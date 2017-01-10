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Алексанр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

«Я уже старый». Овечкин догнал Ришара по голам и набрал 999 очков

Результативная игра Овечкина и Кузнецова принесла «Вашингтону» успех в Монреале, а «Виннипег» успешно сыграл без своего лидера Лайне.
10 января 2017, вторник. 10:25. Хоккей

Ови и Кузи сильнее Радулова и компании


Очная встреча главной российской звезды за океаном Александра Овечкина и нового героя «Монреаля» Александра Радулова ожидалась болельщиками обеих команд с большим нетерпением. Нынешний матч между «Канадиенс» и «Вашингтоном» был вторым в сезоне: первый состоялся в середине декабря (2:1 в пользу «хабов»), и тогда российские бойцы ушли с площадки, практически ничем не блеснув, — лишь Овечкин заработал результативный балл за голевую передачу. На этот раз все взоры до игры были устремлены на его тёзку Радулова, который начиная с католического Рождества набрал боевой ход.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2017, вторник. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1 : 4 0:1, 0:0, 1:3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Бекстрём (Овечкин, Алзнер) – 11:03 (5x5), 1:1 – Плеканец (Байрон, Лехконен) – 47:18 (5x4), 1:2 – Кузнецов (Овечкин, Уильямс) – 48:12 (5x5), 1:3 – Коннолли (Кузнецов) – 51:00 (5x5), 1:4 – Овечкин (Бекстрём, Юханссон) – 56:36 (5x4)
В шести матчах подряд 47-й номер «канадцев» набирает очки (4 гола, 4 передачи), а небольшой спад, во многом вызванный травмой главного партнёра по звену Алекса Гальченюка, остался позади. По сравнению с Радуловым дела у Овечкина шли не так удачно (1 гол и 1 передача в четырёх последних матчах), но куда больше тренерский штаб «Кэпов» беспокоила не небольшая пауза капитана «Вашингтона», а травмы. В предыдущем матче с «Оттавой» повреждение получил один из ведущих форвардов Ти Джей Оши, которому досталось от «кувалды» Диона Фанёфа, и заменить травмированного был призван
фармклубовец Пол Кэри. Он занял место в одном из «глубинных» звеньев, а в тройку к Овечкину и Бекстрёму переехал Бретт Коннолли. У «канадцев», в свою очередь, возобновили тренировки Гальченюк и защитник Андрей Марков, не игравший с 17 декабря из-за травмы нижней части тела, но тренерский штаб «Монреаля» не стал форсировать их возвращение в строй.

Сама игра получилась боевой, тягучей и не слишком результативной. «Вашингтон» открыл счёт в середине первой двадцатиминутки, когда дала о себе знать сыгранность Овечкина и Бекстрёма, причем разыгранная комбинация получилась не вполне типичной: дальний бросок Александра голкипер хозяев Прайс отразил, но на добивании шведский форвард «Кэпиталз» оказался расторопней всех.
А затем настало время Кузнецова. При ничейном счёте в третьем периоде Евгений отметился великолепным сольным проходом, заслужив зрительские восторги. Получив шайбу на входе в чужую зону, челябинец эффектными финтами разбросал защитников Больё и Питри и не оставил шансов Прайсу. Этот гол стал всего лишь пятым для Кузнецова в текущем регулярном чемпионате, но такое взятие ворот стоит многих других. Кроме того, в четырёх последних матчах на счету российского форварда 8 (2+6) очков, и очевидно, что Кузнецов возвращает себе прежнюю уверенность. «Когда Кузи так доминирует, «Вашингтон» становится очень грозным соперником», — отметил голкипер «столичных» Брэйден Холтби.
Прошло ещё три минуты, и 92-й номер «столичных» вновь привлёк к себе внимание – на этот раз блестящей игрой в отборе. Кузнецов подкараулил несогласованность вратаря Прайса и защитника, отобрал шайбу в чужой зоне и сделал удобный пас под бросок Коннолли, который не имел права промахнуться.
Завершилось всё классическим голом Овечкина в большинстве, когда Александру дали бросить из пределов левого круга вбрасывания. Этот результативный балл стал 999-м в заокеанской карьере Великой восьмёрки, и лишь одно очко отделяет Ови от заветной тысячи. Этот юбилей у Овечкина ещё впереди, а пока капитан «Вашингтона» может отпраздновать свой 544-й гол, который позволил ему сравняться по количеству шайб с легендарным Морисом Ришаром, приз имени которого он выигрывал неоднократно. Что же касается Александра Радулова, то он не смог набрать очки, завершив матч с показателем полезности «-2», и отметился удалением на Кузнецове, которое и реализовал Овечкин.
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Луонго – пятый по победам

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2017, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0 : 3 0:1, 0:0, 0:2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Смит (Йокинен, Трочек) – 16:55 (5x4), 0:2 – Йокинен – 58:55 (en), 0:3 – Трочек (Яндл) – 59:44 (en)
«Флорида» сумела одержать вторую победу в четырёх последних матчах, обыграв на выезде «Нью-Джерси», а главным героем этого успеха стал вратарь южан Роберто Луонго. Опытный голкипер отразил 28 бросков в исполнении хоккеистов «Дэвилз», что помогло ему одержать 448-ю победу в карьере и выйти на единоличное пятое место в списке самых побеждающих вратарей всех времён – позади остался легендарный страж ворот «Детройта» Терри Савчук. Шесть выигрышей остаётся Луонго до результата Кёртиса Джозефа, а по количеству «сухарей» Роберто идёт на 11-й позиции исторического списка.
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«Виннипег» победил и без Лайне


Перед домашним матчем «Джетс» с «Калгари» от медицинского штаба «реактивщиков» поступили неутешительные известия: один из лучших новичков нынешнего сезона Патрик Лайне выбыл из строя, получив сотрясение мозга. Виной тому стал силовой приём защитника «Баффало» Джейка Маккейба, который поймал финна на чистом льду в середине третьего периода предыдущей игры.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2017, вторник. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
2 : 0 1:0, 0:0, 1:0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Бафлин (Стэффорд, Элерс) – 10:21 (5x5), 2:0 – Уилер – 43:16 (5x5)
«У Пэтти сотрясение, и никакого графика восстановления пока нет – мы не знаем, когда он сможет вернуться. Он будет постоянно общаться с врачами, начнёт этап восстановления. Как только симптомы будут стихать, он будет увеличивать нагрузку и постепенно вернётся на лёд. Что касается силового приёма Маккейба, то здесь нет никаких проблем. Это было сверхжёстко, но по правилам. Грязи здесь не было. Радует, что Патрик находится вместе с командой, он наблюдал за нашей последней тренировкой с широкой улыбкой на лице», — сказал главный тренер «Виннипега» Пол Морис.
Место Лайне в первой тройке нападения вместе с Марком Шайфли и Николаем Элерсом занял правофланговый Дрю Стаффорд. «Никто из нас не хотел бы повторения такого. У нас с Лайне и Шайфли была неплохая «химия», но что есть, то есть. Эпизод был сыгран очень быстро, и мы будем стараться компенсировать отсутствие Лайне», — отметил Элерс.

Матч с «Калгари» не изобиловал голами, но «Виннипег» смог забить достаточное количество для победы. В середине первого периода точным броском завершил сольный проход защитник Дастин Бафлин, и эта шайба стала для «реактивщиков» победной.
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Монреаль Канадиенс Флорида Пантерз Александр Овечкин Александр Радулов Евгений Кузнецов — хоккей Патрик Лайне
Новости. Хоккей
10 января 2017, вторник
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