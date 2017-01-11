Панарин организовал победу, но остался без Матча всех звёзд

«Сент-Луис» порадовал Бэйкса

Без Бобровского «Коламбус» не выигрывает

Победный пас Панарина

Хет-трик Бёдкера, поражение «Эдмонтона»

Бывший капитан «блюзменов» Дэвид Бэйкс, отыгравший за «музыкантов» 10 сезонов, впервые приехал в Сент-Луис в качестве игрока «Бостона», и встреча со своими бывшими партнёрами вызвала у ветерана массу эмоций. «Мне кажется, что я готов к тому, что будет происходить. Возможно, будет очень непросто, и придётся закапать капли в глаза, чтобы не было слёз, но я постараюсь достойно это пережить», — сказал Бэйкс перед матчем. «Уверен, что Дэвиду будут все аплодировать. Он это заслужил. Он провёл здесь много времени, был влиятельным человеком, и это касается не только хоккея. Дэвид много сделал для города, он был настоящим лидером», — отметил главный тренер «Блюз» Кен Хичкок. «Музыканты» подготовили своему капитану видеотрибьют, но в игре старались сыграть с прежним лидером максимально внимательно.Забить своей бывшей команды Бэйкс не сумел, но проблем хозяевам «Бостон» доставил прилично. На старте второго периода преимущество «мишек» достигло четырёх шайб, и усилий «музыкантов» хватило лишь на то, чтобы сделать итоговый счёт более приличным. «Мы очень разочарованы. Каждый из нас уже устал говорить о том, каких ошибок нельзя совершать. Все должны играть лучше», — сказал защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело. За всю игру «блюзмены» нанесли по воротам Туукки Раска лишь 17 бросков, позволив сопернику бросить 39 раз.За несколько дней до матча «мундиров» в Роли руководство «Коламбуса» решило сделать рокировку на посту дублёра Сергея Бобровского: прежний сменщик Кёртис Макэлинни был выставлен на уэйвер, а взамен ему из фарм-клуба был поднят Антон Форсберг. «Макэлинни неважно сыграл с «Рейнджерс», но мы базировались не на одном матче, когда принимали такое решение. Кёртис временами был очень хорош, позволил нам набрать некоторое количество очков. Но мы чувствуем, что наши другие вратари заслужили шанс», — пояснил генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекаляйнен. Попытки найти для Бобровского надёжного партнёра можно назвать своевременными: из 39 первых матчей сезона Сергей сыграл 34, и столь серьёзная нагрузка неизбежно должна сказаться ближе к концу регулярного чемпионата.Первый матч в сезоне для шведского вратаря «Блю Джекетс» получился не слишком удачным. Форсберг отразил 23 броска из 27, не сумев удержать команду на плаву во втором и начале третьего периода, когда «Каролина» демонстрировала максимальную активность. Лидеры «ураганов» Виктор Раск и Джефф Скиннер набрали по 3 (1+2) очка, а автором победной шайбы у хозяев стал Джордан Стаал. В 14 последних домашних матчах «Каролина» одержала 12 побед, сумев оставить без набранных очков и лидера лиги.«Чикаго» одержал четвёртую победу подряд, сумев на своём льду сломить сопротивление «Детройта». Забросив две шайбы к середине первого периода, «чёрные ястребы» упустили инициативу, позволив «Ред Уингз» после перерыва сравнять счёт. Обмен голами на последних минутах второго периода не привёл к изменению равновесия, и решающим эпизодом встречи стало начало овертайма, когда «Детройт» остался в меньшинстве после удаления Абделкейдера. Хоккеистам «Блэкхоукс» удалось образцово разыграть численное преимущество: Кейн и Панарин вывели на бросок защитника Данкана Кита, который дальним выстрелом вогнал шайбу в сетку ворот Мразека. Для Артемия этот результативный балл стал четвёртым (2+2) в пяти последних матчах.Удивительным образом кандидатура Панарина не была учтена лигой при формировании составов на Матч всех звёзд. В настоящее время Артемий идёт на шестом месте в НХЛ по набранным очкам (42 балла в 44 матчах), лишь на шесть пунктов отставая от Коннора Макдэвида.«Нефтяники» потерпели второе поражение подряд, проиграв на своей площадке набравшим ход «акулам». Удачная первая половина матча помогла калифорнийцам успешно начать двухматчевое выездное турне по Альберте, а главным голеадором у «Шаркс» стал датский форвард Миккель Бёдкер, в адрес которого в последнее время было много критики. Бёдкер оформил четвёртый в карьере хет-трик, и голы датчанина помогли «Сан-Хосе» дотянуть до финальной сирены, сохранив добытое в первой половине преимущество.