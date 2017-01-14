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Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Овечкин и Холтби не сбавляют оборотов, Бучневич снова в деле

«Сухарь» Холтби и пас Овечкина помогли «Вашингтону» одержать восьмую победу подряд, а возвращение Бучневича не спасло «Рейнджерс».
14 января 2017, суббота. 09:45. Хоккей
«Столичные»: 8 побед подряд
«Вашингтон» одержал восьмую победу подряд, неожиданно крупно переиграв на своей площадке «Чикаго». «Чёрные ястребы» приехали в столицу США, также имея в активе выигрышную серию (четыре победы кряду), но противостоять мощному натиску Овечкина и компании коллектив Джоэля Кенневилля оказался не готов. Уже в первом периоде хозяева полностью смяли соперников, в три раза перебросав «Блэхоукс», и три шайбы, заброшенные в стартовой двадцатиминутке, определили дальнейший ход игры.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2017, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
6 : 0 3:0, 1:0, 2:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Бигл (Винник, Уилсон) – 06:04 (5x5), 2:0 – Бекстрём (Оши, Овечкин) – 06:17 (5x5), 3:0 – Коннолли (Эллер, Бураковски) – 17:49 (5x5), 4:0 – Уилсон (Шмидт, Эллер) – 37:01 (5x5), 5:0 – Оши (Бекстрём, Шмидт) – 48:11 (5x5), 6:0 – Бигл (Карлсон, Уилсон) – 58:28 (5x5)
Победным для «Кэпиталз» оказался первый гол, забитый на седьмой минуте силовиком Джеем Биглом. Несколько сумбурная атака «Вашингтона» завершилась неплохим кистевым броском со средней дистанции: это набранное Биглом очко стало 17-м в текущем сезоне, и нападающий имеет все шансы побить личный рекорд результативности, который составляет 20 баллов за регулярный чемпионат.
Через несколько мгновений к процессу разгрома «Чикаго» подключились и лидеры. Не успел Бигл как следует попраздновать гол, как Овечкин и Бекстрём соорудили вкусную комбинацию, завершившуюся точным броском шведа. Овечкин в этом эпизоде записал на свой счёт результативную передачу, которая стала шестым (3+3) очком Александра в трёх последних матчах.
Главным же героем встречи в составе «Вашингтона» стал вратарь Холтби, который отразил все 24 броска по своим воротам, записал на свой счёт шестой шат-аут в сезоне и вышел по этому показателю в лидеры лиги. «Мы просто стараемся сохранить тот победный дух, который был у нас в последних матчах. Все парни выкладываются,
после каждого матча мы не думаем об успехе, а жмём «сброс» и возвращаемся к работе. Все чувствуют, что команда играет лучше и лучше», — сказал Никлас Бекстрём. «Нам сегодня говорить не о чем. Это была важная игра, но мы не решили поставленных задач. В первом периоде мы играли без шайбы, дали сопернику возможность создать тонну моментов у наших ворот. Во второй двадцатиминутке всё стало лучше, но когда уступаешь в четыре шайбы, то отыграться против очень хорошей команды невероятно трудно», — признал главный тренер «Чикаго» Джоэль Кенневилль.

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Вашингтон» почти догнал «Коламбус» — лидирующие «синие мундиры» имеют на одно очко больше и один матч в запасе.

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Таварес: хет-трик и 500 очков в кармане


«Островитяне» прервали серию из трёх неудачных матчей, сумев насолить борющейся за кубковую «уайлд-кард» «Флориде». Главным действующим лицом у «Айлендерс» стал лидер и капитан команды Джон Таварес, который достиг отметки в 500 очков за карьеру и оформил хет-трик.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2017, суббота. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2 : 5 1:2, 0:1, 1:2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Чимера (Бовилье) – 02:22 (5x5), 0:2 – Таварес (Ледди, Бейли) – 03:48 (5x5), 1:2 – Трочек (Ягр, Яндл) – 09:55 (5x5), 1:3 – Ледди – 36:06 (5x5), 2:3 – Смит (Трочек, Яндл) – 41:42 (5x4), 2:4 – Таварес (Бейли) – 47:50 (5x5), 2:5 – Таварес (Цизикас, Ледди) – 58:16 (en)
«Трудно поверить, что я смог добраться до такого рубежа. Я даже не знал, что близок к нему – мне сказали об этом лишь позавчера. Я очень рад, но хочу сказать большое спасибо моим партнёрам, тренерам и всем тем людям, которые поспособствовали моему появлению в лиге. Такие отметки заставляют ценить подобные вещи», — сказал Таварес, у которого в активе 501 (221+280) очко в 550 матчах в НХЛ.


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Бучневич снова в деле


Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич провёл свой первый матч после двухмесячного восстановления от травмы спины, но удачное возвращение российского новобранца не позволило «синерубашечникам» набрать очки в домашней встрече с «Торонто». Россиянин смог отметиться результативной передачей, ассистировав Джею Ти Миллеру в конце третьего периода, но на исход матча этот гол не повлиял. «Кленовые листья» дважды за игру реализовали большинство, в то время как «рейнджеры» не использовали ни одно из шести удалений соперников.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2017, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 4 0:2, 1:1, 1:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Нюландер (Кадри, Ханвик) – 04:49 (5x5), 0:2 – ван Римсдайк (Марнер, Бозак) – 17:28 (5x4), 1:2 – Крайдер (Макдона, Цуккарелло) – 29:05 (5x5), 1:3 – Браун (Мэттьюс, Гардинер) – 34:27 (5x5), 1:4 – Кэррик (Бозак, Марнер) – 53:20 (5x4), 2:4 – Миллер (Бучневич, Кленденинг) – 58:35 (5x5)
«Да, мы проиграли соревнование спецбригад, это стоило нам матча. Мы говорим об этом перед каждой игрой, но воплотить сказанное в реальность не получается. Очень трудно рассчитывать на успех, если оппоненты лучше тебя действуют в большинстве», — сокрушался после матча нападающий нью-йоркцев Дерек Степан. «Мы в четвёртый раз за пять последних домашних матчей пропустили первыми. У меня нет ответа на вопрос, что с нами происходит. Сами себя ставим в трудное положение», — добавил голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист.


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Корписало – новый сменщик Бобровского


«Молнии» не сумели подхватить победный импульс, возникший после возвращения основного вратаря команды Бена Бишопа и выигрыша в предыдущем матче с «Баффало». В домашней игре с «Коламбусом» южанам не помогла ни трогательная церемония в честь Мартена Сан-Луи, который стал одной из легенд «Тампы», завоевав в составе «Лайтнинг» Кубок Стэнли, ни появление в воротах «Блю Джекетс» Йоонаса Корписало. Финский страж ворот был вызван из фарм-клуба на замену Антону Форсбергу, который не смог закрепиться в роли сменщика Сергея Бобровского, проиграв предыдущий матч «Каролине».
Корписало уверенно заменил слегка приболевшего Бобровского, отразив 31 бросок в исполнении хоккеистов «Тампы» и выиграв дуэль у Андрея Василевского. Самая «жара» у ворот финна была в первом периоде, который «молнии» провели с максимальной активностью, нанеся 19 бросков. «Это было удручающее зрелище», — откровенно сказал после матча главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла<, но с началом второго отрезка гостям удалось перевернуть ход встречи.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2017, суббота. 04:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1 : 3 1:0, 0:1, 0:2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Друен (Фильппула, Палат) – 16:18 (5x5), 1:1 – Андерсон (Савар) – 36:40 (5x5), 1:2 – Фолиньо (Веренски, Веннберг) – 44:29 (5x4), 1:3 – Дженнер – 58:55 (en)
«Мундиры» смогли лишить «Тампу» владения шайбой, взвинтили скорость и более эффективно воспользовались созданными моментами. Победным для «Блю Джекетс» стал гол капитана команды Ника Фолиньо, забитый в большинстве на старте третьей двадцатиминутки. «После разминки стало ясно, что Боб не сможет играть. Мы сразу сделали выбор в пользу Корписало, который великолепно сыграл в первом периоде. Он удержал нас на плаву, дал возможность победить, которая была использована», — добавил Торторелла. «Тампа» потерпела пятое поражение в шести последних матчах, и шансы «молний» на продолжение реальной борьбы за место в плей-офф становятся всё меньше.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг Чикаго Блэкхоукс Александр Овечкин Андрей Василевский Джон Таварес
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