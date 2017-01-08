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175 лет назад
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Фото: instagram.com/jokeriticegirls/
Текст:
«Чемпионат»
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От Минска до Хельсинки
Юлия Началова на матче минского «Динамо», красавицы из Омска, Новосибирска и других городов – в обзоре самых ярких болельщиц недели КХЛ.
8 января 2017, воскресенье. 16:00.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи очередной игровой недели сезона-2016/17 КХЛ.
Новокузнецк
Новосибирск
Омск
Тольятти
Казань
Минск
Братислава
Екатеринбург
Астана
Хельсинки
Источник:
«Чемпионат»
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Новости. Хоккей
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