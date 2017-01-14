Овечкин и Холтби не сбавляют оборотов, Бучневич снова в деле

Таварес: хет-трик и 500 очков в кармане

Бучневич снова в деле

Корписало – новый сменщик Бобровского

«Столичные»: 8 побед подряд«Вашингтон» одержал восьмую победу подряд, неожиданно крупно переиграв на своей площадке «Чикаго». «Чёрные ястребы» приехали в столицу США, также имея в активе выигрышную серию (четыре победы кряду), но противостоять мощному натиску Овечкина и компании коллективоказался не готов. Уже в первом периоде хозяева полностью смяли соперников, в три раза перебросав «Блэхоукс», и три шайбы, заброшенные в стартовой двадцатиминутке, определили дальнейший ход игры.Победным для «Кэпиталз» оказался первый гол, забитый на седьмой минуте силовиком. Несколько сумбурная атака «Вашингтона» завершилась неплохим кистевым броском со средней дистанции: это набранное Биглом очко стало 17-м в текущем сезоне, и нападающий имеет все шансы побить личный рекорд результативности, который составляет 20 баллов за регулярный чемпионат.Через несколько мгновений к процессу разгрома «Чикаго» подключились и лидеры. Не успел Бигл как следует попраздновать гол, как Овечкин и Бекстрём соорудили вкусную комбинацию, завершившуюся точным броском шведа. Овечкин в этом эпизоде записал на свой счёт результативную передачу, которая стала шестым (3+3) очком Александра в трёх последних матчах.Главным же героем встречи в составе «Вашингтона» стал вратарь Холтби, который отразил все 24 броска по своим воротам, записал на свой счёт шестой шат-аут в сезоне и вышел по этому показателю в лидеры лиги. «Мы просто стараемся сохранить тот победный дух, который был у нас в последних матчах. Все парни выкладываются,после каждого матча мы не думаем об успехе, а жмём «сброс» и возвращаемся к работе. Все чувствуют, что команда играет лучше и лучше», — сказал. «Нам сегодня говорить не о чем. Это была важная игра, но мы не решили поставленных задач. В первом периоде мы играли без шайбы, дали сопернику возможность создать тонну моментов у наших ворот. Во второй двадцатиминутке всё стало лучше, но когда уступаешь в четыре шайбы, то отыграться против очень хорошей команды невероятно трудно», — признал главный тренер «Чикаго» Джоэль Кенневилль.В турнирной таблице Столичного дивизиона «Вашингтон» почти догнал «Коламбус» — лидирующие «синие мундиры» имеют на одно очко больше и один матч в запасе.«Островитяне» прервали серию из трёх неудачных матчей, сумев насолить борющейся за кубковую «уайлд-кард» «Флориде». Главным действующим лицом у «Айлендерс» стал лидер и капитан команды, который достиг отметки в 500 очков за карьеру и оформил хет-трик.«Трудно поверить, что я смог добраться до такого рубежа. Я даже не знал, что близок к нему – мне сказали об этом лишь позавчера. Я очень рад, но хочу сказать большое спасибо моим партнёрам, тренерам и всем тем людям, которые поспособствовали моему появлению в лиге. Такие отметки заставляют ценить подобные вещи», — сказал Таварес, у которого в активе 501 (221+280) очко в 550 матчах в НХЛ.Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс»провёл свой первый матч после двухмесячного восстановления от травмы спины, но удачное возвращение российского новобранца не позволило «синерубашечникам» набрать очки в домашней встрече с «Торонто». Россиянин смог отметиться результативной передачей, ассистировавв конце третьего периода, но на исход матча этот гол не повлиял. «Кленовые листья» дважды за игру реализовали большинство, в то время как «рейнджеры» не использовали ни одно из шести удалений соперников.«Да, мы проиграли соревнование спецбригад, это стоило нам матча. Мы говорим об этом перед каждой игрой, но воплотить сказанное в реальность не получается. Очень трудно рассчитывать на успех, если оппоненты лучше тебя действуют в большинстве», — сокрушался после матча нападающий нью-йоркцев. «Мы в четвёртый раз за пять последних домашних матчей пропустили первыми. У меня нет ответа на вопрос, что с нами происходит. Сами себя ставим в трудное положение», — добавил голкипер «Рейнджерс»«Молнии» не сумели подхватить победный импульс, возникший после возвращения основного вратаря командыи выигрыша в предыдущем матче с «Баффало». В домашней игре с «Коламбусом» южанам не помогла ни трогательная церемония в честь Мартена Сан-Луи, который стал одной из легенд «Тампы», завоевав в составе «Лайтнинг» Кубок Стэнли, ни появление в воротах «Блю Джекетс». Финский страж ворот был вызван из фарм-клуба на замену, который не смог закрепиться в роли сменщика, проиграв предыдущий матч «Каролине».Корписало уверенно заменил слегка приболевшего Бобровского, отразив 31 бросок в исполнении хоккеистов «Тампы» и выиграв дуэль у. Самая «жара» у ворот финна была в первом периоде, который «молнии» провели с максимальной активностью, нанеся 19 бросков. «Это было удручающее зрелище», — откровенно сказал после матча главный тренер «Коламбуса»<, но с началом второго отрезка гостям удалось перевернуть ход встречи.«Мундиры» смогли лишить «Тампу» владения шайбой, взвинтили скорость и более эффективно воспользовались созданными моментами. Победным для «Блю Джекетс» стал гол капитана команды Ника Фолиньо, забитый в большинстве на старте третьей двадцатиминутки. «После разминки стало ясно, что Боб не сможет играть. Мы сразу сделали выбор в пользу Корписало, который великолепно сыграл в первом периоде. Он удержал нас на плаву, дал возможность победить, которая была использована», — добавил Торторелла. «Тампа» потерпела пятое поражение в шести последних матчах, и шансы «молний» на продолжение реальной борьбы за место в плей-офф становятся всё меньше.