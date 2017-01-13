«Сибирь» в аутсайдерах. Кто попадёт в плей-офф КХЛ? Восток

Бадюков: Думаю, что «Куньлунь» останется в зоне плей-офф. В Китае должны ощутить вкус игр на вылет.

Плющев: «Сибирь достаточно неуверенно чувствует себя на протяжении всего сезона.

Гуськов: Шансы у «Югры» и «Лады» призрачные. Думаю, им надо задуматься о следующем сезоне.

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион Россиии заслуженный тренер России: «Барыс» имеет все ресурсы для того, чтобы спокойно закончить регулярный чемпионат в восьмёрке.Придётся постараться «Адмиралу», чтобы в концовке регулярного чемпионата сохранять место и добывать очки, которые необходимы для попадания в плей-офф.«Адмиралу» и «Куньлуню» наступают на пятки преследователи. Кто из них вылетит – покажет время. Для них это своего рода финишная прямая. Я был бы приятно удивлён, если бы «Куньлунь» остался в восьмёрке. Команда, которая была собрана за считанные дни, доказывает, что можно работать с игроками, которые, казалось бы, не подходили в другие клубы. Они показывают свою состоятельность из матча в матч. Также можно выделить работу Владимира Юрзинова-младшего, который из этой команды смог сделать конфетку. «Куньлунь» может преподнести сюрприз в дебютном сезоне, играя в матчах на вылет.: В турнирной таблице всё настолько запутано, что трудно сказать. Думаю, что «Куньлунь» останется в зоне плей-офф. Для новичка КХЛ это очень хороший результат. Таким образом, команда зарекомендует себя в Китае, поднимет интерес к хоккею, сейчас именно идёт работа с целью поднятия популярности этого вида спорта в Поднебесной. Рынок в Китае очень перспективный, поэтому в этом направлении стоит продолжать работать. В Китае должны ощутить вкус игр на вылет.: Я думаю, у «Куньлуня», «Адмирала» и «Барыса» одинаковые шансы, так как команды примерно равны по силам. Вопрос будет зависеть от того, как они проведут оставшиеся встречи – насколько собранно и самоотверженно. Думаю, китайский клуб будет в состоянии решить вопрос с попаданием в восьмёрку. Предстоящие игры вполне по зубам команде. У них опытные игроки и тренеры с хорошим стажем и опытом.: «Сибирь» заявила о себе в последних чемпионатах как команда, которая будет играть в плей-офф. Правда, в этом году, скорее всего, травмы игроков плюс повреждение одного из лидеров команды Салака сказались на результате. Произошёл надлом именно в психологическом плене. «Сибири» надо приложить максимум усилий, в первую очередь поверить в свои силы и вспомнить предыдущие сезоны, когда они показывали игру, достойную команды, которая выступает в плей-офф. Им надо поверить в себя и выдать удачную серию в концовке чемпионата. Подопечным Скабелки не хватает уверенности в том, что они смогут это сделать.: Вполне возможно, что «Сибирь» не попадёт в плей-офф в этом году. У них остаётся только три домашние игры, а на выезде матчи с сильными соперниками.: «Сибирь достаточно неуверенно чувствует себя на протяжении всего сезона. Скорее всего, это связано с какими-то внутренними проблемами. К тому же они теряют игроков, которые решали задачи и определяли лицо команды. Думаю, они не смогут попасть в плей-офф в этом году.: То, что приход Назарова взбодрил «Нефтехимик» и команда заиграла по-другому, говорит о том, что Нижнекамск может залезть в восьмёрку.У «Автомобилиста» был всплеск с приходом Крикунова, но судя по матчам, которые были проведены при новом наставнике, кардинально ничего изменилось. Думаю, маловероятно, что команда будет играть в плей-офф.Да простят меня болельщики «Югры» и «Лады», но шансы этих команд призрачные. Очки, которые могли бы обеспечить плей-офф — уже потеряны. Думаю, им надо задуматься о следующем сезоне. Хотя «Лада» показывает хороший хоккей в отдельно взятых играх, но этого мало.: У Нижнекамска шансы хорошие, а вот у «Автомобилиста» очень мало. У «Югры» меньше, чем у «Нефтехимика» и «Сибири». Команда Андрея Назарова выглядит стабильнее, они неплохо усилились и вырулили на свой уровень сейчас. Несмотря на то что изначально было много упущенного, на данный момент нижнекамцы смотрятся неплохо и могут попасть в плей-офф. Игра Кареева обнадёживает. После выступления за новокузнецкий «Металлург» Кареев ощутил в новой команде поддержку защитников, поэтому случились и 133 сухие минуты. Сейчас «Нефтехимику» нужно у всех брать очки, и не важно — с крупным счётом побеждать или по буллитам.: Все команды, за исключением «Нефтехимика», имеют шансы при определённом раскладе, но очень неровно выступали на протяжении всего сезона. У Назарова есть опыт игры в плей-офф и попадания в плей-офф, так что из всех бригады тренеров он наиболее опытный. Исходя из этого, у «Нефтехимика» больше возможностей попасть в восьмёрку.