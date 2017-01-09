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175 лет назад 2016
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ЦСКА – СКА – 1:2 (Б)
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Невезение Ковальчука, мастерство Гусева. СКА вышел в лидеры КХЛ

Буллит Никиты Гусева помог СКА вырвать победу у ЦСКА и выйти на чистое первое место в регулярном чемпионате КХЛ.
9 января 2017, понедельник. 22:25. Хоккей
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Матч между ЦСКА и СКА стал уже четвёртым в нынешнем регулярном чемпионате. Две встречи в Санкт-Петербурге остались за хозяевами, победа хозяев случилась и в Москве 9 сентября. Отчётное противостояние в столице, пожалуй, было наиболее важным: обе команды набрали по 107 очков, но на первом месте Западной конференции и общей таблицы находились московские «армейцы», так как у них больше побед в основное время. Поэтому выбор у коллектива Олега Знарка был невелик – только победа. Аналогичную цель поставил перед хоккеистами и Дмитрий Квартальнов.

По-прежнему не готов играть форвард ЦСКА Валерий Ничушкин, хотя он, по словам тренера Игоря Никитина, уже тренируется. Не оказалось в заявке на игру Яна Муршака, только в понедельник вывели из списка травмированных Да Косту. Зато вернулся в строй защитник Григорий Панин, отбывший дисквалификацию за атаку в голову нападающего «Нефтехимика» Константина Макарова.

«Встречи между этими командами всегда проходят в жёсткой борьбе, и им нужны не просто за очки, а моральное преимущество перед плей-офф. ЦСКА – это соперник, с которым не просто надо считаться – его надо уважать!» — отметил перед матчем заслуженный тренер России Владимир Плющев.
КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 3 1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Белов (Дадонов, Шипачёв) – 05:36 (5x4), 1:1 – Петров (Телегин, Попов) – 12:57 (5x4), 1:2 – Гусев (Шипачёв) – 39:37 (5x4), 2:2 – Мамин (Науменков, Денисов) – 45:55 (5x5), 2:3 – Гусев – 65:00 ( ПБ)

Психология и моральный фактор действительно играют в подобных схватках далеко не последнюю роль.

В воротах с первых минут появились Илья Сорокин и Игорь Шестёркин. Обе команды активно начали первый период, а гости реализовали первое же большинство, воспользовавшись удалением Максима Мамина. Шипачёв выдержал паузу и с правого края прострелил на пятак, откуда Белов в касание переправил шайбу мимо голкипера.

Красно-синие тоже ответили в большинстве, когда на скамейку для оштрафованных отправился Павел Дацюк. Попов сделал классный перевод на проводящего отличный сезон Петрова, который броском из круга вбрасывания пробил Шестёркина. А Телегин на пятаке перекрыл весь обзор голкиперу.

Во втором периоде ЦСКА получил преимущество «пять на три», но Ожиганов сначала умудрился со всей силы попасть в Плэтта, стоявшего на пятаке, потом бросить выше, а затем на льду поочерёдно появились отбывшие штрафы Белов и Дацюк.

Вскоре шайба каким-то чудом не оказалась в воротах Сорокина. Гусев оставил Ковальчуку, а Илья мощнейшими броском проверил на прочность одну штангу, от неё игровой снаряд отскочил в другую, затем попал в конёк вратарю. Фантастика, но гола так и не состоялось!


Следом в формате «пять на три» поиграли уже хоккеисты из Санкт-Петербурга, оставшиеся в большинстве за два подряд удаления Сергеева и Плэтта. Белов наносил мощнейший выстрел, но попал в перекладину, СКА шансом тоже не воспользовался. Когда ещё увидишь, чтобы два лучших клуба КХЛ упускали столько моментов? Смешно стало даже известному футболисту Роману Широкову, наблюдавшему за игрой с трибун вместе с другим известным игроком – Александром Самедовым.

Во время удаления Шипачёва выход один на один не реализовал другой Широков – нападающий СКА. Сорокин проявил себя во всей красе. Вообще с дисциплиной у обоих клубов были заметны проблемы, уж больно много удалений нахватали «армейские» команды.

Долго так продолжаться не могло, и очередные две минуты Плэтта в концовке стали ключевыми. Шипачёв отдал передачу на дальнюю штангу, где совершенно забыли Гусева. Никита беспрепятственно поразил ворота Сорокина хлёстким кистевым броском. Где были защитники – непонятно.

В третьем периоде СКА начал играть по счёту, а ЦСКА постепенно прибавлял и в итоге добился своего. В одном из эпизодов Максим Мамин оказался первым на добивании, заставив Шестёркина упасть на пятую точку. 2:2 – интрига закручивалась с новой силой.

Всё могло решить удаление Сергеева, но на исходе штрафного времени Сорокин дважды спас ЦСКА, справившись сначала с броском Ковальчука, а затем и с добиванием.

Основное время матча так и закончилось с ничейным счётом, а в овертайме всё мог решить гол Ожиганова, но Знарок взял повтор, и судьи верно определили офсайд, который был ранее у Светлакова. В упор не забил Петров, затем очередная перекладина при большинстве не позволила отличиться Ковальчуку — Илья от отчаяния ударил клюшкой по льду. Пришлось исполнять буллиты.

В них всё решил мастерский гол Гусева, перехитрившего Сорокина. 2:1 – СКА выиграл в принципиальном матче и вышел на чистое первое место в чемпионате.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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