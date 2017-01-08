Январские провалы «Спартака» и секрет успеха «Торпедо» от Скудры

Дубль Эштона и набравшее ход «Торпедо
Очень уверенно в последнее время выглядит «Торпедо». На сей раз нижегородцы оказались сильнее «Барыса», выиграв матч в Астане. Дублем в составе команды Петериса Скудры отметился Картер Эштон, забросивший вторую шайбу уже в пустые ворота. Единственный гол хозяев был оформлен в большинстве в начале третьего периода, когда Михаила Бирюкова переиграл Дастин Бойд. «Барыс» серьёзно перебросал соперника (36-17), однако очков заработать коллективу Эдуарда Занковца не удалось. «Торпедо» добилось четвёртого успеха подряд, уверенно сохраняя за собой третье место в Западной конференции. Посмотрим, сколько сил у волжан останется к плей-офф, но пока игра команды производит впечатление. «Мы обратили внимание на нашу командную психологию. Мне очень понравился сегодня коллектив, боевой, единый коллектив и на лавке, и на льду», — заявил после матча Петерис Скудра.
«Югра» начала просыпаться
Второй матч подряд выиграла «Югра», постепенно начиная выходить из зимней спячки. В плей-офф попасть вряд ли удастся, но громко хлопнуть дверью вполне можно. 8 января хоккеисты Андрея Разина обыграли ХК «Сочи», для которого нынче любое набранное очко на вес золота. Но зацепиться за набранные баллы «леопардам» не удалось. Наиболее ярким отрезком встречи получилась концовка, когда Илья Крикунов, реализовав большинство, сделал счёт 1:1, а затем Егор Иванов снова восстановил преимущество югорчан в одну шайбу. Точку в матче поставил поразивший пустые ворота Павел Варфоломеев. Дебютировал за первую команду и молодой нападающий «Югры» Александр Яремчук, удостоившийся похвалы главного тренера.
«Спартак» снова проваливает январский отрезок
Непонятно, что происходит со «Спартаком» и почему команда Алексея Ярушкина отказывается играть в хоккей. «Сочи» и «Витязь» дают красно-белым шансы, но те ими не пользуются, проигрывая всем подряд. Неудачно слетав в Астану и Ханты-Мансийск, спартаковцы капитулировали в Екатеринбурге, очень слабо отработав в защите. Порой Маркуса Свенссона было попросту жаль, броски по его воротам сыпались один за другим, с любых позиций. Первым голом за «Спартак» отметился Денис Толпеко, но дубль Алексея Михнова помог уральцам добыть важную победу. Попробовать подтянуться к восьмому месту на Востоке по-прежнему можно, хотя сделать это будет очень непросто. Не хватает стабильности. Ну а «Спартак» второй год подряд проваливает январский отрезок регулярного чемпионата КХЛ. И, по всей видимости, снова не попадёт в плей-офф.
«Адмирал» сыграл в пользу конкурентов
В заключительном матче игрового дня «Слован» в Братиславе принимал «Адмирал». Дальневосточники после двух крупных побед в Пекине и Загребе находились в хорошем расположении духа, а встреча с «орлами» могла прибавить им настроения. Но произошло всё ровно наоборот. До конца игры на табло светились цифры 2:2, и казалось, овертайм неизбежен. Но канадский нападающий хозяев Джефф Таффе оказался неудержим. Его гол за 38 секунд до конца основного времени оказался решающим, отыграться «моряки» уже не смогли. Даже несмотря на победу, главный тренер «Слована» Милош Ржига остался недоволен работой судейской бригады, постоянно что-то выкрикивая в адрес арбитров. Пан Милош не меняется. Ну а «Адмирал», не набрав очков, здорово подсобил своим конкурентам в лице «Барыса», «Куньлуня», «Нефтехимика», «Сибири» и «Автомобилиста».