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175 лет назад 2016
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Бывшие звёзды КХЛ, игравшие в ВХЛ: Анисин, Гелашвили, Кривоножкин, Князев
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Анисин и ещё 7 бывших игроков КХЛ, докатившихся до ВХЛ

Недавно форвард Михаил Анисин подписал контракт с клубом ВХЛ «Сарыарка». Вспоминаем других игроков КХЛ, которые играли в Высшей лиге.
10 января 2017, вторник. 12:15. Хоккей

Михаил Анисин («Сарыарка»)


Текущий сезон должен был многое определить для Михаила — либо он, следуя своим летним обещаниям,
постарается вернуться на свой прежний уровень, либо его карьера продолжит катиться вниз. В конце лета его подписала «Кузня» в надежде на то, что 28-летний форвард станет одним из лидеров команды. Но ноль забитых шайб в 20 матчах за «Металлург» и два пропуска тренировок совместно с Андреем Первышиным заставили руководителей команды расторгнуть с ним контракт. Трудно было поверить, что после ещё одного рецидива Анисина захочет видеть в своих рядах ещё какой-нибудь клуб КХЛ. Теперь опальный игрок будет покорять просторы ВХЛ в составе «Сарыарки».

→ Михаил Анисин продолжит карьеру в составе «Сарыарки»

Георгий Гелашвили («Сарыарка»)


Известный своим эмоциональным поведением бывший вратарь «Трактора», «Локомотива» и «Магнитки», являвшийся в своё время одним из лучших российских вратарей КХЛ, Гелашвили, как и Анисин, сейчас играет в «Сарыарке». Георгий — один из лучших вратарей нынешнего сезона ВХЛ, последние два матча он провёл на ноль.

Денис Баев (ТХК)


Этот защитник прекрасно известен болельщикам московского «Спартака», за который он отыграл два сезона — с 2008 по 2010 год. После этого хоккейная судьба заносила его в самые разные уголки нашей страны — Денис отметился выступлениями за «Трактор», «Атлант», «Северсталь» и «Сибирь». А с 2013 года игрок осел в Высшей хоккейной лиге. Поиграв за «Кубань» и «Торос», воспитанник ЦСКА переехал в Тверь, где вот уже третий сезон радует болельщиков местного ТХК.

Кирилл Князев («Ижсталь»)


Воспитанник ижевского хоккея решил вернуться к своим корням и с начала этого сезона играет за родную «Ижсталь». Получается неплохо — за 35 матчей он забросил восемь шайб и сделал шесть передач. Безусловно, Кирилла помнят по игре за «Спартак», куда он пришёл молодым хоккеистом, а покинул в ранге одного из лидеров команды. Нападающий играл за красно-белых с 2007 по 2011 год, и это время можно назвать самым удачным в его карьере. Князеву удалось даже засветиться в сборной.
Воспитанник ижевского хоккея решил вернуться к своим корням и с начала этого сезона играет за родную «Ижсталь». Получается неплохо — за 35 матчей он забросил восемь шайб и сделал шесть передач.

Максим Кривоножкин («Кристалл»)


Ещё одним человеком, вернувшимся в этом сезоне играть к себе на родину, стал нападающий Максим Кривоножкин, которого прекрасно помнят болельщики «Сибири» как капитана команды. В начале сезона-2013/14 нападающий был помещён в список отказов, откуда его забрала «Югра». Всего в том году он сменил аж четыре команды, успев засветиться в «Ладе», которая в ту пору была фарм-клубом ханты-мансийцев, вернуться на несколько матчей в «Сибирь», а затем отправиться в воронежский «Буран». Поиграв в чемпионате Казахстана, Кривоножкин вернулся в родной саратовский «Кристалл», где результативностью он не блещет, но зато он является ассистентом капитана команды.

Виталий Ситников («Сарыарка»)


Бывший лидер «Югры» стал одним из новичков карагандинского клуба, который по ходу чемпионата ВХЛ пополнил состав команды. Почти 400 игр в КХЛ и 163 очка по системе «гол+пас» — весьма неплохой послужной список для игрока команды Высшей хоккейной лиги. После шести лет в «Югре» Виталий перешёл в «Северсталь», где игра у него не задалась, и оттуда его забрала «Сарыарка».

Данила Алистратов


Несколько лет назад Данила был одним из самых известных российских вратарей своего поколения, но, к сожалению, свой потенциал он так и не смог реализовать. Воспитанник «Трактора» и внук бывшего губернатора Челябинской области Петра Сумина покинул родную команду и отправился в подмосковный «Витязь», где дольше чем на год задержаться не сумел. В следующем году голкипер перешёл в «Ладу», где отыграл два сезона.
Несколько лет назад Данила был одним из самых известных российских вратарей своего поколения, но, к сожалению, свой потенциал он так и не смог реализовать.
Дальше в карьере челябинца были волжская «Ариада» и «Южный Урал», а также неудачный просмотр в клубе АХЛ «Манчестер Монаркс». А сейчас Алистратов находится в составе клуба Федеральной хоккейной лиги США «Ватертаун Вулвз», где пока не провёл ни одной игры.

Евгений Фёдоров


Бывший форвард «Ак Барса», московского «Динамо» и «Магнитки» после ухода из Магнитогорска попал в ХК МВД, где у него получилось вместе с командой выйти в финал Кубка Гагарина. При объединении с «Динамо» в состав московского клуба он не попал, поэтому ему пришлось искать счастья в других клубах. Неплохо отыграв сезон в «Спартаке», он уехал на полтора года в «Югру», откуда транзитом через «Сибирь» вернулся в Екатеринбург, где он формировался как хоккеист. Там он стал ассистентом капитана «Автомобилиста». Правда, результативность его была уже не той, что в молодые годы, поэтому сезон-2014/15 он начал в составе родного нижнетагильского «Спутника». Отыграв два года в ВХЛ, Евгений выбрал не самый тривиальный путь для продолжения своей карьеры, и сейчас он выступает в чемпионате Англии за «Эдинбург Кэпиталз».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виталий Ситников Георгий Гелашвили Евгений Фёдоров Кирилл Князев Максим Кривоножкин Михаил Анисин
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