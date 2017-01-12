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История Матчей звёзд КХЛ. 2009 год
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Матч звёзд КХЛ-2009. Яшин и Ягр на Красной площади. Как это было?

Ягр против Яшина, хоккей на Красной площади, мороз, плохой лёд и флешмоб имени Клаймера — таким бы первый Матч звёзд КХЛ.
12 января 2017, четверг. 18:15. Хоккей
В преддверии Недели хоккея, которая пройдёт в Уфе и включит в себя звёздные матчи разных лиг, начинаем вспоминать все Матчи звёзд в истории Континентальной хоккейной лиги. Начнём со звёздной игры 2009 года, которая прошла в Москве на Красной площади.

Хоккей под кремлёвскими звёздами – ответ «Зимней классике»


Восемь лет назад только-только образованная Континентальная хоккейная лига делала свои первые шаги, а её руководители были преисполнены амбиций. Александр Медведев со товарищи мыслили масштабно. Если главная звезда лиги, то сам Яромир Ягр, если трансляции, то на собственном телеканале, если Матч звёзд, то прямо на Красной площади! Доподлинно неизвестно, кому пришла в голову идея провести звёздный матч прямо возле мавзолея, но выглядело всё это смело и революционно. Особенно после того, как ФХР, отвечавшая за подобные мероприятия во времена Суперлиги, провалила организацию и явила миру полупустые трибуны в Мытищах. К тому же КХЛ совершила прорыв, впервые в истории мирового хоккея организовав Матч звёзд на открытом воздухе! Если за океаном «Зимнюю классику» проводят в рамках регулярного чемпионата НХЛ, то в России решили устроить под открытым небом шоу с участием всех сильнейших

Зрители жаловались на мороз, игроки – на качество льда


То, что казалось идеальным решением на бумаге, на деле таило в себе немало проблем. Это в Сент-Луисе во время «Зимней классики» может пойти дождь, а январь в Москве, как правило, сопровождается морозцем. Утром в день матча обещали и вовсе до "-17". Пусть Владимир Вуйтек, тренировавший одну из команд, и ностальгировал по временам, когда сам играл на открытом воздухе, низкие температуры мало кому пришлись по душе. Особенно зрителям, которых, судя по протоколу, собралось 2400. Замёрзшие болельщики, которые как могли отогревались чаем, курсировали с трибун и обратно. Ажиотажем не пахло. Не лучшего качества оказался и лёд. «Сегодня даже шайба не слушалась, всё время прыгала», — сетовал Алексей Морозов.

А могли сыграть на «Мегаспорте»…


Мало кто помнит, но в качестве места проведения первого в своей истории Матча звёзд руководство КХЛ рассматривало «Мегаспорт». На тот момент ледовый дворец на Ходынке ещё не был закрыт на ремонт, там проводились матчи регулярного чемпионата, а за два года до этого на его льду прошёл московский чемпионат мира. «Мегаспорт» был в качестве запасного аэродрома на случай, если погодные условия не позволят сыграть на Красной площади, но в итоге к нему решили не прибегать. Спустя восемь лет Матч звёзд всё же добрался до крытой московской арены, но ей стал не «Мегаспорт», а «ВТБ Ледовый дворец» в Парке легенд.

«Яшин-тим vs Ягр-тим» — забытый формат


Фишкой первого Матча звёзд КХЛ стал его формат. Вместо привычного противостояния Востока и Запада – матч «Яшин-тим vs Ягр-тим». Лига взяла за основу формат североамериканцев против остального мира, который на стыке веков применяла в своих Звёздных уик-эндах НХЛ. Алексей Яшин возглавил команду россиян, за которую также выступили Андрей Николишин, Алексей Житник, Александр Радулов, Алексей Морозов, Максим Сушинский и многие другие. Лицом сборной легионеров стал Яромир Ягр, который приехал в Омск аккурат под создание КХЛ и из каждого телевизора вещал про пресловутый «новый уровень». Команда Ягра в итоге одержала победу со счётом 7:6, а хет-трик в составе легионеров оформил Марцел Госса, ходивший тогда в лучших снайперах лиги. Россияне играли против легионеров на кахаэловских Матчах звёзд ещё три года, а финальным аккордом этого формата стал переход от «Яшин-тим vs Ягр-тим» к «Фёдоров-тим vs Озолиньш-тим».

Без бросков на силу, но с эффектным буллитом


Изюминкой любого Матча звёзд уже не первый год служат конкурсы на самый сильный бросок и самый эффектный буллит. И если штрафные броски на Красной площади были (победителем вышел Данис Зарипов), хотя и не отличались изобретательностью, то прибор, измеряющий скорость полёта шайбы, в КХЛ ещё не завезли. Учитывая, сколько интриги таилось в противостояние главных «дальнобойщиков» лиги Дениса Куляша и Александра Рязанцева, трудно поверить, что этот конкурс проводился не с первого Матча звёзд. Что касается других элементов мастер-шоу, то самым точным оказался Морозов, самым быстрым Радулов, а дальше всех шайбу бросил Куляш, заменивший в составе травмированного Дарюса Каспарайтиса.

Вы помните, кто такие Клаймер и Антоненко?


Матч звёзд в Минске пройдёт только через год, но белорусские любители хоккея сумели протащить своих протеже и на московский праздник. Две самые неожиданные фамилии первого Матча звёзд КХЛ имеют прямое отношение к Беларуси. Форвард-ветеран Олег Антоненко проводил неплохой сезон за ХК МВД, но белоруса вряд ли можно было поставить в один ряд с Яном Мареком, Кевином

Даллмэном и Тони Мортенссоном. Но куда более удивительной персоной, появившейся на Красной площади, впору считать Бена Клаймера. Он хоть и играл за сборную США на чемпионате мира и провёл в НХЛ почти полтысячи матчей, спустя восемь лет его фамилию вряд ли вспомнят российские болельщики. Клаймер попал в состав «команды Ягра» благодаря флешмобу поклонников минского «Динамо», но сумел отметиться голом в звёздном матче. Через год после участия в кахаэловском Матче звёзд канадский защитник завершил карьеру.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алексей Яшин Яромир Ягр Матч звёзд КХЛ
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