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Хоккей. Итоги дня КХЛ. 9.01.2017. Обзоры матчей
Фото: photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

«Локомотив» снова выехал на легионерах, «Динамо» — на ветеранах

СКА выиграл главный матч «регулярки», Кудашова снова выручили легионеры, «Динамо» непобедимо на Востоке, а «Лада» — в Хельсинки.
10 января 2017, вторник. 00:15. Хоккей
>>> Главный матч «регулярки» КХЛ. ЦСКА выиграет в битве за 1-е место

СКА – ЦСКА


Чумовую игру выдали главные фавориты сезона. Не зря матч между ЦСКА и СКА ещё до его начала называли главным во всей «регулярке». Одинаковое количество очков тому подтверждение. Разбираться, какой же из «армейских» клубов выйдет на первое место, им пришлось до упора, то есть до буллитов. Однако перед тем, как добраться до этой стадии, извечные соперники пережили все возможные стадии. Здесь вам и реализованные с первой попытки удаления, и обоюдно запоротые попытки превратить в голы большинство «5 на 3», и ещё много-много чего интересного. Добавьте к этому запредельные скорости и рекорд посещаемости этого сезона для домашних матчей ЦСКА — и получите действо, соответствующее своей вывеске.

Ну а главной фишкой очередной нефтегазовой битвы стал гол, отменённый в овертайме. Под сводами арены им. Боброва прозвучала не только финальная сирена, но и легендарная песня «We are the champions» группы Qeen, а некоторые поклонники ЦСКА даже покинули свои места, но не тут то было! Знарок взял челлендж на предмет офсайда в моменте с голом Ожиганова — и не прогадал. В серии бросков, которую гостям подарил их тренер в соавторстве с арбитрами, очередной привет своей бывшей команде передал Никита Гусев. Форвард, которого однажды забраковали в ЦСКА, добавил к голу победный буллит.

>>> Невезение Ковальчука, мастерство Гусева. СКА вышел в лидеры КХЛ

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 3 1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Белов (Дадонов, Шипачёв) – 05:36 (5x4), 1:1 – Петров (Телегин, Попов) – 12:57 (5x4), 1:2 – Гусев (Шипачёв) – 39:37 (5x4), 2:2 – Мамин (Науменков, Денисов) – 45:55 (5x5), 2:3 – Гусев – 65:00 ( ПБ)

«Динамо» на Востоке чувствует себя как дома


На удивление удачный выезд совершило московское «Динамо». Почему на удивление? Сам по себе результат в виде четырёх побед в четырёх матчах – это очень круто. Ну кто не хочет увезти 100% очков с выезда? Во-вторых, путешествие по маршруту Москва — Омск – Новосибирск – Новокузнецк – Пекин способно отнять массу энергии, где-то да нахлынет усталость. Ну и, наконец, впечатляет, что подопечные Сергея Орешкина в каждом из матчей забивали по меньшей мере три шайбы. Не отступили они от этой нормы и в Китае, где завершали затяжной выезд. Динамовцы атаковали ярко и забивали разнообразные голы. Кокарев с Горовиковым так резво убежали в контратаку, словно им не 70 лет на двоих. Фёдоров забил настолько куражную шайбу, что напомнил молодого Овечкина. Команде Владимира Юрзинова-младшего не помогла взять очки даже образцово-показательная дисциплина: за весь матч его подопечные не набрали ни одной штрафной минуты. Зато действуя в большинстве, они умудрились пропустить шайбу, которая в итоге стала роковой. За полторы минуты до сирены Илья Никулин рискнул подключиться в атаку — и не прогадал! Так закончилась перестрелка, обещавшая завести команды в овертайм.
КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
3 : 5 1:1, 1:1, 1:3
Динамо М
Москва
1:0 – Мянтюля (Юйэнь) – 05:48 (5x5), 1:1 – Горовиков (Кокарев) – 07:35 (5x5), 2:1 – Бакош (Флёри, Перетягин) – 33:38 (5x5), 2:2 – Фёдоров – 34:07 (5x5), 2:3 – Брюквин – 42:17 (5x5), 3:3 – Бакош (Марцинко) – 55:12 (5x5), 3:4 – Никулин (Горовиков) – 58:19 (5x5), 3:5 – Кокарев (Горовиков, Робинсон) – 59:30 (en)

Кудашов победил, но снова не дал наиграться Каюмову


Домашний матч с рижским «Динамо» должен был стать первой полноценной премьерой Артура Каюмова. Чем примечателен этот молодой человек? В прошлом году он был лидером команды Виталия Прохорова, выступающей в МХЛ, а на следующем МЧМ должен стать ведущим форвардом «молодёжки» Валерия Брагина. Кто-то по манере игры и масштабу таланта даже сравнивает его с Панариным. До встречи с рижанами на его счету было три матча за основной состав «железнодорожников», но в общей сложности он провёл чуть больше пяти минут.

На этот раз Кудашов поставил юниора в третье звено к Галимову и Картаеву, что обещало ему куда больше игрового времени. Поначалу Каюмов действительно получал немало айстайма, но когда игра пошла не по плану «Локомотива», главный тренер посадил на лавку его и другого молодого форварда — Ильенко. Это старомодное решение рулевого ярославцев принесло свои плоды. Сначала Кронвалль сравнял счёт, а в третьем периоде, в котором Каюмов не провёл ни единой смены, «железнодорожники» дожали соперника. Очередную шайбу забросил Брендон Козун. Легионеры в который уже раз выручили ярославцев, но какой с этого толк, если ради пары лишних очков в «регулярке» перекрывается кислород талантливой молодёжи?
КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 1 0:1, 1:0, 2:0
Динамо Р
Рига
0:1 – Редлихс М. (Галвиньш, Павлов) – 01:56 (5x5), 1:1 – Кронвалль (Козун, Контиола) – 36:50 (5x5), 2:1 – Лугин (Аверин, Локтионов) – 44:39 (5x4), 3:1 – Козун – 56:58 (5x5)

«Лада» в Хельсинки не проигрывает


История противостояния «Йокерита» и «Лады» не настолько богатая, чтобы говорить о каких-то традициях, а уж тем более проклятиях, но до январского визита волжан в Хельсинки они ни разу не проигрывали в этом городе. Собственно, на «Хартвалл Арене» команды играли всего однажды – 1 декабря 2015 года. Тогда благодаря голам братьев Стрельцовых «Лада» прервала затяжную серию поражений. В отчётном поединке на табло также высветилась фамилия Стрельцова, и всё шло к повторению счёта того матча – 3:1 в пользу тольяттинцев. Однако в один момент что-то пошло не так. Ежов пропустил дальний бросок, а оборона «Лады» допустила выход один на один — и вот уже счёт равный. Подопечные Артиса Аболса были близки к тому, чтобы впервые проиграть в столице Финляндии, но блестящая игра вратаря в серии буллитов склонила чашу весов в пользу гостей. Единственная успешная попытка Белоусова стала в итоге победной. Таким образом, «Лада» второй раз в сезоне обыгрывает «Йокерит».
КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 4 1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1
Лада
Тольятти
1:0 – Анттила – 08:15 (5x5), 1:1 – Валуйский (Андрей Иванов, Шенфельд) – 15:40 (5x4), 1:2 – Стрельцов (Бочаров, Мастрюков) – 16:13 (5x5), 1:3 – Аронсон (Стрельцов, Бочаров) – 26:58 (5x5), 2:3 – О'Нилл (Йенсен) – 40:17 (5x5), 3:3 – Хухтала (Йенсен, Хелениус) – 45:28 (5x4), 3:4 – Белоусов – 65:00 ( ПБ)

Воронин помог «Медвешчаку» выиграть битву аутсайдеров


В Загребе встречались вторая и третья команды Запада с конца. Впрочем, в последнее время дела у «Медвешчака» и «Северстали» идут неплохо. У череповчан за спиной две победы подряд, а «медведи» до недавнего поражения от «Адмирала» не проигрывали на протяжении четырёх матчей. Дальневосточники прервали победную поступь хорватской команды, но по иронии судьбы именно игрок, отданный «Адмиралом» в скрытую аренду, добыл для «Медвешчака» три очка в игре с «Северсталью». Воронин поучаствовал в обеих шайбах команды Горди Дуайера. Сначала он помог отличиться Безине, а в третьем периоде приложил руку к шайбе «медведей». Реактивному российскому форварду, который не отличался высокой результативностью в первой половине сезона, явно пошёл на пользу переезд на берега Адриатического моря.
КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 21:00 МСК
Медвешчак
Загреб
2 : 1 0:0, 1:1, 1:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Безина (Воронин, Глумац) – 23:24 (5x5), 1:1 – Монс (Кагарлицкий, Сизов) – 31:06 (5x5), 2:1 – Паре (Смит, Воронин) – 51:13 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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