Выбираем MVP декабря в КХЛ

«Чемпионат» продолжает проект «MVP месяца», в котором эксперты, журналисты и читатели нашего издания будут определять лучшего игрока того или иного календарного отрезка. В ноябре лучшим был признан защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев. На очереди – выборы самого ценного игрока первого зимнего месяца.
>>> Захар Арзамасцев – MVP ноября в КХЛ!
На первом этапе редакция «Чемпионата» определяет 15 претендентов на звание лучшего игрока месяца по окончании заключительного матча каждого месяца. Затем редакция «Чемпионата» и каждый из экспертов выбирают из «шорт-листа» тройку лучших игроков, присуждая каждому по одному баллу. Кроме того, на протяжении трёх суток на главной странице проекта проходит голосование читателей. За первое место начисляется 3 балла, за второе — 2 балла, за третье — 1 балл.
По итогам опроса подсчитывается общее количество голосов и определяется самый ценный игрок месяца. Он получает приз от «Чемпионата». В конце сезона определяются главные лауреаты — MVP регулярного чемпионата, каждого раунда плей-офф и всего розыгрыша Кубка Гагарина. Перед вами список из 15 претендентов на звание самого ценного игрока декабря.
Вратари
Александр Ерёменко («Динамо» М) – 6 игр, 5 побед, «0» — 2
Ерёменко стал лучшим вратарём декабря, по мнению лиги. Лишь в матче со СКА динамовец не смог принести своей команде победу, проиграв буллитную серию. Дважды за месяц 36-летний вратарь отыграл на ноль и лишь один раз пропустил больше одной шайбы за игру! «Локомотив» трижды поразил ворота «Динамо» с Ерёменко в раме, но при этом он сделал 39 сейвов.
Бен Скривенс («Динамо» Мн) – 7 игр, 5 побед, «0» — 2
Игра канадского вратаря – одна из причин, по которой минское «Динамо» выдало ударный декабрь. Нередко на него выпадала запредельная нагрузка, скажем, 42 броска в Новосибирске или 35 бросков в Омске. В выездном матче с «Авангардом» Скривенс оформил один из двух декабрьских шат-аутов. По количеству матчей на ноль Бен идёт на третьем месте в лиге.
В выездном матче с «Авангардом» Скривенс оформил один из двух декабрьских шат-аутов. По количеству матчей на ноль Бен идёт на третьем месте в лиге.
Защитники
Илья Никулин («Динамо» М) – 8 игр, 2+4, «+2»
Если убрать за скобки дерби с ЦСКА, в котором «Динамо» проиграло со счётом 3:5, а сам Никулин заработал «-2», возрастной защитник провёл выдающийся месяц. В декабре Илья выдал серию из четырёх результативных игр. В домашнем матче с «Локомотивом» он набрал два очка и сумел заблокировать сразу пять бросков!
Крис Ли («Металлург» Мг) – 8 игр, 1+5, «0»
Несмотря на то что канадскому защитнику «Магнитки» уже 36 лет, он стабильно держит высокий уровень от месяца к месяцу. В декабре самый результативный защитник сезона добавил очередные шесть очков в копилку, только упрочив своё лидерство. Особенно удался Крису Ли выезд в столицу Беларуси: в матче с минским «Динамо» он поучаствовал в трёх шайбах «Металлурга» из четырёх.
Егор Мартынов («Авангард») – 9 игр, 2+4, «+6»
Как и у Никулина с Ли, у защитника «Авангарда» в декабре был матч, когда он набрал три очка. В игре с рижским «Динамо» Мартынов отметился голом и двумя результативными передачами, а его команда одержала победу со счётом 9:3. Однако лучшим защитником декабря по версии КХЛ Егор стал во многом благодаря безупречному показателю полезности. Трижды за месяц Мартынов заканчивал матчи с «+2».
Михаил Григорьев («Адмирал»/«Авангард») – 10 игр, 0+5, «+5»
В декабре Григорьев успел поиграть за две команды, но в список лучших игроков месяца он попал благодаря выступлению за «Адмирал». Ещё будучи «моряком», он признавался лучшим защитником недели. Михаил в некотором роде уникальный защитник: всегда ярко играя в атаке, он не отличается высокой результативностью. Исключением стал матч с «Нефтехимиком», в котором креатив Григорьева привёл к ассистентскому хет-трику. Тогда же он заработал показатель полезности «+5», хотя его команда пропустила пять шайб.
Лучший новичок сентября после небольшого затишья вновь всколыхнул хоккейную общественность. Вернулся прежний Ткачёв – пришли и победы к «Адмиралу».
Нападающие
Рикард Йюнге («Нефтехимик») – 11 игр, 9+3, «-3»
Если в ноябре главной ударной силой команды Андрея Назарова был Жильбер Брюле, то в декабре роль первой скрипки взял на себя его шведский напарник по звену. Рикард Йюнге бросал по семь-восемь раз за матч, регулярно забивал в большинстве и дважды оформил по дублю. Особенно пострадал от скандинава его бывший клуб «Адмирал». Вернувшись во Владивосток, Йюнге набрал три очка на хорошо знакомой ему «Фетисов-Арене».
Владимир Ткачёв («Адмирал») – 10 игр, 3+7, «+5»
Лучший новичок сентября после небольшого затишья вновь всколыхнул хоккейную общественность. Вернулся прежний Ткачёв – пришли и победы к «Адмиралу». Свою безголевую серию он прервал в суперрезультативном матче с «Нефтехимиком», когда команды на двоих забросили 12 шайб! С того момента Ткачёва словно прорвало: гол в ворота «Автомобилиста» и по два очка с «Югрой» и «Куньлунем». Что примечательно, все команды – конкуренты «моряков». КХЛ не оставила новый взлёт молодой дальневосточной звёздочки без внимания и второй раз в сезоне признала его новичком месяца.
Кирилл Петров (ЦСКА) – 8 игр, 6+2, «+2»
В сегодняшнем ЦСКА сложно выделяться. Тройки ровные, ротация постоянная, да и командная результативность невысокая. Однако Кириллу Петрову удалось обратить на себя внимание. Силовой форвард, являющийся лучшим бомбардиром «армейцев», забросил в декабре шесть шайб. Особенно эффективен Петров был в выездных матчах: на Дальнем Востоке он набрал три очка, а в Нижнекамске сделал дубль.
Вадим Шипачёв (СКА) – 6 игр, 5+5, «+3»
Четырёхматчевая серия поражений СКА началась ещё в декабре, и в матче с «Локомотивом» Шипачёв с партнёрами остались на сухом пайке. Однако в целом декабрь для ведущего центра питерских «армейцев» стоит признать удачным. 10 очков – показатель более чем достойный. Как и положено игроку его амплуа, Вадим охотно делился шайбой с партнёрами, а в Казани отметился дублем. К концу месяца к высокой результативности он добавил уверенную игру на вбрасываниях.
Александр Сёмин («Металлург» Мг) – 8 игр, 5+3, «+5»
Как правило, если кто-то где-то отмечает нападающих «Магнитки», то исключительно Мозякина, Зарипова и Коваржа. Вылезти из их тени порой не под силу даже игроку такого класса, как Александр Сёмин. Однако в декабре экс-энхаэловцу это удалось. В активе форварда «сталеваров» два дубля и две победных гола, а в большинстве декабрьских матчей Сёмин был одним из самых активных игроков на площадке.
Найджел Доус («Барыс») – 9 игр, 9+0, «-1»
В декабре Найджел Доус приблизился по количеству шайбу к Сергею Мозякину. Канадец из «Барыса» — его главный конкурент в борьбе за снайперскую корону КХЛ. В минувшем месяце Доус проявил себя истинным финишёром, забросив девять шайб и не отдав при этом ни одной передачи. Теперь дистанция между Мозякиным и Доусом составляет всего четыре точных броска. Любопытно, что в их очной встрече капитан «Магнитки» ограничился одним голом, а вот его преследователь оформил хет-трик.
Дистанция между Мозякиным и Доусом составляет всего четыре точных броска. Любопытно, что в их очной встрече капитан «Магнитки» ограничился одним голом, а вот его преследователь оформил хет-трик.
Артём Гареев («Автомобилист») – 6 игр, 6+1, «0»
Миниатюрный нападающий проводит лучший сезон в карьере и является лучшим бомбардиром «Автомобилиста». 6 из своих 15 шайб в нынешней «регулярке» Гареев провёл в предыдущем месяце. В ворота «Барыса» уфимский воспитанник забросил две шайбы, а посетив Китай, оформил хет-трик, ставший для него вторым в сезоне.
Брендон Козун («Локомотив») – 9 игр, 6+3, «+5»
Атака «Локомотива» нередко пробуксовывает, а если кто и является светлым пятном в команде Кудашова, то легионерское звено. Самым ярким исполнителем в ней является Брендон Козун. На его счету хет-трик в матче с «Барысом», к которому он добавил результативную передачу. Козун забивал в суперматчах с двумя «армейскими» клубами, а его шайба в ворота СКА даже стала для «железнодорожников» победной.
Антон Бурдасов («Авангард») – 8 игр, 4+4, «+8»
Домашний матч с рижским «Динамо» позволил многим нападающим «Авангарда» поправить статистику. Не стал стесняться и Бурдасов, набрав три очка. Однако издевался Антон не только над несчастными рижанами. В первых числах декабря форвард «ястребов» набрал 5 очков в трёх матчах! В игре с новокузнецким «Металлургом» удача от Бурдасова отвернулась, но при этом он нанёс феноменальные 11 бросков. Немаловажно и то, что Антон ни разу не ушёл со льда с отрицательным показателем полезности.