«Сравнить Тарасенко и Капризова — всё равно что Гретцки и Кросби»

«По философии Брагина на МЧМ должны играть более взрослые хоккеисты»
— Как бы вы оценили выступление сборной России на МЧМ в Торонто и Монреале? Мы могли оказаться выше или всё по делу?
— Достигнут серьёзный результат – попадание в медали. Ни одна молодёжная команда не добивается таких высот на протяжении долгого времени. Видна работа Валерия Брагина. А говорить, чего могли бы достичь, кого взяли, а кого нет, – это очень некорректно.
— На ваш взгляд, 1997 год – сильный в плане хоккейного мастерства?
— У нас нет плохих и провальных годов. Даже если бы собралась вторая сборная, то она создала бы конкуренцию той команде, которая поехала на турнир. Я глубоко уверен, что есть выбор игроков. Может быть, в деталях и нюансах они отличаются от тех, которых берут на чемпионат.
— А если взять 1998 год, которому играть на МЧМ в следующем году?
— Из нынешней сборной теоретически смогут сыграть Сухачёв, Рубцов, Сергачёв. Я прекрасно понимаю Валерия Брагина, который сказал, что 1998 год слабее. Он выразил своё мнение. По его философии, на чемпионатах мира должны играть более взрослые 19-летние хоккеисты. Поэтому более пристальное внимание он уделял 1997 году. На мой взгляд, 1998 год – это команда, которая под руководством Виталия Прохорова добивалась серьёзных результатов на крупных турнирах. И лишь стечение обстоятельств не позволило ей выступить на чемпионате мира до 18 лет.
Я прекрасно понимаю Валерия Брагина, который сказал, что 1998 год слабее. Он выразил своё мнение. По его философии, на чемпионатах мира должны играть более взрослые 19-летние хоккеисты.→ Рискнёт ли Брагин взять Свечникова? Прообраз «молодёжки»-2018
— Мельдониевый скандал?
— Да. Возраст тоже серьёзный, интересный. Обладает достаточным количеством ярких игроков, на которых стоит обратить внимание. У них очень серьёзные перспективы в хоккее. Неизвестно, сможет ли выступить на следующий год Сергачёв, так как у него контракт с «Монреалем». Есть Никита Попугаев, он котируется в десятке лучших хоккеистов на ближайший драфт НХЛ. Дмитрий Зайцев, Дмитрий Алексеев, хорошая вратарская линия, есть Швырёв и Каюмов, Мещеряков. Люди, способные создать боевой коллектив. И не стал бы забывать о том, что команда Прохорова 1998 года рождения была усилена некоторыми игроками 1999 года. С той стороны тоже есть подпитка. Важный момент: в следующем год МЧМ будет снова проходить в Баффало, где Брагин брал золото.
«Разговаривал с руководством «Миннесоты» по Капризову, но давления на нас нет»
— Вы удивлены, что так выстрелил Кирилл Капризов? Или это было ожидаемо?
— Для меня игра Кирилла не стала сюрпризом, а стала лишь подтверждением того, что я видел за все годы совместной работы. Это человек с правильной мотивацией, целеустремлённый и трудолюбивый. Очень силён психологически и технически, обладает великолепным игровым чутьём и желанием побеждать. Капризов являлся бы украшением любой команды, в которой бы играл.
Лично я во время молодёжного чемпионата мира общался с руководством «Миннесоты» по Капризову. В «Уайлд» выразили свою заинтересованность. Но никакого давления и разговоров из серии «Бросайте всё и приезжайте» не было.— Валерий Брагин сказал, что Капризов сильнее Тарасенко образца 2011 года. Вы с этим согласны?
— Проводить параллели между хоккеистами разных эпох и поколений достаточно сложно. Невозможно сравнить Гретцки и Кросби, необходимо оставлять тот момент, в котором эти игроки участвуют. И Владимир Тарасенко, и Кирилл Капризов добились уникальных результатов на своём уровне. Каждый внёс свою лепту в результат команды. Я не могу сравнить, кто из них лучше, но совершенно точно могу сказать, что тренерский штаб олимпийской сборной России будет рад видеть обоих этих игроков у себя в составе. И то, что они в определённой степени похожи в своей игре, могут дополнить друг друга – огромный плюс. Можно порадоваться, что два таких игрока будут выступать в свитерах сборной России в ближайшие десятилетия.
— Созрел ли Капризов для НХЛ или ещё рано?
— Конкретных разговоров пока не ведётся. Никакой определённости не присутствует в данном развитии событий ввиду того, что у Кирилла контракт с «Салаватом Юлаевым» до 30 апреля 2018 года. В ближайших планах – Уфа. Кирилл присоединился к команде и полностью готов помочь уфимцам преодолеть возникший в их игре кризис.
— Удалось ли вам пообщаться со скаутами и менеджерами «Миннесоты», задрафтовавшей Капризова? Они готовы ждать до 2018 года или хотели бы заполучить хоккеиста раньше?
— Лично я во время молодёжного чемпионата мира общался с руководством «Миннесоты». Кирилл – нет, так как был занят выступлением команды. В «Уайлд» выразили свою заинтересованность. Отметили высочайший талант Кирилла и сказали, что им достался такой подарок в пятом раунде. Но никакого давления и разговоров из серии «Бросайте всё и приезжайте» не было. С нашей стороны это вызывает серьёзное уважение.
«Хичкок стал говорить в прессе больше положительных вещей об игре Тарасенко»
— Вы упомянули Никиту Попугаева. Он действительно будет драфтоваться в первой десятке?
— Попугаев проводит очень сильный сезон. Чем ближе драфт, тем выше его ставят в рейтинговых агентствах различные специалисты. В последнем рейтинге очень уважаемый специалист и бывший генеральный менеджер клубов НХЛ Крэйг Баттон поставил его седьмым. Нас это не обольщает, мы прекрасно понимаем, что такое драфт. Можно быть номером два в списках нескольких команд, а в итоге быть выбранным во второй десятке. Никита продолжает работать, но такие авансы, выдаваемы агентствами, приятны.
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— Его же на днях обменяли?
— Да. Он обменян из «Мус-Джо» в «Принс Джордж». Это было сделано по инициативе клуба «Принс Джордж», потому что команда ставит высокие задачи, а у неё отсутствуют праворукие нападающие, нужные для решения поставленных задач. Они заплатили за Никиту высокую цену: отдали игроков, чтобы заполучить Попугаева в свою организацию. Он выходит в первом звене, получает много игрового времени в большинстве. Сам Никита благодарен организации «Мус-Джо» и с оптимизмом смотрит в будущее. Генменеджер «Принс Джордж» Тодд Харкинс, игравший в НХЛ за «Калгари», знаком с Сергеем Пряхиным и Сергеем Макаровым. В своё время, когда я работал в «Крыльях Советов», он приезжал тренироваться к Игорю Ефимовичу Дмитриеву. Так что есть серьёзная связь поколений. Великолепно относится к российским игрокам, ценит нашу школу и доволен, что Никита попал в команду.
— Если перейти к состоявшимся звёздам и поговорить о Владимире Тарасенко, как бы вы оценили нынешний сезон и его высокое место в списке снайперов лиги?
— Во-первых, хотел бы поздравить Владимира с достижением отметки в 20 заброшенных шайб за сезон. Ещё не прошло и половины чемпионата. Надеюсь, что вторая половина сезона сложится лучше. Да, конкуренция жёсткая. Великолепно выглядит Кросби. Есть Лайне и Мэттьюс. Молодые, но производительные игроки. Нельзя сбрасывать со счетов Александра Овечкина. Что касается Тарасенко, то он всегда ставил перед собой высокие задачи, никогда не снижал к себе требований. Владимир силён в снайперских качествах, а также в том, что поддерживает своих партнёров. Если бы все партнёры поражали ворота после его великолепных передач, что у Тарасенко было бы больше очков. У него хорошее взаимодействие с Лехтеря и Фаббри. Робби как раз тот игрок, который помогает с результативностью, но хочется, чтобы и он реализовывал передачи от Тарасенко.
— Как складываются взаимоотношения Тарасенко с главным тренером «Сент-Луиса» Кеном Хичкоком?
— В отношениях Владимира с тренером не произошло особых изменений, они всегда были стабильными, разве что Хичкок стал больше говорить положительных вещей в прессе об игре Тарасенко и его вкладе в результат команды. Как и в любых отношениях есть вещи положительные, и есть моменты, которые сложно понять с точки зрения основанной на сказанных тренером интервью. Вот, например, был матч «Зимней классики» с «Чикаго». Владимир провёл великолепную встречу. Он в принципе играет намного лучше против команд, ставящих самые высокие задачи. Забросил две шайбы, мог больше, но Хичкок не выпустил его в конце игры, когда «ястребы» заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста. Хет-трик в таком матче — очень важная вещь. Положительным моментом является среднее количество смен за игру, близкое к 26, но Владимир привык играть активно, не переигрывает смены, и поэтому среднее игровое время не идеально для бомбардиров.
— Старается ли Тарасенко помогать Наилю Якупову, который никак не раскроется в непростой системе Хичкока?
— Наиль долгое время провёл в Северной Америке, великолепно говорит по-английски, понимает всю ситуацию. Видим, что Наиль в последних играх выходил в первой пятёрке. Это в определённой степени достижение и говорит о том, что Якупов нужен команде. У Наиля и Володи всегда были хорошие отношения, ещё когда Якупов выступал за «Эдмонтон». Но какая помощь нужна? Свободное время Тарасенко уделяет семье. Я знаю точно, что Наиль это понимает и уважает. Сейчас к нему в Сент-Луис приехала семья, поэтому вряд ли ему требуется особенная помощь.
«По Педану с «Ванкувером» присутствуют определённые договорённости»
— Как дела в «Детройте» у Алексея Марченко после травмы?
— Он восстановился, вышел играть. Я смотрел матч с «Сан-Хосе». К сожалению, «Ред Уингз» не очень удачно выступают в обороне, но здесь сложно проявить претензии лично к Алексею, потому что он выступает стабильно. Травма была неприятной, рецидив предыдущего повреждения плеча. Доктора сказали, что надо до конца долечиться, а потом выйдем на лёд.
— Андрей Педан потерялся в «Ванкувере», был спущен в АХЛ.
— Да, он сейчас в «Ютике». Огромный плюс, что он выходит в первой паре, имеет очень много времени на льду. Я уверен, что Андрей – это хоккеист для НХЛ. К нему есть определённый интерес со стороны других команд.
— Вы пытались попросить обмен?
— У нас присутствуют определённые договорённости, мы пытаемся их реализовать. К сожалению, на взгляд руководства «Ванкувера» в команде много одинаковых хоккеистов защитной линии, а тренер делает ставку на тех, у кого, в кавычках, больше опыта. Мы им можем ответить следующее: таким ростом и весом, как Педан, мало кто обладает. Педан обладает одним из сильнейших бросков не только в системе «Кэнакс», но и в лиге. Как кистевым, так и щелчком. Прекрасно действует в физической манере. Знаю точно, что соперникам будет сложно атаковать лидеров команды, в которой будет играть Андрей. Расплата настигнет наглецов моментально.
«Шестёркин — ярчайший пример великолепной психологической готовности человека»
— Ваш клиент Игорь Шестёркин получает большое доверие в СКА. Олег Знарок в него верит и открыто заявляет, что его и Сорокина готовят к будущим крупным турнирам. Прогресс Игоря логичен?
— Это ярчайший пример великолепной психологической готовности человека. Он очень целеустремлённый. Меня очень радует, что Игорь не перестаёт прогрессировать. Это зависит и от того, с какими тренерами он работал и работает. Находятся рядом, помогают развиваться. Родители вложили в Игоря спокойствие, уверенность, непоколебимость. Те серии матчей на ноль, выдаваемые Шестёркиным – это очень сложно в психологическом плане.
Шестёркин — ярчайший пример великолепной психологической готовности человека. Он очень целеустремлённый. Меня очень радует, что Игорь не перестаёт прогрессировать.— Но ведь он играет в СКА. В сильной команде с хорошей защитой.
— Поверьте, когда вратарь находится в постоянном игровом тонусе, это намного легче, нежели небольшое количество бросков, как это происходит в СКА. Ты постоянно должен находиться в тонусе, в ожидании броска. Игорь с ним прекрасно справляется.
— Глоток свежего воздуха после перехода в СКА получил Сергей Плотников. Пришёл в себя после НХЛ?
— После скомканного сезона в НХЛ, оказанное ему доверие в СКА имеет неоценимое значение. Тем более игра в одной тройке с такими мастерами, как Ковальчук и Дацюк. Сергей обладает сокрушительной мощью и здоровьем, прекрасно борется за шайбу в углах и ведёт очень много черновой контактной борьбы, освобождая своих партнёров от этих функций. Одновременно с этим при появившейся возможности он может реализовать созданный момент, а с такими партнерами только и жди передачи, когда ты в выгодной позиции.
— Олег Знарок ставит его в тройку с Дацюком и Ковальчуком. Наигрывает под сборную?
— Наверное, логично наигрывать такую тройку в составе клуба для сборной, так как все шероховатости должны уйти во время регулярного чемпионата.
«Пашнина прозвали Добрым, у нас в стране вся военная техника с весёлыми названиями»
— С чем вы связываете такой прогресс защитника «Салавата Юлаева» Захара Арзамасцева в нынешнем сезоне?
— Его время пришло. Он всегда был очень мастеровитым игроком обороны и не зря выступает в лиге восьмой сезон в свои 24 года. Про таких защитников говорят: «Он незаметен, но делает своё дело». Захар всегда отличался умением подключаться в атаку, но у разных тренеров свои требования и только с Игорем Захаркиным у него в этом плане развязаны руки. Считаю справедливым, что штаб сборной обратил на него внимание, хотя стоит сказать, что ещё летом Олег Браташ хотел привлечь Захара на турнир в составе олимпийский сборной, однако по стечению обстоятельств этого не произошло.
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— Михаил Пашнин очень серьёзно поменялся в своей игре, в чём секрет?
— Да, все в лиге знают, что Михаил Пашнин — игрок силового плана, и он находит любую возможность сыграть в тело сопернику. Когда он на льду, атакующей команде не всегда приходится думать о том, как забросить шайбу, а о том, как бы не попасть под силовой приём. Два последних сезона, после пропущенных матчей, Михаил сильно изменил подход к своей игре. По большому счёту, в некоторых спорных эпизодах, когда Михаил подъезжал к соперникам для игры в тело, те, вместо того чтобы сгруппировавшись принять удар, пытались в последний момент уйти от столкновения. Это приводило к их травме, а наказывали Михаила. Самоотверженный игрок, уважаемый человек в коллективе. Ещё с Челябинска ему дали прозвище Добрый. У нас в стране вся военная техника с весёлыми названиями…