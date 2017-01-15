Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Владислав Уткин

Радулов устал. А ещё в НХЛ увидели самый красивый гол сезона

В Детройте вспомнили о Дацюке, Радулов снова остался в тени, Варламов опять проиграл, а вратарь из QMJHL забил гол в свои ворота.
15 января 2017, воскресенье. 10:00. Хоккей

Падение Варламова и «Колорадо» продолжается


«Колорадо» потерпел очередное поражение. На этот раз «лавины» уступили «Нэшвиллу», хотя выигрывали по ходу матча 2:0. Переломный момент в матче произошёл в третьем периоде, когда гости забросили две шайбы за три минуты. В обоих случаях полевые игроки оставили Семёна Варламова без помощи, но выручить свою команду в этих эпизодах россиянин мог. Варламов проиграл четвёртый матч подряд, он занимает 46-е место в лиге по количеству побед и имеет худший коэффициент надёжности среди вратарей, сыгравших больше 15 игр.


Пять очков Маршана в юбилейной игре


Брэд Маршан ещё долго будет вспоминать свой 500-й матч в лиге. Форвард «Бостона» добыл для своей команды победу над принципиальным соперником, поучаствовав в пяти (2+3) заброшенных шайбах. Прямо сейчас Маршан — обладатель самой горячей серии в лиге (11 очков в пяти последних матчах), что позволило ему ворваться в десятку лучших бомбардиров сезона.


«Монреаль» победил, Радулов остался в тени


«Монреаль» в результативной игре добился непростой победы над «Рейнджерс». Трижды по ходу матча хоккеисты «Канадиенс» были в роли догоняющих, а при счёте 2:3 перешли к более решительным действиям, организовав три гола за минуту. В двух из них (1+1) принял участие Алексей Емелин, прервавший свою безрезультативную серию из 27 матчей. В составе «Рейнджерс» голевой передачей отметился Павел Бучневич, чья серия с очками насчитывает уже шесть игр.

Замолчал Александр Радулов. В трёх последних матчах «Монреаль» забросил 13 шайб, но на счету россиянина лишь одна голевая передача и один бросок. И ведь тренерский штаб команды не стал меньше доверять Радулову.

Ягр обновил рекорд по победным голам


Яромир Ягр не собирается успокаиваться. В матче с «Коламбусом» 44-летний чех обновил рекорд регулярных чемпионатов НХЛ по количеству победных голов. Теперь у Ягра 757 голов за карьеру, и 134 из них были победными. «Флорида» потихоньку приближается к зоне плей-офф, а вот «Коламбус» в ближайшее время рискует упустить лидерство в общей турнирной таблице.


Малкин забил, но не смог остановить Атанасью


«Питтсбург» уступил в трёх матчах подряд в основное время впервые с декабря 2015 года. В этих играх команда пропустила 15 шайб, шесть из которых пришлись на матч с «Детройтом». После голов Летанга и Малкина «пингвины» выигрывали 2:0, но на второй перерыв соперники ушли при счёте 3:3. А уже в начале следующей трети у болельщиков «Детройта» появился повод вспомнить о Павле Дацюке. Красивые голы для нынешних «Ред Уингз» большая редкость, но Андреас Атанасью сумел порадовать болельщиков, организовав гол в стиле легенды «Детройта».




Вратарь из QMJHL забил гол в свои ворота


В матче чемпионата QMJHL между «Римуски» и «Гатино» вратарь гостей Матьё Белльмар отметился заброшенной шайбой. Во втором периоде Белльмар выбросил шайбу из своей зоны, и она докатилась до вратаря соперника Джимми Лимэя. Тот выкатился из ворот и попытался с неудобной руки сделать пас на своего защитника, однако промахнулся и поразил собственные ворота. Гол записали на Белльмара, поскольку он был последним игроком «Гатино», касавшимся шайбы. «Гатино» выиграл со счётом 6:3, а Белльмар стал первой звездой матча, отразив 30 бросков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Бостон Брюинз Детройт Ред Уингз Колорадо Эвеланш Монреаль Канадиенс Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Александр Радулов Семён Варламов Яромир Ягр
Новости. Хоккей
15 января 2017, воскресенье
11:18 Маршан, Макгинн и Бернье – звёзды дня в НХЛ
11:16 Матч «Русской классики – 2016» установил антирекорд посещаемости
11:13 «Сан-Хосе» – «Сент-Луис»: Торнтон был удалён до конца матча
10:58 «Монреаль» – «Рейнджерс»: Раанта получил травму
10:56 Цукер: не хочется пропускать 4 гола подряд, но уверенность позволяет выигрывать
10:53 Салливан: «Пингвинз» пытались забить больше соперника, а не переиграть его
10:39 Терри выставлен на драфт отказов, форварда «Филадельфии» Гордона никто не забрал
10:39 А.Медведев: следующую Неделю звёзд можно провести во Владивостоке или Хабаровске
10:37 «Колорадо» – «Нэшвилл»: Рене Бурк был удалён до конца матча
10:33 Житник: можно сравнивать «Вашингтон» с прошлогодним «Питтсбургом»
10:30 Продолжит ли «Торпедо» побеждать в новом году и как завершатся другие матчи КХЛ
10:24 Тэйвз: такие матчи, как с «Вашингтоном», нельзя забывать
10:22 Ларссон пропустил матч c «Калгари» из-за травмы
09:52 «Детройт» – «Питтсбург»: защитник гостей Летанг получил травму
09:51 «Монреаль» – «Рейнджерс»: Шоу был удален до конца матча за удар Фаста
09:49 Хекстолл: пятиминутное удаление Ворачека – ужасное решение судей
09:30 Маршан повторил личный рекорд по набранным очкам в одном матче
09:29 Бучневич продлил свою результативную серию до шести матчей
09:19 Пас Тарасенко помог «Сент-Луису» уверенно и всухую обыграть «Сан-Хосе»
09:15 Ягр обновил рекорд НХЛ по победным голам
09:10 Емелин прервал свою 27-матчевую безрезультативную серию
09:09 Проворов набрал своё 20-е очко в дебютном сезоне
09:07 Малкин по-прежнему входит в топ-3 бомбардиров текущего сезона НХЛ
09:07 «Виннипег» проиграл в Лос-Анджелесе, это третье поражение подряд
09:06 Маклеод забил гол бывшей команде и подрался с Игинлой в 1-м матче после обмена
09:05 «Питтсбург» проиграл 3 матча подряд в основное время впервые с декабря 2015 года
09:04 «Торонто» набрал очки в 10 выездных матчах подряд — это новый клубный рекорд
09:02 «Эдмонтон» в серии буллитов обыграл «Калгари»
09:00 Аршавин: КХЛ подтверждает, что в России можно создать хороший продукт
06:43 «Анахайм» одержал сухую победу над «Аризоной»
06:41 «Даллас» отыгрался со счёта 0:4, но всё же уступил «Миннесоте»
06:02 «Коламбус» без Бобровского проиграл «Флориде», Ягр отметился заброшенной шайбой
06:00 «Монреаль» победил «Рейнджерс», трижды уступая в счёте, Емелин набрал 2 очка
05:56 «Торонто» на выезде победил «Оттаву»
05:44 Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт»
05:36 «Каролина» победила «Айлендерс», уступая со счётом 1:3
03:15 «Колорадо» уступил «Нэшвиллу», выигрывая со счётом 2:0, Григоренко набрал 1 очко
00:54 Тришин: поверил, что еду на Кубок вызова, только когда увидел фамилию в списках
00:42 Пирогова: женская молодёжная сборная России показала, что нас не сломить
14 января 2017, суббота
23:55 Пять очков Маршана помогли «Бостону» обыграть «Филадельфию»
23:43 Икамацких: настала очередь Востока выигрывать Кубок вызова
23:39 Бобарико: эмоции переполняют, ещё не осознал, что мы взяли бронзу женского МЧМ
23:05 Молодёжная женская сборная США завоевала золото чемпионата мира
22:58 Рамстедт: «Амуру» нужно показать такой же высокий уровень игры в следующем матче
22:32 Дорофеева: у нас отличная команда, было бы стыдно вернуться с МЧМ без медалей
Все новости RSS
Сколько очков наберёт Александр Овечкин за карьеру в НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+