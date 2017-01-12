Браташ, Озолиньш, Руа, и ещё 12 тренеров для клубов КХЛ

Боб Хартли

Приход Озолиньша добавил эмоций команды, которая могла бы бороться за плей-офф, если бы не слабый старт.

Пер Мортс

Александр Титов

Алексей Ждахин

Вадим Епанчинцев

Дмитрий Красоткин

Роджер Рённберг

Сэм Халлам

В «Йокерите» все понимают, что Юкка Ялонен не смог стать заменой Вестерлунду.

Дэн Ратушны

Ханс Валлсон

Последние сезоны Заварухин всё ближе и ближе к тому, чтобы стать главным тренером в клубе КХЛ.

Николай Заварухин

До окончания регулярного чемпионата КХЛ осталось не так много времени — в конце февраля 13 клубов лиги уже начнут прямую подготовку к следующему сезону. Наверняка в большей части из них произойдут смены наставников. Но свято место пусто не бывает. В стране хватает специалистов, кто мог бы в ближайшее время возглавить клубы лиги. Не прочь сделать это и ряд иностранных специалистов, появление которых, несмотря на негласный запрет, не стоит исключать.К Браташу был серьёзный интерес со стороны московского «Спартака» уже в этом сезоне после увольнения Германа Титова. Был вариант сделать его помощником или главным тренером, но это не удалось сделать из-за запрета в контракте Браташа с ФХР о совмещении. В этом сезоне специалист уже выиграл бронзовые медали молодёжного чемпионата мира, он входил в тренерский штаб Валерия Брагина.Теперь его ждёт олимпийская сборная, которой он и руководит. Наверняка москвичи вновь попробуют заполучить этого специалиста, выигравшего с «молодёжкой» «Спартака» Кубок Харламова в сезоне-2013/14.Рижское «Динамо» и Федерация хоккея Латвии уже долгие годы не могут найти общий язык, хотя идея о том, чтобы в клубе и сборной был один тренер, витает очень давно. Возможно, изменит ситуацию смена руководства в федерации. При этом Хартли до подписания контракта с латвийцами был близок к тому, чтобы возглавить один из клубов лиги. По нашей информации, в его услугах был заинтересован ярославский «Локомотив». Вероятным клубом в его кахаэловской карьере может стать рижское «Динамо».Но больше шансов возглавить латвийскую команду будет у местной легенды. В этом сезоне Озолиньш вошёл в тренерский штаб Нормундса Сейейса в рижском «Динамо». Его приход добавил эмоций команде, которая могла бы бороться за плей-офф, если бы не слабый старт. Сейейс вряд ли продолжит руководить командой со скамейки и больше сконцентрируется вновь на своих обязанностях в роли генерального менеджера.Известный шведский специалист этот сезон пропускает (после девяти беспрерывных лет работы в системе шведского хоккея). Высшим достижением стала победа на домашнем чемпионате мира 2013 года. Мортсом клубы КХЛ интересовались ещё прошлым летом, но предпочли других специалистов. Пер может выстроить систему в клубе, может работать с молодыми игроками, но из-за недостаточной жёсткости его недолюбливают шведские звёзды НХЛ.Титов работает на посту главного тренера клубов ВХЛ уже второй сезон. Тренерский опыт он получил в начале 10-х годов в системе московского «Спартака». В прошлом сезоне Титов, руководя воронежским «Бураном», стал героем матча «Русской классики», когда увёл свою команду со льда из-за несогласия с решением арбитров. В этом году он работает в красноярском «Соколе» и его команда идёт в первой пятёрке регулярного чемпионата.В текущем сезоне Ждахин руководит усть-каменогорским «Торпедо» в ВХЛ, коллектив идёт на первом месте в регулярном чемпионате. До этого специалист трудился три года в тверском ТХК, и довольно успешно. В сезоне-2015/16 его команда выиграла регулярный чемпионат и дошла до полуфинала плей-офф. Безусловно, Ждахин является одним из тех специалистов, кто в скором времени может сделать шаг вперёд в своей карьере.После окончания игровой карьеры Епанчинцев постепенно шёл с каждым сезоном наверх. Сначала работа в МХЛ в Мытищах и московском «Спартаке», победа в Кубке Харламова в сезоне-2013/14 с москвичами. С прошлого сезона специалист работает в ВХЛ в карагандинской «Сарыарке», первый месяц он ещё работал ассистентом, но затем стал главным тренером. В прошлом сезоне казахстанский клуб дошёл до полуфинала плей-офф, а в этом идёт на четвёртом месте в регулярном чемпионате.Многолетний капитан ярославского «Локомотива» Дмитрий Красоткин шёл долго к успеху в МХЛ. В молодёжной лиге он работает с 2010 года, но все успехи «Локо» пришлись на тот период, когда Красоткин стал главным тренером. Весной 2016 года ярославцы выиграли Кубок Харламова, а затем стали победителями Кубка мира среди молодёжных клубных команд. В МХЛ Дмитрий Иванович выиграл практически всё, но надо же расти? Руководство клуба не очень довольно работой нынешнего тренерского штаба главной команды, поэтому повышение Красоткина не должно будет выглядеть слишком необычным.Один из самых вдумчивых и интересных тренеров современности если не в мире, то по крайней мере в Европе. На молодёжном чемпионате мира 2012 года он сумел найти правильные слова для своих игроков, и они вырвали в овертайме победу у сборной России. Это редкий случай, когда шведским хоккеистам удалось показать характер и добиться успеха. В прошлом сезоне с «Фрёлундой» Рённберг выиграл хоккейную Лигу чемпионов и местный чемпионат. У Роджера наверняка не возникнет проблемы в том, чтобы найти общий язык и с русскоязычной командой.Сэм стал главным тренером клуба элитной шведской лиги «Вякшё» в 33 года, сменив Янне Карлссона, известного по работе в подмосковном «Атланте». Уже в 35 лет он выиграл местный чемпионат, и эта победа стала первой в истории клуба. Сейчас ему 37 лет, «Вякшё» продолжает хорошо выступать в текущем чемпионате, и наверняка он будет готов к новым вызовам в своей карьере.А почему нет? Один из самых харизматичных тренеров во всём мировом хоккее до сих пор находится без работы после того, как прошлым летом «Колорадо» решило с ним расстаться. В своей тренерской карьере Руа в 2006 году выиграл Мемориальный кубок с Александром Радуловым. В 2014-м НХЛ признала его лучшим тренером года. Если лучший тренер НХЛ 2015 года Хартли нашёл себе работу в Европе, то почему бы это не сделать и Руа?Профессор Вестерлунд отдыхает в этом сезоне после работы в сборной Финляндии на Олимпиаде-2014 в Сочи и финском «Йокерите» в КХЛ. Эркка – один из самых успешных финских тренеров, именно с ним они вышли в финал Олимпиады-2006, выходили несколько раз в финалы чемпионатов мира. В «Йокерите» все понимают, что Юкка Ялонен не смог стать заменой Вестерлунду, и не стоит исключать, что «джокеры» попробуют заполучить тренера обратно.Канадец Ратушны почти всю свою тренерскую карьеру проводит в Европе. В 2012 году немецкая лига признала его специалистом года. В 2015 и 2016 годах с австрийским «Ред Булл» он дважды выиграл чемпионат EBEL. На чемпионате мира 2015 года он был близок к тому, чтобы австрийцы не покинули элитный дивизион, но странное стечение обстоятельств одного из матчей того турнира лишило их этого. В этом сезоне он работает в швейцарской «Лозанне», и дела у команды ладятся.Валлсон – именно тот тренер, который четыре сезона подряд выводил «Шеллефтео» в финал плей-офф шведской лиги. Первые два финала закончились триумфами, а вот следующие две попытки – только поражениями. При этом серебряные сезоны приводили Ханса к получению звания тренера года в Швеции. В этом сезоне он руководит швейцарским «Цюрихом», и будет удивительно, если его команда не выйдет в финал плей-офф.Последние сезоны Заварухин всё ближе к тому, чтобы стать главным тренером в клубе КХЛ. Уже в этом сезоне он мог возглавить новокузнецкий «Металлург», а в последние годы руководил новосибирскими «Сибирскими Снайперами» в МХЛ. В конце прошлого сезона вошёл в тренерский штаб Евгения Попихина в «Нефтехимике», в начале сезона всех уволили, и Заварухин присоединился к Владимиру Крикунову в «Автомобилисте».