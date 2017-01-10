Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч Локомотив Кубань!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Алексей Дементьев
Текст: Павел Панышев

«Сравнить Тарасенко и Капризова — всё равно что Гретцки и Кросби»

Выступление России на МЧМ, сравнение Капризова с Тарасенко, прогресс Шестёркина, драфт Попугаева – в интервью с Алексеем Дементьевым.
10 января 2017, вторник. 19:15. Хоккей
Известный хоккейный агент и эксперт в области юниорского и молодёжного хоккея Алексей Дементьев рассказал, как относится к тому, что Валерий Брагин сравнил талант Тарасенко и Капризова, оценил выступление сборной в Торонто и Монреале, поделился впечатлениями от игры хоккеистов 1997 и 1998 годов рождения. Дементьев объяснил стремительный прогресс Шестёркина, Арзамасцева, поведал новом этапе карьеры Плотникова, возможном обмене Андрея Педана из системы «Ванкувера» и рейтингах Никиты Попугаева перед драфтом НХЛ.

«По философии Брагина на МЧМ должны играть более взрослые хоккеисты»


— Как бы вы оценили выступление сборной России на МЧМ в Торонто и Монреале? Мы могли оказаться выше или всё по делу?
— Достигнут серьёзный результат – попадание в медали. Ни одна молодёжная команда не добивается таких высот на протяжении долгого времени. Видна работа Валерия Брагина. А говорить, чего могли бы достичь, кого взяли, а кого нет, – это очень некорректно.

— На ваш взгляд, 1997 год – сильный в плане хоккейного мастерства?
— У нас нет плохих и провальных годов. Даже если бы собралась вторая сборная, то она создала бы конкуренцию той команде, которая поехала на турнир. Я глубоко уверен, что есть выбор игроков. Может быть, в деталях и нюансах они отличаются от тех, которых берут на чемпионат.

— А если взять 1998 год, которому играть на МЧМ в следующем году?
— Из нынешней сборной теоретически смогут сыграть Сухачёв, Рубцов, Сергачёв. Я прекрасно понимаю Валерия Брагина, который сказал, что 1998 год слабее. Он выразил своё мнение. По его философии, на чемпионатах мира должны играть более взрослые 19-летние хоккеисты. Поэтому более пристальное внимание он уделял 1997 году. На мой взгляд, 1998 год – это команда, которая под руководством Виталия Прохорова добивалась серьёзных результатов на крупных турнирах. И лишь стечение обстоятельств не позволило ей выступить на чемпионате мира до 18 лет.
Я прекрасно понимаю Валерия Брагина, который сказал, что 1998 год слабее. Он выразил своё мнение. По его философии, на чемпионатах мира должны играть более взрослые 19-летние хоккеисты.
→ Рискнёт ли Брагин взять Свечникова? Прообраз «молодёжки»-2018

— Мельдониевый скандал?
— Да. Возраст тоже серьёзный, интересный. Обладает достаточным количеством ярких игроков, на которых стоит обратить внимание. У них очень серьёзные перспективы в хоккее. Неизвестно, сможет ли выступить на следующий год Сергачёв, так как у него контракт с «Монреалем». Есть Никита Попугаев, он котируется в десятке лучших хоккеистов на ближайший драфт НХЛ. Дмитрий Зайцев, Дмитрий Алексеев, хорошая вратарская линия, есть Швырёв и Каюмов, Мещеряков. Люди, способные создать боевой коллектив. И не стал бы забывать о том, что команда Прохорова 1998 года рождения была усилена некоторыми игроками 1999 года. С той стороны тоже есть подпитка. Важный момент: в следующем год МЧМ будет снова проходить в Баффало, где Брагин брал золото.

«Разговаривал с руководством «Миннесоты» по Капризову, но давления на нас нет»


— Вы удивлены, что так выстрелил Кирилл Капризов? Или это было ожидаемо?
— Для меня игра Кирилла не стала сюрпризом, а стала лишь подтверждением того, что я видел за все годы совместной работы. Это человек с правильной мотивацией, целеустремлённый и трудолюбивый. Очень силён психологически и технически, обладает великолепным игровым чутьём и желанием побеждать. Капризов являлся бы украшением любой команды, в которой бы играл.
Лично я во время молодёжного чемпионата мира общался с руководством «Миннесоты» по Капризову. В «Уайлд» выразили свою заинтересованность. Но никакого давления и разговоров из серии «Бросайте всё и приезжайте» не было.
— Валерий Брагин сказал, что Капризов сильнее Тарасенко образца 2011 года. Вы с этим согласны?
— Проводить параллели между хоккеистами разных эпох и поколений достаточно сложно. Невозможно сравнить Гретцки и Кросби, необходимо оставлять тот момент, в котором эти игроки участвуют. И Владимир Тарасенко, и Кирилл Капризов добились уникальных результатов на своём уровне. Каждый внёс свою лепту в результат команды. Я не могу сравнить, кто из них лучше, но совершенно точно могу сказать, что тренерский штаб олимпийской сборной России будет рад видеть обоих этих игроков у себя в составе. И то, что они в определённой степени похожи в своей игре, могут дополнить друг друга – огромный плюс. Можно порадоваться, что два таких игрока будут выступать в свитерах сборной России в ближайшие десятилетия.

— Созрел ли Капризов для НХЛ или ещё рано?
— Конкретных разговоров пока не ведётся. Никакой определённости не присутствует в данном развитии событий ввиду того, что у Кирилла контракт с «Салаватом Юлаевым» до 30 апреля 2018 года. В ближайших планах – Уфа. Кирилл присоединился к команде и полностью готов помочь уфимцам преодолеть возникший в их игре кризис.

— Удалось ли вам пообщаться со скаутами и менеджерами «Миннесоты», задрафтовавшей Капризова? Они готовы ждать до 2018 года или хотели бы заполучить хоккеиста раньше?
— Лично я во время молодёжного чемпионата мира общался с руководством «Миннесоты». Кирилл – нет, так как был занят выступлением команды. В «Уайлд» выразили свою заинтересованность. Отметили высочайший талант Кирилла и сказали, что им достался такой подарок в пятом раунде. Но никакого давления и разговоров из серии «Бросайте всё и приезжайте» не было. С нашей стороны это вызывает серьёзное уважение.

«Хичкок стал говорить в прессе больше положительных вещей об игре Тарасенко»


— Вы упомянули Никиту Попугаева. Он действительно будет драфтоваться в первой десятке?
— Попугаев проводит очень сильный сезон. Чем ближе драфт, тем выше его ставят в рейтинговых агентствах различные специалисты. В последнем рейтинге очень уважаемый специалист и бывший генеральный менеджер клубов НХЛ Крэйг Баттон поставил его седьмым. Нас это не обольщает, мы прекрасно понимаем, что такое драфт. Можно быть номером два в списках нескольких команд, а в итоге быть выбранным во второй десятке. Никита продолжает работать, но такие авансы, выдаваемы агентствами, приятны.

→ Никита Попугаев: мысли о драфте НХЛ отбросил

— Его же на днях обменяли?
— Да. Он обменян из «Мус-Джо» в «Принс Джордж». Это было сделано по инициативе клуба «Принс Джордж», потому что команда ставит высокие задачи, а у неё отсутствуют праворукие нападающие, нужные для решения поставленных задач. Они заплатили за Никиту высокую цену: отдали игроков, чтобы заполучить Попугаева в свою организацию. Он выходит в первом звене, получает много игрового времени в большинстве. Сам Никита благодарен организации «Мус-Джо» и с оптимизмом смотрит в будущее. Генменеджер «Принс Джордж» Тодд Харкинс, игравший в НХЛ за «Калгари», знаком с Сергеем Пряхиным и Сергеем Макаровым. В своё время, когда я работал в «Крыльях Советов», он приезжал тренироваться к Игорю Ефимовичу Дмитриеву. Так что есть серьёзная связь поколений. Великолепно относится к российским игрокам, ценит нашу школу и доволен, что Никита попал в команду.

— Если перейти к состоявшимся звёздам и поговорить о Владимире Тарасенко, как бы вы оценили нынешний сезон и его высокое место в списке снайперов лиги?
— Во-первых, хотел бы поздравить Владимира с достижением отметки в 20 заброшенных шайб за сезон. Ещё не прошло и половины чемпионата. Надеюсь, что вторая половина сезона сложится лучше. Да, конкуренция жёсткая. Великолепно выглядит Кросби. Есть Лайне и Мэттьюс. Молодые, но производительные игроки. Нельзя сбрасывать со счетов Александра Овечкина. Что касается Тарасенко, то он всегда ставил перед собой высокие задачи, никогда не снижал к себе требований. Владимир силён в снайперских качествах, а также в том, что поддерживает своих партнёров. Если бы все партнёры поражали ворота после его великолепных передач, что у Тарасенко было бы больше очков. У него хорошее взаимодействие с Лехтеря и Фаббри. Робби как раз тот игрок, который помогает с результативностью, но хочется, чтобы и он реализовывал передачи от Тарасенко.

— Как складываются взаимоотношения Тарасенко с главным тренером «Сент-Луиса» Кеном Хичкоком?
— В отношениях Владимира с тренером не произошло особых изменений, они всегда были стабильными, разве что Хичкок стал больше говорить положительных вещей в прессе об игре Тарасенко и его вкладе в результат команды. Как и в любых отношениях есть вещи положительные, и есть моменты, которые сложно понять с точки зрения основанной на сказанных тренером интервью. Вот, например, был матч «Зимней классики» с «Чикаго». Владимир провёл великолепную встречу. Он в принципе играет намного лучше против команд, ставящих самые высокие задачи. Забросил две шайбы, мог больше, но Хичкок не выпустил его в конце игры, когда «ястребы» заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста. Хет-трик в таком матче — очень важная вещь. Положительным моментом является среднее количество смен за игру, близкое к 26, но Владимир привык играть активно, не переигрывает смены, и поэтому среднее игровое время не идеально для бомбардиров.

— Старается ли Тарасенко помогать Наилю Якупову, который никак не раскроется в непростой системе Хичкока?
— Наиль долгое время провёл в Северной Америке, великолепно говорит по-английски, понимает всю ситуацию. Видим, что Наиль в последних играх выходил в первой пятёрке. Это в определённой степени достижение и говорит о том, что Якупов нужен команде. У Наиля и Володи всегда были хорошие отношения, ещё когда Якупов выступал за «Эдмонтон». Но какая помощь нужна? Свободное время Тарасенко уделяет семье. Я знаю точно, что Наиль это понимает и уважает. Сейчас к нему в Сент-Луис приехала семья, поэтому вряд ли ему требуется особенная помощь.

«По Педану с «Ванкувером» присутствуют определённые договорённости»


— Как дела в «Детройте» у Алексея Марченко после травмы?
— Он восстановился, вышел играть. Я смотрел матч с «Сан-Хосе». К сожалению, «Ред Уингз» не очень удачно выступают в обороне, но здесь сложно проявить претензии лично к Алексею, потому что он выступает стабильно. Травма была неприятной, рецидив предыдущего повреждения плеча. Доктора сказали, что надо до конца долечиться, а потом выйдем на лёд.

Андрей Педан потерялся в «Ванкувере», был спущен в АХЛ.
— Да, он сейчас в «Ютике». Огромный плюс, что он выходит в первой паре, имеет очень много времени на льду. Я уверен, что Андрей – это хоккеист для НХЛ. К нему есть определённый интерес со стороны других команд.

— Вы пытались попросить обмен?
— У нас присутствуют определённые договорённости, мы пытаемся их реализовать. К сожалению, на взгляд руководства «Ванкувера» в команде много одинаковых хоккеистов защитной линии, а тренер делает ставку на тех, у кого, в кавычках, больше опыта. Мы им можем ответить следующее: таким ростом и весом, как Педан, мало кто обладает. Педан обладает одним из сильнейших бросков не только в системе «Кэнакс», но и в лиге. Как кистевым, так и щелчком. Прекрасно действует в физической манере. Знаю точно, что соперникам будет сложно атаковать лидеров команды, в которой будет играть Андрей. Расплата настигнет наглецов моментально.

«Шестёркин — ярчайший пример великолепной психологической готовности человека»


— Ваш клиент Игорь Шестёркин получает большое доверие в СКА. Олег Знарок в него верит и открыто заявляет, что его и Сорокина готовят к будущим крупным турнирам. Прогресс Игоря логичен?
— Это ярчайший пример великолепной психологической готовности человека. Он очень целеустремлённый. Меня очень радует, что Игорь не перестаёт прогрессировать. Это зависит и от того, с какими тренерами он работал и работает. Находятся рядом, помогают развиваться. Родители вложили в Игоря спокойствие, уверенность, непоколебимость. Те серии матчей на ноль, выдаваемые Шестёркиным – это очень сложно в психологическом плане.
Шестёркин — ярчайший пример великолепной психологической готовности человека. Он очень целеустремлённый. Меня очень радует, что Игорь не перестаёт прогрессировать.
— Но ведь он играет в СКА. В сильной команде с хорошей защитой.
— Поверьте, когда вратарь находится в постоянном игровом тонусе, это намного легче, нежели небольшое количество бросков, как это происходит в СКА. Ты постоянно должен находиться в тонусе, в ожидании броска. Игорь с ним прекрасно справляется.

— Глоток свежего воздуха после перехода в СКА получил Сергей Плотников. Пришёл в себя после НХЛ?
— После скомканного сезона в НХЛ, оказанное ему доверие в СКА имеет неоценимое значение. Тем более игра в одной тройке с такими мастерами, как Ковальчук и Дацюк. Сергей обладает сокрушительной мощью и здоровьем, прекрасно борется за шайбу в углах и ведёт очень много черновой контактной борьбы, освобождая своих партнёров от этих функций. Одновременно с этим при появившейся возможности он может реализовать созданный момент, а с такими партнерами только и жди передачи, когда ты в выгодной позиции.

— Олег Знарок ставит его в тройку с Дацюком и Ковальчуком. Наигрывает под сборную?
— Наверное, логично наигрывать такую тройку в составе клуба для сборной, так как все шероховатости должны уйти во время регулярного чемпионата.

«Пашнина прозвали Добрым, у нас в стране вся военная техника с весёлыми названиями»


— С чем вы связываете такой прогресс защитника «Салавата Юлаева» Захара Арзамасцева в нынешнем сезоне?
— Его время пришло. Он всегда был очень мастеровитым игроком обороны и не зря выступает в лиге восьмой сезон в свои 24 года. Про таких защитников говорят: «Он незаметен, но делает своё дело». Захар всегда отличался умением подключаться в атаку, но у разных тренеров свои требования и только с Игорем Захаркиным у него в этом плане развязаны руки. Считаю справедливым, что штаб сборной обратил на него внимание, хотя стоит сказать, что ещё летом Олег Браташ хотел привлечь Захара на турнир в составе олимпийский сборной, однако по стечению обстоятельств этого не произошло.

→ Захар Арзамасцев – MVP ноября в КХЛ!

— Михаил Пашнин очень серьёзно поменялся в своей игре, в чём секрет?
— Да, все в лиге знают, что Михаил Пашнин — игрок силового плана, и он находит любую возможность сыграть в тело сопернику. Когда он на льду, атакующей команде не всегда приходится думать о том, как забросить шайбу, а о том, как бы не попасть под силовой приём. Два последних сезона, после пропущенных матчей, Михаил сильно изменил подход к своей игре. По большому счёту, в некоторых спорных эпизодах, когда Михаил подъезжал к соперникам для игры в тело, те, вместо того чтобы сгруппировавшись принять удар, пытались в последний момент уйти от столкновения. Это приводило к их травме, а наказывали Михаила. Самоотверженный игрок, уважаемый человек в коллективе. Ещё с Челябинска ему дали прозвище Добрый. У нас в стране вся военная техника с весёлыми названиями…
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Алексей Дементьев Андрей Педан Владимир Тарасенко Игорь Шестёркин Кирилл Капризов МЧМ-2017
Новости. Хоккей
10 января 2017, вторник
19:54 Кирилл Капризов впервые в карьере КХЛ набрал четыре очка за матч
19:37 «Трактор» отыгрался со счёта 0:2, но уступил «Торпедо» в юбилейном матче
19:23 Четыре очка Капризова помогли «Салавату» обыграть «Спартак»
18:55 КХЛ опубликовала изменения в составах команд
18:44 Байлсма: Куликов пропустит ещё более недели
18:03 «Автомобилист» благодаря Мишкопаду собрал 170 тыс. рублей для детского дома
18:00 Дементьев: Хичкок стал говорить в прессе больше положительного об игре Тарасенко
17:57 Войтеку Вольски предстоит операция на шее
17:50 Горовиков: 500-е очко в карьере эмоций не вызвало, у нас командный вид спорта
17:24 Вудкрофт: Костицын может появиться в составе «Динамо» Мн уже в матче с «Амуром»
17:02 Кокарев: московскому «Динамо» всё равно, с кем играть
17:00 Агент Капризова: разговаривал с руководством «Миннесоты», давления на нас нет
16:44 «Витязь» обыграл «Куньлунь», прервав 2-матчевую серию поражений, у Макеева дубль
15:55 Демченко займёт место в воротах «Трактора» в первом матче ретросерии
15:34 КХЛ представила экипировку на Неделю звёзд
15:28 Херсли: в СКА хорошая атмосфера, игроков уважают
15:24 «Локомотив» — «Динамо» (Рига): видеообзор
15:05 Видео. «Йокерит» — «Лада»
15:01 Самсонов: проигрывать американцам очень обидно, эту бронзу не считаю шагом назад
14:25 Капризов: в 2018 году обязательно позвоню Брагину, посоветуюсь, что делать
13:42 Отравившиеся игроки «Кузнецких Медведей» 10 января выписываются из больницы
13:12 Саттер: в матче с «Далласом» были моменты, когда Будай всё видел
12:57 Купер: «Тампа» любит играть в искусный хоккей — это помогало, а теперь мешает
12:43 Победит ли «Трактор» в юбилейной игре и как завершатся другие матчи дня в КХЛ
12:27 С. Гусев: всегда зову тренера по имени-отчеству, никаких фамильярностей
12:23 Галлант: отставка? Я упрямый парень, может, где-то сказал слишком много
12:22 Элерс: это мой второй год, мне ещё многое предстоит узнать
12:16 Рафф: я хотел, чтобы сегодня забили Ричи, Шарп и Гудлер
11:51 Копитар вышел на 6-е место в истории «Лос-Анджелеса» по голам, обойдя Гретцки
11:18 Луонго: задача «Флориды» — попасть в плей-офф, и я сконцентрирован на 100%
11:15 Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ
11:14 Террьен: «Вашингтон» плотно защищался, а нам не хватало остроты
11:13 Бекстрём: впечатляет то, как Овечкин исполняет бросок
11:04 Тротц: сравняться с великим Ришаром – это особенное достижение
10:19 Кузнецов: 1000 очков Овечкина – грандиозная отметка и для клуба, и для страны
10:17 Гудлер прервал свою 15-матчевую безголевую серию, забив первый гол за «Даллас»
10:04 Майк Ричардс может продолжить карьеру в Европе
09:54 Светлов: отмена гола Ожиганова? Решение можно было принять в обе стороны
09:45 Райан: некоторые моменты должны оставаться внутри команды
09:37 «Коламбус» вызвал голкипера Форсберга из АХЛ
09:30 Кархунен: результаты «Куньлуня» если кого и удивляют, то только не саму команду
09:22 Хаттон получил травму, «Ванкувер» вызовет Педана из АХЛ
09:20 Радулов: честно говоря, до сих пор адаптируюсь к НХЛ
09:19 Овечкин: 999 очков означает, что я уже старый
09:18 Луонго вышел на чистое пятое место по победам в истории НХЛ среди вратарей
Все новости RSS
Кому из российских легионеров стоит вернуться из НХЛ в КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+