Панарин организовал победу, но остался без Матча всех звёзд

«Сент-Луис» порадовал Бэйкса
Бывший капитан «блюзменов» Дэвид Бэйкс, отыгравший за «музыкантов» 10 сезонов, впервые приехал в Сент-Луис в качестве игрока «Бостона», и встреча со своими бывшими партнёрами вызвала у ветерана массу эмоций. «Мне кажется, что я готов к тому, что будет происходить. Возможно, будет очень непросто, и придётся закапать капли в глаза, чтобы не было слёз, но я постараюсь достойно это пережить», — сказал Бэйкс перед матчем. «Уверен, что Дэвиду будут все аплодировать. Он это заслужил. Он провёл здесь много времени, был влиятельным человеком, и это касается не только хоккея. Дэвид много сделал для города, он был настоящим лидером», — отметил главный тренер «Блюз» Кен Хичкок. «Музыканты» подготовили своему капитану видеотрибьют, но в игре старались сыграть с прежним лидером максимально внимательно.
Забить своей бывшей команды Бэйкс не сумел, но проблем хозяевам «Бостон» доставил прилично. На старте второго периода преимущество «мишек» достигло четырёх шайб, и усилий «музыкантов» хватило лишь на то, чтобы сделать итоговый счёт более приличным. «Мы очень разочарованы. Каждый из нас уже устал говорить о том, каких ошибок нельзя совершать. Все должны играть лучше», — сказал защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело. За всю игру «блюзмены» нанесли по воротам Туукки Раска лишь 17 бросков, позволив сопернику бросить 39 раз.
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Без Бобровского «Коламбус» не выигрывает
За несколько дней до матча «мундиров» в Роли руководство «Коламбуса» решило сделать рокировку на посту дублёра Сергея Бобровского: прежний сменщик Кёртис Макэлинни был выставлен на уэйвер, а взамен ему из фарм-клуба был поднят Антон Форсберг. «Макэлинни неважно сыграл с «Рейнджерс», но мы базировались не на одном матче, когда принимали такое решение. Кёртис временами был очень хорош, позволил нам набрать некоторое количество очков. Но мы чувствуем, что наши другие вратари заслужили шанс», — пояснил генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекаляйнен. Попытки найти для Бобровского надёжного партнёра можно назвать своевременными: из 39 первых матчей сезона Сергей сыграл 34, и столь серьёзная нагрузка неизбежно должна сказаться ближе к концу регулярного чемпионата.
Первый матч в сезоне для шведского вратаря «Блю Джекетс» получился не слишком удачным. Форсберг отразил 23 броска из 27, не сумев удержать команду на плаву во втором и начале третьего периода, когда «Каролина» демонстрировала максимальную активность. Лидеры «ураганов» Виктор Раск и Джефф Скиннер набрали по 3 (1+2) очка, а автором победной шайбы у хозяев стал Джордан Стаал. В 14 последних домашних матчах «Каролина» одержала 12 побед, сумев оставить без набранных очков и лидера лиги.
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Победный пас Панарина
«Чикаго» одержал четвёртую победу подряд, сумев на своём льду сломить сопротивление «Детройта». Забросив две шайбы к середине первого периода, «чёрные ястребы» упустили инициативу, позволив «Ред Уингз» после перерыва сравнять счёт. Обмен голами на последних минутах второго периода не привёл к изменению равновесия, и решающим эпизодом встречи стало начало овертайма, когда «Детройт» остался в меньшинстве после удаления Абделкейдера. Хоккеистам «Блэкхоукс» удалось образцово разыграть численное преимущество: Кейн и Панарин вывели на бросок защитника Данкана Кита, который дальним выстрелом вогнал шайбу в сетку ворот Мразека. Для Артемия этот результативный балл стал четвёртым (2+2) в пяти последних матчах.
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Удивительным образом кандидатура Панарина не была учтена лигой при формировании составов на Матч всех звёзд. В настоящее время Артемий идёт на шестом месте в НХЛ по набранным очкам (42 балла в 44 матчах), лишь на шесть пунктов отставая от Коннора Макдэвида.
Хет-трик Бёдкера, поражение «Эдмонтона»
«Нефтяники» потерпели второе поражение подряд, проиграв на своей площадке набравшим ход «акулам». Удачная первая половина матча помогла калифорнийцам успешно начать двухматчевое выездное турне по Альберте, а главным голеадором у «Шаркс» стал датский форвард Миккель Бёдкер, в адрес которого в последнее время было много критики. Бёдкер оформил четвёртый в карьере хет-трик, и голы датчанина помогли «Сан-Хосе» дотянуть до финальной сирены, сохранив добытое в первой половине преимущество.
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