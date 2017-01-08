Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ГК Кубань!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
10 лучших хоккеистов 2016 года
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

Кросби, Овечкин, Ягр и ещё 7 лучших хоккеистов 2016 года

Триумфатор Кросби, рекордсмен Ягр, результативный Овечкин, надёжный Прайс, вундеркинд Лайне — в списке лучших хоккеистов 2016 года.
8 января 2017, воскресенье. 18:00. Хоккей
С наступлением нового 2017 года вспоминаем, кто из хоккеистов удачно сыграл годом ранее. Некоторые великолепно проявили себя в клубе, другие помимо клубных дел здорово смотрелись и на уровне сборной. А кто-то, как нестареющий Ягр, продолжал штамповать рекорды.

>>> Открытия года. 10 хоккеистов, которые стали звёздами в КХЛ и НХЛ

н. Сидни Кросби, 29 лет


Капитан «Питтсбурга» и сборной Канады Сидни Кросби провёл сильный год. Во-первых, Кросби и партнёрам удалось выиграть Кубок Стэнли в составе «пингвинов», а Сид привычно был одним из лидеров клуба. А во-вторых, канадцы стали триумфаторами Кубка мира в Торонто. И здесь не обошлось без Кросби, который вёл партнёров за собой. И в плей-офф НХЛ, и на Кубке мира Кросби признавали самым ценным игроком турнира.
Фото: Reuters

н. Яромир Ягр, 44 года


Форвард «Флориды» Яромир Ягр поражает всех своим спортивным долголетием. В 44 года Ягр не только играет в хоккей, но ставит один рекорд за другим, а также вносит весомый вклад в успехи «Пантерз». Так, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» чех отметился голевой передачей на Александра Баркова. Это очко не помогло «пантерам» одержать победу (1:3), но стало для ветерана 1888-м (755+1133) в карьере в регулярных чемпионатах. По этому показателю нападающий вышел на чистое второе место в истории НХЛ, обогнав Марка Мессье, у которого 1887 (694+1193) очков. Лидером является Уэйн Гретцки – 2857 (894+1963) очков.
Форвард «Флориды» Яромир Ягр поражает всех своим спортивным долголетием. В 44 года Ягр не только играет в хоккей, но ставит один рекорд за другим, а также вносит весомый вклад в успехи «Пантерз».

н. Александр Овечкин, 31 год


Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сбавляет оборотов, постоянно держа в напряжении соперников. Да, периодически случаются спады, но у кого их не бывает? Без регулярно обновляемых рекордов у Овечкина, как и у Кросби с Ягром, у россиянина не обходится. Овечкин очень хорош в большинстве. Именно он первым из наших соотечественников забросил в матчах регулярных чемпионатов НХЛ 200 шайб при численном большинстве. Постоянно, как появляется возможность, приезжает в сборную страны. Был капитаном на Кубке мира.

в. Кэри Прайс, 29 лет


Сложно представить нынешний «Монреаль» и сборную Канады без голкипера Кэри Прайса. Как только у вратаря случается травма, в команде начинается если не паника, то беспокойство. Сверхнадёжный и мастеровитый Прайс регулярно выручает «Канадиенс», здорово он выглядел и на прошедшем в 2016 году Кубке мира, став первым номером «кленовых листьев». Зачастую разгораются споры, кто же лучший голкипер планеты на данный момент: Прайс или «рейнджер» Лундквист?
Фото: Reuters

н. Евгений Малкин, 30 лет


Для Евгения Малкина 2016 год вообще стал успешным, да и сам спортсмен провёл его очень достойно. Семья, рождение ребёнка, психологический подъём и второй в карьере Кубок Стэнли, выигранный с «Питтсбургом». У Малкина, как и другого россиянина – Овечкина, – тоже не обошлось без спадов, однако в целом Евгений продемонстрировал свой высочайший уровень.

н. Патрик Лайне, 18 лет


2016 год подарил миру немало восходящих хоккейных звёзд. К примеру, форварда Патрика Лайне, просто блестяще проявившего себя на молодёжном чемпионате мира в Хельсинки. В итоге финн был выбран в первом раунде драфта под вторым номером «Виннипегом». В свои 18 лет Лайне является не только лидером «Джетс», но и занимает лидирующие позиции в списке снайперов НХЛ. Он и Мэттьюс являются главными открытиями прошедшего года среди молодёжи.
2016 год подарил миру немало восходящих хоккейных звёзд. К примеру, форварда Патрика Лайне, просто блестяще проявившего себя на молодёжном чемпионате мира в Хельсинки.

н. Брэд Маршан, 28 лет


Сколько же проблем доставила тройка Кросби, Маршана и Бержерона на Кубке мира своим соперникам! Пострадали все, в том числе и сборная России. Маршан, который прекрасно знаком с Бержероном по выступлению за «Бостон», отлично вписался в созданное Майком Бэбкоком звено в сборной, выстреливая в самый нужный момент. Такие игроки ценны вдвойне. В итоге тройка Маршан – Кросби – Бержерон набрала 25 очков на Кубке мира. Выдающийся результат.

н. Патрик Кейн, 28 лет


Ещё один форвард – Патрик Кейн – ярко проявил себя в клубе. Именно американец получил «Харт Трофи» на церемонии вручении личных наград в Лас-Вегасе, которая состоялась в конце июня прошлого года. В прошедшем регулярном сезоне Кейн набрал 106 (46+60) очков в 82 матчах. Ассоциация спортивных журналистов НХЛ остановила свой выбор на Патрике. По итогам голосования Кейн обошёл Сидни Кросби и Джейми Бенна.
Ещё один форвард – Патрик Кейн – ярко проявил себя в клубе. Именно американец получил «Харт Трофи» на церемонии вручении личных наград в Лас-Вегасе.

н. Артемий Панарин, 25 лет


Нельзя не включить в этот список россиянина и Артемия Панарина, проведшего очень яркий сезон в НХЛ. Дебют Артемия за «Чикаго» получился до такой степени удачным, что форварду вручили приз «Колдер Трофи» как лучшему новичку. Такое признание говорит само за себя. Ну и связка Панарина с Кейном прекрасно сыгралась. По словам самих хоккеистов, они понимают друг друга с полуслова, будто играют вместе всю жизнь.

з. Брент Бёрнс, 31 год


Один из самых узнаваемых защитников мира, бородатый канадец Брент Бёрнс из «Сан-Хосе» дошёл вместе с командой до финала Кубка Стэнли, а также удачно слетал в Торонто на Кубок мира со сборной Канады. Бёрнс обладает хорошим броском, ценен в большинстве, а уж внешний вид у Брента такой, что испугается любой оппонент.
Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
Александр Овечкин Артемий Панарин Брент Бёрнс Брэд Маршан Евгений Малкин Кэри Прайс Патрик Кейн Патрик Лайне Сидни Кросби Яромир Ягр
Новости. Хоккей
8 января 2017, воскресенье
18:26 Буцаев: в третьем периоде были моменты, но легко пропустили гол
18:07 Шиннимин: «Торпедо» повезло с голами, шайбы отскакивали им на клюшки
17:53 Занковец: не могу никого упрекнуть, между победой и поражением была тонкая грань
17:39 Скудра: непростая игра, «Торпедо» обратило внимание на командную психологию
17:21 «Автомобилист» обыграл «Спартак», Михнов записал на свой счёт дубль
16:50 «Югра» на домашнем льду обыграла ХК «Сочи»
16:48 Маклеллан: сейчас «Ойлерз» лучше готовы к гостевым играм
16:20 «Торпедо» одолело «Барыс», добыв четвёртую победу подряд, у Эштона — дубль
16:13 Сёмин: выбрал именно «Магнитку», потому что хотелось попасть в играющую команду
16:02 «Йокерит» — «Северсталь»: видеообзор
15:52 Видео. «Металлург» (Новокузнецк) — «Динамо» (Москва)
15:41 Лазарев и Тянулин вошли в число трёх звёзд матча в OHL
15:32 Шайфли: крайне обидно, когда выбывает такой игрок, как Лайне
15:07 Холл: я хотел доказать «Ойлерз», что они неправы, обменяв меня
14:49 Стэффорд: не хочу комментировать силовой приём на Лайне, просто ему не повезло
14:24 Бадюков: Лямкина не красит разговор с арбитром, 20-летнему игроку рановато ещё
13:52 Лукоянов: «Ак Барсу» стыдно за беззубую игру против «Магнитки»
13:24 Рождественские игры «Авангарда»: Мартынов против Осипова
13:24 Радулов: у Щербака появился момент, и он им прекрасно воспользовался
13:20 «Студёный лёд» в Приморском Крае пройдёт 8 января
13:18 Состав женской сборной России на матч МЧМ с Канадой
13:13 Епанчинцев: характер у Гелашвили такой, проигрывать не любит категорически
12:57 Шипачёв: все выходят и бьются каждую игру – по крайней мере, со СКА
12:55 «Лада» — «Салават Юлаев»: видеообзор
12:54 Видео. «Нефтехимик» — «Трактор»
12:53 Скривенс: когда противостоим лучшим командам РФ, у нас сомнительные удаления
12:51 Овечкин: матч с «Оттавой» получился скучным
12:28 Аукцион новогодней формы «Авангарда» собрал около трёхсот тысяч рублей
12:18 Торторелла: в начале третьего периода «Коламбусу» нужна была пара лишних сейвов
12:01 «Флорида» поместила нападающего Бьюгстада в список травмированных
11:49 Морис: Маккейб сыграл чисто против Лайне
11:48 Брагин: игроки 1998 года слабее этого состава. Где был Рубцов на МЧМ-2017?
11:22 «Йокерит» продлил контракт с форвардом Анттилой
11:02 Матч АХЛ под открытым небом между «Бейкерсфилдом» и «Онтарио» прошёл под дождем
10:58 «Торонто» – «Монреаль»: Маккэррон подрался с Мартином, Фарнхэм – с Готье
10:56 Холтби, Грабнер и Раск – звёзды дня в НХЛ
10:41 Прайс: Щербак выбрал идеальное время для своего первого гола в НХЛ
10:38 Щербак: это офигенные ощущения, о таком дебюте в НХЛ мечтает любой игрок
10:29 «Авангард» — «Локомотив»: видеообзор
10:27 Видео. «Ак Барс» — «Металлург» (Магнитогорск)
10:27 Коваленко: не понимаю, как Гурьянова не смогла удержать «Лада»
10:19 Террьен: хотели дать Щербаку возможность проявить себя
09:49 Павелски набрал своё 600-е очко на уровне НХЛ, он третий бомбардир «Шаркс»
09:42 Новичок «Калгари» Ткачак довёл свою результативную серию до девяти матчей
09:38 Бекстрём — первый игрок «Вашингтона» с 500 голевыми пасами
Все новости RSS
Кто лучший игрок сборной России на МЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+