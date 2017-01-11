Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч Локомотив Кубань!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Панарин организовал победу, но остался без Матча всех звёзд

Артемий Панарин помог «Чикаго» вырвать победу у «Детройта», указав лиге на ошибку при формировании состава Всезвёздного уик-энда.
11 января 2017, среда. 09:45. Хоккей

«Сент-Луис» порадовал Бэйкса



НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2017, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 5 0:3, 1:1, 2:1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Ватрано (Круг, Пастрняк) – 08:19 (5x4), 0:2 – Карло (Ватрано, Крейчи) – 15:20 (5x5), 0:3 – Маршан (Пастрняк, Бержерон) – 17:52 (5x5), 0:4 – Круг (Спунер, Маршан) – 21:31 (5x4), 1:4 – Парэйко (Перрон, Шварц) – 23:57 (5x4), 2:4 – Берглунд (Перрон, Пьетранджело) – 50:14 (5x4), 2:5 – Маршан (Пастрняк, Бержерон) – 58:43 (en), 3:5 – Бродзяк (Апшолл) – 59:35 (5x5)


Бывший капитан «блюзменов» Дэвид Бэйкс, отыгравший за «музыкантов» 10 сезонов, впервые приехал в Сент-Луис в качестве игрока «Бостона», и встреча со своими бывшими партнёрами вызвала у ветерана массу эмоций. «Мне кажется, что я готов к тому, что будет происходить. Возможно, будет очень непросто, и придётся закапать капли в глаза, чтобы не было слёз, но я постараюсь достойно это пережить», — сказал Бэйкс перед матчем. «Уверен, что Дэвиду будут все аплодировать. Он это заслужил. Он провёл здесь много времени, был влиятельным человеком, и это касается не только хоккея. Дэвид много сделал для города, он был настоящим лидером», — отметил главный тренер «Блюз» Кен Хичкок. «Музыканты» подготовили своему капитану видеотрибьют, но в игре старались сыграть с прежним лидером максимально внимательно.




Забить своей бывшей команды Бэйкс не сумел, но проблем хозяевам «Бостон» доставил прилично. На старте второго периода преимущество «мишек» достигло четырёх шайб, и усилий «музыкантов» хватило лишь на то, чтобы сделать итоговый счёт более приличным. «Мы очень разочарованы. Каждый из нас уже устал говорить о том, каких ошибок нельзя совершать. Все должны играть лучше», — сказал защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело. За всю игру «блюзмены» нанесли по воротам Туукки Раска лишь 17 бросков, позволив сопернику бросить 39 раз.
>>> Радулов вышел из спячки, а Кузнецов вспомнил, как забивать




Без Бобровского «Коламбус» не выигрывает



НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2017, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
5 : 3 0:1, 3:2, 2:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Аткинсон (Джонсон, Дженнер) – 01:08 (5x5), 1:1 – Скиннер (Раск, Райан) – 22:01 (5x5), 2:1 – Райан (Скиннер, Раск) – 24:57 (5x5), 2:2 – Андерсон – 28:01 (5x5), 3:2 – Макгинн (Теннисон, Хэнифин) – 33:58 (5x5), 3:3 – Саад (Веннберг) – 39:05 (5x5), 4:3 – Стаал (Линдхольм) – 43:50 (5x5), 5:3 – Раск (Скиннер, Фолк) – 59:39 (en)


За несколько дней до матча «мундиров» в Роли руководство «Коламбуса» решило сделать рокировку на посту дублёра Сергея Бобровского: прежний сменщик Кёртис Макэлинни был выставлен на уэйвер, а взамен ему из фарм-клуба был поднят Антон Форсберг. «Макэлинни неважно сыграл с «Рейнджерс», но мы базировались не на одном матче, когда принимали такое решение. Кёртис временами был очень хорош, позволил нам набрать некоторое количество очков. Но мы чувствуем, что наши другие вратари заслужили шанс», — пояснил генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекаляйнен. Попытки найти для Бобровского надёжного партнёра можно назвать своевременными: из 39 первых матчей сезона Сергей сыграл 34, и столь серьёзная нагрузка неизбежно должна сказаться ближе к концу регулярного чемпионата.

Первый матч в сезоне для шведского вратаря «Блю Джекетс» получился не слишком удачным. Форсберг отразил 23 броска из 27, не сумев удержать команду на плаву во втором и начале третьего периода, когда «Каролина» демонстрировала максимальную активность. Лидеры «ураганов» Виктор Раск и Джефф Скиннер набрали по 3 (1+2) очка, а автором победной шайбы у хозяев стал Джордан Стаал. В 14 последних домашних матчах «Каролина» одержала 12 побед, сумев оставить без набранных очков и лидера лиги.
>>> Кросби, Овечкин, Ягр и ещё 7 лучших хоккеистов 2016 года




Победный пас Панарина



НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2017, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
4 : 3 2:0, 1:3, 0:0, 1:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Кэмпбелл (Мариан Госса, Тэйвз) – 10:04 (5x4), 2:0 – Паник (Хартман, Кит) – 10:30 (5x5), 2:1 – Атанасью (Ванек) – 21:37 (5x5), 2:2 – Татар (Ларкин) – 29:09 (5x5), 3:2 – Керо (Хартман, Паник) – 38:18 (5x5), 3:3 – Гленденинг (Миллер, Нильсен) – 39:41 (5x5), 4:3 – Кит (Панарин, Кейн) – 60:38 (4x3)


«Чикаго» одержал четвёртую победу подряд, сумев на своём льду сломить сопротивление «Детройта». Забросив две шайбы к середине первого периода, «чёрные ястребы» упустили инициативу, позволив «Ред Уингз» после перерыва сравнять счёт. Обмен голами на последних минутах второго периода не привёл к изменению равновесия, и решающим эпизодом встречи стало начало овертайма, когда «Детройт» остался в меньшинстве после удаления Абделкейдера. Хоккеистам «Блэкхоукс» удалось образцово разыграть численное преимущество: Кейн и Панарин вывели на бросок защитника Данкана Кита, который дальним выстрелом вогнал шайбу в сетку ворот Мразека. Для Артемия этот результативный балл стал четвёртым (2+2) в пяти последних матчах.
>>> Варламов, Якупов, Копитар и ещё 10 разочарований сезона в НХЛ




Удивительным образом кандидатура Панарина не была учтена лигой при формировании составов на Матч всех звёзд. В настоящее время Артемий идёт на шестом месте в НХЛ по набранным очкам (42 балла в 44 матчах), лишь на шесть пунктов отставая от Коннора Макдэвида.




Хет-трик Бёдкера, поражение «Эдмонтона»



НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2017, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3 : 5 1:2, 0:2, 2:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Бёдкер (Хэйли, Бёрнс) – 01:39 (5x5), 1:1 – Каджула (Пуйо, Кассиан) – 15:53 (5x5), 1:2 – Бёрнс (Власич, Павелски) – 19:42 (5x5), 1:3 – Бёдкер (Карлссон, Бёрнс) – 22:24 (5x5), 1:4 – Бёдкер (Власич, Хэйли) – 28:55 (5x5), 2:4 – Беннинг (Лучич) – 40:22 (5x5), 3:4 – Клефбом (Ньюджент-Хопкинс) – 43:45 (5x5), 3:5 – Кутюр – 45:06 (5x5)


«Нефтяники» потерпели второе поражение подряд, проиграв на своей площадке набравшим ход «акулам». Удачная первая половина матча помогла калифорнийцам успешно начать двухматчевое выездное турне по Альберте, а главным голеадором у «Шаркс» стал датский форвард Миккель Бёдкер, в адрес которого в последнее время было много критики. Бёдкер оформил четвёртый в карьере хет-трик, и голы датчанина помогли «Сан-Хосе» дотянуть до финальной сирены, сохранив добытое в первой половине преимущество.
>>> «Я уже старый». Овечкин догнал Ришара по голам и набрал 999 очков


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Коламбус Блю Джекетс Нэшвилл Предаторз Сент-Луис Блюз Чикаго Блэкхоукс Эдмонтон Ойлерз Артемий Панарин Владимир Тарасенко Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
11 января 2017, среда
10:44 Куниц: Кросби исправился и стал много забивать
10:35 НХЛ: Бобровский – главный претендент на приз лучшему вратарю по итогам полсезона
10:30 Бурмистров: я готов к давлению
10:29 Торторелла: Бобровский говорил в прошлом году, что Ричардса уволили из-за него
10:27 Бёдкер, Гибсон и Скиннер – звёзды дня в НХЛ
10:24 Вратарь Энрот перешёл из «Торонто» в «Анахайм»
10:10 Бобарико: от матча с командой Швеции остались положительные впечатления
10:03 Скривенс: такого нет, чтобы мне говорили: «Эй, ты облажался»
09:58 Мартемьянов: «Амур» сделает всё возможное, чтобы приблизиться к кубковой зоне
09:57 Хайнс: Захе нужно больше бросать, он должен играть более агрессивно
09:51 Луонго: если буду играть ещё 28 лет, мне всё равно не хватит до рекорда Бродо
09:48 НХЛ: Мэттьюс – главный претендент на «Колдер Трофи» по итогам половины сезона
09:45 Форвард «Нэшвилла» Ернкрок забил за 1,5 секунды до конца ОТ в меньшинстве
09:40 Болельщики «Сент-Луиса» встретили Бэкеса овацией
09:32 Мэттьюс, Лайне, Макдэвид и Хорват попали на Матч звёзд и получат по $ 212 тыс.
09:30 «Вашингтон» отправил в АХЛ Кэри и О’Брайэна
09:25 Эксперт ESPN: Овечкин немного сдал, он не входит в топ-3 или топ-5 нападающих
09:22 «Колорадо» хочет за Ландескога топ-защитника, драфт-пик 1-го раунда и довесок
09:17 Марков не сможет провести свой 1000-й матч в «регулярке» в этом сезоне
09:16 Смит: когда генменеджер позвонил мне, я сначала подумал, что меня обменяли
09:15 Бёдкер оформил хет-трик и забил столько же, сколько в 39 предыдущих матчах
09:00 «Нэшвилл» вернул Каменева в АХЛ
08:58 Стоа: Капризов очень скоро будет играть в НХЛ
08:48 «Анахайм» победил «Даллас», Гибсон оформил шат-аут
07:35 Хет-трик Бёдкера принёс «Сан-Хосе» победу над «Эдмонтоном»
07:24 «Чикаго» в ОТ вырвал победу у «Детройта», Панарин отдал решающий голевой пас
06:53 «Нэшвилл» за 2 секунды до конца ОТ в меньшинстве вырвал победу у «Ванкувера»
06:45 Три очка Маршана принесли «Бостону» победу над «Сент-Луисом»
05:54 «Филадельфия» уступила «Баффало», Проворов набрал 1 очко
05:48 «Коламбус» без Бобровского проиграл «Каролине»
01:00 Дубински: Торторелла позволил нам расправить крылья и играть, невзирая на ошибки
00:26 Малкин: хочу увидеть на Матче звёзд Макдэвида и Мэттьюса и сделать пару селфи
00:10 Женская сборная России обыграла Швецию и в 1/4 финала МЧМ встретится с Чехией
10 января 2017, вторник
23:53 Видео. «Трактор» — «Торпедо»
23:43 ЦСКА — СКА: видео лучших моментов
23:39 Сидоров: думаю, мы были в одном броске не от серебра, а от золота МЧМ
23:35 Видео. «Куньлунь Ред Стар» — «Витязь»
23:34 «Медвешчак» — «Северсталь»: видеообзор
22:59 Впервые с 1994 года в Матче звёзд НХЛ не сыграют чешские хоккеисты
22:51 Войтек Вольски успешно перенёс операцию на шее
22:36 Торторелла, Террьен, Будро и ДеБур возглавят команды на Матче звёзд НХЛ
22:26 Хичкок: Тарасенко проводит свой лучший год и заслужил попадание на Матч звёзд
22:20 «Торонто» забрал вратаря Макэлинни с драфта отказов
22:07 КХЛ наложила наказание на нападающего «Динамо» Р Бичевскиса и оштрафовала его
21:48 Результаты игрового дня МХЛ
Все новости RSS
Кому из российских легионеров стоит вернуться из НХЛ в КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+