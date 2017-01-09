ЦСКА и СКА набрали по 107 очков. Кто будет первым в КХЛ? LIVE

→ Главный матч «регулярки» КХЛ. Прогноз на исход игры ЦСКА – СКА
→ Текстовая трансляция матча ЦСКА – СКА
18:45.ЦСКА также может гордиться своими болельщицами.
18:41. Состав СКА также стал известен. Ворота питерцев будет защищать Игорь Шестёркин.
18:34. Группа поддержки «СКА Систерс», победившая в голосовании «Чемпионата» среди западных черлидеров, сегодня будет болеть за питерцев дома. Но это не повод отказать себе в удовольствии посмотреть на «сестричек» ещё раз.
18:27. А вот и состав хозяев. В воротах ЦСКА сегодня сыграет Илья Сорокин.
18:25. СКА сегодня сыграет в выездной винтажной форме — белых свитерах с диагональной надписью «Ленинград».
18:20. Напомним, что в нынешней «регулярке» команды встречались уже трижды. 9 сентября ЦСКА на своём льду взял верх со счётом 2:1. А вот в Питере оба матча завершились в пользу СКА: 2:0 и 6:3.
18:15. А вот как выглядит предматчевый прогноз от корреспондента «Чемпионата» Владислава Уткина.
«Нас ждёт центральная игра оставшейся части чемпионата, и отрадно, что обе команды подходят к ней в оптимальной форме. СКА смог прервать серию из поражений в Риге, в то время как их столичные одноклубники в последнее время показывают потрясающий ход, проиграв всего однажды в 10 предыдущих матчах. Решающей эта встреча в борьбе за первую строчку на Западе не станет, но её победитель может получить необходимое психологическое преимущество.
Наш прогноз: ЦСКА сейчас показывает более уверенную игру, поэтому победа достанется москвичам».
18:10. Будем надеяться, что хоккеисты обеих команд уже успели втянуться в рабочий режим после новогодне-рождественских праздников и подарят нам содержательный, красочный хоккей. Кстати, а как проходит ваш первый рабочий день в этом году?
18:05. Ещё одно экспертное мнение от двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.
«ЦСКА немного забивает, но в обороне они хороши и будут ловить на контратаках. У них хорошая скорость, хоть кто-то говорит, что они слишком прямолинейные, но это тактика. Если надо, они могут и поменять её. Преимущество ЦСКА в том, что они могут играть в очень агрессивный хоккей, а могут и в откат. Вратари хорошо играют, причём у обеих команд.
СКА — команда очень сильная, к тому же половина команды в сборной. Думаю, они должны проявить волю и показать, кто на что способен. СКА не очень хорош в обороне, а вот атака у них сильная. Я думаю, эта команда и является фаворитом", — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.
18:00. Ледовый дворец ЦСКА имени Всеволода Боброва уже готов принимать первых болельщиков.
17:55. СКА на своей официальной страничке в твиттере сообщил полчаса назад, что команда успешно добралась до Ледового дворца ЦСКА на автобусе. А вот три года назад на армейское дерби в Москве петербуржцам пришлось добираться на метро. Суровые столичные пробки!
17:45. Известный специалист, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился своим мнением о предстоящей встрече между двумя фаворитами регулярного чемпионата.
«ЦСКА и СКА идут в одно дыхание. Думаю, что игра сегодня будет бескомпромиссной. Победит тот, кто будет лучше готов к матчу, у кого выше потенциал на сегодняшний день — насколько удачно сыграют вратари и насколько будет лучше реализация большинства у той или другой команды.
ЦСКА — характерная команда, заряженная на игру. Они очень здорово играют с сильными соперниками. Встречи между этими командами всегда проходят в жёсткой борьбе, и им нужны не просто за очки, а моральное преимущество перед плей-офф. ЦСКА – это соперник, с которым не просто надо считаться – его надо уважать!
Перед плей-офф все «кусаются» за очки так, что мало не покажется. Фаворитов в первенстве несколько, но обе «армейские» команды выделяются из всей Западной конференции, а кто будет фаворитом – увидим на финише «гладкого» календаря. Не думаю, что будет большой разрыв в очках», — рассказал Владимир Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.
17:40. В текущем сезоне ЦСКА и СКА встречались три раза. Дважды дома успех праздновали «армейцы» с берегов Невы, команда Квартальнова заработала три очка лишь в первом матче 9 сентября.
17:30. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию матча лидеров Континентальной лиги. ЦСКА в Москве примет СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Обе команды набрали по 107 очков, но на первом месте Западной конференции и общей таблицы регулярного чемпионата находятся столичные «армейцы», так как у них больше побед в основное время. Удастся ли хоккеистам Дмитрия Квартальнова сохранить лидерство и уйти в отрыв или же коллектив Олега Знарка окажется сильнее? Скоро узнаем. Всё самое интересное об «армейском» дерби и вокруг него – в нашем онлайне.
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Илья Сорокин и Игорь Шестёркин