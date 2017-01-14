Два Широкова на ЦСКА и снеговик Салака. Обзор соцсетей

Холодные Ханты
В Ханты-Мансийске стоит суровая зима — температура опустилась до -38. Несмотря на морозы, Никита Беспалов выбрался на прогулку перед матчем. Правда игра с «Югрой» у голкипера«Спартака» не задалась — Никита пропустил три шайбы и был заменён после первого периода.
Снеговик Салака
Семья Александра Салака в Новосибирске не скучает. На днях дети голкипера «Сибири» слепили снеговика, а затем и на санках с папой покатались. → «Сибирь» в аутсайдерах. Кто попадёт в плей-офф КХЛ? Восток
Китайское гостеприимство
В Пекине оригинально встретили московское «Динамо». «В отеле решили украсить столовую к приезду российской хоккейной команды. Для этого взяли французский флаг, маленькие гантели, обручи и фитнес-мячи», — гласит подпись под фотографией. Оригинальности китайцам не занимать.
Коварж в сумке
Вратарь «Северстали» открыл способ бесплатно путешествовать в самолётах… Достаточно залезть в спортивную сумку!
Вдохновение Красоткина
Антон Красоткин делает первые шаги во взрослом хоккее. За ярославский «Локомотив» в этом сезоне 19-летний голкипер сыграл лишь два матча. Не сомневаемся, прекрасная Мирослава и дальше будет вдохновлять Антона.
Два Широкова
На «армейском» дерби в Москве у Сергея Широкова был персональный болельщик. Футболист Роман Широков — известный хоккейный фанат. Любопытно, что когда Роман выступал в «Зените», то часто играл в хоккей, естественно, в свитере своего тёзки.
Вольски идёт на поправку
Нападающий «Магнитки» недавно перенёс операцию на шее. «Операция прошла успешно, и теперь я могу начать своё восстановление, чтобы вернуться на лёд. Или на поле для гольфа, или теннисный корт, потому что летом это будем самым подходящим. Врачи проделали отличную работу. Спасибо моей жене, семье и друзьям за поддержку», — написал Вольски.
Личный самолёт после победы над «Магниткой»
На днях «Сочи» одержал волевую победу в Магнитогорске. По такому случаю нападающий сочинцев Павел Падакин выставил фотографию из личного самолёта. Хоккеистам так быстро выплатили премию за победу?
Квартальнов нашёл друзей
Перед матчем с московским «Динамо» Никита Квартальнов успел встретиться с друзьями. «Случайные знакомства, превращаются в хорошую дружбу», — написал довольный нападающий «Нефтехимика».
Мамину — 22!
13 января день рождения отпраздновал нападающий ЦСКА. Самый лучший подарок Максим сделал себе сам — забил первый гол в ворота «Сибири», внеся свой вклад в победу «армейцев». → «Кузня» не «Мерседес», СКА не «уазик», «Магнитка» спаслась с 0:3