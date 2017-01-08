Открытия года. 10 хоккеистов, которые стали звёздами в КХЛ и НХЛ

Ткачёв перешёл летом из «Авангарда» в «Адмирал», и пока этот поступок можно назвать одним из самых основательных в его карьере.

Владимир Ткачёв («Адмирал»)

НХЛ

Мэтт Мюррей («Питтсбург»)

Фото: Reuters Патрик Лайне

Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Ливз»)

Молодой американец ещё в прошлом сезоне играл в чемпионате Швейцарии, но за 2016-й он совершил громадный прорыв от игрока «Цюриха» до первого номера драфта НХЛ.

Ивану удалось не просто сходу закрепиться в составе «Филадельфии», но и стать одним из тех игроков, которому безоговорочно доверяет тренер. В среднем молодой россиянин проводит на льду 21 минуту.

В отличие от молодого канадца, который поровну разделяет игровое время со своим более опытным партнёром, Шестёркин беззастенчиво занял позицию основного вратаря в питерском клубе. Спартаковский воспитанник осенью 272 минуты и 8 секунд сохранял в неприкосновенности ворота питерских «армейцев», что стало новым клубным рекордом. Также на его счету в прошлом году включение в состав национальной команды на первенство мира, два вызова в сборную на этапы Евротура и хвалебные отзывы болельщиков и экспертов как о главном открытии этого сезона среди российских вратарей. Сейчас Шестёркин наряду с Ильёй Сорокиным является лучшим отечественным голкипером в КХЛ и одним из наиболее вероятных кандидатов на поездку на майский чемпионат мира.Молодой парень из Междуреченска в прошлом сезоне вытеснил Виктора Фаста из ворот ЦСКА, сделав опытного шведа одним из самых дорогих сменщиков в КХЛ. Илья блестяще провёл весь чемпионат, а в особенности – плей-офф, и за это его наградили званием лучшего голкипера лиги сезона-2015/16. И в текущем чемпионате 21-летний вратарь продолжает демонстрировать заданный им в прошлом году высокий уровень. Он – безоговорочный первый номер в своём клубе, постоянный игрок сборной на этапах Евротура и кандидат номер один на позицию основного вратаря сборной на ЧМ-2017 из тех, кто играет в КХЛ.В ту пору, когда лидеры питерского клуба уехали в Торонто защищать честь страны на Кубке мира, кому-то надо было взять на себя их бремя. И вместе с Ковальчуком это сделал молодой Барабанов. Александр закрепился в основе «армейцев» ещё в прошлом сезоне, но в текущем чемпионате он превратился в безжалостного голеадора. В составе СКА Александр регулярно появляется в третьем-четвёртом звеньях, но думается, что в любом другом клубе молодой нападающий с такими показателями, к тому же играющий за сборную, скорее всего, играл бы минимум во второй пятёрке. В этом году Барабанов дебютировал в составе взрослой национальной команды. И в первой же игре с хозяевами льда на финском этапе Евротура он отметился результативной передачей, а в следующем матче со шведами забил сам.Молодой форвард перешёл летом из «Авангарда» в «Адмирал», и пока этот поступок можно назвать одним из самых основательных в его карьере. Владимир рассказывал, как, будучи в составе омского клуба, конфликтовал с Евгением Корноуховым из-за того, что тот не позволял ему импровизировать на площадке. Во Владивостоке у 21-летнего нападающего кредит доверия куда больший, и это сразу положительно сказалось на его игре. В сентябре Ткачёв был назван новичком месяца в КХЛ, и о нём заговорили как о кандидате в сборную. Пока вызова в национальную команду он не получил, но, если он сохранит такую же форму, поездка на этап Евротура – вопрос времени. Есть повод для радости для болельщиков «Адмирала» — не так давно контракт с молодым форвардом был продлён до конца следующего сезона. «Меня всё устраивает. Пока насчёт других команд не думал. Все мысли только об «Адмирале», — так Ткачёв ответил на вопрос о возможном переходе в СКА или ЦСКА. На данный момент Владимир – один из главных претендентов на звание открытия сезона в КХЛ.Мало кто мог предположить, что молодой вратарь, начинавший сезон в качестве сменщика Флёри в «Питтсбурге» и болтавшийся между основной командой и фарм-клубом в АХЛ, станет одним из открытий года. Но получилось именно так, и в этом случае отлично подходит пословица «Было бы счастье, да несчастье помогло». Марк-Андре получил сотрясение мозга в конце регулярного чемпионата, и молодому канадцу пришлось взять на себя ответственность за пост номер один, причём в самую ответственную часть сезона. И он с этим блестяще справился. Его игра стала одним из факторов, приведших «Питтсбург» к победе в Кубке Стэнли. Вдохновенное выступление молодого канадца позволило ему пробиться в состав сборной молодых звёзд Северной Америки, где он был, правда, уже не так ярок. Сейчас он примерно пополам делит игровое время с Флёри в клубе, и, думается, со временем эта пропорция будет меняться в его пользу.Звезда Лайне взошла ровно год назад, на молодёжном чемпионате мира, когда он, будучи лидером финской команды (и это в 17 лет!), стал победителем первенства планеты. Вообще, год для Патрика получился очень содержательным. В промежуток из 365 дней уместились победа на чемпионате мира до 20 лет, несколько индивидуальных призов и золото финской лиги, бронза на взрослом планетарном форуме, где его признали лучшим нападающим, поездка на Кубок мира и, конечно же, отъезд в НХЛ в состав «Виннипега». Долгое время хоккейная общественность гадала, его или Мэттьюса в Северной Америке выберут первым номером драфта. Выбор в итоге пал на американца, но это мало что значит, ведь юный финн – лучший бомбардир своей команды после Марка Шайфли, а очное противостояние с Мэттьюсом во время матча «Виннипег» — «Торонто» он выиграл вчистую. Тогда он оформил хет-трик, а «Джетс» совершили невероятный камбек, превратив 0:4 в 5:4.Из всех молодых звёзд, совершивших прорыв в прошлом году, у Остона была самая необычная стартовая площадка. Молодой американец ещё в прошлом сезоне играл в чемпионате Швейцарии, но за 2016-й он скакнул от игрока «Цюриха» до первого номера драфта НХЛ и человека, который громче всех в истории дебютировал в лучшей лиге мира. Остон забросил четыре шайбы в стартовой игре сезона с «Оттавой», но даже они не позволили «кленовым листьям» победить в той игре. Мэттьюс также отметился участием на молодёжном и взрослом чемпионатах планеты, а также на Кубке мира в составе команды молодых североамериканских звёзд.Некоторое время назад этого молодого человека сравнивали с самим Уэйном Гретцки. И пока он эти сравнения оправдывает. Его рекорд в начале сезона, когда он в двух стартовых матчах набрал шесть очков (3+3), повторив тем самым достижение своего великого соотечественника, одноклубника и клубного босса, установленное в 1987 году, дал лишнюю почву для таких разговоров. Сейчас Коннор – один из лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, и если бы не тяжёлая травма, полученная в ноябре 2015-го, вынудившая его пропустить два месяца, он вполне бы мог ввязаться в гонку лучших ещё в прошлом сезоне. Немудрено, что именно его в молодой североамериканской сборной на Кубке мира избрали капитаном команды.Ивану удалось не просто сходу закрепиться в составе «Филадельфии», но и стать одним из тех игроков, которому безоговорочно доверяет тренер. В среднем молодой россиянин проводит на льду 21 минуту. И это в такой традиционно сложной для русских игроков команде, как «Филадельфия»! Долгое время шли разговоры, отпустят ли Проворова на молодёжный чемпионат мира, но сейчас этот парень очень нужен самим «лётчикам», так что Валерию Брагину пришлось обходиться без него. Из российских защитников уроженцу Ярославля удалось совершить самый серьёзный прорыв.На молодёжном чемпионате мира наряду с Лайне он назывался главной звездой не только финской сборной, но и всего турнира. От сравнений с соотечественником, к сожалению, ему никуда не деться. Блестящее выступление на МЧМ дало ему шанс показать себя на взрослом первенстве планеты, которым он отлично воспользовался. А затем у молодого форварда был Кубок мира, на котором игра у него, как и у всей сборной Финляндии, не задалась. Карьера в НХЛ у Ахо началась не столь ярко, как у Патрика. На данный момент он является железным игроком основы «Каролины» и одним из её самых результативных игроков, но взорвать лигу, как у Лайне, у него пока не получается.