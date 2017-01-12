Скудра разгромил Захаркина — 6:1, «Куньлунь» порадовал Пекин

«Амур» дожал минчан
После победы над СКА минское «Динамо» неожиданно потерпело три поражения подряд. Дальневосточный выезд белорусская команда начала с поражения от «Амура». Хозяева начали встречу активнее, правда, забить в первые два периода у них не получилось.
Лишь на 51-й минуте Вячеслав Литовченко, выбежав один на один с голкипером, точно поразил ворота Скривенса. Гости побежали отыгрываться, однако Метсола успешно справился со всеми бросками, записав на свой счёт пятый «сухарь» в сезоне.
Дубль Сестито помог рижанам обыграть «Адмирал»
«Адмирал» неожиданно дома уступил аутсайдеру Западной конференции. Хозяева больше атаковали по воротам, однако рижане в первом периоде вырвались вперёд благодаря голу Филиппа Толузакова в меньшинстве, затем дублем отметился Тим Сестито.
Хозяева сумели отыграть лишь одну шайбу, несмотря на убийственную статистику. За 60 минут хоккеисты «Адмирала» 41 раз бросали по воротам Яниса Калниньша, а гости в свою очередь нанесли всего 15 бросков. Одержав победу, рижское «Динамо» прервало трёхматчевую серию поражений.
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«Адмирал» подал заявку на проведение Матча звёзд КХЛ в 2018 году
Генеральный директор «Адмирала» Илья Спокойнов представил лиге все заявочные документы и показал презентацию Недели звёзд, которую хочет провести у себя Владивосток в олимпийском 2018-м году.
«Я передал в лигу все необходимые документы, подтверждающие наши намерения провести у себя Матч звёзд КХЛ с Неделей звёзд хоккея, а также рабочую версию презентации. Мы первые, кто сделал это. Владивосток предлагает уникальный план мероприятий в виде Недели звёзд: и Кубок вызова МХЛ, и женский Матч звёзд, и поединок следж-хоккеистов, и, конечно, Матч звёзд КХЛ.
Мы готовы и «Зимнюю классику» сделать, сыграв на берегу Тихого океана с «Амуром» или «Куньлунем». Это шанс на мощнейший рывок в развитии хоккея на Дальнем Востоке, это возможность стать большой хоккейной точкой на карте мира раз и навсегда. Решение о месте проведения Матча или Недели звёзд—2018 КХЛ примет в конце февраля — начале марта», — заявил Спокойнов.
Домашний «камбэк» «Куньлуня»
Начало года выдалось трудным для китайского клуба — лишь одна победа в четырёх встречах. Первую половину матча с «Йокеритом» хозяева провалили. К 25-й минуте «шуты» вели со счётом 2:0, несмотря на то что реже бросали по воротам.
Голам «Куньлуня» счёт открыл Чад Ро, а спустя две с половиной минуты Мартин Бакош забил вторую шайбу. В третьем периоде подопечные Юрзинова-младшего отметились ещё четырьмя голами. Примечательно, что пятую шайбу, заброшенную Тобиасом Виклундом, судьи просматривали больше 10 минут, а затем организаторам пришлось отмотать время назад, так как игра, пока шёл разбор момента, не была остановлена. Вилле Лаюнен помешал сделать счёт разгромным, забив третью шайбу «Йокерита».
Не Капризов, так Ураков. «Торпедо» разгромило «Салават»
Магии капитана молодёжной сборной России по хоккею хватило лишь на один матч. После красивой победы над «Спартаком» уфимская команда с разгромным счётом уступила «Торпедо».
На первый перерыв хозяева отправились, проигрывая со счётом 1:2, во втором периоде хоккеисты «Салавата» понеслись вперёд, забыв об обороне, и торпедовцы быстро наказали соперника за ошибки. А после третьей забитой шайбы подопечные Скудры стали очень плотно играть в обороне, не позволяя Капризову и Умарку разгуляться у ворот Бирюкова.
Пятый гол в ворота Сведберга забил бронзовый призёр МЧМ-2017 Кирилл Ураков, набрав пятое очко в сезоне. Точку в матче поставил Данил Веряев. «Торпедо» одержала пятую подряд победу на выезде.
Голышев дисквалифицирован на три матча, Ржига — на один
СДК КХЛ вынес решение по эпизодам матча братиславского «Слована» и екатеринбургского «Автомобилиста» (3:2 ОТ).
Нападающий екатеринбуржцев Анатолий Голышев получил дисциплинарный до конца игры штраф (5+ 20), травмировав Недороста. Форвард получил трёхматчевую дисквалификацию, а также подвергся денежному штрафу.
Также решено было наложить наказание на главного тренера «Слована» Милоша Ржигу, получившего повторный дисциплинарный штраф. Наставник дисквалифицирован на один матч.
Назаров не справился с московским «Динамо»
После двух пропущенных шайб за первые четыре минуты матча Назаров мигом усадил на лавку Кареева, здорово зарекомендовавшего себя в последних матчах. Колппанен в воротах держался увереннее и в первом периоде не пропустил. После перерыва хозяева стали чуть реже бросать по воротам, однако всё равно увеличили счёт. 31-летний защитник Яков Рылов оформил дубль.
«Нефтехимик» предпринял попытку отыграться, однако оборона бело-голубых сработала отлично. Пятую шайбу в ворота нижнекамцев забил Лукаш Кашпар. «Динамо» одержало пятую победу подряд, а Ерёменко оформил очередной «сухарь».
Третье подряд поражение «Ак Барса»
Уступив главным конкурентам на Востоке, «Ак Барс» следом потерял очки в Ярославле. Гости вырвались вперёд на седьмой минуте — Иржи Секач получил передачу у борта, сместился к центру и из-под защитника нанёс бросок в дальний угол. Удержать преимущество казанцы не сумели.
Спустя 10 минут Егор Аверин счёт сравнял, забив 100-ю шайбу в КХЛ. В середине матча Артём Ильенко вывел «Локомотив» вперёд. В концовке встречи Билялетдинов снял вратаря, но гости не сумели реализовать численное преимущество полевых игроков. «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд.
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