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Патрик Кейн и Артемий Панарин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Кейн догнал Кросби, а Бобровский начал новую победную серию

Патрик Кейн отдал три голевые передачи и догнал Кросби в гонке бомбардиров, а «Коламбус» стал первым клубом, набравшим 60 очков.
9 января 2017, понедельник. 09:20. Хоккей

Кейн и Панарин поздравили тренера

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
5 : 2 2:1, 0:0, 3:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Панарин (Кейн, Кэмпбелл) – 07:45 (5x5), 1:1 – Экхольм (Фишер) – 08:30 (5x5), 2:1 – Яльмарссон (Кит, Кейн) – 14:04 (5x5), 2:2 – Уотсон (Фишер) – 42:01 (5x5), 3:2 – Хартман (Паник, Керо) – 51:49 (5x5), 4:2 – Хартман – 58:46 (en), 5:2 – Хартман (Кейн, Яльмарссон) – 59:28 (en)

Домашний матч «Чикаго» с «Нэшвиллом» стал 1500-м в качестве главного тренера клуба НХЛ для наставника «чёрных ястребов» Джоэля Кенневилля. Специалист, в активе которого три завоёванных Кубка Стэнли, стал третьим в истории лиги, кто добрался до этой грандиозной отметки: больше него тренировали лишь легендарный Скотти Боумэн (2141 матч) и создатель династии «Айлендерс» Эл Арбур (1607). В такой день хоккеисты «Чикаго» просто не могли огорчить своего главного тренера, отыграв матч на высочайшем уровне интенсивности.

Задал тон игре Артемий Панарин, открывший счёт в середине первого периода. Воспользовавшись удобной передачей Патрика Кейна, россиянин мощно выстрелил в касание, набрав своё третье результативное очко в четырёх последних матчах.


«Нэшвилл» смог на некоторое время перехватить инициативу и до середины встречи удерживал ничейный счёт, но затем в роли неожиданного героя у «Чикаго» выступил 22-летний форвард Райан Хартман,
который проводит свой первый полноценный сезон в НХЛ. За восемь минут он оформил хет-трик (третий гол был забит в пустые ворота), сделав победу «Блэкхоукс» радостной и яркой, но вместе с ним лавры главной звезды встречи заслужил и Патрик Кейн. 88-й номер «Чикаго» трижды ассистировал партнёрам и за счёт этого результативного спурта смог догнать Сидни Кросби в гонке бомбардиров. У обоих нападающих в настоящее время по 44 очка, но они на 4 балла отстают от лидера Коннора Макдэвида, который оформил ассистентский дубль во встрече с «Оттавой».

«Было приятно видеть, как мы отреагировали на счёт 2:2 и сопротивление «Нэшвилла». Третий период остался полностью за нами, и нам нужно использовать это как фундамент для будущих побед», — сказал Кейн.

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Бобровский начал новую победную серию

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2 : 1 0:0, 1:0, 0:1, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Савар (Карлссон) – 27:08 (5x5), 1:1 – Шенн (Проворов) – 59:43 (6x5), 2:1 – Фолиньо (Джонс) – 62:33 (3x3)

После 16 побед подряд «Коламбус» потерпел два обиднейших поражения, разгромно уступив «Вашингтону» (0:5) и позволив «рейнджерам» отыграться со счёта 1:4 (5:4). В домашней игре с «Филадельфией» команда Сергея Бобровского смогла прервать неудачную полосу, а сам российский голкипер не без удовольствия обыграл свой прежний клуб. 25 сейвов Бобровского помогли «Блю Джекетс» выиграть, но лавры главного творца победы достались не ему, а капитану команды Нику Фолиньо, который забил победный гол на третьей минуте овертайма. «Коламбус» сохранил за собой первое место в лиге и стал первой командой в текущем сезоне, кто добрался до отметки в 60 набранных очков.


«Здорово, что мы смогли выиграть в такой ситуации – приятно вернуться на победные рельсы и снова почувствовать уверенность. Каждая игра складывается по-разному, и необходимо фокусироваться на собственных действиях. Регулярный чемпионат состоит из 82 матчей, и невозможно выиграть все из них. Мы не ставим перед собой такой задачи, а главное – то, как мы реагируем на неудачи. Конечно, на такой длинной дистанции будут какие-то падения. Был ли матч с «Филадельфией» особенным для меня? Безусловно. У меня хорошие воспоминания о «Флайерз», я благодарен этой организации за шанс, который получил. Конечно, это было дополнительной мотивацией для меня», — сказал Бобровский после матча.

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«Тампа-Бэй»: снова крупная неудача

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 01:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
6 : 2 0:0, 2:1, 4:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Друен (Фильппула, Хедман) – 22:19 (5x5), 1:1 – Шири (Раст, Кросби) – 26:44 (5x5), 2:1 – Фер (Каллен) – 31:14 (5x5), 3:1 – Куниц (Мяяття, Бонино) – 42:33 (5x5), 4:1 – Уилсон – 43:28 (5x5), 4:2 – Наместников (Друен, Строльман) – 45:40 (5x4), 5:2 – Кессел (Кросби, Шири) – 47:50 (5x5), 6:2 – Летанг (Шульц, Каллен) – 57:20 (5x4)

«Молнии» потерпели четвёртое поражение подряд, крупно проиграв в гостях «Питтсбургу». За эти четыре проигрыша «Тампа» пропустила в свои ворота 22 шайбы, и вратарю «Лайтнинг» Андрею Василевскому никак не удаётся выйти на тот уровень игры, который позволил бы южанам рассчитывать на очки даже при всех недостатках обороны. В поединке с «Пингвинз» уфимец вновь не заслужил особой критики, но определённые помарки в его действиях присутствовали, и вкупе с низким уровнем интенсивности в игре партнёров это привело к печальному итогу.


«Не надо винить Андрея. Посмотрите на третий и четвёртый голы «Питтсбурга», когда мы поднесли соперникам шайбу на блюдечке. При счёте 2:1 Васи сделал несколько потрясающих «спасений», но наша игра в обороне оставляет желать много лучшего», — взял россиянина под защиту главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер.


«Да, надо лучше защищать свои ворота», — признал защитник Антон Строльман. После этого проигрыша «Тампа» отстаёт от второй «уайлд кард» на шесть очков, и главным соперником для «Лайтнинг» является «Оттава», которая опережает «молний» на четыре балла и занимает третью строчку в Атлантическом дивизионе.


У «Питтсбурга» в этом матче набрали очки 12 разных хоккеистов, но удивительным образом в эту дюжину не попал Евгений Малкин, который отметился лишь удалением за задержку клюшкой Никиты Кучерова.

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Будро вернулся и победил

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
1 : 2 1:0, 0:2, 0:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Кеслер (Сильверберг) – 11:44 (5x5), 1:1 – Дамба (Паризе, Стаал) – 24:39 (5x3), 1:2 – Спаржон (Поминвилль, Цукер) – 26:21 (4x4)

Главный тренер «Миннесоты» Брюс Будро триумфально вернулся в Анахайм, где он на протяжении пяти сезонов работал главным тренером «Дакс» (2011-2016). «Дикарям» удалось остановить калифорнийцев, которые выиграли три предыдущих матча: пропустив в первом периоде от Райана Кеслера, хоккеисты «Уайлд» взвинтили темп и смогли переломить ход матча. Преимущество гостей по броскам во второй двадцатиминутке было близко к троекратному, и именно этот отрезок стал ключевым для результата. С интервалом в полторы минуты защитники гостей Дамба и Спаржон забили по голу, и отыграть этот дефицит «Анахайм» так и не смог.


«Мне нравится. Когда выигрываешь, легко отвечать на вопросы о том, как тебе игралось против бывших друзей. Я повидался со многими людьми, которые сохранили обо мне хорошее мнение и добрую память. Это был хороший подарок мне на день рождения», — сказал Будро, которому 9 января исполняется 62 года.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Коламбус Блю Джекетс Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Чикаго Блэкхоукс Андрей Василевский Артемий Панарин Евгений Малкин Патрик Кейн Сергей Бобровский
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