«Магнитка» прервёт серию побед «Торпедо», СКА обыграет «Сибирь»

«Трактор» — «Спартак»

Своими последними матчами «Спартак» практически устранился от борьбы за попадание в плей-офф.

«Металлург» Мг – «Торпедо»

Разгром «Салавата Юлаева» не стал большой неожиданностью, но важно то, с какой уверенностью «Торпедо» играет вне зависимости от соперника и счёта на табло.

«Северсталь» — «Металлург» Нк

СКА – «Сибирь»

Резкого взлёта у югорчан с приходом Андрея Разина не случилось, и плоды его работы мы будем наблюдать уже в следующем сезоне.

«Слован» — «Югра»

Своими последними матчами «Спартак» практически устранился от борьбы за попадание в плей-офф. Команда Алексея Ярушкина сыграла пять игр на выезде с восточными командами и ни разу не смогла добиться успеха. Шестой и заключительный матч выезда красно-белые проведут в Челябинске. В последнее время команды испытывали схожие проблемы, связанные, в частности, с удержанием счёта. «Трактор» проиграл три матча подряд, и Анвар Гатиятулин не преминул напомнить своим игрокам, что расслабляться ещё не время. У челябинцев есть три домашних матча, чтобы начать новую победную серию, которая должна добавить уверенности перед плей-офф.: серия «Трактора» прервётся, а «Спартак» проиграет в шестой раз подряд.Самый любопытный матч дня состоится в Магнитогорске. Лишний раз представлять «Магнитку» не имеет смысла — сила коллектива Ильи Воробьёва ясна тем, кто хотя бы краем глаза следит за лигой. К тому же «Металлург» в отличной форме, о чём свидетельствуют пять побед в последних шести матчах. Что касается гостей, то «Торпедо» сейчас выдаёт свой лучший отрезок в «регулярке», а возможно, и вообще за всё время работы Петериса Скудры. Разгром «Салавата Юлаева» не стал большой неожиданностью, но важно то, с какой уверенностью «Торпедо» играет вне зависимости от соперника и счёта на табло. Однако стоит отметить, что нижегородцы проводят длительный и очень энергозатратный выезд, а длина «скамейки» у Петериса Скудры не безгранична.: «Торпедо» увезёт из Магнитогорска одно очко.«К сожалению, у нас такое финансовое положение, что мы не можем на сегодняшний день приобрести лидера, который будет тянуть нас как локомотив», — заявил главный тренер «Кузни» Сергей Бердников после поражения от СКА со счётом 1:9. Впрочем, неизвестно, насколько один лидер помог бы команде. Не отказался бы от лидеров и коллега Бердникова Александр Гулявцев, чья «Северсталь» набрала почти в два раза больше очков, чем «Металлург», но всё равно вряд ли довольна своим положением. Не поможет гостям дисквалифицированный защитник Александр Титов – а это серьёзный минус в условиях ограниченного состава. У нападения «Северстали» есть все шансы, чтобы пробудиться после молчания в игре с «Авангардом».: «Кузня» проиграет в 11-й раз подряд.Андрей Скабелка наверняка предпочёл бы сейчас встречу с каким угодно соперником, но не с питерским СКА. «Сибири» жизненно необходимы очки, чтобы бороться за попадание в плей-офф, а выезд на Запад пока складывается неудачно. Игра с ЦСКА отняла у сибиряков много сил, но очков не добавила. СКА сейчас (как и в большей части сезона) на ходу, и доставить неприятности питерцам – сложнейшая задача. «Пока от нас где-то отвернулась удача, но она любит сильных», — философски заметил после поражения в Москве Скабелка. Будет ли «Сибирь» достаточно сильна в Санкт-Петербурге, чтоб удача ей улыбнулась?: «Сибирь» вновь останется без очков, а СКА продлит победную серию.«Югра» исторически не слишком удачно играет со «Слованом», а в Братиславе так и вовсе ещё ни разу не выигрывала. Резкого взлёта у югорчан с приходом Андрея Разина не случилось, и плоды его работы мы будем наблюдать уже в следующем сезоне. «Слован» же отделяют от плей-офф девять очков – дистанция не то чтобы непреодолимая, но, учитывая, сколько игр осталось в регулярном первенстве, солидная. Гости приехали в Братиславу после шестидневного перерыва – солидный срок, за который можно что-то наработать, но игровой тонус «Югра» точно растеряла. А потому напор «Слована» на первых минутах может быть очень опасен.: «Слован» победит в основное время.