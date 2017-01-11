Умарк объявил бойкот СМИ, Соботка не помог победить СКА

Умарк перестал общаться с российскими журналистами

Мёртвая хватка «леопардов»

«Сибирь» потеряла важные очки

Фурх не выдержал натиска, дубля Соботки не хватило

Сколько ещё вратарей подарит миру «Кузня»?

Напомним, по ходу Кубка Первого канала, проходившего в Москве, форвард заявил буквально следующее: «У нас была очень молодая команда, мы рады, что добились победы на этом турнире. Мы знаем, чтороссийский хоккей празднует 70-летие сейчас, мы рады, что уничтожили их вечеринку». Было понятно, что Линус пошутил. Я прекрасно знаю Умарка, отработал с ним бок о бок всю прошлогоднюю финальную серию Востока между «Салаватом Юлаевым» и «Магниткой», освещая противостояние. Этот парень никогда не отказывал в общении, в отличие от некоторых российских игроков. Мог «зажечь» в микст-зоне, все речи произносил с улыбкой на лице. Так же было и на этот раз, но в итоге не все поняли юмора скандинава.на пресс-конференции сказал, что Умарку за такие слова надо оторвать голову, журналистами было написано немало гневных текстов. Теперь Линус взял обет молчания в общении с российскими СМИ, но хочется верить, что в скором времени швед перестанет обижаться. Ведь Линус – настоящая находка для прессы!«Магнитка», уверенно лидирующая на Востоке, неожиданно оступилась в матче с ХК «Сочи» — клубом, ведущим борьбу за зону плей-офф на Западе. Причём уральцы уступили дома, что странно вдвойне. Это была первая домашняя встреча командыв 2017 году после серии из четырёх побед подряд. И гости, только представьте, перебросали соперника -38-30. Порой подобной спортивной наглости не увидишь даже у топ-команд. Уральцы здорово реализовывали большинство, привычно забивали, однако результативные действия, признанного лучшим в составе «Сочи», а также игра легионеров и гол Кузнецова в пустые ворота помогли южанам набрать три очка. Не лучший матч провёл голкипер, ав заявке не оказалось.«Северсталь», которая в плей-офф не попадёт, выиграла у «Сибири». Коллективвыступает хуже, чем годом ранее, но отчаянная борьба за восьмёрку Восточной конференции продолжается. Тем обиднее для сибиряков отчётное поражение, команда не сумела набрать даже одного очка в игре с далеко не самым грозным соперником. Такое непозволительно. У «сталеваров» сильную встречу провёл(1+2), забил и лидер — Кагарлицкий. Успел отдать голевой пас защитник Кудако, вернувшийся в Череповец с бронзой МЧМ. За «Сибирь» забивали, но гости слабо сыграли в большинстве, ни разу не реализовав лишнего. Случился и неприятный инцидент. Голкипер «Сибири», сидя на скамейке запасных, по предварительному диагнозу, получил сотрясение мозга после случайного попадания шайбы.Дубляне хватило «Авангарду» для победы над СКА. «Армейцы» показали хороший хоккей в атаке, пять раз поразив ворота соперника, а пятый гол Чудинова, с ходу приложившегося по шайбе, получился на загляденье. Максим поражал уже ворота Шилина, так как после трёх пропущенных шайбзаменил. Три из них, кстати, «армейцы» забили в большинстве. Отметим результативность(1+2), два результативных паса Дацюка, который в скором времени посетит Матч звёзд НХЛ и будет включён в список ста лучших игроков лиги. СКА, в свою очередь, продолжает сохранять лидерство в турнирной таблице КХЛ.Всё-таки нельзя допустить, чтобы Новокузнецк исчез с хоккейной карты мира. Сколько талантов там выросло! И ещё столь же продолжает расти. Достаточно было посмотреть матч «Металлурга» с ЦСКА. Казалось, «армейцы» в Москве уничтожат соперника, случится тотальный и неизбежный разгром. Но голкиперпровёл феноменальный матч, пропустив дважды после 51 броска в створ. Феноменальный, так как в некоторых эпизодах вратарь исполнял такие кульбиты на льду, что приходилось хвататься за голову. Победу же ЦСКА принесли голы Панина и Кузьменко.отыграл на ноль, совершив 23 спасения. ЦСКА продолжает погоню за СКА, не отпуская в отрыв главного конкурента.