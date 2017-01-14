«Чикаго» интересуется Шалуновым, а девушки взяли бронзу МЧМ

«Амур» опять побеждает и вновь не пропускает
Хабаровский «Амур» продолжил свою удачную домашнюю серию, в субботу «тигры» добились разгромной победы над рижским «Динамо». Дубль в этом матче оформил форвард Вячеслав Ушенин, две передачи отдал Теэму Рамстедт. Голкипер «Амура» Юха Метсола сыграл второй матч подряд «на ноль», этот шат-аут стал для него шестым в этом сезоне. Победа позволила им подняться с 14-го на 13-е место в турнирной таблице. Математические шансы рижан на плей-офф приблизились к нулю.
«Йокерит» почти спасся во Владивостоке
«Адмирал» добился первой победы над финским «Йокеритом» в своей истории. Во втором периоде «моряки» вели аж со счётом 4:1, но до конца основного времени игры умудрились растерять это преимущество. В овертайме Максим Казаков принёс победу «Адмиралу», оформив хет-трик. Всего же в этом матче форвард записал на свой счёт 4 (3+1) результативных балла. Этот успех позволил дальневосточникам упрочить свои позиции в борьбе за плей-офф.
Минское «Динамо» в Пекине прервало серию поражений
После невзрачной игры в Хабаровске против «Амура» «Динамо» приехало в столицу Китая. Хозяева первыми открыли счёт при игре в меньшинстве, отличилась самая результативная связка команды Чад Ро — Шон Коллинз. Петтерссон сравнял счёт, но тут же «Куньлунь» вновь вышел вперёд. Тем не менее основное время игры завершилось вничью, а в серии послематчевых бросков победу Минску принёс точный бросок Аарона Палушая.
В «Русской классике» побеждают только гости
В Москве на открытом катке в «Парке легенд» состоялась пятая в истории ВХЛ «Русская классика». Как и во все предыдущие разы, победу праздновали гости. В этом матче номинальными гостями были хоккеисты воскресенского «Химика». Аутсайдер чемпионата одержал в какой-то мере неожиданную победу над одним из лидеров — балашихинским «Динамо». Самым результативным хоккеистом матча стал Николай Складниченко, набравший 2 (1+1) очка. Посещаемость этого матча составила 500 зрителей.
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«Нефтехимик» вновь терпит поражение
Вторая остановка «Нефтехимика» в выездной серии завершилась поражением в Ярославле. При этом клуб из Татарстана лидировал в счёте примерно целый период, но затем «Локомотив» смог сравнять счёт и вырвать победу. «Нефтехимик» усугубил своё поражение в борьбе за плей-офф в текущем сезоне, а «Локомотив» вновь продолжает борьбу за то, чтобы подняться, например, на третье место в турнирной таблице Западной конференции.
Белов переиграл учителя
Подмосковный «Витязь» добился победы над казанским «Ак Барсом». Этот матч был интересен противостоянием Валерия Белова и Зинэтулы Билялетдинова. Белов долгое время был его помощником в «Ак Барсе» и сборной России. Первая их встреча завершилась победой Билялетдинова, а сейчас верх взял Белов. Очередные шайбы на свой счёт записали игроки «Витязя» Копейкин, Кемпе и Макеев. «Ак Барс» потерпел четвёртое поражение подряд в текущем сезоне.
«Динамо» не знает поражений в 2017-м году
Московское «Динамо» продлило победную серию до шести матчей. Последний раз динамовцы терпели поражение в прошлом году. Уже в первом периоде хозяева создали комфортное преимущество в счёте в две шайбы, затем «Лада» имела возможность вернуться в игру. В третьем периоде первую шайбу в КХЛ забросил форвард динамовцев Николай Чебыкин, а голкипер Александр Ерёменко провёл восьмой сухой матч в сезоне и сравнялся по этому показателю с Игорем Шестёркиным из СКА.
Вторая бронза в истории женского МЧМ
Молодёжная сборная России во второй раз в истории стала обладательницей бронзовых наград чемпионата мира. В матче за третье место команда Евгения Бобарико добилась победы над сверстницами из Швеции со счётом 2:0, шайбами в этом матче отметились Елена Проворова и Дарья Белоглазова. Эта медаль стала второй в истории российского хоккея на молодёжных женских первенствах. Первый раз россиянки брали бронзовую медаль двумя годами ранее на турнире в Баффало.
Смит приехал следить за Шалуновым
Директор по развитию игроков клуба «Чикаго Блэкхоукс» Барри Смит, возглавлявший ранее петербургский СКА, прилетел в Москву и 13 января посетил матч между московским ЦСКА и новосибирской «Сибирью». За «сибиряков» выступают сразу два хоккеиста, которые задрафтованы этим клубом, — вратарь Иван Налимов и форвард Максим Шалунов.
«Мы в Чикаго» очень довольны прогрессом Шалунова в последние два года, он много забивает, является лидером своей команды. Макс прибавил во всех компонентах игры, сегодня это игрок с другим сознанием, и мы очень этому рады. В пятницу мы поговорили с Шалуновым, и я сказал ему, что «Чикаго» готов вернуть его, если только в составе основной команды будет место для него. Мы не хотим, чтобы Шалунов играл в фарм-клубе», — сказал Смит «Р-Спорт».