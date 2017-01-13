«Кузня» не «Мерседес», СКА не «уазик», «Магнитка» спаслась с 0:3

Спартаковская месть не удалась
Два месяца назад команды встречались между собой в Ледовом дворце, и тогда «Металлург» нанёс крупное поражение красно-белым со счётом 5:1. Неизвестно, насколько именно реваншистские мотивы руководили действиями спартаковцев, но с первых минут подопечные Ярушкина завладели преимуществом в игре и сумели воплотить его в забитые голы. Сначала Шмелёв броском от борта открыл счёт в матче, а спустя несколько минут Васильев удачно подставил клюшку под бросок Глазачева. Затем «Магнитка» перехватила инициативу и зажала москвичей в свое зоне, но дивидендов ей это не принесло.
Казалось бы, для «Спартака» повторяется недавний матч в Уфе, где он тоже вёл 2:0 после первого периода, но в следующем игровом отрезке «Салават» красно-белых задавил. Однако в Магнитогорске всё пошло по иному сценарию: в начале второй двадцатиминутки Игорь Мирнов отправил третью в ворота Кошечкина, после чего его сменил Самсонов. Мозякин через несколько минут одну шайбу отквитал, но картины это не изменило: «Спартак» в целом выглядел проворнее своего соперника. Между этими двумя шайбами уместилось удаление до конца матча Железкова за удар в голову.
В конце периода «Спартак» схватил два удаления подряд, чем хозяева не преминули воспользоваться. Сёмин из круга вбрасывания отправил снаряд в дальний угол, в противоход Свенссону. А ближе к концу третьего периода Ярослав Косов, получив шайбу от Санталы, подъехал к Свенссону, дождался, пока тот выкатится из ворот, обвёл его сбоку и сравнял счёт. Эта шайба стала первой для Косова в текущем сезоне. На этом хозяева не остановились, и за две с небольшим минуты до конца основного времени Сергей Мозякин забросил во второй раз в матче. За оставшееся время спартаковцы пропустили ещё дважды. Таким образом, «Магнитка» выиграла со счётом 6:3.
«В хоккее есть законы, которые нельзя нарушать. Некоторые игроки, наверное, посчитали, что для них законы не писаны. Нужно делать правильные действия на площадке, тогда приходит успех. А когда ты нарушаешь хоккейные истины, случается вот так. С победой хозяев», — жёстко высказался после матча главный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин.
«Трактор» проиграл третий матч подряд
В другой игре, состоявшейся в Уральском регионе, челябинский «Трактор» принимал у себя «Сочи». И, в отличие от игры в Магнитогорске, здесь хозяева сумели первыми открыть счёт. Максим Якуценя на излёте игры в большинстве вывел челябинцев вперёд. Однако довести период до конца, лидируя в счёте, «Трактор» не сумел. Андрей Костицын вошёл в зону, окружённый несколькими соперниками, и бросил по воротам. Первый бросок был заблокирован, но он не сдался и выстрелил во второй раз, поразив ворота Францоуза. Игра дошла до серии буллитов, где победу гостям принесла результативная попытка Егора Морозова. Благодаря этой победе подопечные Буцаева набрали два очка и вышли на седьмое место в Западной конференции.
Кугрышев помог ЦСКА победить свою бывшую команду
Пожалуй, центральная встреча дня состоялась во дворце на Ленинградском проспекте в Москве, где ЦСКА принимал у себя «Сибирь». Почти до конца первой двадцатиминутки счёт на табло был нулевым, и сибиряки должны были благодарить за это фортуну: «армейцы» дважды попадали в штангу. Но под конец первой трети поединка шайба нашла свой путь в ворота Дэнни Тейлора. Отличился Максим Мамин, который этим голом сделал себе отличный подарок на день рождения. Во втором периоде гости заиграли поживее, и им даже удалось забросить ответную шайбу, но судьи не засчитали её, усмотрев в том эпизоде атаку вратаря со стороны Артюхина.
С таким счётом команды доиграли до середины третьего периода, и уже стало казаться, что «армейцы» завоюют победу. С этим не был согласен Зак Бойчак, который прошёл по правому флангу и отдал прострельную передачу. Шайба попала в Александра Кутузова и отскочила от него в ворота Сорокина. Но недолгой была радость гостей. Всего через две минуты ЦСКА забил вторую. Свою бывшую команду огорчил Дмитрий Кугрышев, отлично сыгравший на добивании после броска Петрова. С таким счётом игра и закончилась. ЦСКА продолжил погоню за питерскими одноклубниками, с которыми «Сибири» предстоит сыграть в следующем матче.
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Два гола и две передачи Шипачёва помогли СКА разгромить «Кузню»
Наверняка болельщики «Кузни» да и просто нейтральные зрители надеялись, что в этом матче будет борьба. Надежды эти во многом были связаны с хорошей игрой вратаря Подъяпольского в прошлой игре с ЦСКА, но на одном лишь кураже голкипера далеко не уедешь. Это и подтвердила сегодняшняя встреча. Уже к 10-й минуте питерцы усилиями Белова, Тихонова и Хохлачёва вели со счётом 3:0. После третьего пропущенного гола тренерский штаб «Кузни» решил, что с Подъяпольского хватит, и выпустил вместо него Хакимова. Не помогло. До конца периода шайбой успел отметиться Евгений Дадонов.
В начале второй двадцатиминутки издевательство над гостями продолжилось. Вадим Шипачёв дважды за три минуты поразил ворота Хакимова, и после этого новокузнечане почти полчаса держали ворота на замке. Динар Хафизуллин на 52-й минуте в седьмой раз огорчил «металлургов». А затем гости огрызнулись шайбой Разумова. Но до конца основного времени СКА забросил ещё дважды. Сделали это Дацюк и Гусев, а в шайбе Павла поучаствовал даже Шестёркин. Питерцы одержали одну из самых крупных побед в этом сезоне.
«На установке сказал, что в СКА есть игроки, которые сначала не на «мерседесах», а на «уазиках» ездили. Если мои ребята хотят играть в таких командах, то должны показать, на что способны. Думаю, главный тренер сборной увидел сегодня кандидатов. Некоторые хоккеисты «Кузни» только первый сезон играют в КХЛ, им не хватает опыта и сил», — отметил главный тренер «Кузни» Сергей Бердников.
«Авангард» выиграл в Череповце
Матч в Череповце начался во вполне ожидаемом ключе. Первый период прошёл с игровым перевесом гостей, даже несмотря на то, что «Северсталь» вчистую переиграла омичей на вбрасываниях – 13:2. А на 25-й минуте Владимир Соботка использовал большинство и вывел свою команду вперёд, подобрав шайбу в нескольких метрах от ворот и бросив с кистей. Долгое время команды шли практически нос к носу, до тех пор пока Илья Зубов на 60-й минуте окончательно не склонил чашу весов в сторону «ястребов». 2:0 – «Авангард» увозит из Череповца победу с футбольным счётом.
Женская молодёжная сборная России проиграла США
На следующий день после четвертьфинала с хозяйками турнира чешками, завершившегося скандалом с освистыванием местными болельщиками российского гимна, подопечные Евгения Бобарико встретились в 1/2 финала со сборной США. К сожалению для россиянок, с самого начала матч начал складываться для них неудачно: к концу первого периода девушки уступали соперницам со счётом 0:2, к концу второго — 0:6. В третьем счёт не изменился. Таким образом, россиянки проиграли в полуфинале и теперь встретятся с проигравшей командой из пары Канада – Швеция.