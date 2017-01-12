Фото: Instagram

Когда Овечкин обгонит по очкам Фёдорова, Могильного и Ковалёва?

До Овечкина только трём игрокам из России удавалось набрать 1000 очков. Двоих из них капитан «Вашингтона» может обогнать уже в этом году.