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175 лет назад 2016
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Россияне с 1000 очков: Малкин, Ковальчук, Кузнецов, Тарасенко, Кучеров
Фото: РИА Новости
Текст: Филипп Майков

Малкин, Ковальчук и другие, кто может набрать 1000 очков в НХЛ

В матче с «Питтсбургом» Александр Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков за карьеру в НХЛ. Разбираемся, кому из россиян это по плечу.
13 января 2017, пятница. 12:00. Хоккей
>>> Когда Овечкин обгонит по очкам Фёдорова, Могильного и Ковалёва?

Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)


Игры: 684.
Очки: 804.
Необходимо сезонов до 1000: 3-4.

На сегодня из россиян именно Евгений Малкин наиболее близок к достижению Овечкина. Во-первых, по результативности уроженец Магнитогорска ничуть не уступает Александру, набирая в среднем за игру на 0,04 очка больше.
Во-вторых, Малкин младше Овечкина на год, а потому он наверняка задержится в НХЛ дольше капитана «Вашингтона». В-третьих, у Малкина никогда не было и нет проблем с партнёрами: Кросби, Хёрнквист, Кессел, Хагелин, Кунитц — вот список хоккеистов, с кем он теоретически может появляться на льду при различных игровых моделях. «Кэпиталз», например, похвастать обилием игроков такого класса не может. Единственное, что может помешать Малкину, — травмы. Свой последний полноценный сезон Евгений проводил ещё пять лет назад и с тех пор постоянно пропускает от 12 до 39 матчей в игровой год. Тьфу-тьфу, но в этом году травмы Малкина не мучают, а потому при удачном раскладе через 3-4 сезона мы получим ещё одного российского игрока с 1000 очков.

Илья Ковальчук (СКА)


Игры: 816.
Очки: 816.
Необходимо сезонов до 1000: 3-4.

Ковальчук в этом списке далеко не случайно. Теоретически Илья ещё может вернуться в НХЛ и по прошествии нескольких сезонов достичь отметки в 1000 очков. Да, вероятность возвращения мала, учитывая то, что Ковальчуку уже 33 и его манера игры вряд ли позволит ему стабильно штамповать очки в условные 40 лет, как это делает Ягр. Но тем не менее, если Илья вернётся и сохранит свою стабильность в плане набора очков за игру, то вполне сможет «пробить» 1000 ещё до полного заката своей карьеры. Да, к моменту своей 800-й игры Овечкин имел примерно на 100 очков больше, однако кто сказал, что Илье не подвластны вершины Александра?
Тьфу-тьфу, но в этом году Малкина травмы не мучают, а потому при удачном раскладе через 3-4 сезона мы получим ещё одного российского игрока с 1000 очков.

>>> Овечкин: 1000 очков – важный момент для меня, «Вашингтона» и НХЛ

Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»)


Игры: 300.
Очки: 252.
Необходимо очков до 1000: 7-8.

Тарасенко прогрессирует с каждым сезоном, и почти нет сомнений, что этот сезон станет самым результативным в его карьере: на данный момент до личного рекорда ему не хватает всего 31 очка, а ведь впереди ещё половина сезона. Да, результативность Владимира далеко не такая впечатляющая, как у Овечкина, который в свои первые пять сезонов в НХЛ 4 раза переваливал отметку в 100 очков, однако игрок «Сент-Луиса» возьмет своё стабильностью. Всё-таки Тарасенко — игрок не такого явного разрушительного плана, об этом говорит хотя бы его соотношение очков, которые поровну поделились между голами и передачами. Тарасенко не создан для того, чтобы набирать за сезон 100 с лишним, он создан для того, чтобы раз за разом стабильно выдавать свои 75-80. Пока травмы обходят Владимира стороной, но в обозримом будущем Тарасенко ждёт не менее сложное испытание: Кен Хичкок по окончании сезона покинет «Сент-Луис», и, как Владимир сработается с Майком Йео, естественно, не может сказать никто.
Тарасенко не создан для того, чтобы набирать за сезон 100 с лишним баллов, он создан для того, чтобы раз за разом стабильно выдавать свои 75-80.

>>> Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ

Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»)


Игры: 220.
Очки: 151.
Необходимо сезонов до 1000: 10-11.

Эксперимент Барри Тротца с Овечкиным и Кузнецовым в одном звене провалился, сковывая игру обоих форвардов, однако после перестановок дела у наших ребят пошли лучше. Впрочем, Кузнецов пока напоминает лишь бледную тень самого себя образца прошлого сезона: солидные 77 очков (даже больше, чем у самого Овечкина) прошлого сезона в этом пока не подтверждаются и к середине «регулярки» центр «Вашингтона» с трудом набрал лишь треть тех баллов. Впрочем, Кузнецову в том году только 25, ему ещё играть и играть, и наверняка через 3-4 года именно челябинец выйдет на ведущие роли в стане «столичных». А там уже сплоховать нельзя!

Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)


Игры: 246.
Очки:188.
Необходимо сезонов до 1000: 9-10.

После феерии Кучерова на ЮЧМ в 2011 году его уже было списали со счетов после невзрачного выступления за «молодёжку» в 2012-м, однако сейчас тот турнир уже мало кто вспомнит. Кучеров обратил на себя внимание уже после первого сезона в НХЛ, где с трудом выгрызал каждое из своих 18 очков. Зато на следующий год произошёл настоящий рассвет. Звено Палат — Джонсон — Кучеров набрали в сезоне-2014/15 200 очков на троих, а Кучеров и вовсе поделил лидерство в лиге по показателю полезности — к концу того сезона Никита имел феноменальные «+38». Своих травм у Кучерова нет, а вот очередное повреждение Стивена Стэмкоса играет нашему форварду только на руку. В центр к Палату и Кучерову встал Наместников, и дела у Никиты пошли ещё лучше. Почти наверняка к концу «регулярки» он уже установит личный рекорд результативности и перевалит за 70 очков, а если «Тампа» ещё и попадёт в плей-офф, то как минимум дополнительную десятку очков от Никиты мы ждать обязаны.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Овечкин Владимир Тарасенко Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Илья Ковальчук Никита Кучеров
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