5x5), 3:2 – Окулов (Миловзоров, Наумов) – 54:43 (5x5)


После перерыва подопечные Скабелки стали действовать активнее и сравняли счёт. На старте заключительного отрезка встречи Окулов оформил дубль – нападающий мастерски исполнил бросок с острого угла. Подольской команде отыграться не удалось.

Большинство решило исход встречи в Омске


Домашнюю встречу «Авангард» начал активно — уже на девятой минуте Лемтюгов точно поразил ворота Мурыгина. «Локомотив» не долго находился в растерянности и спустя пять минут стараниями Гаврикова сравнял счёт. В конце первого периода защитники омского клуба грубо ошиблись при выходе из зоны, и Мосалёв отправил вторую шайбу в ворота Фурха, а через 14 секунд Лемтюгов оформил дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
3 : 2 2:2, 1:0, 0:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Лемтюгов – 08:04 (5x4), 1:1 – Гавриков (Локтионов, Аверин) – 13:32 (5x4), 1:2 – Мосалёв – 18:51 (5x5), 2:2 – Лемтюгов (Мартынов, Медведев) – 19:05 (5x5), 3:2 – Михеев (Пестушко, Зубов) – 25:00 (5x4)


После перерыва хозяева забили ещё раз. Примечательно, что три из пяти шайб в матче, в том числе и победная, были заброшены в большинстве. В середине второго периода Лемтюгов ввязался в драку с защитником ярославской команды Пашниным. Оба хоккеиста получили по большому штрафу, а Николаю дали ещё две минуты за удар соперника клюшкой. Спустя три минуты гости забили, однако после видеопросмотра шайба не была засчитана. В заключительной двадцатиминутке «Локомотив» предпринял попытку сравнять счёт, однако омская оборона сбоев на этот раз не давала. https://www.youtube.com/watch?v=xMWyuZdyhfY

После поражения главный тренер ярославцев выразил недоумение по поводу судейства. «По поводу незасчитанного гола: нам хочется понять, по каким правилам мы играем. В Новосибирске, когда нам засчитали похожую шайбу, там занесли такой тачдаун, что то, что было сегодня, — это очень мягенько. Поэтому хочется понять, по каким правилам нас судят», — заявил Кудашов.

«Салават» вновь проиграл «Ладе»


Матчи в Тольятти в последнее время не слишком удаются «Салавату». Под Новый год уфимцы уступили со счётом 4:6, а сегодня проиграли 2:4. К шестой минуте встречи хозяева дважды успели отличиться. Перед перерывом «СЮ» сумел отыграть оду шайбу.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
4 : 2 2:1, 1:1, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Бочаров (Рыбин) – 01:29 (5x4), 2:0 – Мастрюков (Валуйский) – 05:38 (5x5), 2:1 – Логинов (Умарк) – 17:30 (5x4), 3:1 – Демагин – 25:21 (5x5), 3:2 – Мертл (Умарк, Хартикайнен) – 25:58 (5x5), 4:2 – Шенфельд – 59:33 (5x4)


Во втором периоде команды забили ещё по одному голу, на счету Умарка оказалось две голевые передачи. Точку же в матче поставил Антон Шенфельд, забив за 27 секунд до финальной сирены. Уфимцы почти в два раза чаще бросали по воротам соперника (38 против 21), однако победить не смогли.

Назаров взял реванш у «Трактора»


В ноябре команда Андрея Назарова разгромно уступила в Челябинске со счётом 0:6. Дома «Нефтехимику» удалось взять реванш. В первом периоде соперники особенно не утруждали вратарей, а после перерыва Рикард Йюнге вывел нижнекамцев вперёд. Шайба шведского нападающего так и осталась единственной в матче. А Кареев записал на свой счёт второй «сухарь» за «Нефтехимик».

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1 : 0 0:0, 1:0, 0:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Йюнге (Сергеев) – 37:59 (5x5)


Волевая победа ЦСКА, вторая шайба Телегина


В Минск московские «армейцы» приехали в качестве лидера «регулярки». Стартовый отрезок встречи гости провалили и ушли на первый перерыв, проигрывая 0:1. Во втором периоде подопечные Квартальнова сумели отыграться. Сначала ворота Скривенса поразил Петров, а потом отличился Телегин. Для 24-летнего нападающего сборной России эта шайба стала лишь второй в сезоне за ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 3 1:0, 0:2, 0:1
ЦСКА
Москва
1:0 – Павлович (Степанов, Матерухин) – 11:06 (5x4), 1:1 – Петров (Попов, Светлаков) – 29:17 (5x4), 1:2 – Телегин (Основин) – 29:42 (5x5), 1:3 – Мамин (Светлаков, Кузьменко) – 49:33 (5x5)


В заключительном отрезке встречи у Телегина вновь был шанс отличится — форвард убегал один на один с вратарём, однако переиграть Скривенса не смог. Третью же шайбу «армейцев» забросил Мамин, тем самым поставив точку в матче.

«Магнитка» укрепила лидерство на Востоке


Матч в Казани рассматривался ни много ни мало как борьба за лидерство в Восточной конференции. Однако красивой битвы не получилось. В первом периоде гости были чуть активнее «Ак Барса», а после перерыва перешли в наступление. Голами отметились Мозякин и Коварж, причём обе шайбы были заброшены в меньшинстве. В заключительном отрезке встречи хозяева в три раза чаще бросали по воротам (13 против 4), но Кошечкин всякий раз спасал команду.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
0 : 2 0:0, 0:2, 0:0
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Мозякин (Ли) – 27:07 (5x4), 0:2 – Коварж (Мозякин) – 30:07 (5x4)


«Магнитка» одержала уверенную победу, а шансов «Ак Барса» возглавить таблицу на Востоке почти не осталось.

«Северсталь» выиграла в Хельсинки


После победы в Минске «Северсталь» отобрала очки у «Йокерита». На 14-й минуте Сергей Монахов, войдя в зону финнов по центру, отправил шайбу в ворота Запольски. Во втором периоде хозяевам удалось сравнять. Зрелищной получилась концовка встречи — игроки «Северстали» трижды поразили ворота «Йокерита». Череповецкая команда одержала вторую подряд победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
1 : 4 0:1, 1:0, 0:3
Северсталь
Череповец
0:1 – Монахов (Уилсон, Ежов) – 13:17 (5x5), 1:1 – Йормакка (Лаюнен, Ниеми) – 36:44 (5x5), 1:2 – Трунёв (Трубачёв) – 51:06 (5x5), 1:3 – Евсеенков (Трубачёв, Стасенко) – 53:00 (5x4), 1:4 – Кагарлицкий (Хацей) – 55:42 (5x5)


СКА прервал серию поражений, разгромив рижское «Динамо»


Впервые в истории КХЛ проиграв четыре матча подряд в регулярном чемпионате, СКА приехал в Ригу с целью доказать неприятелям, что о кризисе в Петербурге говорить рано. В первом периоде подопечные Знарка много атаковали, но счёт открыть не сумели. «Динамовцы», в свою очередь, только дважды потревожили вернувшегося в состав Шестёркина.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
1 : 6 0:0, 0:4, 1:2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Войнов (Широков, Ковальчук) – 26:18 (5x4), 0:2 – Кетов (Тихонов, Херсли) – 30:15 (5x5), 0:3 – Чудинов (Шипачёв) – 35:19 (5x5), 0:4 – Шипачёв (Гусев, Дадонов) – 38:51 (5x5), 0:5 – Кетов (Прохоркин, Яковлев) – 50:35 (5x5), 1:5 – Елисеев (Головков, Кулда) – 54:32 (5x5), 1:6 – Тихонов (Прохоркин, Кетов) – 59:09 (5x5)


На 27-й минуте Войнов реализовал большинство, а затем забили Чудинов и Шипачёв, а Кетов отметился дублем. Активно бросал по воротам и Тихонов, впервые в 2017 году попавший в состав СКА, за 51 секунду до финальной сирены Виктору всё-таки удалось отличиться. Единственную шайбу у рижан в концовке встречи забросил Николай Елисеев. СКА прерывает серию поражений и в хорошем настроении отправляется в Москву на битву с ЦСКА.

Автор — Дарья Тубольцева

Теги: Обзор главных хоккейных событий дня, ХК Металлург Нк, ХК Динамо М, ХК Сибирь, ХК Витязь, ХК Авангард, ХК Локомотив, ХК Лада, ХК Салават Юлаев, ХК Нефтехимик, ХК Трактор, ХК Ак Барс, ХК Металлург Мг, ХК Динамо Мн, ХК ЦСКА, ХК Динамо Р, ХК СКА, ХК Йокерит, ХК Северсталь
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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