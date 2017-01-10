Трудный старт юбилейного года. Как «Трактор» проиграл «Торпедо»

Юбилейный год

Спасение в конце при ужасной игре

27 декабря 2017 года челябинский «Трактор» отметит своё 70-летие. В клубе решили, зачем ждать конца года, когда можно начать празднования этого события с первого домашнего матча в новом году. Примечательно, что начало этой ретросерии пришлось на матч с нижегородским «Торпедо», ведь именно с этой командой челябинцы провели свои первые матчи в истории 1 и 3 января 1948 года. Тогда в обеих встречах победу праздновали игроки «Трактора» (11:2 и 7:4). В клубе надеются, что смогут закольцевать эту историю в конце сезона матчем со своим самым давним соперником.Первая игра серии была посвящена 40-м и 50-м годам прошлого века, когда в нашей стране только появился хоккей и она отходила от военных лет. Люди больше подвергались влиянию западной культуры, поэтому на арене в день матча можно было абсолютно бесплатно сделать себе модную укладку. Ещё одной темой того времени было освоение целинных земель и возделывание кукурузы. Если вы ушли с этого матча с банкой этой культуры, то ничему не удивляйтесь.В следующем матче с «Сочи» основной темой будет космос, затем рок-н-рольные 70-е со «Спартаком». Дискотечные времена придутся на «Автомобилист», лихие 90-е на китайский «Куньлунь Ред Стар», времена пейджеров и колы на ЦСКА, а завершит всё встреча с череповецкой «Северсталью», которая станет предпоследней домашней в сезоне.Что касается самого матча, то начало не получилось таким ярким. Команды играли практически без остановок и опасных моментов. В середине второго периода нижегородцы смогли захватить инициативу и за 20 секунд забросили две шайбы, отличились. В этом периоде хозяева нанесли всего два броска, что, видимо, позволило «заморозить» голкипера гостейПроскуряков не справился с двумя не самыми сложными бросками. Игра завершилась в основное время, и «Трактор» впервые в истории сыграл овертайм в формате «три на три». Причём уже на первой минуте случился забавный казус: хоккеисты хозяев нарушили численный состав и чуть было не поплатились за это. Нижегородцы в третий раз в сезоне сыграли в таком формате и во второй раз добились победы, но, как и в матче с «Автомобилистом», лишь по буллитам.«Второй период сыграли очень плохо, «Торпедо» было лучше сегодня. Мы сделали очень много ошибок, но одно очко в данной ситуации — очень хороший результат. Ужасно провёл этот матч, предыдущий был лучше, но сегодня слишком много брака. Не играл в последние 10 минут, заслужил это. Нужно лучше работать и сейчас думать о следующих матчах», — сказал после матча форвард хозяевПресс-конференция после матча получилась самой длинной в этом сезоне в Челябинске и одной из самых длинных, наверное, в этом сезоне КХЛ вообще. Причиной могут быть разные обстоятельства, такие как юбилейный матч, определённые проблемы «Трактора» в текущий момент сезона, молодые таланты в «Торпедо».Челябинцы последние матчи вынуждены заканчивать в три звена, это, конечно, беспокоит главного тренера команды. «Мы не гонимся за четвёртым местом, мы не набрали ещё столько очков, чтобы быть спокойными за то, что будем в плей-офф. Мы понимаем, что играем много в три звена, но другого выхода нет. Не такой запас очков, что мы можем расслабиться», — сказал Гатиятулин после матча.У тренера гостейбыло больше поводов для радости – молодой защитникнабрал первое очко в КХЛ. Габаритный хоккеист получает всё больше и больше игрового времени и наверняка станет кандидатом на поездку на следующий молодёжный чемпионат мира. А бронзовый призёр последнегоуже вернулся и играет в чужой форме. Но это не так важно – команда выиграла пятый матч подряд и продолжает готовиться к плей-офф.