Овечкин: 1000 очков – важный момент для меня, «Вашингтона» и НХЛ

>>> Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ
Сразу после окончания встречи Овечкин ответил на вопросы североамериканских журналистов.
«Я счастлив, потому что это значимый момент и для меня, и для одноклубников, и для НХЛ»
— Рады, что удалось на первой минуте встречи заработать 1000-е очко?
— Да. Я думал об этом ещё до матча. Вся моя семья собралась на арене, и было здорово добыть 1000-е очко в домашней игре. Я счастлив, потому что это значимый момент и для меня, и для одноклубников, и для НХЛ.
— Была разница в том, чтобы это был гол или передача?
— Мне было всё равно. Очко есть очко.
— Было ли что-то особенное в том, что Никлас Бекстрём поучаствовал в заброшенной шайбе? Ведь вы так долго играет с ним бок о бок.
— Даже не знаю, сколько результативных передач он сделал, помогая мне забрасывать шайбы! Мне нравится играть вместе с ним, мы отлично друг друга понимаем.
— Кто из вашей семьи присутствовал на матче?
— Жена, родители, брат. Я ещё после игры в Монреале знал, что у меня появится шанс добыть 1000-е очко. Конечно, было особенно приятно, что моя семья была на трибуне. Этот момент я запомню на всю жизнь.
«Наши фанаты — потрясающие. Классно играть здесь!»
— Вы рады, что журналисты теперь перестанут вас донимать по этому поводу?
— Да, немного (улыбается).
— Что вы можете сказать про болельщиков?
— Они мне помогают. Когда мы играем хорошо, они поддерживают нас, но если мы играем плохо, они всё равно рядом и постоянно гонят нас вперёд. Наши фанаты — потрясающие. Классно играть здесь!
— В последнее время дела у команды складываются удачно.
— Вы сами видели, как «Вашингтон» играет в последних матчах. Мы отлично действуем в неравных составах. Холтби сейчас выглядит непобедимым. Он напоминает, как выглядел в прошлом году, помогая нам добиваться успехов. Когда Брэйден играет на таком уровне, это 60% залога итоговой победы.
— Можете сказать, что «Вашингтон» сейчас показывает свой лучший хоккей в сезоне?
— Пока да. Но я надеюсь, что свою лучшую форму мы наберём чуть позже.
«Овечкин сделал счастливым себя и наших болельщиков»
— Каждый из нас счастлив, это очень хорошая история как для него, так и для нас, — заявил главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц после матча.
– Все парни и тренерский штаб поздравили Алекса, он сделал счастливым себя и наших болельщиков, сыграв не только за себя, но и за команду, — добавил специалист. — Когда каждый день борешься за очередные два очка, не всегда успеваешь оглянуться и осознать, насколько здорово оказаться участником такого исторического момента.
— Вспомните, как Овечкин сравнялся по голам с Морисом Ришаром, сделав это в Монреале, – только вдумайтесь, до какой степени это символично! Догнать величайшего снайпера своего поколения, именем которого назван почётный трофей, который ты столько раз выигрывал, и сделать это в его родном городе. Алекса со временем обязательно примут в Зал хоккейной славы, — добавил специалист.