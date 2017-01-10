Варламов, Якупов, Копитар и ещё 10 разочарований сезона в НХЛ

н. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») – 20 (9+11) очков в 17 матчах

н. Эвандер Кейн («Баффало») – 14 (9+5) очков в 28 матчах

в. Райан Миллер («Ванкувер») – 2,62 гола за игру, 91,5% отражённых бросков в 24 матчах

н. Миккель Бёдкер («Сан-Хосе») – 9 (3+6) очков в 39 матчах

н. Габриэль Ландеског («Колорадо») – 13 (7+6) очков в 29 матчах

н. Эндрю Лэдд («Айлендерс») – 12 (8+4) очков в 38 матчах

н. Зак Паризе («Миннесота») – 20 (8+12) очков в 30 матчах

н. Наиль Якупов («Сент-Луис») – 6 (3+3) очков в 22 матчах

Слова о том, что в «Сент-Луисе» талантливый российский нападающий начнёт свою карьеру заново, остались лишь словами. Якупов очень удачно провёл несколько первых матчей, но восторженные ожидания сменились серыми буднями, в которых Наиль просто потерялся.

з. Никита Задоров («Колорадо») – 6 (0+6) очков в 38 матчах, «-13», 47 минут штрафа

н. Александр Бурмистров («Аризона») – 2 (0+2) очка в 23 матчах

в. Семён Варламов («Колорадо») – 3,33 гола в среднем за игру, 90,1% отражённых бросков в 21 матче

7 раз в текущем чемпионате Варламов пропускал 5 и более голов за матч, а уровень статистики у Варли одинаков с его сменщиком Келвином Пикаром.

н. Патрис Бержерон («Бостон») – 15 (8+7) очков в 40 матчах

н. Анже Копитар («Лос-Анджелес») – 20 (4+16) очков в 36 матчах

Когда речь заходит о Стэмкосе, то справедливей будет отметить не разочарование от игры форварда – с этимкомпонентом у Стивена как раз всё было в порядке, — а те неудачи и невезение, которые продолжают его преследовать. За последние несколько лет Стэммер «собрал» массу всевозможных травм, превратившись в «хрустального» нападающего, который обладает огромным талантом, но не получает возможности его реализовать. Перелом ноги не позволил Стэмкосу сыграть на Олимпиаде в Сочи, кровяной тромб прошлой весной не дал возможности толком сыграть в плей-офф, а нынче у канадца «полетело» колено из-за травмы левого мениска. В расцвете своей карьеры Стэмкос уже пропустил, по сути, два сезона, и особенно обиден в этой ситуации тот факт, что «Тампа», несмотря на отсутствие своего лидера и капитана, продолжала оставаться одним из фаворитов Восточной конференции. На что были бы способны «молнии», если бы Стэмкос был здоров, остаётся лишь предполагать.Кейн – третий форвард «Сэйбрз» по уровню зарплаты, но по количеству набранных очков он в своей команде идёт на седьмом месте. В начале сезона он получил травму рёбер, из-за которой пропустил несколько недель, но после восстановления его игра оставляет желать много лучшего. Свой первый гол в сезоне он забил лишь чуть более месяца назад, прервав серию из 12 матчей без заброшенных шайб, и многие обозреватели считают Кейна одним из главных кандидатов на обмен перед дедлайном.Лучшие сезоны 36-летнего Миллера явно остались позади. Обладатель «Везины Трофи» 2010 года неплохо провёл пять последних встреч, но до этого не блистал надёжностью. Слабый состав «Кэнакс» усиливает нестабильность голкипера, который зарабатывает в шесть раз больше конкурента, демонстрируя при этом схожую статистику.В прошлом сезоне уроженец Брондбю преодолел отметку в 50 очков, выступая за слабые «Аризону» и «Колорадо». Переход в стан «акул» воспринимался болельщиками как усиление глубины состава для «Шаркс» и приобретение квалифицированного форварда, который бы мог помогать признанным лидерам – Марло, Торнтону и Павелски. На деле же оказалось, что датчанин просто потерялся, и четырёхлетний контракт на сумму в $ 4 млн за сезон был серьёзной ошибкой руководства калифорнийцев.«Колорадо» нынче откровенно плох, и капитан «лавин» — одно из главных разочарований сезона. В списке клубных бомбардиров, где ни один хоккеист не добрался до отметки в 30 очков, Ландеског идёт на седьмой позиции, олицетворяя собой текущее положение дел в стане «Эвеланш». Календарный 2016-й получился для него крайне неудачным: в сезоне-2015/16 он забил только 7 голов в 27 матчах после февральского перерыва на Матч всех звёзд, и нынешний регулярный чемпионат также проводит крайне нестабильно. В случае если «Колорадо» решится на кадровую революцию по итогам сезона, Ландеског может стать первым кандидатом на выход.Бывший лидер и капитан «Виннипега» опустился до роли нападающего четвёртого звена «островитян». Свой первый гол в сезоне Лэдд забил лишь в середине ноября, а если вспомнить, что его 5,5-миллионный контракт будет действовать ещё семь сезонов, то в правильности такого приобретения возникают логичные вопросы. Впрочем, генменеджер «Айлендерс» Гарт Сноу отвергает всю критику, направленную в адрес Лэдда. «В прошлом году он не так много забивал до Рождества, а потом смог прибавить. Он ценен другим — Лэдд играет важную роль, он лидер и победитель по духу. Именно поэтому мы заключили с ним контракт», — заявил Сноу.Игра Паризе в нынешнем сезоне не так часто становилась объектом критики, но ждут от лидера «Уайлд» много большего. За первую четверть «регулярки» он забил лишь пять голов и в списке лучших бомбардиров не самой забивной команды идёт в конце первого десятка. При этом Паризе – единственный из нападающих трёх первых звеньев, кто имеет отрицательный показатель полезности. Если вспомнить про контракт на $ 7,5 млн, который будет действовать до 2025 года, то становится ясно, что с такой зарплатой Зак должен был бы оказывать конкуренцию Макдэвиду и Кросби.Слова о том, что в «Сент-Луисе» талантливый российский нападающий начнёт свою карьеру заново, остались лишь словами. Якупов очень удачно провёл несколько первых матчей, но восторженные ожидания сменились серыми буднями, в которых Наиль просто потерялся. Постепенно Якупов перестал пользоваться доверием главного тренера Кена Хичкока, стал надолго попадать в запас, а в ноябре-декабре у него была полоса из 13 матчей подряд без заброшенных шайб. Ко всем прежним бедам добавилась ещё и болезнь, но, несмотря на неудачу, руководство «Блюз» не теряет надежды «перезапустить» карьеру россиянина. «У меня есть уверенность в Якупове. Он будет продолжать усердно работать. Когда Якупову представится шанс, он должен будет извлечь из него максимум. Мы исходим из того, как играет команда, а не из того, что делает каждый отдельно взятый хоккеист. И наша команда справляется хорошо. Якупов – часть команды», — сказал генеральный менеджер «музыкантов» Даг Армстронг.Двухметровый российский гигант в нескольких последних матчах стал получать от наставника «Колорадо»больше игрового времени, выходя в том числе и при розыгрыше большинства, но прогресс Задорова вызывает куда больше вопросов, чем ответов. Обладая великолепными физическими данными, Никита часто совершает грубые ошибки в своей зоне, а «привоз» удалений стал чуть ли не его фирменной чертой. В команде, где самый результативный защитник за половину сезона едва набирает 10 очков, Задоров уже мог бы стать твёрдым игроком первой пары.Бурмистров – одно из главных российских разочарований сезона. Начав чемпионат в составе «Виннипега», 25-летний центрфорвард набрал лишь два очка в 23 матчах и на протяжении многих встреч не попадал в основной состав. Не так давно Бурмистрова выставили на драфт отказов, откуда нападающего, у которого до конца сезона действует 1,5-миллионный контракт, забрала «Аризона». Дебютировать за «койотов» Александру не удаётся уже больше недели – у российского форварда возникли неожиданные проблемы с рабочей американской визой.Варламову после ухода из «Эвеланш» Патрика Руа приходится очень непросто. Надёжность обороны «лавин» крайне низка, а российский голкипер никак не может обрести прежние игровые кондиции. 7 раз в текущем чемпионате Варламов пропускал 5 и более голов за матч, а уровень статистики одинаков с его сменщиком. Другое дело, что уровень зарплаты двух вратарей – в шесть раз в пользу Семёна.Триумф на Кубке мира в Торонто сыграл с центрфорвардом «Брюинз» злую шутку – уровень результативности канадца оказался значительно ниже ожидаемого. Бержерон никогда не входил в число ярких бомбардиров, но нынешняя ситуация вряд ли была предсказуема до старта чемпионата, поскольку ведущий центральный нападающий «Бостона» идёт на седьмом месте в списке клубных бомбардиров. Лишь в двух матчах Патрис набирал более одного очка, и лишь фирменная игра на вбрасывании слегка отводит от него стрелы критики.Лидер сборной Европы на Кубке мира проводит очень непростой сезон. Никогда за полноценный регулярный чемпионат его результативность не опускалась ниже 60 очков, но нынешний темп едва-едва позволит словенцу преодолеть отметку в 40 баллов за сезон. Процент точных бросков Копитара поражает своей неэффективностью (5,3%), и текущая «регулярка» рискует стать худшей для Анже за последние 10 лет.