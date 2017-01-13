6 последних сейвов вратарей КХЛ, в которые сложно поверить

Якуб Седлачек («Динамо» Р)
Эпизод произошёл в матче с «Йокеритом». Томи Хухтала вошёл в зону рижан и отдал на Ессе Йоэнсуу, который в свою очередь элегантно оставил шайбу Петеру Регину. Датчанин прошёл по правому флангу и отдал прострельную передачу на Хухталу, который уже был готов праздновать взятие ворот. Но эту красивую комбинацию прервал вратарь динамовцев Якуб Седлачек, распластавшийся на линии ворот и преградивший клюшкой путь шайбе.
Майкл Гарнетт («Медвешчак»)
Опытный Майкл Гарнетт продолжает творить чудеса в воротах. В матче с «Салаватом» его потрясающий сейв спас «Медвешчак» от поражения в основное время и перевёл игру в овертайм. На последних минутах третьего периода команда Горди Дуайера играла в меньшинстве. Умарк выдал классный пас на открытого на другом фланге Лепистё, который бросал наверняка. Но Гарнетт сумел за считаные доли секунды переместиться из одного угла в другой, а затем гениально сыграл клюшкой, переправив в перекладину летевшую в верхний угол ворот шайбу. А дальше уже свою работу сделали защитники, не дав Григоренко сыграть на добивании.
Илья Андрюхов («Амур»)
К тому моменту «Амур» по ходу третьего периода проигрывал у себя дома «Автомобилисту» со счётом 0:5, а Андрюхов вынужден был вступить в игру вместо Метсолы в конце второй двадцатиминутки. И в одном из эпизодов Илья доказал, что и он не просто так числится в хабаровской команде. Игроки уральской команды убежали в контрвыпад «3 на 3», последовал пас на абсолютно свободного Артёма Гареева, и тот бросал из выгоднейшей позиции в пустой угол ворот. Но Андрюхов, как футбольный вратарь, совершил прыжок из одного угла в другой, тем самым предотвратив уже, казалось, неминуемый гол. Кто знает, если бы он вышел с первых минут, может быть, встреча сложилась по-другому?
Владислав Подъяпольский («Металлург» Нк)
Как только не «расстреливали» хоккеисты ЦСКА вратаря «Кузни» Владислава Подъяпольского! Броски шли из любых позиций, но молодой голкипер, чьим кумиром является Сергей Бобровский, почти со всеми доблестно справился, чем по окончании матча заслужил самые восторженные эпитеты в свой адрес. Особенно запомнилось спасение, когда вратарь, отразив один бросок, увидел, что с другого угла бросает Основин. Он бросился на лёд, выставив руки, и отразил летящую шайбу ловушкой, а затем среагировал на добивание Ожиганова.
Юха Метсола («Амур»)
В недавнем матче «Амура» и минского «Динамо» хабаровчане удержали победу в основное время благодаря своему голкиперу Юхе Метсоле. За минуту с небольшим до конца третьего периода хоккеисты из столицы Беларуси играли в большинстве. От синей линии последовал наброс на ворота, и на пятаке завязалась борьба за шайбу. Снаряд отскочил на клюшку Ковыршину, находившемуся на свободном пространстве справа, и тот с первого касания нанёс, казалось бы, спасительный для минчан бросок по воротам. Но Метсола вовремя среагировал на опасность, переложился набок и поймал шайбу в ловушку, хотя бросок был с очень близкой дистанции.
Вилле Коллпанен («Нефтехимик»)
В тот же игровой день чудеса реакции и пластики продемонстрировал другой финский вратарь — Вилле Колппанен, в матче «Динамо» (Москва) – «Нефтехимик». К середине первого периода хозяева вели со счётом 2:0, а Вилле после второй пропущенной нижнекамцами шайбы сменил недавно пришедшего в команду Кареева. В одном из эпизодов защитник динамовцев Мэт Робинсон продвинулся к лицевой линии и отдал пас на Галимова, находившегося чуть позади. Бросок у Анселя не получился, но на подхвате был Яков Рылов, который зарядил по воротам Колппанена метров с 10 что есть силы. Но Вилле не растерялся. Даже потеряв клюшку, он справился с броском динамовца, вытянувшись в струнку и отразив шайбу ловушкой. Настоящий Буффон от хоккея!