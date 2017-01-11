Умарк объявил бойкот СМИ, Соботка не помог победить СКА

Умарк перестал общаться с российскими журналистами
Напомним, по ходу Кубка Первого канала, проходившего в Москве, форвард заявил буквально следующее: «У нас была очень молодая команда, мы рады, что добились победы на этом турнире. Мы знаем, что российский хоккей празднует 70-летие сейчас, мы рады, что уничтожили их вечеринку». Было понятно, что Линус пошутил. Я прекрасно знаю Умарка, отработал с ним бок о бок всю прошлогоднюю финальную серию Востока между «Салаватом Юлаевым» и «Магниткой», освещая противостояние. Этот парень никогда не отказывал в общении, в отличие от некоторых российских игроков. Мог «зажечь» в микст-зоне, все речи произносил с улыбкой на лице. Так же было и на этот раз, но в итоге не все поняли юмора скандинава. Олег Знарок на пресс-конференции сказал, что Умарку за такие слова надо оторвать голову, журналистами было написано немало гневных текстов. Теперь Линус взял обет молчания в общении с российскими СМИ, но хочется верить, что в скором времени швед перестанет обижаться. Ведь Линус – настоящая находка для прессы!
→ Знарок: за такие слова Умарку надо голову оторвать
Мёртвая хватка «леопардов»
«Магнитка», уверенно лидирующая на Востоке, неожиданно оступилась в матче с ХК «Сочи» — клубом, ведущим борьбу за зону плей-офф на Западе. Причём уральцы уступили дома, что странно вдвойне. Это была первая домашняя встреча команды Ильи Воробьёва в 2017 году после серии из четырёх побед подряд. И гости, только представьте, перебросали соперника -38-30. Порой подобной спортивной наглости не увидишь даже у топ-команд. Уральцы здорово реализовывали большинство, привычно забивали Коварж и Мозякин, однако результативные действия Костицына и Игнатушкина, признанного лучшим в составе «Сочи», а также игра легионеров и гол Кузнецова в пустые ворота помогли южанам набрать три очка. Не лучший матч провёл голкипер Василий Кошечкин, а Ильи Самсонова в заявке не оказалось.
«Сибирь» потеряла важные очки
«Северсталь», которая в плей-офф не попадёт, выиграла у «Сибири». Коллектив Андрея Скабелки выступает хуже, чем годом ранее, но отчаянная борьба за восьмёрку Восточной конференции продолжается. Тем обиднее для сибиряков отчётное поражение, команда не сумела набрать даже одного очка в игре с далеко не самым грозным соперником. Такое непозволительно. У «сталеваров» сильную встречу провёл Евгений Монс (1+2), забил и лидер — Кагарлицкий. Успел отдать голевой пас защитник Кудако, вернувшийся в Череповец с бронзой МЧМ. За «Сибирь» забивали Бойчак, Шалунов и Окулов, но гости слабо сыграли в большинстве, ни разу не реализовав лишнего. Случился и неприятный инцидент. Голкипер «Сибири» Дэнни Тейлор, сидя на скамейке запасных, по предварительному диагнозу, получил сотрясение мозга после случайного попадания шайбы.
Фурх не выдержал натиска, дубля Соботки не хватило
Дубля Владимира Соботки не хватило «Авангарду» для победы над СКА. «Армейцы» показали хороший хоккей в атаке, пять раз поразив ворота соперника, а пятый гол Чудинова, с ходу приложившегося по шайбе, получился на загляденье. Максим поражал уже ворота Шилина, так как после трёх пропущенных шайб Фёдор Канарейкин заменил Доминика Фурха. Три из них, кстати, «армейцы» забили в большинстве. Отметим результативность Ильи Ковальчука (1+2), два результативных паса Дацюка, который в скором времени посетит Матч звёзд НХЛ и будет включён в список ста лучших игроков лиги. СКА, в свою очередь, продолжает сохранять лидерство в турнирной таблице КХЛ.
Сколько ещё вратарей подарит миру «Кузня»?
Всё-таки нельзя допустить, чтобы Новокузнецк исчез с хоккейной карты мира. Сколько талантов там выросло! И ещё столь же продолжает расти. Достаточно было посмотреть матч «Металлурга» с ЦСКА. Казалось, «армейцы» в Москве уничтожат соперника, случится тотальный и неизбежный разгром. Но голкипер Владислав Подъяпольский провёл феноменальный матч, пропустив дважды после 51 броска в створ. Феноменальный, так как в некоторых эпизодах вратарь исполнял такие кульбиты на льду, что приходилось хвататься за голову. Победу же ЦСКА принесли голы Панина и Кузьменко. Виктор Фаст отыграл на ноль, совершив 23 спасения. ЦСКА продолжает погоню за СКА, не отпуская в отрыв главного конкурента.