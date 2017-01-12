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Петерис Скудра
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Скудра разгромил Захаркина — 6:1, «Куньлунь» порадовал Пекин

Капризов не спас «Салават» от разгрома, «Куньлунь» совершил «камбэк», Назаров не справился с «Динамо» М, а «Ак Барс» проиграл в Ярославле.
12 января 2017, четверг. 23:00. Хоккей

«Амур» дожал минчан


После победы над СКА минское «Динамо» неожиданно потерпело три поражения подряд. Дальневосточный выезд белорусская команда начала с поражения от «Амура». Хозяева начали встречу активнее, правда, забить в первые два периода у них не получилось.

Лишь на 51-й минуте Вячеслав Литовченко, выбежав один на один с голкипером, точно поразил ворота Скривенса. Гости побежали отыгрываться, однако Метсола успешно справился со всеми бросками, записав на свой счёт пятый «сухарь» в сезоне.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2017, четверг. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
1 : 0 0:0, 0:0, 1:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Литовченко – 50:36 (5x5)

Дубль Сестито помог рижанам обыграть «Адмирал»


«Адмирал» неожиданно дома уступил аутсайдеру Западной конференции. Хозяева больше атаковали по воротам, однако рижане в первом периоде вырвались вперёд благодаря голу Филиппа Толузакова в меньшинстве, затем дублем отметился Тим Сестито.

Хозяева сумели отыграть лишь одну шайбу, несмотря на убийственную статистику. За 60 минут хоккеисты «Адмирала» 41 раз бросали по воротам Яниса Калниньша, а гости в свою очередь нанесли всего 15 бросков. Одержав победу, рижское «Динамо» прервало трёхматчевую серию поражений.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2017, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
1 : 3 0:1, 1:1, 0:1
Динамо Р
Рига
0:1 – Толузаков (Гиллис, Редлихс К.) – 15:50 (5x4), 0:2 – Сестито (Липсбергс) – 22:11 (5x5), 1:2 – Горшков (Александров, Саюстов) – 26:41 (5x5), 1:3 – Сестито (Толузаков, Гиллис) – 41:50 (5x5)

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«Адмирал» подал заявку на проведение Матча звёзд КХЛ в 2018 году


Генеральный директор «Адмирала» Илья Спокойнов представил лиге все заявочные документы и показал презентацию Недели звёзд, которую хочет провести у себя Владивосток в олимпийском 2018-м году.

«Я передал в лигу все необходимые документы, подтверждающие наши намерения провести у себя Матч звёзд КХЛ с Неделей звёзд хоккея, а также рабочую версию презентации. Мы первые, кто сделал это. Владивосток предлагает уникальный план мероприятий в виде Недели звёзд: и Кубок вызова МХЛ, и женский Матч звёзд, и поединок следж-хоккеистов, и, конечно, Матч звёзд КХЛ.

Мы готовы и «Зимнюю классику» сделать, сыграв на берегу Тихого океана с «Амуром» или «Куньлунем». Это шанс на мощнейший рывок в развитии хоккея на Дальнем Востоке, это возможность стать большой хоккейной точкой на карте мира раз и навсегда. Решение о месте проведения Матча или Недели звёзд—2018 КХЛ примет в конце февраля — начале марта», — заявил Спокойнов.

Домашний «камбэк» «Куньлуня»


Начало года выдалось трудным для китайского клуба — лишь одна победа в четырёх встречах. Первую половину матча с «Йокеритом» хозяева провалили. К 25-й минуте «шуты» вели со счётом 2:0, несмотря на то что реже бросали по воротам.

Голам «Куньлуня» счёт открыл Чад Ро, а спустя две с половиной минуты Мартин Бакош забил вторую шайбу. В третьем периоде подопечные Юрзинова-младшего отметились ещё четырьмя голами. Примечательно, что пятую шайбу, заброшенную Тобиасом Виклундом, судьи просматривали больше 10 минут, а затем организаторам пришлось отмотать время назад, так как игра, пока шёл разбор момента, не была остановлена. Вилле Лаюнен помешал сделать счёт разгромным, забив третью шайбу «Йокерита».
КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2017, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
6 : 3 0:1, 2:1, 4:1
Йокерит
Хельсинки
0:1 – О'Нилл (Регин) – 11:49 (5x5), 0:2 – Талая (Ялванти, Лауридсен) – 24:03 (5x5), 1:2 – Ро (Коллинз) – 29:38 (4x5), 2:2 – Бакош (Яласваара) – 32:14 (5x5), 3:2 – Флёри (Марцинко, Тайми) – 41:21 (5x4), 4:2 – Марцинко (Флёри, Бакош) – 44:43 (5x5), 5:2 – Виклунд (Тайми, Бакош) – 46:54 (5x5), 5:3 – Лаюнен (Регин) – 53:15 (5x5), 6:3 – Саллинен (Поникаровский) – 58:33 (en)

Не Капризов, так Ураков. «Торпедо» разгромило «Салават»


Магии капитана молодёжной сборной России по хоккею хватило лишь на один матч. После красивой победы над «Спартаком» уфимская команда с разгромным счётом уступила «Торпедо».

На первый перерыв хозяева отправились, проигрывая со счётом 1:2, во втором периоде хоккеисты «Салавата» понеслись вперёд, забыв об обороне, и торпедовцы быстро наказали соперника за ошибки. А после третьей забитой шайбы подопечные Скудры стали очень плотно играть в обороне, не позволяя Капризову и Умарку разгуляться у ворот Бирюкова.

Пятый гол в ворота Сведберга забил бронзовый призёр МЧМ-2017 Кирилл Ураков, набрав пятое очко в сезоне. Точку в матче поставил Данил Веряев. «Торпедо» одержала пятую подряд победу на выезде.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2017, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1 : 6 1:2, 0:2, 0:2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Вишневский (Егоршев, Норман) – 08:12 (5x5), 1:1 – Умарк (Логинов, Капризов) – 12:08 (5x5), 1:2 – Эштон (Вишневский, Макмиллан) – 17:23 (5x4), 1:3 – Эштон (Вишневский, Жердев) – 20:55 (5x5), 1:4 – Баранцев (Батлер, Осипов) – 33:56 (5x4), 1:5 – Ураков (Кулёмин, Мозер) – 46:01 (5x5), 1:6 – Веряев (Шуленин) – 56:34 (5x5)

Голышев дисквалифицирован на три матча, Ржига — на один


СДК КХЛ вынес решение по эпизодам матча братиславского «Слована» и екатеринбургского «Автомобилиста» (3:2 ОТ).

Нападающий екатеринбуржцев Анатолий Голышев получил дисциплинарный до конца игры штраф (5+ 20), травмировав Недороста. Форвард получил трёхматчевую дисквалификацию, а также подвергся денежному штрафу.

Также решено было наложить наказание на главного тренера «Слована» Милоша Ржигу, получившего повторный дисциплинарный штраф. Наставник дисквалифицирован на один матч.

Назаров не справился с московским «Динамо»


После двух пропущенных шайб за первые четыре минуты матча Назаров мигом усадил на лавку Кареева, здорово зарекомендовавшего себя в последних матчах. Колппанен в воротах держался увереннее и в первом периоде не пропустил. После перерыва хозяева стали чуть реже бросать по воротам, однако всё равно увеличили счёт. 31-летний защитник Яков Рылов оформил дубль.

«Нефтехимик» предпринял попытку отыграться, однако оборона бело-голубых сработала отлично. Пятую шайбу в ворота нижнекамцев забил Лукаш Кашпар. «Динамо» одержало пятую победу подряд, а Ерёменко оформил очередной «сухарь».
КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2017, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
4 : 0 2:0, 1:0, 1:0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Рылов (Горовиков, Кокарев) – 01:51 (5x4), 2:0 – Подшендялов (Игумнов, Кокарев) – 03:54 (5x5), 3:0 – Рылов (Заливин, Фёдоров) – 39:01 (5x5), 4:0 – Кашпар (Карсумс) – 57:41 (5x5)

Третье подряд поражение «Ак Барса»


Уступив главным конкурентам на Востоке, «Ак Барс» следом потерял очки в Ярославле. Гости вырвались вперёд на седьмой минуте — Иржи Секач получил передачу у борта, сместился к центру и из-под защитника нанёс бросок в дальний угол. Удержать преимущество казанцы не сумели.

Спустя 10 минут Егор Аверин счёт сравнял, забив 100-ю шайбу в КХЛ. В середине матча Артём Ильенко вывел «Локомотив» вперёд. В концовке встречи Билялетдинов снял вратаря, но гости не сумели реализовать численное преимущество полевых игроков. «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2017, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
2 : 1 1:1, 1:0, 0:0
Ак Барс
Казань
0:1 – Секач (Азеведу) – 06:53 (5x5), 1:1 – Аверин – 16:08 (5x5), 2:1 – Красковский – 28:06 (5x5)


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
12 января 2017, четверг
23:59 Видео. «Салават Юлаев» — «Торпедо»
23:49 Результаты игрового дня МХЛ
23:23 Ильенко: хорошо, что тренеры мне доверяют, где доверие — там и игровое время
23:07 Кудашов: Полунина убрали из-за его игры, допускал постоянные потери, обрезы
23:01 Билялетдинов: сегодня у «Локомотива» с голами было на один лучше
22:53 Рылов: «Динамо» старается показать игру, которая принесёт успех в плей-офф
22:39 Хиетанен: «Динамо» сыграло по-умному, не допуская риска
22:33 Орешкин: «Динамо» спасли первые две шайбы, сложно было вытаскивать эмоции
22:30 Баннер в честь 1000 очков Овечкина и сухой разгром. Фото «Динамо» — «Нефтехимик»
22:26 Назаров: сбилась игра в атаке? На Новый год хорошо гуляли, скоро её наладим
22:13 Защитник «Далласа» Олексиак пропустит две недели
21:53 Московское «Динамо» дома уверенно переиграло «Нефтехимик», у Рылова — дубль
21:50 Скудра: счёт 6:1 не совсем верно отражает ход матча с «Салаватом Юлаевым»
21:48 «Локомотив» обыграл «Ак Барс», казанцы проиграли третий матч подряд
21:41 СКА перевёл в список травмированных Мозеса и Зубарева, «Спартак» — Калинина
21:26 КХЛ наложила штраф на форварда ЦСКА Владимира Жаркова
21:15 Захаркин: «Салават» вовремя получил по шапке, «Торпедо» обыграло нас тактически
21:03 Форвард «Северстали» Чернов получил дисквалификацию на две игры
20:36 Форвард «Автомобилиста» Голышев дисквалифицирован на три матча, Ржига — на один
20:22 Е. Бодров: так безобразно играть нельзя, «Салавату» стыдно за этот матч
20:10 Григоренко: так играть нельзя, «Салават» вышел полностью неготовым к матчу
19:58 Видео. «Куньлунь Ред Стар» — «Йокерит»
19:43 Кузнецов: Овечкин всегда готов помочь, отзывчивый и любит пошутить
19:19 «Торпедо» разгромило «Салават Юлаев» в Уфе, одержав шестую победу кряду
19:00 Жамнов: Овечкин всегда играет за страну, мы радуемся его достижениям
18:26 «Салават Юлаев» — «Торпедо»: Лисин и Баранцев удалены на 5 минут за драку
18:17 Михаил Анисин отметился заброшенной шайбой в своём первом матче за «Сарыарку»
18:14 Шестёркин: пока не думаю о Матче звёзд, настраиваюсь на следующий матч СКА
18:00 Манукян: рад приглашению на Кубок вызова МХЛ, но пресловутого «вау!» не было
17:30 Малкин: понимали, что Саня будет заряжен, не каждый день набираешь 1000 очков
17:17 Новиков: перед ОИ в Корее отличная идея провести Матч звёзд во Владивостоке
17:09 Андриевский: после третьего гола рижане забором встали в зоне, не оставив шанса
17:08 «Куньлунь» одержал победу над «Йокеритом», забросив шесть шайб
16:49 Шубская: почувствовала, что мой муж наберёт 1000-е очко, и успела заснять гол
16:25 Сейейс: игроки рижского «Динамо» молодцы, сумели дотерпеть и забить
16:20 Беляев: Торонто понравился своим дружелюбием, Монреаль показался серым и сырым
16:04 Пирогова и Братищева пропустят полуфинал МЧМ с США из-за дисквалификации
15:55 Фазель: ИИХФ не собирается отстранять Россию от участия в международных турнирах
15:46 Мартемьянов: самоотдача у игроков «Амура» была на высоком уровне
15:44 Вудкрофт: минское «Динамо» получило в матче с «Амуром» то, что заслужило
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15:36 В Уфе установили ледяные скульптуры игроков и вмороженные в лёд свитера команд
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15:29 Москва примет «Русскую классику» — 2017 между «Динамо» (Балашиха) и «Химиком»
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