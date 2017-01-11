Овечкин зажжёт на матче лучших НХЛ, Панарин до звёзд не добрался

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в. Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»)
Матчи: 34
Процент отражённых бросков: 93,1
Коэффициент надёжности: 2
«Коламбус» — главное открытие нынешнего сезона. В последние годы мы привыкли видеть этот клуб на дне турнирной таблицы, однако сейчас «Блю Джекетс» — лидеры регулярного чемпионата, а их недавняя серия из 16 побед получилась весьма впечатляющей. Одним из главных творцов успеха клуба является российский голкипер Сергей Бобровский, который выглядит практически безупречно. Не было никаких сомнений, что он отправится на Матч звёзд.
Фото: Reuters
н. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)
Матчи: 40
Голы: 19
Передачи: 14
Коэффициент полезных действий: «+4»
Не было сомнений и относительно Александра Овечкина. Россиянин является капитаном «Вашингтона» и одной из главных звёзд лиги, поэтому дорога в Лос-Анджелес для него открыта. Да, Овечкин способен играть результативнее и наверняка прибавит во второй половине «регулярки», но Матч звёзд без него просто невозможно представить. А вот Евгения Кузнецова мы на празднике хоккея не увидим. Он, увы, на него в нынешнем сезоне не наиграл.
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н. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)
Матчи: 39
Голы: 16
Передачи: 27
Коэффициент полезных действий: «+10»
Евгений Малкин всегда скромничает, называя главной звездой «Питтсбурга» Сидни Кросби, который тоже отправится на хоккейное шоу. Канадец, безусловно, велик. Но и сам Евгений не менее раскручен и полезен для команды, в чём мы часто убеждались. Нынешний сезон Малкину удаётся: голов хватает, с передачами и показателем полезности тоже полный порядок. Так что ждём от него неординарных и запоминающихся действий. Может, выдаст невообразимый или техничный трюк?
Фото: Reuters
н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»)
Матчи: 41
Голы: 20
Передачи: 23
Коэффициент полезных действий: «-6»
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко уже достиг отметки в 20 заброшенных шайб за сезон. Россиянин упрочил свои позиции в клубе и стал настоящим лидером «блюзменов», без которого просто нельзя представить нынешнюю команду. Нормализовались отношения с Кеном Хичкоком, он стал больше хвалить хоккеиста, ставя его в пример другим. Конечно, именно Тарасенко был главным кандидатом на поездку от «Блюз». Звёздность и игровая мощь Владимира вызывают восторг у болельщиков.
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н. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
Матчи: 35
Голы: 16
Передачи: 23
Коэффициент полезных действий: «+6»
Тарасенко – единственный из россиян, который отправится на Матч звёзд с отрицательным показателем полезности. Зеркальная ситуация в случае с форвардом «Тампа-Бэй» Никитой Кучеровым, у него «+6» в графе полезности. Эпопея с новым контрактом Кучерова и «Тампы» длилась долго, но в итоге генменеджер «молний» Стив Айзерман смог разрулить ситуацию таким образом, что это устроило обе стороны. И Кучеров оправдывает доверие. Очередной результативный сезон, заслуженное приглашение в Лос-Анджелес и постоянный прогресс. Так держать, Никита.
Александр Радулов из «Монреаля», повторимся, вызова не получил, но справедливости ради стоит отметить, что главной звездой «Канадиенс» он не стал. От канадского клуба делегированы Кэри Прайс и Ши Уэбер. То же самое можно сказать и про Артёма Анисимова, резво начавшего сезон в «Чикаго», однако затем ушедшего в тень. Совершенно непонятно одно: почему в списке нет Артемия Панарина? И это серьёзный вопрос к лиге. Лучший новичок прошлого сезона, человек, способный устроить шоу на льду, любимец публики и отличный хоккеист заслужил права оказаться в эпицентре хоккейного праздника. Панарин наверняка сделал бы его только лучше.