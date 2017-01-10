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10 января 2017 года. Репортаж, матч КХЛ «Трактор» — «Торпедо» — 2:3
Фото: hctraktor.org
Текст: Роман Соловьёв

Трудный старт юбилейного года. Как «Трактор» проиграл «Торпедо»

«Трактор» смог отыграться в матче с «Торпедо», но уступил по буллитам – в матче, который прошёл под знаком 40-х и 50-х годов.
10 января 2017, вторник. 21:43. Хоккей

Юбилейный год


27 декабря 2017 года челябинский «Трактор» отметит своё 70-летие. В клубе решили, зачем ждать конца года, когда можно начать празднования этого события с первого домашнего матча в новом году. Примечательно, что начало этой ретросерии пришлось на матч с нижегородским «Торпедо», ведь именно с этой командой челябинцы провели свои первые матчи в истории 1 и 3 января 1948 года. Тогда в обеих встречах победу праздновали игроки «Трактора» (11:2 и 7:4). В клубе надеются, что смогут закольцевать эту историю в конце сезона матчем со своим самым давним соперником.

Первая игра серии была посвящена 40-м и 50-м годам прошлого века, когда в нашей стране только появился хоккей и она отходила от военных лет. Люди больше подвергались влиянию западной культуры, поэтому на арене в день матча можно было абсолютно бесплатно сделать себе модную укладку. Ещё одной темой того времени было освоение целинных земель и возделывание кукурузы. Если вы ушли с этого матча с банкой этой культуры, то ничему не удивляйтесь.

В следующем матче с «Сочи» основной темой будет космос, затем рок-н-рольные 70-е со «Спартаком». Дискотечные времена придутся на «Автомобилист», лихие 90-е на китайский «Куньлунь Ред Стар», времена пейджеров и колы на ЦСКА, а завершит всё встреча с череповецкой «Северсталью», которая станет предпоследней домашней в сезоне.

Спасение в конце при ужасной игре


Что касается самого матча, то начало не получилось таким ярким. Команды играли практически без остановок и опасных моментов. В середине второго периода нижегородцы смогли захватить инициативу и за 20 секунд забросили две шайбы, отличились Владимир Галузин и Евгений Мозер. В этом периоде хозяева нанесли всего два броска, что, видимо, позволило «заморозить» голкипера гостей Илью Проскурякова.
КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2017, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2 : 3 0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Галузин (Макмиллан, Родионычев) – 29:36 (5x5), 0:2 – Мозер (Потапов, Кулёмин) – 29:56 (5x5), 1:2 – Пестунов (Бородкин) – 44:35 (5x5), 2:2 – Климонтов (Петров) – 54:19 (5x4), 2:3 – Даугавиньш – 65:00 ( ПБ)

Проскуряков не справился с двумя не самыми сложными бросками Дмитрия Пестунова и Константина Климонтова. Игра завершилась в основное время, и «Трактор» впервые в истории сыграл овертайм в формате «три на три». Причём уже на первой минуте случился забавный казус: хоккеисты хозяев нарушили численный состав и чуть было не поплатились за это. Нижегородцы в третий раз в сезоне сыграли в таком формате и во второй раз добились победы, но, как и в матче с «Автомобилистом», лишь по буллитам.

«Второй период сыграли очень плохо, «Торпедо» было лучше сегодня. Мы сделали очень много ошибок, но одно очко в данной ситуации — очень хороший результат. Ужасно провёл этот матч, предыдущий был лучше, но сегодня слишком много брака. Не играл в последние 10 минут, заслужил это. Нужно лучше работать и сейчас думать о следующих матчах», — сказал после матча форвард хозяев Иржи Новотны.


Пресс-конференция после матча получилась самой длинной в этом сезоне в Челябинске и одной из самых длинных, наверное, в этом сезоне КХЛ вообще. Причиной могут быть разные обстоятельства, такие как юбилейный матч, определённые проблемы «Трактора» в текущий момент сезона, молодые таланты в «Торпедо».

Челябинцы последние матчи вынуждены заканчивать в три звена, это, конечно, беспокоит главного тренера команды Анвара Гатиятулина. «Мы не гонимся за четвёртым местом, мы не набрали ещё столько очков, чтобы быть спокойными за то, что будем в плей-офф. Мы понимаем, что играем много в три звена, но другого выхода нет. Не такой запас очков, что мы можем расслабиться», — сказал Гатиятулин после матча.

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У тренера гостей Петериса Скудры было больше поводов для радости – молодой защитник Дмитрий Родионычев набрал первое очко в КХЛ. Габаритный хоккеист получает всё больше и больше игрового времени и наверняка станет кандидатом на поездку на следующий молодёжный чемпионат мира. А бронзовый призёр последнего Кирилл Ураков уже вернулся и играет в чужой форме. Но это не так важно – команда выиграла пятый матч подряд и продолжает готовиться к плей-офф.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Торпедо ХК Трактор Анвар Гатиятулин Петерис Скудра
Новости. Хоккей
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20:20 Новотны: ужасно сыграл с «Торпедо», одно очко – хороший результат для «Трактора»
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