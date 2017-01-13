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«Кузня» не «Мерседес», СКА не «уазик», «Магнитка» спаслась с 0:3

«Магнитка» долго запрягала, но быстро поехала в игре со «Спартаком», а в Новосибирске подписали договор на строительство новой арены.