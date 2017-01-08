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Радулов и Щербак «зажгли» в Торонто, Кучеров не спас «Тампу»

«Монреаль» выиграл в гостях у злейших врагов из «Мэйпл Лифс», а Александр Радулов и Никита Щербак внесли свой голевой вклад в победу.