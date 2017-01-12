Антон Бурдасов – MVP декабря в КХЛ!

«Чемпионат» продолжает акцию «MVP месяца», в которой эксперты, журналисты и читатели нашего издания будут определять лучшего игрока того или иного календарного отрезка. По сравнению с прошлым сезоном мы внесли несколько изменений в правила. Во-первых, уменьшилось число экспертов, принимающих участие в опросе. Во-вторых, повысилась значимость читательского голосования. Если раньше результаты опроса приравнивались к голосу одного эксперта, то теперь будут весомее: теперь за первое место в читательском голосовании присуждается 3 балла, за второе – 2, за третье – 1, тогда как любое упоминание экспертами и журналистами оценивается в один балл. Таким образом, лидер голосования получает столько же баллов, если бы за него отдали свои голоса три эксперта. Третьим же нововведением стал редакционный выбор журналистов «Чемпионата».
>>> Захар Арзамасцев – MVP ноября в КХЛ!
После того как в ноябре лучшим игроком КХЛ был признан защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев, в декабре на первые роли вышли представители других амплуа. В нашем голосовании как эксперты, так и журналисты по достоинству оценили выступление Александра Ерёменко. 36-летний вратарь московского «Динамо» одержал пять побед в шести матчах и дважды оставлял свои ворота в неприкосновенности. А вот читатели «Чемпионата» посчитали, что в декабре были более достойные кандидаты. Известные своей интернет-активностью болельщики «Автомобилиста» в прошлом сезоне помогали выигрывать в голосовании Игорю Устинскому и Анатолию Голышеву, а теперь вывели в лидеры Артёма Гареева. Однако лучшего бомбардира уральской команды, который в декабре оформил второй хет-трик в сезоне, не особо жаловали наши респонденты. Только Сергей Гимаев и Дарья Миронова включили молодого нападающего в тройку лучших игроков минувшего месяца. Победителем же стал другой нападающий, блестяще проявивший себя в декабре.
>>> «Чемпионат» выбирает MVP декабря в КХЛ
Антон Бурдасов набрал столь же очков, сколько и Ерёменко, но по правилам нашего проекта в такой ситуации отдаётся предпочтение тому, за кого отдали больше голосов читатели «Чемпионата». В голосовании болельщиков нападающий «Авангарда» уступил только своим коллегам по амплуа Найджелу Доусу и Артёму Гарееву. Среди экспертов 25-летнего форварда отметили Александр Гуськов и Сергей Светлов. Свой голос челябинцу отдал и ведущий «Спорт ФМ» Владимир Дехтярёв. Наряду с «моряком» Владимиром Ткачёвым и московским «армейцем» Кириллом Петровым он попал в число игроков, отмеченных редакцией «Чемпионата». Таким образом, игрока «Авангарда» упомянули все стороны, задействованные в нашем проекте: эксперты, журналисты, читатели и организаторы! Бурдасов – поистине народный победитель.
Что же такого сделал Бурдасов в декабре, что его игру так высоко оценили? Всем известно, что для сибирских команд выезд в Загреб и Братиславу – не менее тяжёлое испытание, чем для западных вояж на Дальний Восток. Начинать матчи со «Слованом» и «Медвешчаком» приходится, по сути, за полночь. Именно в этих играх проявляется характер. Омичи, начинавшие декабрь с западного путешествия, добились стопроцентного результата, а одним из героев стал как раз Бурдасов. И если в Загребе он отметился только одной передачей, то в Братиславе к дежурному пасу добавил шайбу на 19-й секунде второго периода. Не успели игроки «Слована» опомниться после проигранного вбрасывания, как Антон шокировал их фантастическим по силе щелчком.
Бурдасов, обменянный однажды из СКА на Сергея Широкова, всего второй год выступает за омский клуб. Однако за этот короткий срок он успел проникнуться местными традициями. Вряд ли кто-то будет спорить, что каждая новая встреча «Авангарда» с соседями из Новосибирска – особенная. А значит, и голы в этих играх стоят особняком. Бурдасов уже принимал участие в сибирских дерби, но забивать ему в них не доводилось. Исправить ситуацию Антону удалось 7 декабря, когда он вместе с «ястребами» пожаловал в гости к «Сибири». И снова челябинец показал, что бросок – его главное оружие. «Свист в ушах Тэйлора!» — так озаглавили видео с его голом на клубном канале Youtube. Эта шайба в итоге стала для «Авангарда» победной, но Бурдасов не успокоился и помог Никите Никитину реализовать двойное большинство, которое поставило точку в битве при Оби.
Здесь и сейчас Бурдасов – второй снайпер «Авангарда» с 13 голами. Он всего на две шайбы отстаёт от Николая Лемтюгова, но при этом провёл на 18 (!) матчей меньше. Не трудно догадаться, что если бы не травмы – Бурдасов уже мог бы выбить гроссмейстерскую двадцатку. Поддерживать репутацию топового голеадора ему позволяет сумасшедшая нацеленность на ворота. Даже тогда, когда шайба упорно не идёт в ворота, Бурдасов не опускает руки. Живое подтверждение тому – матч против «Кузни», в котором нападающий нанёс аж 11 бросков. Всего же за восемь декабрьских игр он ни разу не ушёл со льда, не бросив по воротам соперника. Прорвало же Бурдасова с партнёрами в матче с рижским «Динамо». Омичи разгромили гостей из Латвии со счётом 9:3, а пять из девяти шайб организовало звено Лемтюгов – Бурдасов – Кучерявенко! На счету лучшего игрока декабря по версии «Чемпионата» дубль и одна голевая передача.
Голы, броски, передачи, показатель полезности – всё это хорошо. Тем более что по «+/-» Бурдасов в декабре был одним из лучших в лиге. Он ни разу не уходил в минус, а в игре с рижским «Динамо» заработал «+5» по показателю полезности! Статистика статистикой, но по-настоящему большие игроки определяются и по тем поступкам, что они совершают за пределами льда. Бурдасов пригласил всю семью (а это 11 человек!) своего персонального 13-летнего поклонника на домашний матч с «Йокеритом», а после финального свистка подарил ему свою клюшку.
Выбор экспертов
Сергей Гимаев, заслуженный тренер России: Александр Ерёменко, Егор Мартынов, Артём Гареев
Александр Гуськов, двукратный чемпион России, серебряный призёр чемпионата мира: Антон Бурдасов, Брендон Козун, Кирилл Петров
Сергей Светлов, олимпийский чемпион, тренер: Антон Бурдасов, Александр Ерёменко, Александр Сёмин
Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион: Александр Ерёменко, Крис Ли, Владимир Ткачёв
Алексей Бадюков двукратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион России: Брендон Козун, Владимир Ткачёв, Найджел Доус
Выбор журналистов
Алексей Лебедев, редактор отдела спорт «Московский комсомолец»: Антон Бурдасов, Рикард Йюнге, Илья Никулин
Михаил Захаров, ведущий «Утреннего шоу» на «Авторадио»: Александр Ерёменко, Илья Никулин, Александр Сёмин
Стас Рынкевич, редактор проекта Спорт@Mail.Ru: Вадим Шипачёв, Александр Сёмин, Брэндон Козун
Владимир Дехтярёв, ведущий «Спорт ФМ»: Александр Ерёменко, Бен Скривенс, Антон Бурдасов
Дарья Миронова, ведущая «Спорт ФМ» и КХЛ ТВ: Александр Ерёменко, Кирилл Петров, Артём Гареев
Выбор редакции «Чемпионата»
Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Кирилл Петров
Голосование читателей
1.Артём Гареев
2. Найджел Доус
3. Антон Бурдасов
Итоги голосования
1-2. Антон Бурдасов («Авангард») – 6 очков
1-2.Александр Ерёменко («Динамо» М) – 6 очков
3. Артём Гареев («Автомобилист») – 5 очков
4-8. Брендон Козун («Йокерит») – 3
4-8. Александр Сёмин («Металлург» Мг) – 3
4-8. Найджел Доус («Барыс») – 3
4-8. Владимир Ткачёв («Адмирал») – 3
4-8. Кирилл Петров (ЦСКА) – 3
9. Илья Никулин («Динамо» М) – 2
10-14. Крис Ли («Металлург» Мг) – 1
10-14. Вадим Шипачёв (СКА) – 1
10-14. Рикард Йюнге («Нефтехимик») – 1
10-14. Бен Скривенс («Динамо» Мн) – 1
10-14. Егор Мартынов («Авангард») – 1
15. Михаил Григорьев («Адмирал»/«Авангард») – 0.