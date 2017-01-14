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175 лет назад 2016
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Хоккей. Итоги дня. 14 января 2017 года. Обзоры матчей, видео
Фото: Нина Семашко, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

«Чикаго» интересуется Шалуновым, а девушки взяли бронзу МЧМ

«Химик» выиграл в Москве «Русскую классику», Белов переиграл своего учителя Билялетдинова, а женская «молодёжка» взяла бронзу — в итогах дня
14 января 2017, суббота. 21:15. Хоккей

«Амур» опять побеждает и вновь не пропускает


Хабаровский «Амур» продолжил свою удачную домашнюю серию, в субботу «тигры» добились разгромной победы над рижским «Динамо». Дубль в этом матче оформил форвард Вячеслав Ушенин, две передачи отдал Теэму Рамстедт. Голкипер «Амура» Юха Метсола сыграл второй матч подряд «на ноль», этот шат-аут стал для него шестым в этом сезоне. Победа позволила им подняться с 14-го на 13-е место в турнирной таблице. Математические шансы рижан на плей-офф приблизились к нулю.
ВХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2016, вторник. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
2 : 1 2:1, 0:0, 0:0
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Пухов (Завьялов, Васильев) – 07:07 (5x5), 1:1 – Голованов (Гордеев) – 09:20 (4x5), 2:1 – Голованов (Черкасов) – 16:19 (5x5)


«Йокерит» почти спасся во Владивостоке


«Адмирал» добился первой победы над финским «Йокеритом» в своей истории. Во втором периоде «моряки» вели аж со счётом 4:1, но до конца основного времени игры умудрились растерять это преимущество. В овертайме Максим Казаков принёс победу «Адмиралу», оформив хет-трик. Всего же в этом матче форвард записал на свой счёт 4 (3+1) результативных балла. Этот успех позволил дальневосточникам упрочить свои позиции в борьбе за плей-офф.
ВХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2016, вторник. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
3 : 1 2:0, 1:0, 0:1
Динамо Бш
Балашиха
1:0 – Денис Иванов (Глебов) – 06:48 (5x5), 2:0 – Панасенко (Ногин) – 18:27 (5x5), 3:0 – Королёв (Панасенко, Реунов) – 25:21 (5x4), 3:1 – Костин (Злобин) – 50:32 (5x5)


Минское «Динамо» в Пекине прервало серию поражений


После невзрачной игры в Хабаровске против «Амура» «Динамо» приехало в столицу Китая. Хозяева первыми открыли счёт при игре в меньшинстве, отличилась самая результативная связка команды Чад Ро — Шон Коллинз. Петтерссон сравнял счёт, но тут же «Куньлунь» вновь вышел вперёд. Тем не менее основное время игры завершилось вничью, а в серии послематчевых бросков победу Минску принёс точный бросок Аарона Палушая.
ВХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2016, среда. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
0 : 3 0:1, 0:2, 0:0
Сарыарка
Караганда
0:1 – Поляков (Файзуллин, Исаев) – 04:30 (5x5), 0:2 – Ломако (Алишаускас, Груздев) – 30:20 (5x4), 0:3 – Сарваров (Ердаков) – 36:43 (5x5)


В «Русской классике» побеждают только гости


В Москве на открытом катке в «Парке легенд» состоялась пятая в истории ВХЛ «Русская классика». Как и во все предыдущие разы, победу праздновали гости. В этом матче номинальными гостями были хоккеисты воскресенского «Химика». Аутсайдер чемпионата одержал в какой-то мере неожиданную победу над одним из лидеров — балашихинским «Динамо». Самым результативным хоккеистом матча стал Николай Складниченко, набравший 2 (1+1) очка. Посещаемость этого матча составила 500 зрителей.

>>> «Русская классика» в честь Харламова. «Химик» обыграл «Динамо»
ВХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2017, суббота. 12:00 МСК
Динамо Бш
Балашиха
1 : 3 0:0, 0:1, 1:2
Химик
Воскресенск
0:1 – Складниченко (Юдов, Павлюков) – 32:27 (5x5), 1:1 – Пилипенко (Шипов) – 43:12 (5x4), 1:2 – Кляузов (Складниченко, Юдов) – 47:06 (5x3), 1:3 – Мухин (Смирнов) – 59:37 (en)

«Нефтехимик» вновь терпит поражение


Вторая остановка «Нефтехимика» в выездной серии завершилась поражением в Ярославле. При этом клуб из Татарстана лидировал в счёте примерно целый период, но затем «Локомотив» смог сравнять счёт и вырвать победу. «Нефтехимик» усугубил своё поражение в борьбе за плей-офф в текущем сезоне, а «Локомотив» вновь продолжает борьбу за то, чтобы подняться, например, на третье место в турнирной таблице Западной конференции.
ВХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2017, пятница. 13:00 МСК
Сокол
Красноярск
2 : 3 0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1
Спутник
Нижний Тагил
0:1 – Васильев (Жиляков) – 37:12 (5x5), 1:1 – Щербина (Гловацкий) – 41:31 (5x5), 2:1 – Князев (Князев, Раисов) – 42:52 (5x4), 2:2 – Щанкин (Гасников) – 45:34 (5x5), 2:3 – Рожков – 65:00 ( ПБ)


Белов переиграл учителя


Подмосковный «Витязь» добился победы над казанским «Ак Барсом». Этот матч был интересен противостоянием Валерия Белова и Зинэтулы Билялетдинова. Белов долгое время был его помощником в «Ак Барсе» и сборной России. Первая их встреча завершилась победой Билялетдинова, а сейчас верх взял Белов. Очередные шайбы на свой счёт записали игроки «Витязя» Копейкин, Кемпе и Макеев. «Ак Барс» потерпел четвёртое поражение подряд в текущем сезоне.
ВХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2016, среда. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
1 : 3 0:2, 1:0, 0:1
Торпедо
Усть-Каменогорск
0:1 – Белозёров – 04:48 (5x5), 0:2 – Михайлис – 17:46 (5x5), 1:2 – Ложкин (Каменев, Рыбницкий) – 33:30 (5x4), 1:3 – Жайлауов (Белухин) – 55:51 (5x5)


«Динамо» не знает поражений в 2017-м году


Московское «Динамо» продлило победную серию до шести матчей. Последний раз динамовцы терпели поражение в прошлом году. Уже в первом периоде хозяева создали комфортное преимущество в счёте в две шайбы, затем «Лада» имела возможность вернуться в игру. В третьем периоде первую шайбу в КХЛ забросил форвард динамовцев Николай Чебыкин, а голкипер Александр Ерёменко провёл восьмой сухой матч в сезоне и сравнялся по этому показателю с Игорем Шестёркиным из СКА.
ВХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2017, пятница. 12:00 МСК
Ермак
Ангарск
0 : 1 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Молот-Прикамье
Пермь
0:1 – Раенко – 64:24 (4x4)


Вторая бронза в истории женского МЧМ


Молодёжная сборная России во второй раз в истории стала обладательницей бронзовых наград чемпионата мира. В матче за третье место команда Евгения Бобарико добилась победы над сверстницами из Швеции со счётом 2:0, шайбами в этом матче отметились Елена Проворова и Дарья Белоглазова. Эта медаль стала второй в истории российского хоккея на молодёжных женских первенствах. Первый раз россиянки брали бронзовую медаль двумя годами ранее на турнире в Баффало.

Смит приехал следить за Шалуновым


Директор по развитию игроков клуба «Чикаго Блэкхоукс» Барри Смит, возглавлявший ранее петербургский СКА, прилетел в Москву и 13 января посетил матч между московским ЦСКА и новосибирской «Сибирью». За «сибиряков» выступают сразу два хоккеиста, которые задрафтованы этим клубом, — вратарь Иван Налимов и форвард Максим Шалунов.
«Мы в Чикаго» очень довольны прогрессом Шалунова в последние два года, он много забивает, является лидером своей команды. Макс прибавил во всех компонентах игры, сегодня это игрок с другим сознанием, и мы очень этому рады. В пятницу мы поговорили с Шалуновым, и я сказал ему, что «Чикаго» готов вернуть его, если только в составе основной команды будет место для него. Мы не хотим, чтобы Шалунов играл в фарм-клубе», — сказал Смит «Р-Спорт».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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20:20 Ержабек: я счастлив, оттого что «Витязь» может попасть в плей-офф
20:20 Кудашов: «Локомотив» играет с сильными соперниками, поэтому и пропускает первым
20:16 Молодёжная женская сборная России обыграла Швецию и завоевала бронзу МЧМ
20:09 Белов: эти три необходимых очка придадут уверенности «Витязю»
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20:05 Аболс: Гурьянов удивил на МЧМ буллитами, добавил при игре в защите
20:04 Карпов: постараемся продолжить победную серию в матче с «Ак Барсом»
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19:58 Орешкин: второй период игры с «Ладой» оставил двойственное впечатление
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19:33 Барулин и Болдюк получили по одноматчевой дисквалифицикации
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