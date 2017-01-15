С Кубка Вызова на Матч звёзд! Как Алтыбармакян обскакал Манукяна

Если вы оказались в Уфе в начале января и не прочь заглянуть на хоккей, то заблудиться на пути к арене не получится при всём желании. Вместо компаса – растяжки с эмблемой КХЛ, которые постепенно сменяют новогодние гирлянды на главной улице города и образовывают своего рода дорогу на хоккей. Это как нельзя лучше отражает настроения, царящие в столице Башкирии в эти дни. За одними праздниками, новогодними, без пауз и перерывов проследовали другие – хоккейные. На голову уфимскому зрителю свалилось столько событий, что не знаешь, за что взяться для начала.Возле «Уфа-Арены» можно закупиться звёздной атрибутикой, да не в традиционном магазине, а в самой настоящей юрте. Прогуляться по ледовому городку или почувствовать себя Мозякиным, участвующим в конкурсе на точность бросков, — почему бы и нет? Буквально каждому встречному здесь предлагают поучаствовать в неком хоккейном квесте. Тому, кто его пройдёт, достанется три десятка шайб – по количеству команд в лиге. Корреспондент «Чемпионата», коллекционирующий то, что в народе называют каучуковыми дисками, с трудом удержался от такой авантюры. Из Башкирии и без того сложно уехать, не захватив с собой рюкзак сувениров, а с таким количеством шайб могут попросту не пустить в самолёт.Уфа стала местом, где творится революция звёздных матчей. Объединить молодёжь, женщин, след-хоккеистов и лучших игроков континента решили только в этом году, выбрав для этого столицу Башкирии. И если «большой» Матч звёзд для города в новинку, то в 2011 году Кубок Вызова здесь уже проводился. Тогда за Восток, который одержал победу со счётом 3:2, выступали Виктор Антипин, Даниил Апальков, а также казанские «барсы» Голубев с Бочаровым, только-только завоевавшие золото Баффало. Герои последнего МЧМ Капризов с Воробьёвым хоть и были под боком, но молодёжную лигу переросли и ограничились тем, что посетили традиционный семинар Владимира Юрзинова.Попасть на Матч звёзд можно по-разному. Например, стать любимцем болельщиков и выиграть зрительское голосование. Есть не менее верный способ – не отказывать прессе, небанально отвечать на вопросы и в итоге попасть в состав за счёт журналистов. Если какой-то игрок или целая команда обделена участием в звёздном уик-энде – это исправит лига. Ну и с этого года появился четвёртый, альтернативный метод. Можно ни матча ни сыграть в сильнейшей лиге Европы и даже не привлекаться к тренировкам со взрослой командой, но при этом выйти на лёд вместе с Умарком и Дацюком, Ковальчуком и Мозякиным! Достаточно ярко выступить на Кубке Вызова и привлечь внимание специальной комиссии.То, что сразу четыре игрока из МХЛ составят компанию главным кахаэловским звёздам, стало главной фишкой этого Кубка Вызова. Вместо того чтобы перейти на овертаймы «3 на 3» и сколотить четыре команды по дивизионам, в Молодёжной лиге решили дать молодым ребятам, и без того заряженным на борьбу, дополнительный заряд мотивации. Выбирать тех, кто через неделю выйдет на этот же уфимский лёд, но совсем в другой компании, выпало Владимиру Юрзинову, Игорю Ромашину, Александру Медведеву, Георгию Кобылянскому, Алексею Морозову и Алексею Яшину. Кому, как не Капитану Россия, который участвовал в трёх Матчах звёзд НХЛ и был лицом противостояния «Яшин-тим vs Ягр-тим» на Красной площади, вести такой кастинг?Первым, кто сделал заявку на то, чтобы попасть на Матч звёзд, стал Андрей Алтыбармакян. Нападающий «Серебряных Львов», в последнее время чаще играющий в Высшей лиге, уже на четвёртой минуте открыл счёт. Забил он не как-то по-пижонски, с разворота или броском из-под ноги, а так, как принято на Кубках Вызова. Эти игры тем и отличаются от взрослых Матчей звёзд, что рубятся здесь так, словно на дворе весна и плей-офф. Вот и голы получаются самыми что ни на есть рабочими. Алтыбармакян грамотно выбрал позицию, поборолся за пятак и зажёг свою фамилию на кубе! Запад, и без того опережающий Восток по количеству побед на Кубке Вызова, вышел вперёд.Несмотря на то, что на Кубке Вызова за семилетнюю историю ни разу не было двузначного счёта, и только в первом матче команды на двоих выбили десяток шайб, игра в Уфе стояла особняком. Те, кто привыкли видеть на звёздных матчах россыпь шайб, наверняка не поняли, куда попали. С того момента, как Алтыбармакян открыл счёт, команды будто отрезало. В том, что большую часть матча на табло горели ноль и единица, велика заслуга стражей ворот. Неоднократно выручали свою команду западные вратари, а у Востока на ноль отыграл Никита Циркуль, чьё появление на льду требовал уфимский фан-сектор. «Циркуля в ворота!», — доносилось до тех пор, когда в середине второго периода вратарь «Толпара» сменил новокузнечанина Катюхина.Иногда хиты и сейвы бывают не менее зрелищны, чем голы. Вот только для комиссии такой малорезультативный хоккей от ножа заметно осложняет задачу. Тем более, что вратари, ходившие в главных героях Кубка Вызова, не имели даже теоретического шанса попасть на Матч звёзд. Нападающим, от которых отвернулась удача в завершении, только и оставалось, что производить впечатление на Яшина и Ко мудрёными финтами. И тут на общем фоне выделялся уральский алмаз Виталий Кравцов. Нападающий, который недавно отметился голом в своём втором матче за «Челмет», показывал фирменное челябинское катание и незаурядную технику. Не катил, а плыл надо льдом, не контролировал шайбу, а рисовал. Угнаться за ним в эстетике пытался омич Артём Манукян, но до поры до времени он не получал поддержку от своего одноклубника Ковалёва.И надо же было такому случиться, что именно Ковалёв, долгое время остававшийся в тени Манукяна, спас Восток! Впрочем, кто именно перевёл игру в овертайм, стало предметом споров. Кирилл Цулыгин с такой силой зарядил по шайбе, что невооружённым взглядом было не разобрать, то ли она зашла в ворота напрямую, то ли благодаря подставления Ковалёва. Так или иначе, команда Востока, не использовавшая до этого массу шансов в большинстве, подарила Уфе ещё несколько минут настоящего задорного молодёжного хоккея. А творцами добытого овертайма стали местные ребята Циркуль и Цулыгин, вышедшие на лёд в свитерах привычного зелёного цвета. Впервые в истории Кубка Вызова форма одной из команд мимикрировала под цвета принимающей команды.В чём ещё одно коренное отличие Матча звёзд от Кубка Вызова, так это в отношении к сверхурочной работе. Кахаэловцы, будто не желая задерживаться ни на минуту, неизменно укладывались в 60 минут. Тогда как овертайм на «Уфа-Арене» стал третьим в истории Кубков Вызова. Причём впервые Восток и Запад вышли за пределы основного времени именно в Уфе шесть лет назад. Тогда итоговую победу одержали хозяева, но повторить этот трюк команде Востока не удалось. Ни Манукян, ни Кравцов свои попытки в серии буллитов не реализовали, а вот Алтыбармакян добавил ещё один весомый аргумент, чтобы составить компанию Ковальчуку, Дацюку, Войнову и Шестёркину в составе питерской диаспоры на Матче звёзд. Вместе с через неделю в объективы десятков телекамер попадут московский «армеец» Павел Подлубошнов, «ястребов» Антон Ковалёв и Кирилл Цулыгин, который сыграет на Матче звёзд на глазах у друзей и родителей. Чем не новогодняя сказка?