«Тупица, ты почему трубку не берёшь?» Клуб срочных вратарей в НХЛ

Ваш выход, студент!
Всё началось ещё до новогодних праздников, и одним из «застрельщиков» моды на «экстренных голкиперов» стал «Чикаго». В начале декабря «чёрные ястребы» столкнулись с неожиданной вратарской проблемой: перед самым стартом выездного матча с «Филадельфией» с острым аппендицитом был отправлен в больницу основной голкипер Кори Кроуфорд. Его сменщик Скотт Дарлинг был готов занять пост номер один, но кто исполнит роль дублёра, когда до старта гостевой встречи осталось меньше часа? И тут настоящий голливудский поворот сюжета, который вряд ли возможен в каком-либо другом виде спорта: в качестве сменщика менеджмент клуба достаточно быстро отыскал 23-летнего болельщика Эрика Семборски. Этот парень никогда не провёл ни одной минуты на профессиональном хоккейном уровне, но во время учёбы в Темпльском университете защищал ворота студенческой команды, чего для выполнения амплуа второго номера оказалось достаточно.
→ Малкин догнал Кросби, Кучеров забил победный гол
Персонал «Чикаго» тут же изготовил для него игровой свитер (взяли 50-й номер Кроуфорда и нашили фамилию Семборски поверх), после чего Эрик срочно был отправлен в раздевалку для облачения во вратарскую амуницию. О настоящей хоккейной карьере Семборски, по его собственным признаниям, никогда не помышлял – он предпочёл стать тренером для детей, проходящих реабилитацию в клинике неподалёку от Филадельфии. Выйти на лёд непосредственно в матче НХЛ ему не довелось, но предматчевую разминку, без сомнения, он запомнил на всю жизнь. «Мне бросали такие звёзды, как Патрик Кейн! Это были лучшие 15 минут хоккея для меня. Уникальная ситуация, которая невозможна ни в футболе, ни в бейсболе, ни в любом другом спорте», — сказал довольный Семборски, получивший свою порцию славы.
«Между прочим, я подумывал о том, чтобы выпустить Семборски, потому что Дарлинг запустил три шайбы подряд во втором периоде», — усмехнулся после матча в седые усы наставник «Чикаго» Джоэль Кенневилль. Примечательно, что тренера вратарей Джимми Уэйта «Блэкхоукс» не смог заявить «экстренным голкипером»: согласно правилам, Уэйт – бывший игрок НХЛ, с которым надо было бы подписывать полноценный профессиональный контракт, а сделать это не позволял потолок зарплат.
Между прочим, я подумывал о том, чтобы выпустить Семборски, потому что Дарлинг запустил три шайбы подряд во втором периоде.
Из кресла парикмахера – в ворота
Странности со «срочными вратарями» случались и раньше. В декабре 2010 года проблемы с голкиперами возникли у «Финикса», который приехал в Нью-Йорк на выездную игру с «Рейнджерс». Клуб, испытывавший серьёзные финансовые затруднения, нашёл вратаря буквально за несколько минут до начала матча – спасителем «койотов» также стал бывший студент Том Фентон<. «Я спокойно сидел в кресле парикмахера и ждал, когда мастер закончит наводить мне красоту. Слышал, что звонит телефон, но разговаривать во время стрижки было не очень удобно, поэтому я не ответил. Когда же наконец взял телефон, то услышал разъярённый голос главы местной молодёжной лиги: «Тупица, ты почему трубку не берёшь?! Через час у тебя игра за «Финикс» в «Мэдисон Сквер Гарден»!» — с восторгом вспоминает Фентон.
Тупица, ты почему трубку не берёшь?! Через час у тебя игра за «Финикс» в «Мэдисон Сквер Гарден»!Всю игру Фентон дисциплинированно просидел на скамейке запасных, но шанса выйти на лёд в самом матче ему не дали, и капитан «Койотс» Шейн Доан напрасно упрашивал арбитров матча выдать Фентону две минуты штрафа, чтобы его фамилия была отмечена в игровом протоколе.
Заслуживает внимания и прошлогодняя история в АХЛ, когда «Торонто Марлис» дважды пришлось призывать в качестве «экстренного вратаря» Дэйва Эйреса – водителя заливочной машины на «Мэйпл Лиф Гарденс», старом стадионе «кленовых листьев». «Меня много раз схожим образом разыгрывали сотрудники арены, так что я ни капли не поверил, когда получил такой звонок. Лишь когда помощник генерального менеджера «Мэйпл Лифс» Кайл Дубас позвонил лично, я понял, что это не шутки. Мне сказали: «Хватай щитки, прыгай за руль и мчись на стадион». Я успел приехать за 20 минут до разминки», — отмечает Эйрес.
→ Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ
Мастер по спасению
Настоящим профессионалом в деле «экстренного спасения вратарей» стал калифорниец Роб Лори. Этот 43-летний голкипер, игравший лишь в «минорных» лигах, завершил свои выступления в сезоне-2001/02, но после этого смог отметиться в трёх (!) командах НХЛ, выступая в роли «срочного стража ворот». В 2013 году у «Дакс» травму получил Йонас Хиллер, и Лори был вынужден подстраховывать Игоря Бобкова, который был срочно вызван на матч «Анахайма» из фарм-клуба. Хотя россиянин успел приехать за четыре минуты до старта игры, именно Лори выполнял функции «бэкапа» в первом периоде.
В январе 2014 года в матче «Лос-Анджелес» — «Ванкувер» к услугам Лори прибегнул «Кэнакс», который остался без заболевшего Райана Миллера. Тогдашний наставник «Ванкувера» Джон Торторелла был взбешён поведением игроков «Кингз», которые, по его словам, специально хотели травмировать сменщика Миллера Эдди Лэка, чтобы в ворота гостей встал Лори. «Судьи действительно работали не очень здорово. Торторелла почувствовал, что соперник специально хочет нанести Лэку травму, но моё появление на льду было исключено», — вспоминает Лори.
Его третьей командой, в которой он исполнил ту же роль, была «Миннесота»: согласно правилам, за каждый из таких матчей Лори заработал $ 500. «Не помню, на что я потратил эти деньги. По-моему, положил в банк. Я никогда не задумывался о деньгах в данном случае, поскольку это потрясающий опыт. Кроме того, я же получил настоящий игровой свитер со своей фамилией», — добавил Лори, который с тех пор переехал из хлебной на истории с вратарями Калифорнии в пригород Детройта.
Экипировщик, билетёр и Хаттон
Самым поразительным случаем с участием «экстренного голкипера» стал эпизод в матче между «Тампой» и «Каролиной» в самом конце 2016 года. У «ураганов» неожиданно захворал всё тот же Эдди Лэк – сменщик основного голкипера Кэма Уорда. Поскольку вратарь из фарм-клуба приехать на выезд не успевал, «ураганы» вышли из положения своими силами: подписали однодневный просмотровый контракт со своим менеджером по экипировке — 37-летним Джорджем Алвесом, который имел некоторый опыт игры в качестве вратаря в Лиге Восточного побережья и Южной профессиональной лиге.
Тренер подозвал Уорда к скамейке запасных, после чего повернулся к Алвесу и сказал: «Надевай шлем и выходи».За 7,6 секунды до финальной сирены, когда счёт был 3:1 в пользу «Лайтнинг» и надежду отыграться «Каролина» уже потеряла, наставник гостей Билл Питерс принял неожиданное решение. Тренер подозвал Уорда к скамейке запасных, после чего повернулся к Алвесу и сказал: «Надевай шлем и выходи». Ни одного броска Алвесу отразить так и не довелось (вбрасывание было в чужой зоне), но свою порцию внимания и аплодисментов он получил, а произошедшее ярко продемонстрировало уровень взаимного уважения в коллективе.
→ 7 секунд счастья. «Каролина» исполнила мечту своего сотрудника
Неделю спустя с похожей проблемой столкнулась «Флорида», у которой перед матчем с «Нэшвиллом» травму на разминке получил Роберто Луонго. Роль «срочного бэкапа» досталась специалисту по продаже билетов Бобби Сегину. Человек с весьма хоккейной фамилией никогда не играл на профессиональном уровне, но иногда помогал команде на тренировках и впервые был одет на официальный матч НХЛ. Наставник «Флориды» Том Роу, в отличие от своего коллеги Питерса, не дал сыграть неожиданному вратарю-новичку, но и риск в данном случае был куда выше, поскольку хоккеисты «Пантерз» смогли довести матч до победного конца.
→ Вратарь из билетной кассы и победный гол Панарина
Как правило, хоккейная карьера «экстренных вратарей» никогда в дальнейшем не развивается, но есть одно исключение, пусть и частичное. Незадрафтованный вратарь Картер Хаттон сейчас является полноценным игроком «Сент-Луис Блюз», а семь лет назад он играл по выходным в студенческой лиге, не имея никаких шансов попасть на уровень выше. Помог ему в этом похожий случай: в марте 2010 года его на роль «экстренного голкипера» неожиданно призвала «Филадельфия», и хотя в той игре Хаттон не выходил на лёд, но упоминание его фамилии в хоккейной среде оказало положительное влияние. Хорошо себя проявив в тренировочном лагере, он смог заключить пробный контракт с «Сан-Хосе», закрепился в фарм-клубе, а затем пробился в НХЛ.
«Это похоже на какой-то сюрреалистичный сюжет, но оказалось, что такое бывает. Уникальная ситуация, когда какой-то незнакомый местный парень получает шанс, а потом настаёт время и он выходит играть в НХЛ», — отметил Хаттон.