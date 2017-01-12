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Скудра разгромил Захаркина — 6:1, «Куньлунь» порадовал Пекин

Капризов не спас «Салават» от разгрома, «Куньлунь» совершил «камбэк», Назаров не справился с «Динамо» М, а «Ак Барс» проиграл в Ярославле.