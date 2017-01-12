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Александр Овечкин
Фото: Instagram
Текст: Павел Панышев

Овечкин: 1000 очков – важный момент для меня, «Вашингтона» и НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями после матча с «Питтсбургом», в котором он преодолел отметку 1000 очков в НХЛ.
12 января 2017, четверг. 10:15. Хоккей
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем льду переиграл «Питтсбург» — 5:2. Капитан «столичных» Александр Овечкин оформил дубль, набрав 1000-е очко за карьеру в НХЛ уже на первой минуте встречи. Овечкин стал четвёртым россиянином в истории лиги, добравшимся до этой отметки. Впереди – Алексей Ковалёв и Александр Могильный, а на самой вершине Сергей Фёдоров.




>>> Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ

Сразу после окончания встречи Овечкин ответил на вопросы североамериканских журналистов.

«Я счастлив, потому что это значимый момент и для меня, и для одноклубников, и для НХЛ»


— Рады, что удалось на первой минуте встречи заработать 1000-е очко?
— Да. Я думал об этом ещё до матча. Вся моя семья собралась на арене, и было здорово добыть 1000-е очко в домашней игре.
Я счастлив, потому что это значимый момент и для меня, и для одноклубников, и для НХЛ.

— Была разница в том, чтобы это был гол или передача?
— Мне было всё равно. Очко есть очко.

— Было ли что-то особенное в том, что Никлас Бекстрём поучаствовал в заброшенной шайбе? Ведь вы так долго играет с ним бок о бок.
— Даже не знаю, сколько результативных передач он сделал, помогая мне забрасывать шайбы! Мне нравится играть вместе с ним, мы отлично друг друга понимаем.

— Кто из вашей семьи присутствовал на матче?
— Жена, родители, брат. Я ещё после игры в Монреале знал, что у меня появится шанс добыть 1000-е очко. Конечно, было особенно приятно, что моя семья была на трибуне. Этот момент я запомню на всю жизнь.

«Наши фанаты — потрясающие. Классно играть здесь!»


— Вы рады, что журналисты теперь перестанут вас донимать по этому поводу?
— Да, немного (улыбается).

— Что вы можете сказать про болельщиков?
— Они мне помогают. Когда мы играем хорошо, они поддерживают нас, но если мы играем плохо, они всё равно рядом и постоянно гонят нас вперёд. Наши фанаты — потрясающие. Классно играть здесь!

— В последнее время дела у команды складываются удачно.
— Вы сами видели, как «Вашингтон» играет в последних матчах. Мы отлично действуем в неравных составах. Холтби сейчас выглядит непобедимым. Он напоминает, как выглядел в прошлом году, помогая нам добиваться успехов. Когда Брэйден играет на таком уровне, это 60% залога итоговой победы.

— Можете сказать, что «Вашингтон» сейчас показывает свой лучший хоккей в сезоне?
— Пока да. Но я надеюсь, что свою лучшую форму мы наберём чуть позже.




«Овечкин сделал счастливым себя и наших болельщиков»


— Каждый из нас счастлив, это очень хорошая история как для него, так и для нас, — заявил главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц после матча.

– Все парни и тренерский штаб поздравили Алекса, он сделал счастливым себя и наших болельщиков, сыграв не только за себя, но и за команду, — добавил специалист. — Когда каждый день борешься за очередные два очка, не всегда успеваешь оглянуться и осознать, насколько здорово оказаться участником такого исторического момента.

— Вспомните, как Овечкин сравнялся по голам с Морисом Ришаром, сделав это в Монреале, – только вдумайтесь, до какой степени это символично! Догнать величайшего снайпера своего поколения, именем которого назван почётный трофей, который ты столько раз выигрывал, и сделать это в его родном городе. Алекса со временем обязательно примут в Зал хоккейной славы, — добавил специалист.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Александр Овечкин Барри Тротц НХЛ
Новости. Хоккей
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