Белов не справится с «Ак Барсом», «Динамо» снова не проиграет

«Амур» — «Динамо» (Рига)

«Адмирал» — «Йокерит»

«Куньлунь Ред Стар» — «Динамо (Минск)

«Витязь» — «Ак Барс»

В Подольск приезжает Зинэтула Билялетдинов. В гости к своему старому другу, бывшему помощнику по тренерскому штабу «Ак Барса» Валерию Белову. Беловстал одним из главных открытий нынешнего чемпионата.

«Динамо» (Москва) – «Лада»

«Локомотив» — «Нефтехимик»

Хабаровчане и рижане в прошлом туре преподнесли сенсации. «Амур» минимально выиграл у минского «Динамо», а Рига одолела во Владивостоке «Адмирал», который ведёт упорную борьбу за попадание в плей-офф. Теперь соперникам играть друг с другом. Накануне «Амур» расторг контракты с нападающим Денисом Орловичем-Грудковым и защитником Михаилом Тихоновым по обоюдному согласию сторон. Напомним, оба были компенсацией за переход в стан «армейцев» Артёма Зуба. Видимо, анонсированное ранее сотрудничество между СКА и хабаровским клубом приобретает новые, более загадочные формы.победа «Амура».Коллективу Александра Андриевского нельзя терять очки. Каждое из них может стать решающим в борьбе за попадание в первую восьмёрку на Востоке. «Йокерит» проиграл три последние встречи, выглядит не слишком уверенно, поэтому фаворитом в отчётном противостоянии будут именно хозяева. Но фаворит – не значит победитель. Ведь и финнам отступать некуда. «Витязь» поджимает снизу, а после победы над СКА коллектив из Страны тысячи озёр сбавил обороты и набрал всего очко, уступив по буллитам «Ладе». Так что нас ждёт очень занимательное противостояние.«Йокерит» должен добиться успеха.Китайский клуб одержал победу над «Йокеритом» и теперь ждёт в гости минчан. «Динамо» пора прибавлять, так как в последнее время игра клуба оставляет желать лучшего. «Куньлунь», несмотря на статус новичка, ошибок соперникам не прощает, особенно на домашнем льду. Владимир Юрзинов построил очень боеспособный коллектив. Практически нет сомнений, что «драконы» уже в первый год выступления в лиге попадут в желанную восьмёрку Востока и пошумят в плей-офф. Ну а пока надо справиться с «зубрами».хозяева выиграют у «Динамо».В Подольск приезжает Зинэтула Билялетдинов. В гости к своему старому другу, бывшему верному помощнику по тренерскому штабу «Ак Барса» Валерию Белову. Белов стал одним из главных открытий нынешнего чемпионата, «Витязь» при нём буквально расцвёл. Но нынче коллегам не до дружбы, ведь на льду друзей не бывает. Поэтому Билялетдинову придётся всерьёз постараться, чтобы увезти из Подмосковья три очка после трёх поражений подряд. Наставники прекрасно знают друг друга, готовы к битве и наверняка устроят в Подольске хоккейный праздник. Белов не только помогал Билялетдинову, но и сам тренировал казанцев, так что матч принципиальный со всех точек зрения.казанцы одержат победу.Динамовцы довольно уверенно играют дома с командами, которые уступают им по мастерству и титулованности. Пять побед подряд говорят сами за себя, в 2017 году команда Сергея Орешкина ещё не проигрывала и явно не собирается это делать во встрече с «автозаводцами». «Лада», на которую мало кто ставит, всячески старается зацепиться за плей-офф, а недавно и вовсе обыграла «Салават». Правда, испытывающий определённый кризис. Смогут ли хоккеисты Артиса Аболса навязать борьбу двукратным обладателям Кубка Гагарина? Выбора у «Лады» точно нет.«Динамо» одержит домашнюю победу.Ярославцы, вдохновившись домашний победой над «Ак Барсом», ждут в гости другой клуб из Республики Татарстан. «Нефтехимик» — ещё одна команда из серии «всё или ничего». Борьба за плей-офф на Востоке достигает своего апогея, Андрей Назаров прекрасно это понимает. Поэтому и сказал на прошлой пресс-конференции, что матч с московским «Динамо» его хоккеистам нужно поскорее забыть. Ошибки изучены, осталось не наступить на старые грабли и прибавить в результативности. С ней в 2017 году у Нижнекамска беда.сделаем ставку в пользу «железнодорожников».