Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ. Превью игрового дня. 13 января 2017 года
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Владислав Уткин

Квартальнов огорчит «Сибирь», СКА приблизится к рекорду по голам

В центральной встрече дня сойдутся ЦСКА и «Сибирь», «Сочи» выиграет в Челябинске, а «Автомобилист» приблизится к восьмёрке.
13 января 2017, пятница. 11:00. Хоккей

«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак»


Почти два месяца назад команды уже встречались друг с другом, и тогда «Магнитка» при переполненных трибунах Ледового дворца ВТБ крупно обыграла красно-белых со счётом 5:1. Прошло время, но соотношение сил между двумя командами практически не изменилось. «Металлург», проигравший в последней встрече «Сочи», будет полон желания реабилитироваться перед своими болельщиками, а подопечным Ярушкина выездная серия пока категорически не удаётся: из четырёх сыгранных матчей с «Автомобилистом», «Югрой», «Барысом» и «Салаватом» они проиграли все четыре.

Наш прогноз: «Металлург» победит.

>>> Шансы «Спартака» и «Витязя». Кто попадёт в плей-офф КХЛ? Запад

«Трактор» – ХК «Сочи»


Обыграв в гостях «Металлург», сочинцы приехали в Челябинск для того, чтобы развить свой успех. Сделать это будет вполне реально: хозяева в последнее время результатами не блещут. К тому же подопечные Буцаева, борющиеся за плей-офф, будут больше мотивированы на достижение победного результата. В свою очередь, челябинцам нужно сохранить свою четвёртую позицию в конференции. Хозяевам в этой встрече не помогут Алексей Кручинин и Владимир Денисов.

Наш прогноз: сочинцы увезут победу из Челябинска.

«Северсталь» — «Авангард»


Команда хозяев провела качественный предыдущий матч у себя дома с «Сибирью», переиграв команду Скабелки со счётом 4:3. Да и вообще сейчас она показывает неплохую игру. В её активе в последних матчах помимо виктории над коллективом из Новосибирска две гостевые победы — над минским «Динамо» и «Йокеритом». Но естественно, даже несмотря на это, «Авангард» видится фаворитом в этом матче, так что поставим на победу гостей.

Наш прогноз: «Северсталь» окажет упорное сопротивление, но «Авангард» выиграет.

>>> Антон Бурдасов — MVP декабря в КХЛ

СКА — «Металлург» (Новокузнецк)


Трудно найти какую-то интригу в матче первой и последней команд чемпионата. Но её при определённых обстоятельствах способна создать сама «Кузня». Обстоятельства эти — возможный неудачный день для СКА, а также вдохновенна игра голкипера Подъяпольского, который до этого провёл очень неплохой матч с ЦСКА, что по итогам игры отметили все — и тренеры, и журналисты. Вот, пожалуй, и всё, что может помочь новокузнечанам зацепиться за результат в Питере. В остальном хозяева — безоговорочные фавориты, и должны без проблем побеждать.

Наш прогноз: СКА одержит крупную победу, преодолеет отметку в 200 заброшенных шайб и сделает большой шаг на пути к рекорду по количеству голов в регулярных чемпионатах КХЛ (215).
Трудно найти какую-то интригу в матче первой и последней команды чемпионата. Но её при определённых обстоятельствах способна создать сама «Кузня».

ЦСКА — «Сибирь»


Прошедшая игра «армейцев» с Новокузнецком получилась, по словам их главного тренера Дмитрия Квартальнова, получилась «сверхакадемичной». Как правило, команда после таких слов собирается и в следующем матче предстаёт в другом виде. На этот раз и соперник у красно-синих будет более серьёзным. «Сибирь» бьётся за попадание в плей-офф, поэтому, каждое очко для неё на счету. Прошлую игру между этими командами, когда сибиряки с большим количеством травмированных игроков в составе обыграли по буллитам москвичей, болельщики забыть ещё не успели. Можно быть уверенным, что нас ждёт боевой матч.

Наш прогноз: ЦСКА выиграет с преимуществом в одну-две шайбы.

«Слован» — «Барыс»


Братиславская команда вот уже почти целый месяц играет исключительно в родных стенах. И играет удачно: в восьми матчах подопечные Милоша Ржиги одержали шесть побед. Но даже такого финишного спурта вряд ли окажется достаточно для того, чтобы навязать серьёзную борьбу за восьмую строчку — слишком много было потеряно вначале. «Барыс», неудачно проведя последние пару домашних матчей, отправился на европейский выезд к «Словану» и «Медвешчаку». Две победы в этих матчах станут серьёзным подспорьем для астанчан, чтобы остаться в кубковой восьмёрке по итогам «регулярки». Одну подопечные Занковца уже одержали — со счётом 5:4 был переигран «Медвешчак». Одолеют ли они братиславцев?

Наш прогноз: матч получится результативным, отдадим предпочтение гостям.

«Медвешчак» — «Автомобилист»


Последние игры, кроме матча со «Спартаком», «Автомобилист» провёл неудачно. Каждый следующий матч для команды Крикунова — это последний шанс зацепиться за право сыграть в кубковых матчах, поэтому можно быть уверенным в том, что уральцы будут грызть лёд. Но и «Медвешчак», несмотря на то что практически потерял всякую турнирную мотивацию, просто так очки отдавать не будет, притом в родных стенах.

Наш прогноз: в серьёзной борьбе «Автомобилист» выцепит нужную для себя победу.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
ХК Авангард ХК Автомобилист ХК Барыс ХК Медвешчак ХК Металлург Мг ХК Металлург Нк ХК Северсталь ХК Сибирь ХК Слован ХК Сочи ХК Спартак ХК Трактор ХК ЦСКА КХЛ
Новости. Хоккей
13 января 2017, пятница
13:00 Плющев:«Сибирь» не сможет попасть в плей-офф, у Назарова больше шансов
12:53 Купер: «Баффало» не сломал «Тампу» во многом из-за Бишопа
12:49 Дубник: я не буду терять сон из-за того, что лишился шат-аута
12:47 Хичкок: сейчас каждая ошибка «Блюз» приводит к голу
12:27 Вратарь «Сент-Луиса» Аллен был заменён во втором матче подряд
12:22 Знарок, Квартальнов, Воробьёв, Канарейкин — тренеры команд Матча звёзд КХЛ
12:17 Бадюков: c Канарейкиным мы пересекались, когда я был молодым, он меня учил
12:09 Холл подрался в Эдмонтоне в своём первом матче после обмена
12:08 И. Воробьёв: я за любой кипеж, кроме голодовки
12:00 Гуськов: Назаров взбодрил «Нефтехимик», «Автомобилист» вряд ли будет в плей-офф
11:38 Гимаев: может, Знарок доверит мне доску носить, я маркер уже купил
11:33 Знарок: надеюсь, наш тандем с Гимаевым поможет команде выступить хотя бы ярко
11:29 ФХР обратится к оргкомитету женского МЧМ по поводу освистывания гимна РФ
11:14 Палат, Драйзайтль и Сарос – звёзды дня в НХЛ
11:01 Тарасенко не нанёс ни одного броска по воротам во втором матче подряд
11:01 Францоуз: на Матче звёзд ничего поджигать не собираюсь, но обещать не могу
11:00 Возьмёт ли ЦСКА реванш у «Сибири» и как завершатся другие матчи дня в КХЛ
10:57 КХЛ перенесла время начала матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
10:30 Николишин: странно, что Панарина не оказалось в списке на Матч звёзд
10:20 Власти Новосибирска и «Сибирский антрацит» подпишут договор о возведении арены
10:08 Прайс: я предпочёл остаться в игре вместе со всеми остальными
10:00 «Питтсбург» проиграл 2 матча подряд в основное время впервые с декабря 2015 года
09:49 Коваленко: цинизм экс-руководителей ВХЛ шокировал, поддержим семью Соколова
09:45 Защитник «Нэшвилла» Йози получил травму после удара Блида в голову
09:44 Кросби: иногда стоит проиграть пару матчей, чтобы встряхнуться
09:37 Террьен: Прайс сам захотел остаться в воротах после второго периода
09:30 Прайс в пятый раз пропустил не менее 7 шайб в одном матче
09:16 «Сент-Луис» разгромно проиграл «Лос-Анджелесу», это 2-е поражение кряду
09:15 Холл впервые сыграл в Эдмонтоне после перехода из «Ойлерз»
09:10 Малкин набрал 12 очков в последних 10 матчах
09:09 Главный тренер «Питтсбурга» Салливан был удалён за оскорбление судей
09:03 Макдэвид первым в текущем сезоне набрал 50 очков
09:00 «Рейнджерс» вызвали Бучневича из фарм-клуба
08:59 Раск получил травму после попадания шайбы в область шеи в матче с «Нэшвиллом»
08:57 НХЛ: Кросби, Макдэвид и Бобровский – главные претенденты на «Харт Трофи»
08:53 «Монреаль» вернул Щербака и Фарнхэма в АХЛ
08:28 «Эдмонтон» в овертайме обыграл «Нью-Джерси», Драйзайтль набрал три очка
08:00 «Колорадо» проиграл «Анахайму», Варламов сделал 28 сейвов
07:49 «Даллас» нанёс «Детройту» третье подряд поражение
06:39 «Миннесота» отправила семь шайб в ворота «Монреаля»
06:28 Гол Кучерова в матче с «Баффало» помог «Тампе» прервать череду поражений
06:19 «Питтсбург» потерпел поражение в Оттаве, Малкин набрал одно очко
06:11 Дубль Гранлунда не спас «Ванкувер» от поражения «Филадельфии» по буллитам
00:54 Вратарь «Тампа-Бэй» Бишоп может принять участие в игре с «Баффало»
00:16 Форвард «Далласа» Бенн сможет сыграть с «Детройтом»
Все новости RSS
Сколько очков наберёт Александр Овечкин за карьеру в НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+