Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Салават Юлаев!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
MVP декабря – выберите лучшего игрока месяца в КХЛ
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Выбираем MVP декабря в КХЛ

Продолжаем проект «MVP месяца», в котором эксперты, редакция и читатели выбирают лучшего игрока декабря.
9 января 2017, понедельник. 15:00. Хоккей
>>> Проголосовать за лучшего игрока декабря
«Чемпионат» продолжает проект «MVP месяца», в котором эксперты, журналисты и читатели нашего издания будут определять лучшего игрока того или иного календарного отрезка. В ноябре лучшим был признан защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев. На очереди – выборы самого ценного игрока первого зимнего месяца.

>>> Захар Арзамасцев – MVP ноября в КХЛ!

На первом этапе редакция «Чемпионата» определяет 15 претендентов на звание лучшего игрока месяца по окончании заключительного матча каждого месяца. Затем редакция «Чемпионата» и каждый из экспертов выбирают из «шорт-листа» тройку лучших игроков, присуждая каждому по одному баллу. Кроме того, на протяжении трёх суток на главной странице проекта проходит голосование читателей. За первое место начисляется 3 балла, за второе — 2 балла, за третье — 1 балл.

По итогам опроса подсчитывается общее количество голосов и определяется самый ценный игрок месяца. Он получает приз от «Чемпионата». В конце сезона определяются главные лауреаты — MVP регулярного чемпионата, каждого раунда плей-офф и всего розыгрыша Кубка Гагарина. Перед вами список из 15 претендентов на звание самого ценного игрока декабря.

Вратари


Александр Ерёменко («Динамо» М) – 6 игр, 5 побед, «0» — 2
Ерёменко стал лучшим вратарём декабря, по мнению лиги. Лишь в матче со СКА динамовец не смог принести своей команде победу, проиграв буллитную серию. Дважды за месяц 36-летний вратарь отыграл на ноль и лишь один раз пропустил больше одной шайбы за игру! «Локомотив» трижды поразил ворота «Динамо» с Ерёменко в раме, но при этом он сделал 39 сейвов.

Бен Скривенс («Динамо» Мн) – 7 игр, 5 побед, «0» — 2
Игра канадского вратаря – одна из причин, по которой минское «Динамо» выдало ударный декабрь. Нередко на него выпадала запредельная нагрузка, скажем, 42 броска в Новосибирске или 35 бросков в Омске. В выездном матче с «Авангардом» Скривенс оформил один из двух декабрьских шат-аутов. По количеству матчей на ноль Бен идёт на третьем месте в лиге.
В выездном матче с «Авангардом» Скривенс оформил один из двух декабрьских шат-аутов. По количеству матчей на ноль Бен идёт на третьем месте в лиге.

Защитники


Илья Никулин («Динамо» М) – 8 игр, 2+4, «+2»
Если убрать за скобки дерби с ЦСКА, в котором «Динамо» проиграло со счётом 3:5, а сам Никулин заработал «-2», возрастной защитник провёл выдающийся месяц. В декабре Илья выдал серию из четырёх результативных игр. В домашнем матче с «Локомотивом» он набрал два очка и сумел заблокировать сразу пять бросков!

Крис Ли («Металлург» Мг) – 8 игр, 1+5, «0»
Несмотря на то что канадскому защитнику «Магнитки» уже 36 лет, он стабильно держит высокий уровень от месяца к месяцу. В декабре самый результативный защитник сезона добавил очередные шесть очков в копилку, только упрочив своё лидерство. Особенно удался Крису Ли выезд в столицу Беларуси: в матче с минским «Динамо» он поучаствовал в трёх шайбах «Металлурга» из четырёх.

Егор Мартынов («Авангард») – 9 игр, 2+4, «+6»
Как и у Никулина с Ли, у защитника «Авангарда» в декабре был матч, когда он набрал три очка. В игре с рижским «Динамо» Мартынов отметился голом и двумя результативными передачами, а его команда одержала победу со счётом 9:3. Однако лучшим защитником декабря по версии КХЛ Егор стал во многом благодаря безупречному показателю полезности. Трижды за месяц Мартынов заканчивал матчи с «+2».

Михаил Григорьев («Адмирал»/«Авангард») – 10 игр, 0+5, «+5»
В декабре Григорьев успел поиграть за две команды, но в список лучших игроков месяца он попал благодаря выступлению за «Адмирал». Ещё будучи «моряком», он признавался лучшим защитником недели. Михаил в некотором роде уникальный защитник: всегда ярко играя в атаке, он не отличается высокой результативностью. Исключением стал матч с «Нефтехимиком», в котором креатив Григорьева привёл к ассистентскому хет-трику. Тогда же он заработал показатель полезности «+5», хотя его команда пропустила пять шайб.
Лучший новичок сентября после небольшого затишья вновь всколыхнул хоккейную общественность. Вернулся прежний Ткачёв – пришли и победы к «Адмиралу».

Нападающие


Рикард Йюнге («Нефтехимик») – 11 игр, 9+3, «-3»
Если в ноябре главной ударной силой команды Андрея Назарова был Жильбер Брюле, то в декабре роль первой скрипки взял на себя его шведский напарник по звену. Рикард Йюнге бросал по семь-восемь раз за матч, регулярно забивал в большинстве и дважды оформил по дублю. Особенно пострадал от скандинава его бывший клуб «Адмирал». Вернувшись во Владивосток, Йюнге набрал три очка на хорошо знакомой ему «Фетисов-Арене».

Владимир Ткачёв («Адмирал») – 10 игр, 3+7, «+5»
Лучший новичок сентября после небольшого затишья вновь всколыхнул хоккейную общественность. Вернулся прежний Ткачёв – пришли и победы к «Адмиралу». Свою безголевую серию он прервал в суперрезультативном матче с «Нефтехимиком», когда команды на двоих забросили 12 шайб! С того момента Ткачёва словно прорвало: гол в ворота «Автомобилиста» и по два очка с «Югрой» и «Куньлунем». Что примечательно, все команды – конкуренты «моряков». КХЛ не оставила новый взлёт молодой дальневосточной звёздочки без внимания и второй раз в сезоне признала его новичком месяца.

Кирилл Петров (ЦСКА) – 8 игр, 6+2, «+2»
В сегодняшнем ЦСКА сложно выделяться. Тройки ровные, ротация постоянная, да и командная результативность невысокая. Однако Кириллу Петрову удалось обратить на себя внимание. Силовой форвард, являющийся лучшим бомбардиром «армейцев», забросил в декабре шесть шайб. Особенно эффективен Петров был в выездных матчах: на Дальнем Востоке он набрал три очка, а в Нижнекамске сделал дубль.


Вадим Шипачёв (СКА) – 6 игр, 5+5, «+3»
Четырёхматчевая серия поражений СКА началась ещё в декабре, и в матче с «Локомотивом» Шипачёв с партнёрами остались на сухом пайке. Однако в целом декабрь для ведущего центра питерских «армейцев» стоит признать удачным. 10 очков – показатель более чем достойный. Как и положено игроку его амплуа, Вадим охотно делился шайбой с партнёрами, а в Казани отметился дублем. К концу месяца к высокой результативности он добавил уверенную игру на вбрасываниях.

Александр Сёмин («Металлург» Мг) – 8 игр, 5+3, «+5»
Как правило, если кто-то где-то отмечает нападающих «Магнитки», то исключительно Мозякина, Зарипова и Коваржа. Вылезти из их тени порой не под силу даже игроку такого класса, как Александр Сёмин. Однако в декабре экс-энхаэловцу это удалось. В активе форварда «сталеваров» два дубля и две победных гола, а в большинстве декабрьских матчей Сёмин был одним из самых активных игроков на площадке.

Найджел Доус («Барыс») – 9 игр, 9+0, «-1»
В декабре Найджел Доус приблизился по количеству шайбу к Сергею Мозякину. Канадец из «Барыса» — его главный конкурент в борьбе за снайперскую корону КХЛ. В минувшем месяце Доус проявил себя истинным финишёром, забросив девять шайб и не отдав при этом ни одной передачи. Теперь дистанция между Мозякиным и Доусом составляет всего четыре точных броска. Любопытно, что в их очной встрече капитан «Магнитки» ограничился одним голом, а вот его преследователь оформил хет-трик.
Дистанция между Мозякиным и Доусом составляет всего четыре точных броска. Любопытно, что в их очной встрече капитан «Магнитки» ограничился одним голом, а вот его преследователь оформил хет-трик.

Артём Гареев («Автомобилист») – 6 игр, 6+1, «0»
Миниатюрный нападающий проводит лучший сезон в карьере и является лучшим бомбардиром «Автомобилиста». 6 из своих 15 шайб в нынешней «регулярке» Гареев провёл в предыдущем месяце. В ворота «Барыса» уфимский воспитанник забросил две шайбы, а посетив Китай, оформил хет-трик, ставший для него вторым в сезоне.

Брендон Козун («Локомотив») – 9 игр, 6+3, «+5»
Атака «Локомотива» нередко пробуксовывает, а если кто и является светлым пятном в команде Кудашова, то легионерское звено. Самым ярким исполнителем в ней является Брендон Козун. На его счету хет-трик в матче с «Барысом», к которому он добавил результативную передачу. Козун забивал в суперматчах с двумя «армейскими» клубами, а его шайба в ворота СКА даже стала для «железнодорожников» победной.

Антон Бурдасов («Авангард») – 8 игр, 4+4, «+8»
Домашний матч с рижским «Динамо» позволил многим нападающим «Авангарда» поправить статистику. Не стал стесняться и Бурдасов, набрав три очка. Однако издевался Антон не только над несчастными рижанами. В первых числах декабря форвард «ястребов» набрал 5 очков в трёх матчах! В игре с новокузнецким «Металлургом» удача от Бурдасова отвернулась, но при этом он нанёс феноменальные 11 бросков. Немаловажно и то, что Антон ни разу не ушёл со льда с отрицательным показателем полезности.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
MVP КХЛ Александр Ерёменко Александр Сёмин Антон Бурдасов Бен Скривенс Брэндон Козун Вадим Шипачёв Владимир Ткачёв Илья Никулин Крис Ли Найджел Доус
Новости. Хоккей
9 января 2017, понедельник
15:02 Выберите MVP декабря в КХЛ
14:59 Источник: россияне сыграют с финнами вынесенный этап Евротура в Питере
14:50 «Кузня»: в больнице с отравлением 12 игроков, администратор и массажист
14:29 Кареев, Хиетанен, Лемтюгов и Иванов – лучшие игроки 19-й недели в КХЛ
14:19 Кипреос: если Плеканец не переподпишет контракт с «Монреалем», его обменяют
14:14 Гендиректор ХК «Сочи»: в ближайшие дни все долги погасятся
14:11 Лавиолетт: Хартман сделал движение рукой, которое привело к голу
13:54 Королёв: я понимал, что в «Витязе» не нужен, и мне давали это понять
13:48 Батыршин: выход на лёд против бывшей команды – это мотивация показать себя
13:42 Худобин сыграл на ноль за «Провиденс», он выиграл все 4 матча в АХЛ
13:40 14 игроков «Кузнецких Медведей» отравились в Тюмени
13:35 Захаркин: «СЮ» безобразно играет против команд, которые не попадают в восьмёрку
13:17 Капризов: почему столько матчей «СЮ» проиграл? Я не знаю, как всё происходило
13:11 Второй бомбардир «Салавата Юлаева» Хартикайнен выбыл на 4-6 недель
13:06 Черри: партнёры должны говорить Уэберу — не бросай на тренировках и раскатках
12:17 Паризе: наш тренер с нетерпением ждал матча с «Анахаймом»
12:12 Е. Григоренко: надеюсь, уже скоро гипс снимут, и я приступлю к тренировкам
12:07 Минское «Динамо» расторгло контракт с Улльстрёмом
11:58 Хартман: 2 гола в пустые ворота – несколько необычно, но и такие тоже считаются
11:40 Кросби: «Питтсбург» показал очень хороший хоккей
11:34 Строльман: впереди ещё половина сезона, всё в руках «Тампы»
11:14 Защитник «Бостона» Лайлз вернулся на лёд после 20 матчей вне игры из-за травмы
11:07 Будро: когда побеждаешь, на вопросы о возвращении отвечать легко
10:39 Самолёт с игроками «Далласа» совершил вынужденную посадку из-за задымления
10:34 Кейн: Панарин забил невероятным броском
10:29 Купер: после ответной шайбы «Питтсбурга» «Тампа» сломалась
10:28 Кенневилль — третий тренер в истории НХЛ, проведший 1500 матчей
10:26 Фолиньо: знали, что одержать первую победу после той серии будет нелегко
10:25 Капитан «Анахайма» Гецлаф пропустил третий матч подряд
10:25 Салливан: думаю, «Тампа» справится с неудачами
10:23 Б. Маклеллан: Овечкин не маленький мальчик, команда для него — главная ценность
10:22 Ахо, Стоун и Хартман – звёзды дня в НХЛ
10:21 Овечкин: не думаю, что рекорды Гретцки могут быть побиты. Игра изменилась
10:16 Питерс: было бы неплохо, если бы Ахо был больше нацелен на ворота
10:11 Соколов сделал дубль в 4-м матче подряд в OHL, Барбашев — 3-й снайпер АХЛ
09:59 А. Юдин: СКА помахал у ЦСКА перед носом морковкой. Пора напомнить, кто хозяин
09:57 «Трактор» в честь юбилея проведёт ретросерию
09:51 «Оттава» — «Эдмонтон»: Беннинг подрался с Уайдмэном
09:50 Как завершится матч ЦСКА — СКА?
09:29 Морис: у меня нет проблем с хитом Маккейба против Лайне — он не был грязным
09:18 «Коламбус» первым набрал 60 очков в сезоне, а в прошлом — 76 очков за 82 матча
09:08 Кросби вернулся на второе место в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ
09:05 Тэйвз проиграл Кейну пари и сфотографировался в форме сборной США
09:00 Василевский проиграл четыре матча подряд и пропустил в них 20 шайб
08:21 Бобровский: матч с «Филадельфией», за которую я раньше играл, был особенным
Все новости RSS
Как завершится матч ЦСКА - СКА?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+