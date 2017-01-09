От наследия Быкова до «зонтика». Как в КХЛ играют в большинстве?

«Йокерит» как законодатель мод

1-3-1 от «Магнитки»: ставка на Мозякина и Зарипова

ЦСКА полагается на подвижность и ждёт креативщиков

Организованный хаос Захаркина

2-1-2 у СКА как наследие Быкова и Белоусова

План №2 от Воробьёва: 2-1-2 с Сёминым

Как в КХЛ играют «5 на 3»?

«Зонтик» не от дождя, а для овертаймов

В современном хоккее одним из самых важных компонентов является игра в численном большинстве. Разбираемся, как тренерские штабы клубов КХЛ работают над тем, чтобы использовать его максимально эффективно. При формате игры «пять на четыре» в этом сезоне в тренде находятся две системы – 1-3-1 и 2-1-2 в разных модификациях. Принято считать, что игра в большинстве 1-3-1 намного проще в тактическом плане для хоккеистов и тренеров. Но так ли это на самом деле?По наполнению хоккеистами большинство 1-3-1 может быть двух видов. Первый из них – 4 нападающих и 1 защитник – рассмотрим на примере финского «Йокерита».Хотя команда в этом сезоне и идёт в общей таблице на невысоком месте, процент реализации большинства у неё весьма приличный – 21,3% (восьмая позиция в КХЛ). Почему стоит уделить внимание именно подопечным? Во-первых, для их стратегии игры в большинстве характерны более длинные раскаты из своей зоны. С одной стороны, они отнимают драгоценное время, и иногда соперник может подготовиться настолько хорошо, что будет просто наперёд читать все ходы и создавать непреодолимые препятствия в нейтральной зоне. С другой, подобные раскаты позволяют «Йокериту» в подавляющем большинстве случаев входить в чужую зону с контролем шайбы, а не через простой вброс, после которого нужно ещё отвоевать эту самую шайбу и только потом расставляться. Кроме того, подобная стратегия игры больше соответствует международному уровню, где вбросы постепенно уходят на второй план.Первую спецбригаду у финской команды составляют следующие хоккеисты. На синей линии обычно действует один защитник – это леворукий. На левом фланге действует праворукий, позицию в центре закрывает техничныйс таким же хватом. Справа выставлен леворукий, именно через его область чаще всего движется шайба. И на пятачке – фактурный леворукий. Способы игры в большинстве по системе 1-3-1 и вправду достаточно просты, но при этом имеют немало вариаций. Во-первых, это броски защитника от синей линии под подставления на пятачке. В таких случаях задача всех нападающих «подсесть» как можно ближе к воротам, чтобы стянуть на себя обороняющихся хоккеистов и дать как можно больше простора под бросок издали. Если соперник в меньшинстве забывает соблюдать прописные истины – опекать соперника в центре зоны, всегда держать клюшки на льду – весьма эффективными могут оказаться переводы с одного фланга на другой с целью «разорвать» голкипера. Либо передачи на хоккеиста в центре, которая считается наиболее «приятной» зоной для броска, так как игрок расположен вертикально к воротам и ему остаётся обладать лишь достаточной технической оснащенностью для броска в касание и знаниями о слабых сторонах чужого голкипера.Тем не менее первый вариант игры большинства у «Йокерита» не предусматривает смены позиций, весьма статичен, и сопернику не так сложно его нейтрализовать. В таких случаях Юкка Ялонен и тренерский штаб модифицируют системы игры. Она пополняется архиважными в современном хоккее подключениями защитников от синей линии. Чарльз Дженовей обычно прокатывается вперёд по правому краю, его позицию на синей линии один из нападающих, а Брайан О’Нилл подключается за ворота. Там он получает шайбу, и соперник оказывается в куда более неприятном положении. Особенно это касается вратаря, которому куда тяжелее зрительно контролировать передвижение шайбы. Если обороняющаяся четвёрка оказывается не готова к такому раскладу, то у О’Нилла за воротами активируются сразу несколько опций. Первая – выкат на пятачок с броском (желательно в верхние углы). Вторая – передача на один из флангов под бросок в касание. И третья – передача на хоккеиста в центре чужой зоны, если он недостаточно опекается.Второй вид большинства 1-3-1 по наполнению хоккеистами – 3 нападающих и 2 защитника. В данном случае тренерам зачастую приходится решать проблему, связанную с дефицитом праворуких игроков обороны. К примеру, у лидера КХЛ по реализации численного преимущества – магнитогорского «Металлурга» – в составе вообще всего два защитника с редким для российского хоккея хватом. Заштопать эту дырку тренерские штабы стараются переводом одного из защитников в центр чужой зоны, где хват хоккеиста менее важен. На синей линии располагается другой «деф». У «Магнитки» этов центре ина синей линии. По краям действуют. На пятачке –. Система 1-3-1 подразумевает наличие качественных хоккеистов на флангах, поэтому в магнитогорском случае её использование более чем оправданно. Мозякин и Зарипов могут перепасовываться с закрытыми глазами, хорошо открываются под прострелы, принимают шайбу, стягивают на себя внимание. Одним словом,очень повезло иметь в составе таких техничных хоккеистов, которые даже без большой стратегической работы со стороны тренерского штаба будут гарантировано давать результат от матча к матчу, и немалую роль в этом сыграет именно большинство.Похожую систему в этом сезоне не раз использовал ЦСКА после потери своих главных креативщиков. Но у «армейцев» ставка делается на подключения защитника вдоль всего фланга, подвижность хоккеистов, постоянные обмены позициями, высокую скорость перемещения шайбы. Тем не менее недостаток техничных хоккеистов не удаётся восполнить одними лишь скоростями, процент реализации у «армейцев» ползает вокруг отметки в 20%, а для команды, которая собирается всерьёз бороться за Кубок Гагарина, это слабо. Исейчас должен сделать всё, чтобы как можно быстрее привести в нужную форму, с возвращением которых стратегия игры в большинстве у «армейцев», скорее всего, поменяется и на льду станет больше творчества и меньше суеты.Систему 1-3-1 в качестве своего инструмента использует и тренерский штаб «Салавата Юлаева», однако у уфимцев ключевым является подключение всей «средней» тройки вперёд под передачу от игрока, располагающегося ситуационно либо за воротами, либо у одной из штанг, либо на пятачке. И уже после выполнения передачи начинается нарезание кругов возле ворот соперника с целью свести с ума голкипера. Однако подобная тактика не столь надёжна, сильно зависит от конкретных игровых ситуаций, тяжелее наигрывается, поэтому и процент реализации у «Салавата Юлаева» тоже не шедевральный – чуть больше 20%.Лидер КХЛ и вторая команда по реализации большинства (26,7%) – СКА – использует в основном две системы игры, о которых мы уже рассказывали. Первая расстановка идентична с тем, во что играют многие команды КХЛ — 1-3-1. Однако подбор исполнителей у питерского клуба исключителен, поэтому даже без внушительных тактических наставлений у «армейцев» всё в порядке. Куда более любопытной выглядит вторая расстановка – 2-1-2, которую в СКА использовали ещё во времена. Кроме того, она была базовой для последних команд. Она подразумевает наличие двух нападающих за лицевой линией, что создаёт большие неприятности для обороняющейся команды. Выдернулся за ворота, не успел вернуться и закрыть свою зону — и уже смотришь в глаза обескураженному голкиперу.У СКА в данной схеме, которая в советские времена часто называлась «конвертом», за воротами располагаютсяна разных флангах. В центре чужой зоны с накатами на пятачок действует. Эта троица уже не первый сезон наводит страх и ужас на соперников. Состав защитников в системе 2-1-2 может постоянно модифицироваться, для них самое главное — время от времени идти вперёд под бросок, а потом быстро возвращаться к синей линии, чтобы в случае чего закрыть зону. Данная система игры в большинстве в текущем сезоне характерна не только для СКА. Многие команды стараются действовать похожим образом, даже аутсайдеры, в том числе новокузнецкий «Металлург».Существуют и другие варианты игры в большинстве по системе 2-1-2. Наиболее эффективным в этом сезоне в КХЛ выглядит выбор всё того же действующего чемпиона. «Сталевары» из Магнитогорска не опускают двух хоккеистов за лицевую линию, они располагаются на флангах повыше. При качественной обработке шайбы и наигранности всего сочетания открываются большие возможности для диагональных передач. Чем, собственно, и пользуется «Магнитка», редко завершая большинство без опасных моментов. На изображении ниже отчётливо видно, что игрок, получающий передачу на левом фланге от защитника (в данном эпизоде – Александр Сёмин), может в касание выполнить и диагональный пас, и вернуть шайбу назад, и отдать под бросок в центр, и прострелить к дальней штанге. Тренерскому штабу Ильи Воробьёва удалось найти наиболее подходящий вариант игры в большинстве, чтобы все навыки и умения весьма сильных хоккеистов в данном сочетании были актуализированы.Касаемо игры в формате «пять на три» новых веяний нет. Команды продолжают проповедовать систему игры 2-1-2/2-3. На примере матча «Лады» против московского ЦСКА, в котором тольяттинцы реализовали четыре большинства (из них половина – «пять на три»), рассмотрим схему 2-1-2. Фланговые нападающие располагаются за лицевой линией, один хоккеист в центре стягивает на себя внимание обороняющейся тройки, а ещё два хоккеиста имеют опции для броска, и для передач. По большому счёту, 2-3 мало чем отличается, кроме расположения хоккеистов. Нюанс заключается лишь в том, что при 2-1-2 чаще случаются броски от синей линии с «копанием» на пятачке, а в 2-3 форварды образуют близко к воротам «голевую линию», и это отличный простор для прострелов с последующими подставлениями.Введение овертаймов в формате «три на три» заставило тренеров уделить больше внимания игре в большинстве вчетвером против троих соперников, однако здесь говорить о каких-то закрепившихся трендах пока нельзя. Тем не менее очевидно, что одной из наиболее удобных тактик будет пресловутый «зонтик», который, в частности, принёс победу СКА в матче против тольяттинской «Лады». В этой схеме один из защитников действует близко к синей линии, два хоккеиста широко располагаются на флангах и относительно свободно принимают шайбу, а оставшийся игрок создаёт трафик на пятачке, готов совершать подставления, то есть совершать вполне шаблонные действия для игрока его позиции. Основные различия, пожалуй, лишь в том, выпускает тренер на большинство двух защитников и двух форвардов или одного защитника и трёх игроков атаки.