СКА обыграет «Авангард», «Сибирь» сделает шаг к плей-офф

«Металлург» Мг – ХК «Сочи»

«Северсталь» — «Сибирь»

Серьёзной турнирной мотивации у команды Александра Гулявцева нет, но «пощипать» команды, стоящие выше себя, череповецкая команда вполне способна.

СКА – «Авангард»

ЦСКА – «Металлург» Нк

«Слован» — «Автомобилист»

На стороне хозяев, помимо прочего, ещё и великолепные мотивационные таланты Милоша Ржиги, которые весьма эффективны на коротких дистанциях.

«Медвешчак» — «Барыс»

В гости к лидеру Востока пожалует ХК «Сочи», которому предстоит ожесточённая борьба с «Витязем» за попадание в плей-офф. В дополнение к пятиматчевой серии побед, в ходе которой «Металлург» в числе первых обеспечил себе попадание в плей-офф, команда Ильи Воробьёва в последних двух играх оставила свои ворота в неприкосновенности. Всухую завершился и матч этих команд в Сочи: «Магнитка» оказалась сильнее соперника 5:0. Было это в ноябре, и насколько сочинцы стали сильнее с тех пор, большой вопрос.: уверенная победа хозяев, которая не позволит сочинцам догнать «Витязь»Ещё одна встреча, в которой мотивация у гостей должна быть сильнее. 12 игр до конца «регулярки» — и до сих пор серьёзные вопросы по поводу попадания «Сибири» в плей-офф. В дальнейшем команду Андрея Скабелки ждут встречи как с лидерами чемпионата, так и с прямыми конкурентами. Три очка в Череповце стали бы для гостей хорошей инвестицией в благополучную перспективу. «Северсталь» после новогодней паузы одержала две победы в четырёх матчах. Серьёзной турнирной мотивации у команды Александра Гулявцева нет, но «пощипать» команды, стоящие выше себя, череповецкая команда вполне способна. В строю и Павел Чернов с Юрием Трубачёвым, которые внесли серьёзный вклад в победу «Северстали» в Новосибирске в этом сезоне.: более мотивированная «Сибирь» одержит победу.Не успели в Петербурге отойти от игры с ЦСКА, как предстоит встреча с ещё одним грандом – на этот раз с Востока. Команда Олега Знарка пережила спад, однако «армейское» дерби показало, что СКА нынче в порядке. Главная проблема, с которой закономерно столкнётся «Авангард», — как нейтрализовать лидеров соперника во главе с Ильёй Ковальчуком? Интересно посмотреть, каким образом Фёдор Канарейкин будет выстраивать оборону и отважится ли на какие-то эксперименты. Не секрет, что игры с топ-клубами «ястребам» в нынешнем сезоне даются очень тяжело.: СКА окончательно забудет о спаде, набрав три очка.Команда Дмитрия Квартальнова в вязкой борьбе уступила СКА, оставив в той игре немало сил. Впрочем, у ЦСКА есть резервы, которые вполне могут быть задействованы в матче с новокузнецким «Металлургом» — талантливая «армейская» молодёжь достаточно регулярно получает шансы проявить себя. «Кузня» не выигрывала у ЦСКА в официальных матчах уже более четырёх лет, и видимых предпосылок для того, чтобы эта серия прервалась, нет. Команда Сергея Бердникова проиграла восемь домашних матчей кряду, подтвердив закономерность своего нынешнего турнирного положения.: уверенная победа ЦСКА.Нет ничего удивительного в том, что ближе к концу регулярного чемпионата самые жаркие сражения зачастую разворачиваются не между лидерами, а между клубами, которые борются за попадание в плей-офф. Для «Слована» ситуация такова, что каждое поражение будет отдалять команду от борьбы за «восьмёрку» на расстояние пушечного выстрела. Чуть лучше ситуация у «Автомобилиста», но конкуренция на Востоке ещё более плотная. В последних матчах, однако, команда Владимира Крикунова рассчитывала на большее количество очков, но чего-то екатеринбургскому коллективу не хватило. На стороне хозяев, помимо прочего, ещё и великолепные мотивационные таланты Милоша Ржиги, которые весьма эффективны на коротких дистанциях.: победа «Слована», не обязательно в основное время.То, что «Медвешчак» находится относительно недалеко от зоны плей-офф, безусловно, огромное достижение «мишек». Команда снова осталась без вратаря, на этот раз клуб покинул Дрю Макинтайр. Тем не менее, несмотря на проблемы в составе, хорваты продолжают оказывать отчаянное сопротивление более благополучным клубам. У «Барыса» удачная серия сменилась чёрной полосой – два чувствительных домашних поражения вряд ли порадовали Эдуарда Занковца. Команда балансирует на грани зоны плей-офф, и с психологической точки зрения для казахстанцев очень важно удерживаться внутри заветной восьмёрки. Сделать это получится только при условии удачной игры в двух ближайших матчах.: команды поделят очки в основное время, а дополнительный балл останется за «Медвешчаком».