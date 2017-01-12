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КХЛ. Превью игрового дня. 12 января 2017 года
Фото: ХК «Салават Юлаев», photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

«Торпедо» закроет Капризова, «Ак Барс» уступит в Ярославле

Московское «Динамо» продолжит свою победную серию, «Локомотив» обыграет «Ак Барс», «Торпедо» найдёт противоядие от Капризова и Умарка.
12 января 2017, четверг. 09:00. Хоккей

«Амур» — «Динамо» (Минск)


«Амур», потерявший практически все шансы на попадание в плей-офф, примет у себя минское «Динамо»,
которое, выдав в начале месяца умопомрачительный матч со СКА, проиграло две следующие встречи с «Северсталью» и московскими «армейцами». У обеих команд перед этой игрой была небольшая пауза в несколько дней на то, чтобы набраться сил и поработать над решением своих игровых проблем. Интересно, что «Динамо» с конца 2013 года не может переиграть хабаровчан на их площадке. Как сложится поединок на этот раз? Динамовцы будут в нём фаворитами, но подопечные Мартемьянова, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, могут уцепиться в нём за результат ради того, чтобы порадовать своих болельщиков. К тому же акклиматизацию из-за перемены часовых поясов для минчан никто не отменял.

Наш прогноз: «Динамо» выиграет в упорной борьбе.

«Адмирал» — «Динамо» (Рига)


Практически в это же время другая дальневосточная команда сыграет у себя дома с рижским «Динамо». В отличие от «Амура», мотивация у «моряков» крайне серьёзная – команда находится на седьмой строчке, но ей в спину дышат «Куньлунь», «Нефтехимик» и «Сибирь». Все эти команды находятся в пределах двух очков, поэтому любая неудача в такой ситуации чревата вылетом из кубковой восьмёрки. В этом матче «Адмирал» должен выигрывать. Хозяева выглядят предпочтительнее своего соперника, о котором трудно сказать, что он может противопоставить «дальневосточникам» в этой игре.

Наш прогноз: «Адмирал» одержит уверенную победу.

«Куньлунь» — «Йокерит»


Так сложилось, что за короткий срок в два дня «Куньлунь» принимает у себя двух конкурентов по борьбе за попадание в плей-офф на Западе. «Витязю» команда Юрзинова-младшего проиграла, уступив сопернику по игре в первом периоде. Впрочем, у «Йокерита» дела идут ничуть не лучше. «Шуты» не смогли переиграть в домашних поединках «Ладу» и «Северсталь», хотя считались в них фаворитами. Причём в игре с тольяттинцами финские хоккеисты смогли отыграться со счёта 1:3 в третьем периоде, но в конечном итоге проиграли по буллитам.

Наш прогноз: матч получится ожесточённым, отдадим предпочтение хозяевам.

«Салават Юлаев» — «Торпедо»


Вряд ли стоит ожидать продолжения той голевой вечеринки, которая была у «Салавата» в игре со «Спартаком». «Торпедо» слывёт более организованной командой, так что свободы действий у лидеров уфимской команды будет меньше. Нижегородцы вообще, что называется, поймали сейчас хорошую волну: команда Петериса Скудры одержала пять побед подряд. Сумеет ли в этой встрече защита нижегородцев нейтрализовать атакующие комбинации «Салавата»?

Наш прогноз: «Торпедо» увезёт победу из Уфы.

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«Динамо» (Москва) – «Нефтехимик»


Динамовцы ударно провели выезд по Сибири и Китаю, одержав в нём четыре победы из четырёх возможных. Особо из них можно выделить последнюю встречу с «Куньлунем», в которой подопечные Орешкина проявили характер и силу воли. Бело-голубым пришлось отыгрываться по ходу матча, а победу они вырвали всего за несколько минут до финальной сирены. Дела у «Нефтехимика» в последнее время также складываются неплохо, но команда всё ещё находится вне восьмёрки. Четыре выигрыша в последних пяти встречах позволяют говорить, что команда Назарова сейчас на неплохом ходу и окажет достойное сопротивление динамовцам.

Наш прогноз: хозяева порадуют победой своих болельщиков.

«Локомотив» — «Ак Барс»


Центральная игра дня пройдёт в Ярославле, где встретятся «Локомотив» и «Ак Барс». Казанцы уступили в двух важных и принципиальных для себя домашних матчах с «Салаватом» и «Магниткой», забросив в них всего одну шайбу. Это же отметил и главных тренер команды Зинэтула Билялетдинов, подчеркнув, что у коллектива есть много других вопросов по игре. Если брать последние игры, то «Локомотив» выглядит чуть более предпочтительно.

Наш прогноз: ярославцы выиграют с преимуществом в одну-две шайбы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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