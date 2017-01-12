Шансы «Спартака» и «Витязя». Кто попадёт в плей-офф КХЛ? Запад

У «Сочи» наименьшие шансы. Команде предстоит непростая выездная серия.

«Спартак» ещё теоретически может побороться, поэтому ставлю красно-белых в претенденты.

В этом сезоне «Витязь» улучшил игру в обороне, вратарь неплохой появился, да и нападение неплохо «стреляет».

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион Россиии двукратный олимпийский чемпион: Борьба будет продолжаться до последнего матча. Я бы поставил на один уровень «Сочи» и «Йокерит». «Йокерит» — довольно непредсказуемая команда,которую, на мой взгляд, тяжело прочитать. Никто не знает, что могут выкинуть европейские команды в любую секунду.Тренеры, готовясь к матчу, указывают, что нужно закрыть первое, второе звено. А у «Йокерита» эти звенья равные. Есть лидер Петер Регин. Он – лидер, бомбардир, но другие хоккеисты также могут исход встречи решить в свою пользу. Более непредсказуемой команды у нас в чемпионате нет. Сочинцы же со дня своего основания попадают плей-офф. Я могу назвать их рабочей командой. Да, там есть игроки, которые выступали на многих уровнях и всё доказали. Но их недостаточно, чтобы называть «Сочи» звёздной командой, способной решать высокие задачи. Высокие задачи – это завоевание Кубка Гагарина. Учитывая их состав, что команда была не так давно организована, сочинцы показывают добротный хоккей. Эти команды берут не столько классом, сколько работоспособностью, умением держаться до последней минуты, выцарапывать очки. От этих компонентов будет зависеть то место, на котором они окажутся.: У «Сочи» наименьшие шансы. Команде предстоит непростая выездная серия, к тому же два матча со «Спартаком» — непосредственным конкурентом. Стабильно сочинцы пока не играют. Явный претендент на плей-офф — это «Йокерит».: Почему кто-то не должен удержать позиции? Все стремятся закрепиться в зоне плей-офф, никто не хочет выпадать. У кого-то просто календарь попроще, у кого-то тяжелее, но, в целом, шансы у всех равные.: «Спартак» ещё теоретически может побороться, поэтому оставлю красно-белых в претендентах на плей-офф. Если они сумеют зацепиться, схватиться зубами за последний шанс, то они могут его использовать. У остальных шансы исчерпаны.: Вряд ли. У «Слована» шансов нет, у «Спартака» большой отрыв всё-таки. В начале сезона красно-белые были недоукомплектованы. Да и сейчас забивает в основном только первое звено, но состав более менее стабилизировался. Если бы они изначально играли тем составом, который сейчас есть, то были бы в зоне плей-офф. Они и сейчас борются, но шансов почти нет. Перестановки повлияли на команду, я даже не беру сейчас в расчёт отставку Титова. При нём «Спартак» тоже неплохо играл, просто не хватало хорошего второго звена и было много травм. Сейчас и Потапов и Глазачев себя проявляют, правда Константин повреждение получил.: Маловероятно. Тот же «Спартак» иногда проводит классный матч, а иногда проваливает игру. И смысл им выходить в плей-офф? Красно-белым не хватает стабильности. Один Стоа забивает и всё, хотя с таким составом нужно было попадать в первую «восьмёрку». Но команде только два года, она ещё создаётся. У «Северстали» есть огромное желание, ребята до конца сражаются. В среду в невероятно упорной борьбе обыграли «Сибирь».: «Витязь» должен попасть в «восьмёрку», потому что он показывает неплохую игру. Подольск кардинально поменял концепцию. Все мы знаем, как команда выглядела в предыдущие годы, в большей степени показывая силовой хоккей. Сейчас «Витязь» выглядит как команда, которая может решать большие задачи. Да, бывают провальные игры, но в основном они достаточно ровно играют у себя дома. Я думаю, что это происходит за счёт волевых качеств игроков, которые там собраны, за счёт тренерского штаба. Валерий Белов привнёс изюминку в игру «Витязя».: Высокие! Очень хороший сезон проводит Миро Аалтонен, и в сборной у него всё отлично складывается, и в клубе. Копейкин переживает вторую молодость. Кемпе здорово смотрится. Звено Копейкин — Аалтонен — Кемпе делает основной задел. Плюс Максим Афиногенов проводит свой лучший сезон в КХЛ. Фундамент, который заложил летом Белов, виден, работа над обороной проделана. Нужно отметить и вратаря Сятери, ему помогает вся команда. У «Витязя» с физикой всё хорошо — это заслуга главного тренера.: Большие шансы, они очень хотят попасть в плей-офф, и в каждом матче борются за очки. Болельщики подольской команды очень ждут этого. В этом сезоне «Витязь» прибавил за счёт молодых ребят, улучшили игру в обороне, вратарь неплохой появился, да и нападение «стреляет». Огромная заслуга в таком результате Валерия Белова. Раньше у команды были серьёзные перепады в игре, в этом сезоне стали стабильнее, в этом тренерская заслуга.