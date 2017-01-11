Кручинин: после каждой игры думаю, что хоккей – это не моё

«Был в «Тракторе», когда в меня не верили»

Алексей Кручинин родился 9 июня 1991 года в городе Костомукша. Профессиональную карьеру начал в системе петербургского СКА, поиграв за команду МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

«В «молодёжке» думал, что я здесь лишний»

Поехал в сборную, трясся от всего. Не помню, что Валерий Николаевич говорил, какая тактика была. Думал только о том, что я здесь делаю.

«Не бывает хорошего или плохого опыта, любой опыт полезен»

Привык считать, что не бывает хорошего или плохого опыта, любой опыт полезен.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» на сегодня расположился в районе четвёртого места в Восточной конференции и в первом раунде, скорее всего, сразится с «Салаватом Юлаевым». В текущем сезоне 25-летний Кручинин набрал 21 (9+12) очко в 38 матчах, что стало его лучшим достижением за сезон. Сейчас Алексей пропускает матчи из-за травмы, а в интервью «Чемпионату» рассказал о выступлении команды и о том, какие мысли его посещают после каждой игры.— Ещё лечусь, вчера вот начал работать. Не знаю, как дальше пойдёт, но надеюсь, что на следующем выезде уже смогу сыграть.— Не знаю, почему так получается, может, мне кто-то не даёт весь пар выпустить и говорит, что лучше на плей-офф оставить. Вот тебе травма – отдохни. Не хочу ничего выдумывать, просто такое стечение обстоятельств, хочется сейчас вылечиться. Лучше думать так, чем задумываться про порчу или ещё что-то.— Вроде и в МХЛ, и в ВХЛ столько очков не набирал, а в КХЛ тем более рекорд.— Я бы сказал, что скорее нашёл тренера и людей, которые в меня здесь поверили. Я уже был в «Тракторе», когда в меня не верили. В меня поверили, дали шанс, теперь счастлив быть здесь и играть.— Он хороший психолог, близко находится к команде, много думает, очень чётко соблюдает границу, где отпустить человека, а где дать по голове.Хорошая психология делает его особенным для нашей команды, Анвар Рафаилович нашёл подход ко всем игрокам.— Команда на выезде была, я лечился. Все матчи смотрел, мне нечего была делать дома. Болел, переживал. Из этой команды лично знаю Владислава Сухачёва, он с нами летом сбор проходил, и Егора Рыкова, с которым летом в Питере пересекаюсь.Мне понравилось, ребята хорошо играли, молодцы! Чемпионат мира — короткий турнир, где всё может зависеть от одной игры. Кто как лучше подготовится, выспится, может, кто-то вообще отравится. Жаль, что проиграли по буллитам, но там Трой Терри у американцев исполнил! Такое редко бывает, высокое мастерство.— Я тренирую, но уже не бью буллиты. Пока паузу взял, надо разобраться с этим.— Честно говоря, это время в тумане, не помню, как всё было в команде. Поехал в сборную, трясся от всего. Не помню, что Валерий Николаевич говорил, какая тактика была. Думал только о том, что я здесь делаю. Был в сборной на суперсерии, в Онтарио и Квебеке пропускал по игре, там ребята из местных лиг приезжали. Поначалу помню, что из-за смен поясов мы только спали и тренировались. В то время психологически не созрел к тому, что я в сборной, и думал, что я лишний в этой команде. Не было уверенности в себе.Всё начало меняться позже, до прошлого сезона… Да, я до сих пор после каждой игры думаю, что хоккей – это не моё. Такая психология у меня, не знаю, что нужно сделать, куда попасть и как сыграть, что я могу в хоккей играть на хорошем уровне.— После той игры с «Барысом» была, жаль, что она один период продлилась. Потом уже травма. Сейчас уже всё заново начинать, главное, что вернусь перед плей-офф и смогу набрать форму.— Команда подобрана у нас так. Знаете, как мозаика, каждый отвечает за свой участок. Сейчас это заметно, когда кто-то выбывает из-за травмы, то чего-то сразу не хватает. Вова Денисов выбыл, есть другие защитники, но не хватает агрессии, жёсткости в столкновениях. Когда все здоровы, мы очень сильными становимся.— У нас было, что три центральных играли в одном звене. Это хоккей сейчас такой. Сборная Канады много центров набирает на турниры. Центр может сыграть и в центре, и с краю. А если три крайних, то будет тяжелее.Думаю, что у нас подбираются игроки под определённые цели. Все знают, что у Новотны проблемы не будет сыграть не в центре, Юрка Петров может с краю. Диме Пестунову сложнее, он всё же классический центр, распасовщик, а остальные могут в любых ситуациях.— Я думаю, что внутри команды мы не ставим цели, чувствую, что мы можем пошуметь в плей-офф, мы как тёмная лошадка. Все думают, что вот «Трактор» поставил цель попасть в плей-офф, они попадут и всё. Есть чувство, что мы можем сделать плей-офф интересным.— Не знаю, почему нас всерьёз не воспринимали. Возможно, из-за прошлых неудачных лет. Мы с самого начала это чувствовали, команда так собиралась. Это не стало неожиданностью.— В МХЛ был Айван Занатта, он очень много в плане психологии помогал. Наши тренеры в основном воспитывались, когда не нужны были психологи: либо ты выживаешь, либо нет. И тяжело перестроиться. В ХК ВМФ нравилось работать с Юрием Владимировичем Леоновым. Когда в СКА попал, была волна эйфории, прошёл все ступени, думал, что ничего не сможет сломать. Думал, что всё здорово идёт.В Ярославле потерял уверенность. Работал и с Петром Ильичом Воробьёвым, Томом Роу, Шоном Симпсоном, Дэйвом Кингом. Со всеми по чуть-чуть. Не получилось там, но я привык считать, что не бывает хорошего или плохого опыта, любой опыт полезен. Хоккейная жизнь длинная, каждый день, каждая новая ситуация идут тебе в копилку и ты становишься только лучше. Век живи — век учись.