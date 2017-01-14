«Мы ненормальные. И мы можем!». Женская «молодёжка» взяла бронзу

Молодёжная женская сборная России одержала победу над командой Швеции в матче за третье место на чемпионате мира для игроков не старше 18 лет.Два периода соперники не могли забросить шайбу, а на старте третьей двадцатиминуткивывела Россию вперёд. В концовке матча шведки получили два удаления подряд, и, реализовав большинство «пять на три», решила исход встречи.Героем встречи стала наш вратарь, отразив все 32 броска по своим воротам. На турнире Валерия провела два матча на ноль и отразила в среднем 93,4 процента броска.«Да, мы неидеальны, да, мы не играем лучше всех в мире, мы проигрываем в чем-то.Но мы другие — не такие, как они, мы характерные, мы не даём своих в обиду, мы пытаемся завести друг друга, чтобы выиграть, мы утешаем друг друга, когда расстраиваемся,мы совсем другие, мы смеёмся так, как не смеются они, мы радуемся так, как они не радуются, мы плачем из-за поражений, расстраиваемся из-за мелочей, потому что мы другие.Мы живые, мы не боимся жить, ошибаться. Мы самые ненормальные (в хорошем смысле слова) люди, потому что мы РУССКИЕ!И мы можем всё, даже то, что, вам кажется, мы не можем!Главное, в нас верить.Болейте за нас».Написала на своей странице накануне матча за бронзу нападающая Татьяна Шаталова.Это вторая в истории нашей команды бронза. Турнир проводится с 2008 года. Россия впервые завоевала медали в 2015 году, обыграв в решающем матче Чехию.Вот такие прекрасные девушки защищали честь молодёжной сборной России на чемпионате мира в Чехии.Поздравляем наших девушек с отличным результатом и будем надеяться, что главные победы у них ещё впереди!