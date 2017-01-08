Фото: instagram.com/jokeriticegirls/

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От Минска до Хельсинки

Юлия Началова на матче минского «Динамо», красавицы из Омска, Новосибирска и других городов – в обзоре самых ярких болельщиц недели КХЛ.