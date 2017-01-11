Малкин в Майами, а Лайне с тигром. Новогодние праздники в НХЛ

Тарасенко — герой «Зимней классики»
В начале января в Сент-Луисе на бейсбольном «Буш-Стэдиум» состоялась ежегодная «Зимняя классика» НХЛ. Героем матча «Сент-Луис Блюз» с «Чикаго» стал Владимир Тарасенко, оформивший дубль в ворота «Блэкхоукс». «Володя проделал адскую работу. Он был просто фантастическим! Хоккеисты такого калибра появляются нечасто», — восторгался россиянином наставник «блюзменов» Кен Хичкок.
Поддержка родных
На матче с «Чикаго» Владимира поддерживали любимая жена Яна с сыновьями. «За день до игры мы с супругой и детьми покатались здесь, это было безумно приятно. Я впервые вышел на лёд с сыном, это был очень эмоциональный момент, даже слёзы выступили», — признался Тарасенко после победы.
Малкин на отдыхе
После Нового года «Питтсбург» отправился на недельку в отпуск. Евгений Малкин с семьёй улетел погреться на солнышко в Майами.
Карлссон — на яхте
Успели отдохнуть и игроки «Оттавы». Эрик Карлссон с друзьями отправился набираться сил на Виргинские острова.
Путешествие Мэттьюса
Несколько свободных деньков выделил и Майк Бэбкок для своих подопечных. Остон Мэттьюс успел и по Нью-Йорку прогуляться, и солнечные ванны на яхте принять.
Зайцевы на Багамах
Никита Зайцев отправился на Багамы. Однако семье защитника сборной России не повезло с погодой. «Когда на три дня вырвался на отдых, а на Багамах такая же погода, как в Торонто», — написала супруга Никиты Маргарита у себя в «инстаграме».
Жаркие каникулы Экблада
А Аарону Экбладу и ехать никуда не надо — во Флориде и так круглый год лето. Рядом с такой очаровательной девушкой, как Дайана, разве ещё что-то нужно?
Райнхарт на пони
Молодой нападающий «Баффало» в свободное от хоккея время решил покататься на пони. Судя по фото, Сэм и его друг Джек Айкел остались довольны.
Куликовы в гостях у Гэтсби
Дмитрий Куликов всё никак не может набрать форму и мучается с травмами. Зато вместе с супругой защитник «Баффало» на днях посетил вечеринку в стиле «Великого Гэтсби». В элегантном костюме и с бокалом в руке хоккеист очень похож на главного героя романа Фицджеральда.
Весёлая «классика» у Якупова
У Наиля пока не клеится в «Сент-Луисе», но он не унывает. Не каждый день всё-таки участвуешь в «Зимней классике»!
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Лайне с тигром
Патрик Лайне в свободные дни от хоккея посетил зоопарк. Кажется, больше всего финскому вундеркинду понравился тигр.
«Старый» Овечкин
Овечкин остановился в одном шаге от 1000 набранных очков за карьеру. В игре с «Монреалем» (4:1) Александр забил гол и отдал две результативные передачи, остановившись на отметке в 999 баллов. «Что это означает? Только то, что я уже старый. Время движется вперёд и делает это очень быстро», — посетовал капитан «Вашингтона».
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