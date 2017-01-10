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175 лет назад 2016
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Семён Варламов
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Варламов, Якупов, Копитар и ещё 10 разочарований сезона в НХЛ

За океаном завершилась первая половина регулярного чемпионата. За это время многие известные игроки были далеки от ожидаемой игры.
10 января 2017, вторник. 17:15. Хоккей

н. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») – 20 (9+11) очков в 17 матчах


Когда речь заходит о Стэмкосе, то справедливей будет отметить не разочарование от игры форварда – с этим
компонентом у Стивена как раз всё было в порядке, — а те неудачи и невезение, которые продолжают его преследовать. За последние несколько лет Стэммер «собрал» массу всевозможных травм, превратившись в «хрустального» нападающего, который обладает огромным талантом, но не получает возможности его реализовать. Перелом ноги не позволил Стэмкосу сыграть на Олимпиаде в Сочи, кровяной тромб прошлой весной не дал возможности толком сыграть в плей-офф, а нынче у канадца «полетело» колено из-за травмы левого мениска. В расцвете своей карьеры Стэмкос уже пропустил, по сути, два сезона, и особенно обиден в этой ситуации тот факт, что «Тампа», несмотря на отсутствие своего лидера и капитана, продолжала оставаться одним из фаворитов Восточной конференции. На что были бы способны «молнии», если бы Стэмкос был здоров, остаётся лишь предполагать.
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н. Эвандер Кейн («Баффало») – 14 (9+5) очков в 28 матчах


Кейн – третий форвард «Сэйбрз» по уровню зарплаты, но по количеству набранных очков он в своей команде идёт на седьмом месте. В начале сезона он получил травму рёбер, из-за которой пропустил несколько недель, но после восстановления его игра оставляет желать много лучшего. Свой первый гол в сезоне он забил лишь чуть более месяца назад, прервав серию из 12 матчей без заброшенных шайб, и многие обозреватели считают Кейна одним из главных кандидатов на обмен перед дедлайном.

в. Райан Миллер («Ванкувер») – 2,62 гола за игру, 91,5% отражённых бросков в 24 матчах


Лучшие сезоны 36-летнего Миллера явно остались позади. Обладатель «Везины Трофи» 2010 года неплохо провёл пять последних встреч, но до этого не блистал надёжностью. Слабый состав «Кэнакс» усиливает нестабильность голкипера, который зарабатывает в шесть раз больше конкурента Якоба Маркстрёма, демонстрируя при этом схожую статистику.

н. Миккель Бёдкер («Сан-Хосе») – 9 (3+6) очков в 39 матчах


В прошлом сезоне уроженец Брондбю преодолел отметку в 50 очков, выступая за слабые «Аризону» и «Колорадо». Переход в стан «акул» воспринимался болельщиками как усиление глубины состава для «Шаркс» и приобретение квалифицированного форварда, который бы мог помогать признанным лидерам – Марло, Торнтону и Павелски. На деле же оказалось, что датчанин просто потерялся, и четырёхлетний контракт на сумму в $ 4 млн за сезон был серьёзной ошибкой руководства калифорнийцев.

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н. Габриэль Ландеског («Колорадо») – 13 (7+6) очков в 29 матчах


«Колорадо» нынче откровенно плох, и капитан «лавин» — одно из главных разочарований сезона. В списке клубных бомбардиров, где ни один хоккеист не добрался до отметки в 30 очков, Ландеског идёт на седьмой позиции, олицетворяя собой текущее положение дел в стане «Эвеланш». Календарный 2016-й получился для него крайне неудачным: в сезоне-2015/16 он забил только 7 голов в 27 матчах после февральского перерыва на Матч всех звёзд, и нынешний регулярный чемпионат также проводит крайне нестабильно. В случае если «Колорадо» решится на кадровую революцию по итогам сезона, Ландеског может стать первым кандидатом на выход.

н. Эндрю Лэдд («Айлендерс») – 12 (8+4) очков в 38 матчах


Бывший лидер и капитан «Виннипега» опустился до роли нападающего четвёртого звена «островитян». Свой первый гол в сезоне Лэдд забил лишь в середине ноября, а если вспомнить, что его 5,5-миллионный контракт будет действовать ещё семь сезонов, то в правильности такого приобретения возникают логичные вопросы. Впрочем, генменеджер «Айлендерс» Гарт Сноу отвергает всю критику, направленную в адрес Лэдда. «В прошлом году он не так много забивал до Рождества, а потом смог прибавить. Он ценен другим — Лэдд играет важную роль, он лидер и победитель по духу. Именно поэтому мы заключили с ним контракт», — заявил Сноу.

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н. Зак Паризе («Миннесота») – 20 (8+12) очков в 30 матчах


Игра Паризе в нынешнем сезоне не так часто становилась объектом критики, но ждут от лидера «Уайлд» много большего. За первую четверть «регулярки» он забил лишь пять голов и в списке лучших бомбардиров не самой забивной команды идёт в конце первого десятка. При этом Паризе – единственный из нападающих трёх первых звеньев, кто имеет отрицательный показатель полезности. Если вспомнить про контракт на $ 7,5 млн, который будет действовать до 2025 года, то становится ясно, что с такой зарплатой Зак должен был бы оказывать конкуренцию Макдэвиду и Кросби.

н. Наиль Якупов («Сент-Луис») – 6 (3+3) очков в 22 матчах


Слова о том, что в «Сент-Луисе» талантливый российский нападающий начнёт свою карьеру заново, остались лишь словами. Якупов очень удачно провёл несколько первых матчей, но восторженные ожидания сменились серыми буднями, в которых Наиль просто потерялся. Постепенно Якупов перестал пользоваться доверием главного тренера Кена Хичкока, стал надолго попадать в запас, а в ноябре-декабре у него была полоса из 13 матчей подряд без заброшенных шайб. Ко всем прежним бедам добавилась ещё и болезнь, но, несмотря на неудачу, руководство «Блюз» не теряет надежды «перезапустить» карьеру россиянина. «У меня есть уверенность в Якупове. Он будет продолжать усердно работать. Когда Якупову представится шанс, он должен будет извлечь из него максимум. Мы исходим из того, как играет команда, а не из того, что делает каждый отдельно взятый хоккеист. И наша команда справляется хорошо. Якупов – часть команды», — сказал генеральный менеджер «музыкантов» Даг Армстронг.
Слова о том, что в «Сент-Луисе» талантливый российский нападающий начнёт свою карьеру заново, остались лишь словами. Якупов очень удачно провёл несколько первых матчей, но восторженные ожидания сменились серыми буднями, в которых Наиль просто потерялся.

з. Никита Задоров («Колорадо») – 6 (0+6) очков в 38 матчах, «-13», 47 минут штрафа


Двухметровый российский гигант в нескольких последних матчах стал получать от наставника «Колорадо» Джареда Беднара больше игрового времени, выходя в том числе и при розыгрыше большинства, но прогресс Задорова вызывает куда больше вопросов, чем ответов. Обладая великолепными физическими данными, Никита часто совершает грубые ошибки в своей зоне, а «привоз» удалений стал чуть ли не его фирменной чертой. В команде, где самый результативный защитник за половину сезона едва набирает 10 очков, Задоров уже мог бы стать твёрдым игроком первой пары.

н. Александр Бурмистров («Аризона») – 2 (0+2) очка в 23 матчах


Бурмистров – одно из главных российских разочарований сезона. Начав чемпионат в составе «Виннипега», 25-летний центрфорвард набрал лишь два очка в 23 матчах и на протяжении многих встреч не попадал в основной состав. Не так давно Бурмистрова выставили на драфт отказов, откуда нападающего, у которого до конца сезона действует 1,5-миллионный контракт, забрала «Аризона». Дебютировать за «койотов» Александру не удаётся уже больше недели – у российского форварда возникли неожиданные проблемы с рабочей американской визой.


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в. Семён Варламов («Колорадо») – 3,33 гола в среднем за игру, 90,1% отражённых бросков в 21 матче


Варламову после ухода из «Эвеланш» Патрика Руа приходится очень непросто. Надёжность обороны «лавин» крайне низка, а российский голкипер никак не может обрести прежние игровые кондиции. 7 раз в текущем чемпионате Варламов пропускал 5 и более голов за матч, а уровень статистики одинаков с его сменщиком Келвином Пикаром. Другое дело, что уровень зарплаты двух вратарей – в шесть раз в пользу Семёна.
7 раз в текущем чемпионате Варламов пропускал 5 и более голов за матч, а уровень статистики у Варли одинаков с его сменщиком Келвином Пикаром.


н. Патрис Бержерон («Бостон») – 15 (8+7) очков в 40 матчах


Триумф на Кубке мира в Торонто сыграл с центрфорвардом «Брюинз» злую шутку – уровень результативности канадца оказался значительно ниже ожидаемого. Бержерон никогда не входил в число ярких бомбардиров, но нынешняя ситуация вряд ли была предсказуема до старта чемпионата, поскольку ведущий центральный нападающий «Бостона» идёт на седьмом месте в списке клубных бомбардиров. Лишь в двух матчах Патрис набирал более одного очка, и лишь фирменная игра на вбрасывании слегка отводит от него стрелы критики.

н. Анже Копитар («Лос-Анджелес») – 20 (4+16) очков в 36 матчах


Лидер сборной Европы на Кубке мира проводит очень непростой сезон. Никогда за полноценный регулярный чемпионат его результативность не опускалась ниже 60 очков, но нынешний темп едва-едва позволит словенцу преодолеть отметку в 40 баллов за сезон. Процент точных бросков Копитара поражает своей неэффективностью (5,3%), и текущая «регулярка» рискует стать худшей для Анже за последние 10 лет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Бурмистров Анже Копитар Зак Паризе Наиль Якупов Патрис Бержерон Семён Варламов
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