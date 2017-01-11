Побег из Подольска. Рубцов совершает ошибку Кицына?

Любимчик Прохорова и разочарование МЧМ-2017

Все мы и, кажется, сам Рубцов стали жертвами драфтовой пелены, которая исказила действительность. Герман, при всём к нему уважении, не Дацюк и даже не Евгений Кузнецов.

«Филадельфия» переоценила Рубцова?

«Витязь» всё делал правильно, но Гандлер добился своего

Все стороны до поры до времени отнекивались, но в итоге о расторжении контракта между «Витязем» и игроком было объявлено официально. Гандлер переиграл руководство подмосковного клуба.

Путь Кучерова или дорога Кицына?

Возможно, Рубцову немного не повезло: попади он в не в этот «Витязь», впервые за много лет всерьёз претендующий на плей-офф, а в назаровский, получал бы сейчас столько же времени, как когда-то Артемий Панарин.

И ведь не скажешь, что нынешний побег Германа Рубцова из Подольска – шок. Всё к этому шло с лета, когда в прессу поступала противоречивая информация. То Рубцов громко заявляет, что играть за «Витязь» — его детская мечта, то говорит в интервью, что в КХЛ ему не дадут много игрового времени, поэтому вариант с Северной Америкой – оптимальный. Яблоком раздора стал драфт НХЛ, куда «Витязь» подобру-поздорову отпустил своего воспитанника. Несмотря на договорённости о том, что Герман сразу после драфта вернётся в расположение клуба, как только он пересёк Атлантику, начались разговоры о продолжении карьеры за океаном. В «Витязе» искренне удивлялись такой переменчивой позиции молодого игрока, а сам Рубцов в конце концов решил вернуться в Россию. Как выяснилось, всего на полгода.Для начала разберёмся, почему столько шума вокруг игрока, который не набрал на молодёжном чемпионате мира ни одного очка и стал единственным хоккеистом сборной России с отрицательным показателем полезности. Рубцов действительно провалил «бронзовый» турнир, что признал даже Валерий Брагин, обычно избегающий жёстких оценок. Однако предыстория Германа заставляет внимательно относиться к его фигуре. Этого центрфорварда высоко оценивает Виталий Прохоров – экс-наставник «Витязя-98» и юниорской сборной России, где Рубцов был безоговорочным лидером. Так, в предыдущем сезоне МХЛ он стал вторым бомбардиром прохоровского проекта U18, уступив только ярославцу Артуру Каюмову. Другими словами, фронтмен своего поколения.Впрочем, ни отзывы уважаемого в хоккейных кругах Прохорова, ни статистика в МХЛ не повод для всеобщей истерии вокруг Рубцова. Что заставило цепляться за этого игрока руками и ногами, так это драфт НХЛ. «Филадельфия» выбрала россиянина в первом раунде под общим 22-м номером, а скауты прочили ему чуть ли не лавры Павла Дацюка. А какие ещё могут быть параллели, когда мы говорим о двустороннем центральном нападающем из России? Конечно, только Дацюк. Однако заокеанская ярмарка лучших юниоров мира порой может разжечь огонь даже там, где все спички давно отсырели.Сколько ошибок совершили скауты и генеральные менеджеры клубов НХЛ – не счесть. Самый свежий пример – Кирилл Капризов, выбранный «Миннесотой» только в пятом раунде. А разве можно логически объяснить, что один из самых ярких игроков КХЛ Никита Гусев задрафтован «Тампой» под общим 202-м номером? Есть и обратный пример – Александр Бурмистров, на драфте-2010 выбранный выше Владимира Тарасенко и Евгения Кузнецова. Надо чётко понимать, что драфт НХЛ – это не объективная оценка потенциала игрока, а чистая вкусовщина и грамотная работа агентов. Да-да, не стоит обольщаться и идеализировать сильнейшую лигу мира. Даже там нередко всё решают серые кардиналы.Так какой вывод можно из всего этого сделать? Все мы и, кажется, сам Рубцов стали жертвами драфтовой пелены, которая исказила действительность. Герман, при всём к нему уважении, не Дацюк и даже не Евгений Кузнецов. И требовать место в первом звене и спецбригаде большинства даже в такой команде как «Витязь» он вряд ли в праве. Ему давали шансы в родном клубе. Особенно в начале сезона, когда Валерий Белов предоставил ему семь матчей с игровым временем по 8-10 минут. Не густо, скажете вы? Однако из той самой сборной Прохорова никто не может похвастать даже этим.Всё тот же Каюмов, пусть и с поправкой на то, что выступает в более укомплектованном «Локомотиве», только-только начинает подбираться к составу, получая в два раза меньше айстайма, чем Рубцов.Переоценка Рубцова – большая проблема. В том числе и для самого молодого игрока. Вместо того чтобы довольствоваться тем, что есть, и пытаться выжимать максимум из тех восьми минут на льду, он всё это время заглядывался в сторону Северной Америки. Нетрудно догадаться, кто посеял в голове молодого парня такие мысли. Марк Гандлер, представляющий интересы Рубцова, известен в хоккейном мире тем, что в огромных масштабах вывозит молодых игроков из страны. И ладно бы сразу в НХЛ, как в случае с Валерием Ничушкиным и «Далласом», но большинство своих клиентов Гандлер пропускает через канадские юниорские лиги. Те, кто работал с ним, заверяют: если хоккеист не играет в Северной Америке – его для Марка не существует. Такова позиция одного из крупнейших агентов на нашем рынке.Гандлер добился своего и вывез Рубцова в Канаду. Не получилось летом – вышло зимой, после молодёжного чемпионата мира. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Получив травму в четвертьфинале МЧМ с датчанами, 18-летний нападающий попросту не смог покинуть континент. Перелом носа и диагностируемое у него сотрясение мозга категорически исключают длительные перелёты. Сам собой появился повод пройти медобследование у врачей «Филадельфии» и совершить пару контактов с представителями «Шикутими» — клуба, который располагает правами на Рубцова на территории CHL. Все стороны до поры до времени отнекивались, но в итоге о расторжении контракта между «Витязем» и игроком было объявлено официально. Гандлер переиграл руководство подмосковного клуба.«Витязь» не давал Рубцову контракт на $ 2 млн и не вывешивал его именной свитер под своды домашней арены, как это делал «Трактор» с Кузнецовым. Но ведь и Рубцов не был подобно челябинцу героем победного чемпионата мира и не становился лидером клуба при ограниченном игровом времени. Статистика Германа в «Витязе»: 15 матчей, 0 (0+0) очков и «-2» по показателю полезности. Подмосковный клуб и на словах, и на деле сделал всё, чтобы сохранить для КХЛ одного из самых талантливых игроков своего поколения. Точно так же, как «Динамо» не без труда оставило в стране Клима Костина. Возможно, Рубцову немного не повезло: попади он в не в этот «Витязь», впервые за много лет всерьёз претендующий на плей-офф, а в назаровский, получал бы сейчас столько же времени, как когда-то Артемий Панарин. Но разве настоящие таланты пробиваются только в составе безнадёжных аутсайдеров?Не так уж и часто видные российские молодые игроки, уже получившие опыт игры в КХЛ, уезжают в канадские юниорские лиги. Это для тех ребят, кто застрял между молодёжной и первой командой, поездка за океан становится единственным выходом из ситуации. Рубцов к таковым точно не относится. Его случай можно сравнить с историями Максима Кицына и Никиты Кучерова. Оба получали в своих клубах в среднем по 8-10 минут за матч. Оба рванули за океан после молодёжного чемпионата мира, с той лишь разницей, что Кицын сразу заключил контракт с «Миссиссогой», а Кучеров, чтобы перебраться из ЦСКА в «Квебек», дождался окончания сезона. На этом параллели между Кицыным и Кучеровым заканчиваются. Максим ненадолго вернулся в Россию, потом вновь поехал покорять минорные лиги Северной Америки, где надолго пропал с радаров, тогда как Никита постепенно прошёл все ступени и добрался до статуса звезды НХЛ.По какой дороге пойдёт Рубцов? Хочется верить, что он проследует по стопам Кучерова и, поиграв за «Шикутими», через фарм-клуб доберётся до основы «Филадельфии». Вот только Никита бежал из ЦСКА, куда уже пришли большие деньги «Роснефти», а вместе с ними высокие задачи и запредельная конкуренция. «Витязю» ни то, ни другое пока не грозит. Рубцову, как и когда-то Кучерову, понадобилась операция, но от Германа никто не отказывается, обижаться ему не на что. А вот сделать шаг назад в развитии и потерять свою игру, как однажды это произошло с Кицыным, вполне реально. Ведь в хоккее, как и в обычной жизни, работает пословица о том, что от добра добра не ищут.