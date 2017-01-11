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Линус Умарк
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Умарк объявил бойкот СМИ, Соботка не помог победить СКА

Умарк не общается с российскими журналистами, «Магнитка» неожиданно проиграла, а дубля Соботки не хватило «Авангарду» для победы над СКА.
11 января 2017, среда. 23:15. Хоккей

Умарк перестал общаться с российскими журналистами


Напомним, по ходу Кубка Первого канала, проходившего в Москве, форвард заявил буквально следующее: «У нас была очень молодая команда, мы рады, что добились победы на этом турнире. Мы знаем, что
российский хоккей празднует 70-летие сейчас, мы рады, что уничтожили их вечеринку». Было понятно, что Линус пошутил. Я прекрасно знаю Умарка, отработал с ним бок о бок всю прошлогоднюю финальную серию Востока между «Салаватом Юлаевым» и «Магниткой», освещая противостояние. Этот парень никогда не отказывал в общении, в отличие от некоторых российских игроков. Мог «зажечь» в микст-зоне, все речи произносил с улыбкой на лице. Так же было и на этот раз, но в итоге не все поняли юмора скандинава. Олег Знарок на пресс-конференции сказал, что Умарку за такие слова надо оторвать голову, журналистами было написано немало гневных текстов. Теперь Линус взял обет молчания в общении с российскими СМИ, но хочется верить, что в скором времени швед перестанет обижаться. Ведь Линус – настоящая находка для прессы!

→ Знарок: за такие слова Умарку надо голову оторвать

Мёртвая хватка «леопардов»


«Магнитка», уверенно лидирующая на Востоке, неожиданно оступилась в матче с ХК «Сочи» — клубом, ведущим борьбу за зону плей-офф на Западе. Причём уральцы уступили дома, что странно вдвойне. Это была первая домашняя встреча команды Ильи Воробьёва в 2017 году после серии из четырёх побед подряд. И гости, только представьте, перебросали соперника -38-30. Порой подобной спортивной наглости не увидишь даже у топ-команд. Уральцы здорово реализовывали большинство, привычно забивали Коварж и Мозякин, однако результативные действия Костицына и Игнатушкина, признанного лучшим в составе «Сочи», а также игра легионеров и гол Кузнецова в пустые ворота помогли южанам набрать три очка. Не лучший матч провёл голкипер Василий Кошечкин, а Ильи Самсонова в заявке не оказалось.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2017, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 5 1:0, 1:3, 1:2
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Коварж (Антипин, Мозякин) – 02:02 (5x4), 1:1 – О'Делл (Петерссон) – 21:24 (5x5), 1:2 – Максвелл (Петерссон, Мамкин) – 23:08 (5x4), 1:3 – Костицын (Игнатушкин) – 31:23 (5x5), 2:3 – Мозякин (Антипин, Зарипов) – 37:01 (5x4), 2:4 – Игнатушкин (Костицын) – 52:33 (5x5), 3:4 – Ли (Антипин, Мозякин) – 58:40 (5x5), 3:5 – Кузнецов – 59:23 (en)

«Сибирь» потеряла важные очки


«Северсталь», которая в плей-офф не попадёт, выиграла у «Сибири». Коллектив Андрея Скабелки выступает хуже, чем годом ранее, но отчаянная борьба за восьмёрку Восточной конференции продолжается. Тем обиднее для сибиряков отчётное поражение, команда не сумела набрать даже одного очка в игре с далеко не самым грозным соперником. Такое непозволительно. У «сталеваров» сильную встречу провёл Евгений Монс (1+2), забил и лидер — Кагарлицкий. Успел отдать голевой пас защитник Кудако, вернувшийся в Череповец с бронзой МЧМ. За «Сибирь» забивали Бойчак, Шалунов и Окулов, но гости слабо сыграли в большинстве, ни разу не реализовав лишнего. Случился и неприятный инцидент. Голкипер «Сибири» Дэнни Тейлор, сидя на скамейке запасных, по предварительному диагнозу, получил сотрясение мозга после случайного попадания шайбы.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2017, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
4 : 3 0:1, 3:1, 1:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Бойчак (Миловзоров) – 10:41 (5x5), 1:1 – Монс (Чернов, Кагарлицкий) – 22:05 (5x5), 2:1 – Уилсон (Монс) – 26:18 (5x4), 2:2 – Шалунов (Шумаков) – 34:35 (5x5), 3:2 – Угаров – 39:24 (5x5), 4:2 – Кагарлицкий (Кудако, Монс) – 43:08 (5x5), 4:3 – Окулов (Миловзоров, Бойчак) – 49:10 (5x5)

Фурх не выдержал натиска, дубля Соботки не хватило


Дубля Владимира Соботки не хватило «Авангарду» для победы над СКА. «Армейцы» показали хороший хоккей в атаке, пять раз поразив ворота соперника, а пятый гол Чудинова, с ходу приложившегося по шайбе, получился на загляденье. Максим поражал уже ворота Шилина, так как после трёх пропущенных шайб Фёдор Канарейкин заменил Доминика Фурха. Три из них, кстати, «армейцы» забили в большинстве. Отметим результативность Ильи Ковальчука (1+2), два результативных паса Дацюка, который в скором времени посетит Матч звёзд НХЛ и будет включён в список ста лучших игроков лиги. СКА, в свою очередь, продолжает сохранять лидерство в турнирной таблице КХЛ.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2017, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
5 : 3 2:1, 2:2, 1:0
Авангард
Омская область
1:0 – Плотников (Ковальчук, Дацюк) – 03:03 (5x4), 1:1 – Соботка (Пережогин, Лемтюгов) – 04:03 (5x5), 2:1 – Шипачёв (Гусев, Ковальчук) – 07:19 (5x4), 3:1 – Ковальчук (Гусев, Шипачёв) – 26:42 (5x4), 4:1 – Тихонов (Прохоркин, Кетов) – 28:36 (5x5), 4:2 – Лемтюгов (Пережогин, Соботка) – 31:22 (5x5), 4:3 – Соботка (Густафссон, Меньшиков) – 36:02 (5x4), 5:3 – Чудинов (Дацюк, Плотников) – 49:53 (5x5)

Сколько ещё вратарей подарит миру «Кузня»?


Всё-таки нельзя допустить, чтобы Новокузнецк исчез с хоккейной карты мира. Сколько талантов там выросло! И ещё столь же продолжает расти. Достаточно было посмотреть матч «Металлурга» с ЦСКА. Казалось, «армейцы» в Москве уничтожат соперника, случится тотальный и неизбежный разгром. Но голкипер Владислав Подъяпольский провёл феноменальный матч, пропустив дважды после 51 броска в створ. Феноменальный, так как в некоторых эпизодах вратарь исполнял такие кульбиты на льду, что приходилось хвататься за голову. Победу же ЦСКА принесли голы Панина и Кузьменко. Виктор Фаст отыграл на ноль, совершив 23 спасения. ЦСКА продолжает погоню за СКА, не отпуская в отрыв главного конкурента.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2017, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 0 1:0, 0:0, 1:0
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 – Панин (Кузьменко) – 04:05 (5x5), 2:0 – Кузьменко (Светлаков) – 58:32 (5x5)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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