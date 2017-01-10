«Офигенно». 4 очка Капризова в Уфе и 5 россиян на Матче звёзд НХЛ

«Витязь» с победой возвращается из Китая
Результат в этом матче был крайне важен для обеих команд. Победа давала возможность каждому из соперников создать пусть небольшое, но преимущество над конкурентами по борьбе за плей-офф. Начал активнее «Витязь». Форвард подмосковной команды Алексей Макеев в течение трёх минут — с 15-й по 18-ю — совершил дубль. Сначала он воспользовался передачей на свободное пространство Горака, продвинувшись к воротам Кархунена и поразив их. А затем он с передачи Афиногенова от правого борта кистевым броском удвоил преимущество своей команды. Естественно, такое положение вещей хозяев устроить не могло, и во втором периоде они заиграли активнее и интереснее, результатом чего стала шайба Чада Ро. «Куньлунь» в дальнейшем предпринимал попытки выровнять положение, но все они оказались безуспешными. 2:1 — с таким счётом «Витязь» победил. Подопечные Белова с хорошим настроением возвращаются домой, где им предстоит серия из пяти матчей в родных стенах.
«Салават» одержал волевую победу над «Спартаком»
Московский «Спартак» приехал в гости к «Салавату Юлаеву», который в последнее время показывает далеко не впечатляющие результаты. Красно-белым в этом, как и в любом другом матче в концовке регулярного чемпионата, нужна была только победа. И поначалу казалось, что они смогут её добиться. Райан Стоа поразил ворота Сведберга на 27-й секунде, а Дмитрий Калинин забросил вторую шайбу своей команды — и всё это было в первом периоде. Между этими событиями уместилось удаление до конца матча уфимца Дениса Бодрова, который грубо сыграл локтем в голову Александру Васильеву.
Неизвестно, что сказал в перерыве своим игрокам Захаркин, но на второй период у хозяев вышла совершенно другая команда. Вдвое перебросав москвичей, уфимцы забросили четыре шайбы за двадцатиминутку Маркусу Свенссону. Солировали вернувшийся из «молодёжки» Капризов и Умарк. Россиянин забросил дважды и поучаствовал в голевой передаче, когда забрасывал Александр Логинов, а швед три раза ассистировал партнёрам. После матча Кирилл, который впервые в карьере набрал четыре очка в игре КХЛ, признался, что в матче со «Спартаком» его звену «игралось офигенно». Но москвичи не думали сдаваться: за пять минут до сирены Кириллов забросил третью шайбу, заставив уфимских болельщиков изрядно понервничать. Снял напряжение гол Куляша, который был забит с передачи Капризова. «Салават» победил в крайне захватывающей игре, а «Спартак» становится всё ближе к тому, чтобы завершить сезон в конце февраля.
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«Торпедо» испортило праздник «Трактору»
Череда памятных матчей, которых в последнее время в КХЛ играется довольно много, добралась и до Челябинска. Встреча с «Торпедо» была приурочена к 70-летию клуба. Вот только преподнести подарок у хозяев льда не получилось. Первый период прошёл без голов, а вот в середине второго торпедовцы забросили две шайбы с перерывом в 20 секунд. Шоковую терапию команде Гатиятулина провели Галузин и Мозер. Но уступать без борьбы в такой памятный день было бы неправильно, и в третьей двадцатиминутке челябинцы счёт сравняли. Сделали это Дмитрий Пестунов и Константин Климонтов. Больше в основное время команды друг другу не забивали. Встреча плавно перешла в овертайм, где голов забито также не было. Исход матча решился в серии буллитов, где Каспарс Даугавиньш принёс победу гостям.
Пятеро россиян попали на Матч звёзд НХЛ
Пятеро россиян примут участие в Матче звёзд НХЛ, который состоится 28-29 января в Лос-Анджелесе, — Сергей Бобровский, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров и Владимир Тарасенко.
Тренерами команд будут Мишель Террьен (Атлантический дивизион), Джон Торторелла (Метрополитан), Брюс Будро (Центральный) и Питер ДеБур (Тихоокеанский).
Атлантический дивизион:
Нападающие: Никита Кучеров («Тампа»), Брэд Маршан («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Франс Нильсен («Детройт»), Кайл Окпосо («Баффало»), Винсент Трочек («Флорида»).
Защитники: Виктор Хедман («Тампа»), Эрик Карлссон («Оттава»), Ши Уэбер («Монреаль»).
Вратари: Кэри Прайс («Монреаль»), Туукка Раск («Бостон»).
Дивизион Метрополитан:
Нападающие: Сидни Кросби, Евгений Малкин (оба — «Питтсбург»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), Джон Таварес («Айлендерс»).
Защитники: Джастин Фолк («Каролина»), Сет Джонс («Коламбус»), Райан Макдона («Рейнджерс»).
Вратари: Сергей Бобровский («Коламбус»), Брэйден Холтби («Вашингтон»).
Центральный дивизион:
Нападающие: Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз (оба — «Чикаго»), Патрик Лайне («Виннипег»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Тайлер Сегин («Даллас»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).
Защитники: Данкан Кит («Чикаго»), Пи Кей Суббэн («Нэшвилл»), Райан Сутер («Миннесота»).
Вратари: Кори Кроуфорд («Чикаго»), Деван Дубник («Миннесота»).
Тихоокеанский дивизион:
Нападающие: Джефф Картер («Лос-Анджелес»), Джонни Гудро («Калгари»), Бо Хорват («Ванкувер»), Райан Кеслер («Анахайм»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Джо Павелски («Сан-Хосе»).
Защитники: Брент Бёрнс («Сан-Хосе»), Кэм Фаулер («Анахайм»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»).
Вратари: Мартин Джонс («Сан-Хосе»), Майк Смит («Аризона»).