Радулов устал. А ещё в НХЛ увидели самый красивый гол сезона

Падение Варламова и «Колорадо» продолжается
«Колорадо» потерпел очередное поражение. На этот раз «лавины» уступили «Нэшвиллу», хотя выигрывали по ходу матча 2:0. Переломный момент в матче произошёл в третьем периоде, когда гости забросили две шайбы за три минуты. В обоих случаях полевые игроки оставили Семёна Варламова без помощи, но выручить свою команду в этих эпизодах россиянин мог. Варламов проиграл четвёртый матч подряд, он занимает 46-е место в лиге по количеству побед и имеет худший коэффициент надёжности среди вратарей, сыгравших больше 15 игр.
Пять очков Маршана в юбилейной игре
Брэд Маршан ещё долго будет вспоминать свой 500-й матч в лиге. Форвард «Бостона» добыл для своей команды победу над принципиальным соперником, поучаствовав в пяти (2+3) заброшенных шайбах. Прямо сейчас Маршан — обладатель самой горячей серии в лиге (11 очков в пяти последних матчах), что позволило ему ворваться в десятку лучших бомбардиров сезона.
«Монреаль» победил, Радулов остался в тени
«Монреаль» в результативной игре добился непростой победы над «Рейнджерс». Трижды по ходу матча хоккеисты «Канадиенс» были в роли догоняющих, а при счёте 2:3 перешли к более решительным действиям, организовав три гола за минуту. В двух из них (1+1) принял участие Алексей Емелин, прервавший свою безрезультативную серию из 27 матчей. В составе «Рейнджерс» голевой передачей отметился Павел Бучневич, чья серия с очками насчитывает уже шесть игр.
Замолчал Александр Радулов. В трёх последних матчах «Монреаль» забросил 13 шайб, но на счету россиянина лишь одна голевая передача и один бросок. И ведь тренерский штаб команды не стал меньше доверять Радулову.
Ягр обновил рекорд по победным голам
Яромир Ягр не собирается успокаиваться. В матче с «Коламбусом» 44-летний чех обновил рекорд регулярных чемпионатов НХЛ по количеству победных голов. Теперь у Ягра 757 голов за карьеру, и 134 из них были победными. «Флорида» потихоньку приближается к зоне плей-офф, а вот «Коламбус» в ближайшее время рискует упустить лидерство в общей турнирной таблице.
Малкин забил, но не смог остановить Атанасью
«Питтсбург» уступил в трёх матчах подряд в основное время впервые с декабря 2015 года. В этих играх команда пропустила 15 шайб, шесть из которых пришлись на матч с «Детройтом». После голов Летанга и Малкина «пингвины» выигрывали 2:0, но на второй перерыв соперники ушли при счёте 3:3. А уже в начале следующей трети у болельщиков «Детройта» появился повод вспомнить о Павле Дацюке. Красивые голы для нынешних «Ред Уингз» большая редкость, но Андреас Атанасью сумел порадовать болельщиков, организовав гол в стиле легенды «Детройта».
Вратарь из QMJHL забил гол в свои ворота
В матче чемпионата QMJHL между «Римуски» и «Гатино» вратарь гостей Матьё Белльмар отметился заброшенной шайбой. Во втором периоде Белльмар выбросил шайбу из своей зоны, и она докатилась до вратаря соперника Джимми Лимэя. Тот выкатился из ворот и попытался с неудобной руки сделать пас на своего защитника, однако промахнулся и поразил собственные ворота. Гол записали на Белльмара, поскольку он был последним игроком «Гатино», касавшимся шайбы. «Гатино» выиграл со счётом 6:3, а Белльмар стал первой звездой матча, отразив 30 бросков.