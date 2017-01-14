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ВХЛ. «Русская классика». 14 января. «Динамо-Балашиха» — «Химик» — 1:3
Фото: «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

«Русская классика» в честь Харламова. «Химик» обыграл «Динамо»

В «Парке легенд» состоялся матч «Русской классики» ВХЛ на открытом воздухе. «Химик» выиграл у балашихинского «Динамо» — 3:1.
14 января 2017, суббота. 16:30. Хоккей
14 января 2017 года в «Парке легенд» состоялся матч пятой «Русской классики» ВХЛ. Впервые он был сыгран на специально подготовленной ледовой площадке, а не на футбольном стадионе. Мероприятие прошло в день рождения двукратного олимпийского чемпиона, легендарного советского форварда Валерия Харламова, которому исполнилось бы 69 лет. Погода оказалась благосклонной к участникам. В Москве потеплело, не было снега и дождя. Билеты на матч были практически полностью выкуплены, при вместимости арены в 2200 зрителей.

→ «Химик» обыграл балашихинское «Динамо» в матче «Русской классики»

«Мы рады, что сыграют две команды с большим спортивным наследием. «Химик», который дал нам
олимпийских чемпионов, обладателей Кубка Стэнли. «Динамо» — один из краеугольных камней в истории нашего хоккея. Надеемся, что матч станет хорошим праздником хоккея», — отметил на пресс-конференции исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

«В следующем году Валерию Борисовичу Харламову могло бы исполниться 70 лет. Хотел бы, чтобы традиция «Русской классики» перенеслась на 14 января, чтобы в этот день проводились такие матчи», — сказал олимпийский чемпион, заместитель генерального директора комплекса «Парк легенд» Владимир Мышкин.
Фото: "Чемпионат"
Команды вышли из раздевалок в специальных шапках и отправились на лёд, после чего прозвучал гимн России, а символическое стартовое вбрасывание произвёл сын Валерия Харламова – Александр Харламов. Не обошлось и без красочного открытия, ну а коллективы выстроились на площадке.
Фото: "Чемпионат"
Прямая трансляция матча велась на большом экране, расположенном на стене «ВТБ Ледового дворца». Картинка была видна даже проезжавшим по трассе водителям.
Фото: "Чемпионат"
Оба клуба не жалели друг друга, борьба велась на каждом участке льда. Напомним, что «Химик» является фармом московского «Спартака», а «Балашиха» – московского «Динамо». Так что в какой-то степени на льду было и спартаковско-динамовское противостояние.
Фото: "Чемпионат"
Десант болельщиков из Воскресенска прибыл приличный. Были замечены на трибунах и спартаковские фанаты, поддержавшие гостей. Некоторые и вовсе раздевались по пояс.
Фото: "Чемпионат"
Не обошлось и без поклонников «Динамо-Балашиха». Тем более что в этот же день в рамках регулярного чемпионата КХЛ первая команда «Динамо» готовилась сыграть с тольяттинской «Ладой». Поэтому присутствующие в основном были москвичами.
Фото: "Чемпионат"
Ключевым отрезком матча стала концовка третьего периода, когда «Химик» сперва сам реализовал преимущество «пять на три» и повёл 2:1, а затем выстоял, играя «три на шесть». Дело в том, что два человека из Воскресенска находились в боксе для штрафников, а голкипера Ивана Бочарова заменили на шестого полевого хоккеиста.
Фото: "Чемпионат"
Коллектив Дмитрия Фролова выстоял, а гол Дмитрия Мухина в пустые ворота стал решающим. 1:3 – с такого счёта динамовцам было не отыграться. Хоккеистов «Химика» сразу стали снимать и фотографировать, и недостаток внимания прессы они не испытывали.
Фото: "Чемпионат"
После игры состоялось традиционное рукопожатие. Команды поблагодарили друг друга за игру. На лицах динамовцев было заметно разочарование.
Фото: "Чемпионат"
Ну а приз – позолоченный самовар – достался победителям. Правда, турнирное положение «Химика» после этой виктории не сильно улучшилось. Команда имеет разве что теоретические шансы на попадание в плей-офф ВХЛ, расположившись во второй части турнирной таблицы.
Фото: "Чемпионат"
Фото: "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Балашиха ХК Химик ВХЛ
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