Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Илья Ермаков

«Магнитка» прервёт серию побед «Торпедо», СКА обыграет «Сибирь»

«Спартак» завершит неудачный выезд в Челябинске, «Торпедо» попытается остановить Мозякина, а «Кузня» может проиграть в 11-й раз подряд.
15 января 2017, воскресенье. 11:00. Хоккей
>>> Хоккейные итоги дня 14 декабря

«Трактор» — «Спартак»


Своими последними матчами «Спартак» практически устранился от борьбы за попадание в плей-офф. Команда Алексея Ярушкина сыграла пять игр на выезде с восточными командами и ни разу не смогла добиться успеха. Шестой и заключительный матч выезда красно-белые проведут в Челябинске. В последнее время команды испытывали схожие проблемы, связанные, в частности, с удержанием счёта. «Трактор» проиграл три матча подряд, и Анвар Гатиятулин не преминул напомнить своим игрокам, что расслабляться ещё не время. У челябинцев есть три домашних матча, чтобы начать новую победную серию, которая должна добавить уверенности перед плей-офф.

Наш прогноз: серия «Трактора» прервётся, а «Спартак» проиграет в шестой раз подряд.
Своими последними матчами «Спартак» практически устранился от борьбы за попадание в плей-офф.

>>> Шансы «Спартака» и «Витязя». Кто попадёт в плей-офф КХЛ? Запад

«Металлург» Мг – «Торпедо»


Самый любопытный матч дня состоится в Магнитогорске. Лишний раз представлять «Магнитку» не имеет смысла — сила коллектива Ильи Воробьёва ясна тем, кто хотя бы краем глаза следит за лигой. К тому же «Металлург» в отличной форме, о чём свидетельствуют пять побед в последних шести матчах. Что касается гостей, то «Торпедо» сейчас выдаёт свой лучший отрезок в «регулярке», а возможно, и вообще за всё время работы Петериса Скудры. Разгром «Салавата Юлаева» не стал большой неожиданностью, но важно то, с какой уверенностью «Торпедо» играет вне зависимости от соперника и счёта на табло. Однако стоит отметить, что нижегородцы проводят длительный и очень энергозатратный выезд, а длина «скамейки» у Петериса Скудры не безгранична.

Наш прогноз: «Торпедо» увезёт из Магнитогорска одно очко.
Разгром «Салавата Юлаева» не стал большой неожиданностью, но важно то, с какой уверенностью «Торпедо» играет вне зависимости от соперника и счёта на табло.

«Северсталь» — «Металлург» Нк


«К сожалению, у нас такое финансовое положение, что мы не можем на сегодняшний день приобрести лидера, который будет тянуть нас как локомотив», — заявил главный тренер «Кузни» Сергей Бердников после поражения от СКА со счётом 1:9. Впрочем, неизвестно, насколько один лидер помог бы команде. Не отказался бы от лидеров и коллега Бердникова Александр Гулявцев, чья «Северсталь» набрала почти в два раза больше очков, чем «Металлург», но всё равно вряд ли довольна своим положением. Не поможет гостям дисквалифицированный защитник Александр Титов – а это серьёзный минус в условиях ограниченного состава. У нападения «Северстали» есть все шансы, чтобы пробудиться после молчания в игре с «Авангардом».

Наш прогноз: «Кузня» проиграет в 11-й раз подряд.

СКА – «Сибирь»


Андрей Скабелка наверняка предпочёл бы сейчас встречу с каким угодно соперником, но не с питерским СКА. «Сибири» жизненно необходимы очки, чтобы бороться за попадание в плей-офф, а выезд на Запад пока складывается неудачно. Игра с ЦСКА отняла у сибиряков много сил, но очков не добавила. СКА сейчас (как и в большей части сезона) на ходу, и доставить неприятности питерцам – сложнейшая задача. «Пока от нас где-то отвернулась удача, но она любит сильных», — философски заметил после поражения в Москве Скабелка. Будет ли «Сибирь» достаточно сильна в Санкт-Петербурге, чтоб удача ей улыбнулась?

Наш прогноз: «Сибирь» вновь останется без очков, а СКА продлит победную серию.

>>> «Сибирь» в аутсайдерах. Кто попадёт в плей-офф КХЛ? Восток
Резкого взлёта у югорчан с приходом Андрея Разина не случилось, и плоды его работы мы будем наблюдать уже в следующем сезоне.

«Слован» — «Югра»


«Югра» исторически не слишком удачно играет со «Слованом», а в Братиславе так и вовсе ещё ни разу не выигрывала. Резкого взлёта у югорчан с приходом Андрея Разина не случилось, и плоды его работы мы будем наблюдать уже в следующем сезоне. «Слован» же отделяют от плей-офф девять очков – дистанция не то чтобы непреодолимая, но, учитывая, сколько игр осталось в регулярном первенстве, солидная. Гости приехали в Братиславу после шестидневного перерыва – солидный срок, за который можно что-то наработать, но игровой тонус «Югра» точно растеряла. А потому напор «Слована» на первых минутах может быть очень опасен.

Наш прогноз: «Слован» победит в основное время.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
ХК Металлург Мг ХК Металлург Нк ХК Северсталь ХК Сибирь ХК СКА ХК Слован ХК Спартак ХК Торпедо ХК Трактор ХК Югра
Новости. Хоккей
15 января 2017, воскресенье
11:18 Маршан, Макгинн и Бернье – звёзды дня в НХЛ
11:16 Матч «Русской классики – 2016» установил антирекорд посещаемости
11:13 «Сан-Хосе» – «Сент-Луис»: Торнтон был удалён до конца матча
10:58 «Монреаль» – «Рейнджерс»: Раанта получил травму
10:56 Цукер: не хочется пропускать 4 гола подряд, но уверенность позволяет выигрывать
10:53 Салливан: «Пингвинз» пытались забить больше соперника, а не переиграть его
10:39 Терри выставлен на драфт отказов, форварда «Филадельфии» Гордона никто не забрал
10:39 А.Медведев: следующую Неделю звёзд можно провести во Владивостоке или Хабаровске
10:37 «Колорадо» – «Нэшвилл»: Рене Бурк был удалён до конца матча
10:33 Житник: можно сравнивать «Вашингтон» с прошлогодним «Питтсбургом»
10:30 Продолжит ли «Торпедо» побеждать в новом году и как завершатся другие матчи КХЛ
10:24 Тэйвз: такие матчи, как с «Вашингтоном», нельзя забывать
10:22 Ларссон пропустил матч c «Калгари» из-за травмы
09:52 «Детройт» – «Питтсбург»: защитник гостей Летанг получил травму
09:51 «Монреаль» – «Рейнджерс»: Шоу был удален до конца матча за удар Фаста
09:49 Хекстолл: пятиминутное удаление Ворачека – ужасное решение судей
09:30 Маршан повторил личный рекорд по набранным очкам в одном матче
09:29 Бучневич продлил свою результативную серию до шести матчей
09:19 Пас Тарасенко помог «Сент-Луису» уверенно и всухую обыграть «Сан-Хосе»
09:15 Ягр обновил рекорд НХЛ по победным голам
09:10 Емелин прервал свою 27-матчевую безрезультативную серию
09:09 Проворов набрал своё 20-е очко в дебютном сезоне
09:07 Малкин по-прежнему входит в топ-3 бомбардиров текущего сезона НХЛ
09:07 «Виннипег» проиграл в Лос-Анджелесе, это третье поражение подряд
09:06 Маклеод забил гол бывшей команде и подрался с Игинлой в 1-м матче после обмена
09:05 «Питтсбург» проиграл 3 матча подряд в основное время впервые с декабря 2015 года
09:04 «Торонто» набрал очки в 10 выездных матчах подряд — это новый клубный рекорд
09:02 «Эдмонтон» в серии буллитов обыграл «Калгари»
09:00 Аршавин: КХЛ подтверждает, что в России можно создать хороший продукт
06:43 «Анахайм» одержал сухую победу над «Аризоной»
06:41 «Даллас» отыгрался со счёта 0:4, но всё же уступил «Миннесоте»
06:02 «Коламбус» без Бобровского проиграл «Флориде», Ягр отметился заброшенной шайбой
06:00 «Монреаль» победил «Рейнджерс», трижды уступая в счёте, Емелин набрал 2 очка
05:56 «Торонто» на выезде победил «Оттаву»
05:44 Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт»
05:36 «Каролина» победила «Айлендерс», уступая со счётом 1:3
03:15 «Колорадо» уступил «Нэшвиллу», выигрывая со счётом 2:0, Григоренко набрал 1 очко
00:54 Тришин: поверил, что еду на Кубок вызова, только когда увидел фамилию в списках
00:42 Пирогова: женская молодёжная сборная России показала, что нас не сломить
14 января 2017, суббота
23:55 Пять очков Маршана помогли «Бостону» обыграть «Филадельфию»
23:43 Икамацких: настала очередь Востока выигрывать Кубок вызова
23:39 Бобарико: эмоции переполняют, ещё не осознал, что мы взяли бронзу женского МЧМ
23:05 Молодёжная женская сборная США завоевала золото чемпионата мира
22:58 Рамстедт: «Амуру» нужно показать такой же высокий уровень игры в следующем матче
22:32 Дорофеева: у нас отличная команда, было бы стыдно вернуться с МЧМ без медалей
Все новости RSS
Сколько очков наберёт Александр Овечкин за карьеру в НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+