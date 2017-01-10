«Я уже старый». Овечкин догнал Ришара по голам и набрал 999 очков

Ови и Кузи сильнее Радулова и компании

Луонго – пятый по победам

«Виннипег» победил и без Лайне

Очная встреча главной российской звезды за океаноми нового героя «Монреаля»ожидалась болельщиками обеих команд с большим нетерпением. Нынешний матч между «Канадиенс» и «Вашингтоном» был вторым в сезоне: первый состоялся в середине декабря (2:1 в пользу «хабов»), и тогда российские бойцы ушли с площадки, практически ничем не блеснув, — лишь Овечкин заработал результативный балл за голевую передачу. На этот раз все взоры до игры были устремлены на его тёзку Радулова, который начиная с католического Рождества набрал боевой ход.В шести матчах подряд 47-й номер «канадцев» набирает очки (4 гола, 4 передачи), а небольшой спад, во многом вызванный травмой главного партнёра по звену, остался позади. По сравнению с Радуловым дела у Овечкина шли не так удачно (1 гол и 1 передача в четырёх последних матчах), но куда больше тренерский штаб «Кэпов» беспокоила не небольшая пауза капитана «Вашингтона», а травмы. В предыдущем матче с «Оттавой» повреждение получил один из ведущих форвардов Ти Джей Оши, которому досталось от «кувалды», и заменить травмированного был призванфармклубовец. Он занял место в одном из «глубинных» звеньев, а в тройку к Овечкину и Бекстрёму переехал. У «канадцев», в свою очередь, возобновили тренировки Гальченюк и защитник Андрей Марков, не игравший с 17 декабря из-за травмы нижней части тела, но тренерский штаб «Монреаля» не стал форсировать их возвращение в строй.Сама игра получилась боевой, тягучей и не слишком результативной. «Вашингтон» открыл счёт в середине первой двадцатиминутки, когда дала о себе знать сыгранность Овечкина и Бекстрёма, причем разыгранная комбинация получилась не вполне типичной: дальний бросок Александра голкипер хозяев Прайс отразил, но на добивании шведский форвард «Кэпиталз» оказался расторопней всех.А затем настало время Кузнецова. При ничейном счёте в третьем периоде Евгений отметился великолепным сольным проходом, заслужив зрительские восторги. Получив шайбу на входе в чужую зону, челябинец эффектными финтами разбросал защитников Больё и Питри и не оставил шансов Прайсу. Этот гол стал всего лишь пятым для Кузнецова в текущем регулярном чемпионате, но такое взятие ворот стоит многих других. Кроме того, в четырёх последних матчах на счету российского форварда 8 (2+6) очков, и очевидно, что Кузнецов возвращает себе прежнюю уверенность. «Когда Кузи так доминирует, «Вашингтон» становится очень грозным соперником», — отметил голкипер «столичных»Прошло ещё три минуты, и 92-й номер «столичных» вновь привлёк к себе внимание – на этот раз блестящей игрой в отборе. Кузнецов подкараулил несогласованность вратаря Прайса и защитника, отобрал шайбу в чужой зоне и сделал удобный пас под бросок Коннолли, который не имел права промахнуться.Завершилось всё классическим голом Овечкина в большинстве, когда Александру дали бросить из пределов левого круга вбрасывания. Этот результативный балл стал 999-м в заокеанской карьере Великой восьмёрки, и лишь одно очко отделяет Ови от заветной тысячи. Этот юбилей у Овечкина ещё впереди, а пока капитан «Вашингтона» может отпраздновать свой 544-й гол, который позволил ему сравняться по количеству шайб с легендарным, приз имени которого он выигрывал неоднократно. Что же касается Александра Радулова, то он не смог набрать очки, завершив матч с показателем полезности «-2», и отметился удалением на Кузнецове, которое и реализовал Овечкин.«Флорида» сумела одержать вторую победу в четырёх последних матчах, обыграв на выезде «Нью-Джерси», а главным героем этого успеха стал вратарь южан. Опытный голкипер отразил 28 бросков в исполнении хоккеистов «Дэвилз», что помогло ему одержать 448-ю победу в карьере и выйти на единоличное пятое место в списке самых побеждающих вратарей всех времён – позади остался легендарный страж ворот «Детройта» Терри Савчук. Шесть выигрышей остаётся Луонго до результата Кёртиса Джозефа, а по количеству «сухарей» Роберто идёт на 11-й позиции исторического списка.Перед домашним матчем «Джетс» с «Калгари» от медицинского штаба «реактивщиков» поступили неутешительные известия: один из лучших новичков нынешнего сезонавыбыл из строя, получив сотрясение мозга. Виной тому стал силовой приём защитника «Баффало», который поймал финна на чистом льду в середине третьего периода предыдущей игры.«У Пэтти сотрясение, и никакого графика восстановления пока нет – мы не знаем, когда он сможет вернуться. Он будет постоянно общаться с врачами, начнёт этап восстановления. Как только симптомы будут стихать, он будет увеличивать нагрузку и постепенно вернётся на лёд. Что касается силового приёма Маккейба, то здесь нет никаких проблем. Это было сверхжёстко, но по правилам. Грязи здесь не было. Радует, что Патрик находится вместе с командой, он наблюдал за нашей последней тренировкой с широкой улыбкой на лице», — сказал главный тренер «Виннипега»Место Лайне в первой тройке нападения вместе сзанял правофланговый. «Никто из нас не хотел бы повторения такого. У нас с Лайне и Шайфли была неплохая «химия», но что есть, то есть. Эпизод был сыгран очень быстро, и мы будем стараться компенсировать отсутствие Лайне», — отметил Элерс.Матч с «Калгари» не изобиловал голами, но «Виннипег» смог забить достаточное количество для победы. В середине первого периода точным броском завершил сольный проход защитник Дастин Бафлин, и эта шайба стала для «реактивщиков» победной.