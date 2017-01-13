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Евгений Малкин, Сидни Кросби «Питтсбург Пингвинз»
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Малкин догнал Кросби, Кучеров забил победный, Васи сел в запас

Никита Кучеров обеспечил «Тампе» победу над «Баффало», а Евгений Малкин догнал Кросби в споре лучших бомбардиров сезона.
13 января 2017, пятница. 09:35. Хоккей

Кучеров забил победный, Василевский отправился в запас

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2017, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
4 : 2 1:1, 2:0, 1:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Мулсон (Гиргенсонс, Федун) – 02:58 (5x5), 1:1 – Палат (Джонсон, Друен) – 05:37 (5x3), 2:1 – Палат (Нестеров, Наместников) – 25:18 (5x5), 3:1 – Кучеров (Хедман, Палат) – 32:58 (5x5), 3:2 – Кейн (Айкел, Фолк) – 50:30 (5x5), 4:2 – Строльман (Фильппула, Бойл) – 59:42 (en)

Перед домашним матчем «Тампы» с «Баффало» болельщиков «молний» порадовала новость о возвращении в строй основного голкипера команды Бена Бишопа. Более трёх недель он восстанавливался после травмы нижней части тела, и в его отсутствие дела «Лайтнинг» шли не слишком хорошо: сменщик Андрей Василевский не всегда действовал уверенно, а четыре последних матча южане проиграли, осложнив себе борьбу за место в плей-офф.

«Даже самым лучшим вратарям нужна пауза. Трудно играть много матчей подряд. Конечно, у меня далеко не всё получилось, когда я выполнял обязанности стартёра. Большое количество матчей – это сложно, в первую очередь, для психологии, потому что после плохих игр начинаешь много думать, накручивать себя. За этот отрезок у меня были и неудачные матчи, и те, в которых я мало что мог сделать. Когда у твоих ворот создают по 30 голевых моментов, то ни один голкипер не спасёт, будь он хоть суперменом. Да, моя статистика стала хуже, но это хорошая закалка для моей психики. Уверен, я стану лучше», — сказал Василевский, который в девяти матчах, проведённых с первых минут, одержал три победы, отражая 87,6% бросков и пропуская 3,78 гола в среднем за встречу.

Бишоп, вернувшись в ворота после долгого отсутствия, смог сходу продемонстрировать, что не зря его возвращения так ждали. Канадец не продемонстрировал каких-либо чудес, но уверенно и чётко довёл игру до победного конца, отразив 24 броска из 26. Ключевое усилие в этом матче «Тампа» предприняла во втором периоде, когда сначала Ондржей Палат удачно воспользовался отскоком от вратаря, чем помог записать результативные баллы в свой актив Нестерову и Наместникову, а затем настало время Кучерова.


В середине двадцатиминутки Никита организовал третий гол «Тампы». Протащив шайбу через среднюю зону, Кучеров отпасовал на Палата, который неудачно обработал передачу, но чеха подстраховал защитник Хедман. Швед подобрал шайбу, и, заметив открытого Кучерова на дальней штанге, сделал точную диагональ, после которой лучший снайпер «молний» просто не мог промахнуться. Этот гол стал четвёртым победным для Никиты в текущем сезоне и позволил Кучерову вернуться в десятку лучших бомбардиров регулярного чемпионата.


Что же касается турнирной таблицы, то здесь для «Лайтнинг» всё далеко не так радостно. Синхронные победы «Оттавы» и «Филадельфии» не дали «Тампе» возможность приблизиться к кубковой строчке: до второй «уайлд кард», право на которую пока сохраняют «лётчики», южан отделяет пропасть из шести очков. Третье место в Атлантическом дивизионе сохраняют «сенаторы», опережающие «Тампу» на четыре балла, но по сравнению с «Оттавой» «молнии» сыграли на три матча больше.

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Малкин: 12 очков в 10 матчах

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2017, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
4 : 1 2:0, 1:1, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Райан (Уайдман, Брассар) – 05:29 (5x4), 2:0 – Хоффман (Карлссон, Туррис) – 09:26 (5x4), 3:0 – Пайят (Карлссон, Пажо) – 32:50 (5x5), 3:1 – Шири (Малкин, Коул) – 39:53 (5x5), 4:1 – Стоун (Брассар, Смит) – 48:59 (5x5)

«Питтсбург» во главе с Малкиным и Кросби не смог помочь «Тампе» и проиграл в столице Канады, потерпев второе поражение подряд. Впрочем, самому россиянину вряд ли можно упрекнуть себя за отсутствие должного старания: Малкин организовал единственный гол «Пингвинз», забитый на последних секундах второго периода. Бросок Евгения подправил на пятачке нападающий Конор Шири, и эта передача стала 12 (5+7)-м результативным баллом Джино в десяти последних матчах. В списке лучших бомбардиров он догнал капитана-одноклубника Сидни Кросби (по 45 очков), но почувствовавший близость соперников лидер спора Коннор Макдэвид вновь ушёл вперёд, оформив ассистентский дубль в матче с «Нью-Джерси».


«Мы слишком поздно «проснулись». Начали создавать моменты в атаке, когда соперник уже имел солидное преимущество. Начало матча нам явно не удалось, и надо найти, в чём причина такого плохого старта», — признал Кросби. Примечательно, что за 57 секунд до конца матча арбитры удалили со скамейки «Питтсбурга» главного тренера гостей Майка Салливана, который был недоволен очередным удалением для его команды. «Вся наша команда должна быть более дисциплинированна. И я в том числе», — сказал тренер.


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Неудача Прайса, разгром «Монреаля»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2017, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
7 : 1 1:0, 3:0, 3:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Фолин (Стаал, Бродин) – 02:34 (5x5), 2:0 – Стаал (Койл, Дамба) – 26:35 (5x5), 3:0 – Шрёдер (Спаржон, Сутер) – 27:14 (5x5), 4:0 – Нидеррайтер (Койву, Дамба) – 37:58 (5x5), 5:0 – Цукер (Спаржон, Гранлунд) – 43:31 (5x4), 6:0 – Сутер (Дамба, Стаал) – 46:06 (5x4), 7:0 – Нидеррайтер (Поминвилль, Хаула) – 54:26 (5x5), 7:1 – Плеканец (Барберио, Андригетто) – 59:51 (5x4)

«Канадцы» потерпели самое чувствительное поражение в сезоне, крайне неудачно съездив в Сент-Пол. Игра не задалась для гостей с самого начала, когда на третьей минуте шведский защитник «Уайлд» Фолин эффектно открыл счёт. Попытки «Монреаля» быстро отыграться были испорчены чередой удалений, в которой отметился и нападающий «Канадиенс» Александр Радулов. В середине второго периода он получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой против того же Фолина, но реализовать это удаление «дикари» не смогли.


Однако шайбы с завидной регулярностью залетали в ворота Кэри Прайса, и в середине третьего периода счёт был уже 7:0 в пользу «Миннесоты». Звёздный голкипер гостей первые с апреля 2013 года пропустил больше шести голов, но доиграл матч до конца, не будучи заменённым. «Мы обсуждали возможность его замены во втором перерыве. Но сам Кэри сказал, что хотел бы доиграть матч. Я уважаю его решение и ценю тот факт, что он хотел бы остаться вместе с одноклубниками в сложной ситуации. Игра Прайса меня беспокоит меньше всего», — откровенно сказал главный тренер «Канадиенс» Мишель Террьен.


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Макдэвид первым выбил «полтинник»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2017, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3 : 2 0:1, 1:1, 1:0, 1:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Зейджак (Палмьери, Каммальери) – 18:06 (5x5), 1:1 – Секера (Драйзайтль, Ларссон) – 20:16 (5x5), 1:2 – Сантини (Паренто, Холл) – 39:09 (5x5), 2:2 – Марун (Драйзайтль, Макдэвид) – 52:36 (5x5), 3:2 – Драйзайтль (Макдэвид, Клефбом) – 61:50 (3x3)

Лучший бомбардир регулярного чемпионата Коннор Макдэвид помог своей команде прервать серию из двух поражений, а заодно упрочил собственное лидерство в споре самых результативных игроков сезона. В домашнем матче с «Нью-Джерси» «Эдмонтон» на протяжении почти всей игры уступал в счёте, но усилиями своего капитана вырвал победу. За восемь минут до конца основного времени Макдэвид и Леон Драйзайтль помогли Маруну сравнять счёт, а в овертайме «мистер МакДи» организовал победный гол. Макдэвид стал первым игроком в сезоне, кто добрался до отметки в 50 (14+36) очков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Монреаль Канадиенс Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Эдмонтон Ойлерз Александр Радулов Андрей Василевский Евгений Малкин Коннор Макдэвид Никита Кучеров
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